1:1
Конец матча
Стадион: Bolt Arena
1:0
23' ГолEetu Puro
39' Желтая карточкаНиссинен Йири
1:1
63' ГолХамбо Вахид
79' Желтая карточкаDe
84' Вторая желтая карточкаDe
90' Желтая карточкаФелипе
Ход матча
23'
1:0
39'
63'
1:1
66'
79'
84'
89'
90'
13
Бету
Антониу
55
Серж
Канон
21
Eetu
Puro
7
Али
Юсиф
16
Балисо
Янга
11
Хамбо
Вахид
9
De
- Основной состав
-
13 Бету АнтониуВратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Серж КанонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Eetu PuroПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Али ЮсифНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Бакман ДжаниНападающий
- Нападающий
-
-
-
15 Jesse Nikki
-
Главный тренер: Bernardo Tavares
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Балисо ЯнгаПолузащитник
- Нападающий
-
11 Хамбо ВахидНападающий
-
9 DeНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 ФелипеПолузащитник
-
17 Сид РобинПолузащитник
-
27 Виклеф ОскарПолузащитник
-
-
Главный тренер: Daniel Norrmen
История личных встреч
ХИФК
Мариехамн
12 матчей
41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед
22 матча
22.7%
50%
27.3%
5 побед 11 ничьих 6 побед
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
6 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
6 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Результаты последних матчей
ХИФК
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
СЯК Сейнайоки - ХИФК 2:1 ХИФК - Ильвес 0:3 ХИК - ХИФК 1:0 КуПС - ХИФК 0:0
ХИФК - СЯК Сейнайоки 2:2 Интер Турку - ХИФК 2:0 Хака - ХИФК 2:0 КуПС - ХИФК 0:0 ХИК - ХИФК 0:2 ХИФК - Мариехамн 0:3 Ильвес - ХИФК 1:0 ХИФК - Оулу 3:1 ХИФК - СЯК Сейнайоки 1:0 Хонка - ХИФК 0:3 ХИФК - КуПС 1:5 ХИФК - КТП 2:2 Интер Турку - ХИФК 0:1 ХИФК - Лахти 0:1 Мариехамн - ХИФК 0:0 ХИФК - ХИК 0:1
Мариехамн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мариехамн - Лахти 0:0 Сириус - Мариехамн 3:0 Хака - Мариехамн 2:0 Мариехамн - Лахти 0:3
Мариехамн - КТП 5:1 Оулу - Мариехамн 1:2 Хонка - Мариехамн 1:1 Мариехамн - КТП 4:2 Ильвес - Мариехамн 2:0 ХИФК - Мариехамн 0:3 Хака - Мариехамн 1:2 Мариехамн - КуПС 0:1 Мариехамн - Ильвес 1:0 Мариехамн - Хонка 1:3 ХИК - Мариехамн 1:0 Оулу - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Лахти - Мариехамн 1:1 КТП - Мариехамн 1:3 Мариехамн - ХИФК 0:0