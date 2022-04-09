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  3. Финляндия: Вейккауслига
ХИФК
1:1
Конец матча

Стадион:
Мариехамн
0'
1:0
23' Гол
Eetu Puro
39' Желтая карточка
Ниссинен Йири
1:1
63' Гол
Хамбо Вахид
79' Желтая карточка
De
84' Вторая желтая карточка
De
90' Желтая карточка
Фелипе
90'+5
13
Бету
Антониу
4
Клинкенберг
Дан
3
Маттила
Сакари
55
Серж
Канон
88
Хинг-Гловер
Макарио
10
Ерёменко
Сергей
36
Камавуака
Уилсон
21
Eetu
Puro
5
Саэс
Фелипе
7
Али
Юсиф
11
Куйянпяя
Аату
81
Хенрикссон
Элмо
28
Ниссинен
Йири
2
Лахти
Тими
13
Кубронн
Жан-Кристоф
23
Сумусало
Микко
14
Joakim
Latonen
6
Абубакари
Мохаммед
16
Балисо
Янга
7
Сьорос
Рику
11
Хамбо
Вахид
9
De
ХИФК
Мариехамн

История личных встреч

ХИФК
Мариехамн

12 матчей

41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед

22 матча

22.7%
50%
27.3%
5 побед 11 ничьих 6 побед

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
6 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
6 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

В
0:3
В
0:0
В
2:2
В
0:3
ТМС
1:1
К
2:2
VEL
0:0
В
1:3
В
1:1
К
3:0
В
0:0
В
1:1
В
1:1
В
1:0
В
2:5
В
0:1
КЛ
1:0
В
1:0
В
1:1
В
1:1
КЛ
1:3
КЛ
1:1

Результаты последних матчей

ХИФК
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
СЯК Сейнайоки - ХИФК 2:1 ХИФК - Ильвес 0:3 ХИК - ХИФК 1:0 КуПС - ХИФК 0:0
ХИФК - СЯК Сейнайоки 2:2 Интер Турку - ХИФК 2:0 Хака - ХИФК 2:0 КуПС - ХИФК 0:0 ХИК - ХИФК 0:2 ХИФК - Мариехамн 0:3 Ильвес - ХИФК 1:0 ХИФК - Оулу 3:1 ХИФК - СЯК Сейнайоки 1:0 Хонка - ХИФК 0:3 ХИФК - КуПС 1:5 ХИФК - КТП 2:2 Интер Турку - ХИФК 0:1 ХИФК - Лахти 0:1 Мариехамн - ХИФК 0:0 ХИФК - ХИК 0:1
Мариехамн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мариехамн - Лахти 0:0 Сириус - Мариехамн 3:0 Хака - Мариехамн 2:0 Мариехамн - Лахти 0:3
Мариехамн - КТП 5:1 Оулу - Мариехамн 1:2 Хонка - Мариехамн 1:1 Мариехамн - КТП 4:2 Ильвес - Мариехамн 2:0 ХИФК - Мариехамн 0:3 Хака - Мариехамн 1:2 Мариехамн - КуПС 0:1 Мариехамн - Ильвес 1:0 Мариехамн - Хонка 1:3 ХИК - Мариехамн 1:0 Оулу - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Лахти - Мариехамн 1:1 КТП - Мариехамн 1:3 Мариехамн - ХИФК 0:0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Ниссинен Йири получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Eetu Puro бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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