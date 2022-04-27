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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ньюкасл
 
Позже

Стадион:
Ливерпуль

История личных встреч

Ньюкасл
Ливерпуль

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 14 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 15 побед

25 матчей

16%
24%
60%
4 победы 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

16%
28%
56%
4 победы 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

24%
16%
60%
6 побед 4 ничьи 15 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:6
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:5
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 6 (1) 0.18
Сен-Максимен Аллан 5 0.15
Жоэлинтон 4 0.12
Гимараэс Бруно 4 0.12
Фрейзер Райан 2 0.06
Шёр Фабиан 2 0.06
Шелви Джонджо 2 0.06
Триппьер Киран 2 0.06
Уиллок Джо 2 0.06
Вуд Крис 2 (1) 0.06
Манкильо Хави 1 0.03
Мёрфи Джейкоб 1 0.03
Лонгстафф Шон 1 0.03
Хендрик Джефф 1 0.03
Ласcеллс Джамал 1 0.03
Альмирон Мигель 1 0.03
Хэйден Айзак 1 0.03
Ритчи Мэтт 0 0
Кларк Киран 0 0
Бёрн Дэн 0 0
Крафт Эмиль 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 22 (5) 0.67
Жота Диогу 15 0.45
Мане Садио 14 0.42
Фирмино Роберто 5 0.15
Фабиньо Энрике 5 (2) 0.15
Диас Луис 3 0.09
Ван Дейк Виргил 3 0.09
Ориги Дивок 3 0.09
Александер-Арнольд Трент 2 0.06
Робертсон Эндрю 2 0.06
Хендерсон Джордан 2 0.06
Окслейд-Чемберлен Алекс 2 0.06
Кейта Наби 2 0.06
Минамино Такуми 2 0.06
Матип Жоэль 1 0.03
Алькантара Тьяго 1 0.03
Джонс Кёртис 1 0.03
Цимикас Костас 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Гомес Джо 0 0
Алиссон Бекер 0 0
Уильямс Неко 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шелви Джонджо 6 1
Жоэлинтон 7 0
Ритчи Мэтт 5 0
Крафт Эмиль 5 0
Ласcеллс Джамал 5 0
Манкильо Хави 5 0
Сен-Максимен Аллан 5 0
Хэйден Айзак 5 0
Уилсон Каллум 4 0
Шёр Фабиан 4 0
Мёрфи Джейкоб 4 0
Кларк Киран 2 1
Бёрн Дэн 3 0
Фрейзер Райан 3 0
Гимараэс Бруно 3 0
Дамметт Пол 2 0
Альмирон Мигель 2 0
Дубравка Мартин 1 0
Дарлоу Карл 1 0
Гейл Дуайт 1 0
Лонгстафф Шон 1 0
Льюис Джамал 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертсон Эндрю 5 1
Фабиньо Энрике 6 0
Мане Садио 4 0
Хендерсон Джордан 3 0
Фирмино Роберто 3 0
Ван Дейк Виргил 3 0
Милнер Джеймс 2 0
Алькантара Тьяго 2 0
Кейта Наби 2 0
Жота Диогу 2 0
Цимикас Костас 2 0
Александер-Арнольд Трент 2 0
Конате Ибраима 2 0
Матип Жоэль 1 0
Салах Мохамед 1 0
Минамино Такуми 1 0
Гомес Джо 1 0
Мортон Тайлер 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
41
14 В 1-м тайме 21
10 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 12
19 Не забивали 18
6
25%
8
20%
1-15
1
4%
5
12%
16-30
7
29%
29%
8
20%
31-45
3
13%
7
17%
46-60
4
17%
7
17%
61-75
3
13%
6
15%
76-90

Пропущено

26
14
11 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 8
3
12%
2
14%
1-15
5
19%
1
7%
16-30
3
12%
4
29%
31-45
2
8%
2
14%
46-60
6
23%
4
29%
61-75
7
27%
1
7%
76-90

Забито

16
45
10 В 1-м тайме 20
6 Во 2-м тайме 25
6 Забивали первыми 14
22 Не забивали 16
1
6%
4
9%
1-15
1
6%
8
18%
16-30
8
50%
8
18%
31-45
3
19%
3
7%
46-60
3
19%
8
18%
61-75
0
0%
14
31%
76-90

Пропущено

29
7
10 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 4
11 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
5
17%
1
14%
16-30
5
17%
1
14%
31-45
6
21%
1
14%
46-60
5
17%
2
29%
61-75
8
28%
1
14%
76-90

Забито

40
86
24 В 1-м тайме 41
16 Во 2-м тайме 45
19 Забивали первыми 26
7 Не забивали 1
7
18%
12
14%
1-15
2
5%
13
15%
16-30
15
38%
16
19%
31-45
6
15%
10
12%
46-60
7
18%
15
17%
61-75
3
8%
20
23%
76-90

Пропущено

55
21
21 В 1-м тайме 10
34 Во 2-м тайме 11
15 Пропускали первыми 7
27 Не пропускали 13
3
5%
3
14%
1-15
10
18%
2
10%
16-30
8
15%
5
24%
31-45
8
15%
3
14%
46-60
11
20%
6
29%
61-75
15
27%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Норвич - Ньюкасл 0:3 Ньюкасл - Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл - Лестер 2:1 Ньюкасл - Вулверхэмптон 1:0
Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1 Эвертон - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:0 Саутгемптон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Брайтон 2:1 Брентфорд - Ньюкасл 0:2 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Аль-Иттихад II - Ньюкасл 1:2 Лидс - Ньюкасл 0:1 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Ньюкасл - Кембридж Юнайтед 0:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1
Ливерпуль
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3
Ливерпуль - Бенфика 3:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Бенфика - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Норвич 2:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Лидс 6:0 Ливерпуль - Норвич 3:1 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лестер 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 33 25 5 3 80 - 21 80
2. Ливерпуль Заявка 33 24 7 2 85 - 22 79
3. Челси Заявка 32 19 8 5 67 - 27 65
4. Арсенал Заявка 33 19 3 11 52 - 40 60
5. Тоттенхэм Заявка 33 18 4 11 56 - 38 58
6. Манчестер Юнайтед Заявка 34 15 9 10 53 - 51 54
7. Вест Хэм Заявка 34 15 7 12 52 - 44 52
8. Вулверхэмптон Заявка 33 15 4 14 33 - 29 49
9. Ньюкасл Заявка 34 11 10 13 40 - 55 43
10. Лестер Заявка 32 11 9 12 47 - 51 42
11. Брайтон Заявка 34 9 14 11 31 - 42 41
12. Саутгемптон Заявка 34 9 13 12 40 - 56 40
13. Брентфорд Заявка 34 11 7 16 41 - 49 40
14. Кристал Пэлас Заявка 33 8 14 11 43 - 41 38
15. Астон Вилла Заявка 32 11 4 17 42 - 46 37
16. Лидс Заявка 33 8 10 15 38 - 68 34
17. Бёрнли Заявка 33 6 13 14 29 - 45 31
18. Эвертон Заявка 32 8 5 19 34 - 55 29
19. Уотфорд Заявка 33 6 4 23 31 - 67 22
20. Норвич Заявка 33 5 6 22 22 - 69 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 17 14 3 0 45 - 7 45
2. Манчестер Сити Заявка 17 13 2 2 50 - 13 41
3. Арсенал Заявка 17 11 2 4 28 - 15 35
4. Манчестер Юнайтед Заявка 17 9 4 4 28 - 21 31
5. Тоттенхэм Заявка 16 10 1 5 31 - 18 31
6. Вест Хэм Заявка 17 9 4 4 30 - 22 31
7. Челси Заявка 16 8 5 3 32 - 18 29
8. Лестер Заявка 16 8 4 4 26 - 20 28
9. Ньюкасл Заявка 17 7 6 4 24 - 26 27
10. Саутгемптон Заявка 17 6 7 4 21 - 20 25
11. Кристал Пэлас Заявка 17 5 8 4 25 - 17 23
12. Вулверхэмптон Заявка 16 7 2 7 18 - 16 23
13. Эвертон Заявка 16 7 2 7 21 - 20 23
14. Брентфорд Заявка 17 6 3 8 18 - 19 21
15. Бёрнли Заявка 17 5 6 6 16 - 20 21
16. Астон Вилла Заявка 15 5 3 7 24 - 25 18
17. Лидс Заявка 16 4 5 7 18 - 30 17
18. Брайтон Заявка 17 3 7 7 12 - 22 16
19. Норвич Заявка 17 3 3 11 12 - 34 12
20. Уотфорд Заявка 16 2 1 13 15 - 39 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 30 - 8 39
2. Челси Заявка 16 11 3 2 35 - 9 36
3. Ливерпуль Заявка 16 10 4 2 40 - 15 34
4. Тоттенхэм Заявка 17 8 3 6 25 - 20 27
5. Вулверхэмптон Заявка 17 8 2 7 15 - 13 26
6. Брайтон Заявка 17 6 7 4 19 - 20 25
7. Арсенал Заявка 16 8 1 7 24 - 25 25
8. Манчестер Юнайтед Заявка 17 6 5 6 25 - 30 23
9. Вест Хэм Заявка 17 6 3 8 22 - 22 21
10. Брентфорд Заявка 17 5 4 8 23 - 30 19
11. Астон Вилла Заявка 17 6 1 10 18 - 21 19
12. Лидс Заявка 17 4 5 8 20 - 38 17
13. Ньюкасл Заявка 17 4 4 9 16 - 29 16
14. Уотфорд Заявка 17 4 3 10 16 - 28 15
15. Саутгемптон Заявка 17 3 6 8 19 - 36 15
16. Кристал Пэлас Заявка 16 3 6 7 18 - 24 15
17. Лестер Заявка 16 3 5 8 21 - 31 14
18. Бёрнли Заявка 16 1 7 8 13 - 25 10
19. Норвич Заявка 16 2 3 11 10 - 35 9
20. Эвертон Заявка 16 1 3 12 13 - 35 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 апреля 2022, осталось 2 дня 6 часов 32 минуты.

    Главный судья: Марринер Андре

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Ньюкасл 0% (0)
    X 10% (5)
    Ливерпуль 90% (45)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ньюкасл
    Ничья
    Ливерпуль
    7.90
    5.10
    1.45
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    Прогнозы на матч Ньюкасл - Ливерпуль

    Исход игры
    Ньюкасл
    0% (0)
    Ничья
    10% (5)
    Ливерпуль
    90% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.39% (34)
    Меньше
    30.61% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    65.31% (32)
    Нет
    34.69% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    48% (24)
    0:2 Ливерпуль
    18% (9)
    0:3 Ливерпуль
    10% (5)
    1:3 Ливерпуль
    8% (4)
    1:1 Ничья
    6% (3)
    0:1 Ливерпуль
    6% (3)
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