Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Диего Армандо Марадона
История личных встреч
Наполи
Рома
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
31 матч
38.7%
22.6%
38.7%
12 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
22.6%
38.7%
38.7%
7 побед 12 ничьих 12 побед
Второй тайм
41.9%
29%
29.1%
13 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|12
|0.38
|Инсинье Лоренцо
|8 (7)
|0.25
|Мертенс Дрис
|8 (1)
|0.25
|Фабиан Руис
|6
|0.19
|Зелиньски Пётр
|5
|0.16
|Лосано Ирвинг
|4
|0.13
|Элмас Эльиф
|3
|0.09
|Петанья Андреа
|3
|0.09
|Ррахмани Амир
|3
|0.09
|Политано Маттео
|2
|0.06
|Кулибали Калиду
|2
|0.06
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.03
|Жуан Жезус
|1
|0.03
|Руй Мариу
|0
|0
|Малку Кевин
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абрахам Тэмми
|15 (2)
|0.47
|Пеллегрини Лоренцо
|8 (1)
|0.25
|Верету Жордан
|4 (1)
|0.13
|Мхитарян Генрих
|4
|0.13
|Смоллинг Крис
|3
|0.09
|Ибаньес Рожер
|3
|0.09
|Шомуродов Элдор
|2
|0.06
|Дзаньоло Николо
|2
|0.06
|Оливейра Сержиу
|2 (1)
|0.06
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|0.06
|Кристанте Бриан
|2
|0.06
|Афена-Гьян Феликс
|2
|0.06
|Перес Карлес
|1
|0.03
|Бове Эдоардо
|1
|0.03
|Вольпато Кристиан
|1
|0.03
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Калафьори Рикардо
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руй Мариу
|7
|0
|Осимхен Виктор
|5
|1
|Кулибали Калиду
|4
|1
|Ррахмани Амир
|5
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|5
|0
|Демме Диего
|4
|0
|Лучано Спаллетти
|0
|2
|Малку Кевин
|3
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|3
|0
|Фабиан Руис
|2
|0
|Политано Маттео
|2
|0
|Элмас Эльиф
|2
|0
|Мертенс Дрис
|1
|0
|Оспина Давид
|1
|0
|Манолас Костас
|1
|0
|Инсинье Лоренцо
|1
|0
|Жуан Жезус
|1
|0
|Зелиньски Пётр
|1
|0
|Петанья Андреа
|1
|0
|Лоботка Станислав
|1
|0
|Лосано Ирвинг
|1
|0
|Уна Адам
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манчини Джанлука
|13
|1
|Дзаньоло Николо
|9
|2
|Карсдорп Рик
|8
|1
|Абрахам Тэмми
|9
|0
|Кристанте Бриан
|8
|0
|Ибаньес Рожер
|8
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|5
|1
|Жозе Моуринью
|3
|2
|Верету Жордан
|6
|0
|Кумбулла Мараш
|6
|0
|Афена-Гьян Феликс
|4
|1
|Мхитарян Генрих
|3
|1
|Оливейра Сержиу
|4
|0
|Патрисиу Руй
|2
|0
|Перес Карлес
|2
|0
|Винья Матиас
|2
|0
|Калафьори Рикардо
|2
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Залевски Никола
|1
|0
|Joao Sacramento
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
29
13 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 8
18 Не забивали 19
4
14%
1
3%
1-15
4
14%
3
10%
16-30
5
18%
10
34%
31-45
7
25%
3
10%
46-60
4
14%
4
14%
61-75
4
14%
8
28%
76-90
Пропущено
13
20
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
3
23%
4
20%
1-15
2
15%
3
15%
16-30
1
8%
1
5%
31-45
2
15%
5
25%
46-60
5
38%
6
30%
61-75
0
0%
1
5%
76-90
Забито
31
25
13 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 11
17 Не забивали 18
4
13%
3
12%
1-15
4
13%
2
8%
16-30
5
16%
7
28%
31-45
8
26%
4
16%
46-60
3
10%
3
12%
61-75
7
23%
6
24%
76-90
Пропущено
12
15
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
2
17%
5
33%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
3
25%
3
20%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
3
25%
2
13%
76-90
Забито
59
54
26 В 1-м тайме 26
33 Во 2-м тайме 28
22 Забивали первыми 19
3 Не забивали 5
8
14%
4
7%
1-15
8
14%
5
9%
16-30
10
17%
17
31%
31-45
15
25%
7
13%
46-60
7
12%
7
13%
61-75
11
19%
14
26%
76-90
Пропущено
25
35
9 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 18
3
12%
6
17%
1-15
4
16%
8
23%
16-30
2
8%
2
6%
31-45
5
20%
8
23%
46-60
8
32%
8
23%
61-75
3
12%
3
9%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Наполи - Фиорентина 2:3 Аталанта - Наполи 1:3 Наполи - Удинезе 2:1 Верона - Наполи 1:2
Наполи - Милан 0:1 Лацио - Наполи 1:2 Наполи - Барселона 2:4 Кальяри - Наполи 1:1 Барселона - Наполи 1:1 Наполи - Интер Милан 1:1 Венеция - Наполи 0:2 Наполи - Салернитана 4:1 Болонья - Наполи 0:2 Наполи - Фиорентина 2:5 Наполи - Сампдория 1:0 Ювентус - Наполи 1:1 Наполи - Специя 0:1 Милан - Наполи 0:1 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Лестер 3:2
Рома
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Рома - Будё-Глимт 4:0 Рома - Салернитана 2:1 Будё-Глимт - Рома 2:1 Сампдория - Рома 0:1
Рома - Лацио 3:0 Рома - Витесс 1:1 Удинезе - Рома 1:1 Витесс - Рома 0:1 Рома - Аталанта 1:0 Специя - Рома 0:1 Рома - Верона 2:2 Сассуоло - Рома 2:2 Интер Милан - Рома 2:0 Рома - Дженоа 0:0 Эмполи - Рома 2:4 Рома - Лечче 3:1 Рома - Кальяри 1:0 Рома - Ювентус 3:4 Милан - Рома 3:1 Рома - Сампдория 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|33
|21
|8
|4
|58 - 29
|71
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|32
|20
|9
|3
|68 - 25
|69
|3.
|Наполи
|Заявка
|32
|20
|6
|6
|58 - 26
|66
|4.
|Ювентус
|Заявка
|32
|18
|8
|6
|49 - 28
|62
|5.
|Рома
|Заявка
|32
|17
|6
|9
|53 - 36
|57
|6.
|Лацио
|Заявка
|32
|16
|7
|9
|64 - 47
|55
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|31
|16
|5
|10
|52 - 40
|53
|8.
|Аталанта
|Заявка
|31
|14
|9
|8
|53 - 36
|51
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|32
|12
|10
|10
|58 - 52
|46
|10.
|Верона
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|56 - 49
|45
|11.
|Торино
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|35 - 30
|39
|12.
|Болонья
|Заявка
|31
|10
|7
|14
|34 - 44
|37
|13.
|Удинезе
|Заявка
|30
|8
|12
|10
|43 - 48
|36
|14.
|Эмполи
|Заявка
|32
|8
|10
|14
|41 - 56
|34
|15.
|Специя
|Заявка
|33
|9
|6
|18
|33 - 57
|33
|16.
|Сампдория
|Заявка
|32
|8
|5
|19
|39 - 54
|29
|17.
|Кальяри
|Заявка
|32
|5
|10
|17
|30 - 61
|25
|18.
|Дженоа
|Заявка
|33
|2
|16
|15
|24 - 54
|22
|19.
|Венеция
|Заявка
|31
|5
|7
|19
|26 - 57
|22
|20.
|Салернитана
|Заявка
|30
|3
|7
|20
|23 - 68
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|38 - 13
|36
|2.
|Милан
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|25 - 12
|34
|3.
|Рома
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|25 - 15
|34
|4.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 16
|32
|5.
|Лацио
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|35 - 19
|31
|6.
|Ювентус
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|20 - 10
|30
|7.
|Наполи
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|27 - 14
|29
|8.
|Верона
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 20
|29
|9.
|Торино
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|27 - 16
|26
|10.
|Болонья
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 18
|24
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|25 - 24
|23
|12.
|Удинезе
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|24 - 22
|22
|13.
|Аталанта
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|25 - 21
|18
|14.
|Специя
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|17 - 20
|18
|15.
|Сампдория
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|23 - 29
|15
|16.
|Эмполи
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|23 - 38
|13
|17.
|Кальяри
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|17 - 28
|12
|18.
|Дженоа
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|11 - 23
|11
|19.
|Венеция
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|16 - 32
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|31 - 12
|37
|2.
|Милан
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|33 - 17
|37
|3.
|Аталанта
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|28 - 15
|33
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|30 - 12
|33
|5.
|Ювентус
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|29 - 18
|32
|6.
|Лацио
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|29 - 28
|24
|7.
|Рома
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|28 - 21
|23
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|33 - 28
|23
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 24
|21
|10.
|Эмполи
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 18
|21
|11.
|Верона
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|24 - 29
|16
|12.
|Специя
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 37
|15
|13.
|Удинезе
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|19 - 26
|14
|14.
|Сампдория
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 25
|14
|15.
|Кальяри
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|13 - 33
|13
|16.
|Торино
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|8 - 14
|13
|17.
|Болонья
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 26
|13
|18.
|Венеция
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 25
|12
|19.
|Дженоа
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|13 - 31
|11
|20.
|Салернитана
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|11 - 36
|8
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Прогнозы на матч Наполи - Рома
Исход игры
Наполи
81.6% (40)
Ничья
12.2% (6)
Рома
6.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
75.56% (34)
Меньше
24.44% (11)
Обе команды забьют
Да
88.89% (40)
Нет
11.11% (5)
Популярный счёт
2:1 Наполи
55.1% (27)
1:1 Ничья
12.2% (6)
3:2 Наполи
8.2% (4)
1:0 Наполи
6.1% (3)
1:2 Рома
6.1% (3)
2:0 Наполи
4.1% (2)
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