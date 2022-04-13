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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Наполи
 
Позже

Стадион:
Рома

История личных встреч

Наполи
Рома

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

31 матч

38.7%
22.6%
38.7%
12 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

22.6%
38.7%
38.7%
7 побед 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

41.9%
29%
29.1%
13 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

СA
0:0
СA
0:2
СA
4:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:4
СA
1:1
СA
2:4
СA
0:1
СA
1:2
СA
1:3
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:0
К
3:0
К
3:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
4:1
СA
2:2
СA
1:3
СA
0:2
СA
2:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
0:3
СA
1:1
СA
0:2
СA
4:4

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 12 0.38
Инсинье Лоренцо 8 (7) 0.25
Мертенс Дрис 8 (1) 0.25
Фабиан Руис 6 0.19
Зелиньски Пётр 5 0.16
Лосано Ирвинг 4 0.13
Элмас Эльиф 3 0.09
Петанья Андреа 3 0.09
Ррахмани Амир 3 0.09
Политано Маттео 2 0.06
Кулибали Калиду 2 0.06
Ди Лоренцо Джованни 1 0.03
Жуан Жезус 1 0.03
Руй Мариу 0 0
Малку Кевин 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абрахам Тэмми 15 (2) 0.47
Пеллегрини Лоренцо 8 (1) 0.25
Верету Жордан 4 (1) 0.13
Мхитарян Генрих 4 0.13
Смоллинг Крис 3 0.09
Ибаньес Рожер 3 0.09
Шомуродов Элдор 2 0.06
Дзаньоло Николо 2 0.06
Оливейра Сержиу 2 (1) 0.06
Эль-Шаарави Стефан 2 0.06
Кристанте Бриан 2 0.06
Афена-Гьян Феликс 2 0.06
Перес Карлес 1 0.03
Бове Эдоардо 1 0.03
Вольпато Кристиан 1 0.03
Карсдорп Рик 0 0
Винья Матиас 0 0
Калафьори Рикардо 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Мариу 7 0
Осимхен Виктор 5 1
Кулибали Калиду 4 1
Ррахмани Амир 5 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 5 0
Демме Диего 4 0
Лучано Спаллетти 0 2
Малку Кевин 3 0
Ди Лоренцо Джованни 3 0
Фабиан Руис 2 0
Политано Маттео 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Мертенс Дрис 1 0
Оспина Давид 1 0
Манолас Костас 1 0
Инсинье Лоренцо 1 0
Жуан Жезус 1 0
Зелиньски Пётр 1 0
Петанья Андреа 1 0
Лоботка Станислав 1 0
Лосано Ирвинг 1 0
Уна Адам 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манчини Джанлука 13 1
Дзаньоло Николо 9 2
Карсдорп Рик 8 1
Абрахам Тэмми 9 0
Кристанте Бриан 8 0
Ибаньес Рожер 8 0
Пеллегрини Лоренцо 5 1
Жозе Моуринью 3 2
Верету Жордан 6 0
Кумбулла Мараш 6 0
Афена-Гьян Феликс 4 1
Мхитарян Генрих 3 1
Оливейра Сержиу 4 0
Патрисиу Руй 2 0
Перес Карлес 2 0
Винья Матиас 2 0
Калафьори Рикардо 2 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Залевски Никола 1 0
Joao Sacramento 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
29
13 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 8
18 Не забивали 19
4
14%
1
3%
1-15
4
14%
3
10%
16-30
5
18%
10
34%
31-45
7
25%
3
10%
46-60
4
14%
4
14%
61-75
4
14%
8
28%
76-90

Пропущено

13
20
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
3
23%
4
20%
1-15
2
15%
3
15%
16-30
1
8%
1
5%
31-45
2
15%
5
25%
46-60
5
38%
6
30%
61-75
0
0%
1
5%
76-90

Забито

31
25
13 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 11
17 Не забивали 18
4
13%
3
12%
1-15
4
13%
2
8%
16-30
5
16%
7
28%
31-45
8
26%
4
16%
46-60
3
10%
3
12%
61-75
7
23%
6
24%
76-90

Пропущено

12
15
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
2
17%
5
33%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
3
25%
3
20%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
3
25%
2
13%
76-90

Забито

59
54
26 В 1-м тайме 26
33 Во 2-м тайме 28
22 Забивали первыми 19
3 Не забивали 5
8
14%
4
7%
1-15
8
14%
5
9%
16-30
10
17%
17
31%
31-45
15
25%
7
13%
46-60
7
12%
7
13%
61-75
11
19%
14
26%
76-90

Пропущено

25
35
9 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 18
3
12%
6
17%
1-15
4
16%
8
23%
16-30
2
8%
2
6%
31-45
5
20%
8
23%
46-60
8
32%
8
23%
61-75
3
12%
3
9%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Наполи - Фиорентина 2:3 Аталанта - Наполи 1:3 Наполи - Удинезе 2:1 Верона - Наполи 1:2
Наполи - Милан 0:1 Лацио - Наполи 1:2 Наполи - Барселона 2:4 Кальяри - Наполи 1:1 Барселона - Наполи 1:1 Наполи - Интер Милан 1:1 Венеция - Наполи 0:2 Наполи - Салернитана 4:1 Болонья - Наполи 0:2 Наполи - Фиорентина 2:5 Наполи - Сампдория 1:0 Ювентус - Наполи 1:1 Наполи - Специя 0:1 Милан - Наполи 0:1 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Лестер 3:2
Рома
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Рома - Будё-Глимт 4:0 Рома - Салернитана 2:1 Будё-Глимт - Рома 2:1 Сампдория - Рома 0:1
Рома - Лацио 3:0 Рома - Витесс 1:1 Удинезе - Рома 1:1 Витесс - Рома 0:1 Рома - Аталанта 1:0 Специя - Рома 0:1 Рома - Верона 2:2 Сассуоло - Рома 2:2 Интер Милан - Рома 2:0 Рома - Дженоа 0:0 Эмполи - Рома 2:4 Рома - Лечче 3:1 Рома - Кальяри 1:0 Рома - Ювентус 3:4 Милан - Рома 3:1 Рома - Сампдория 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 33 21 8 4 58 - 29 71
2. Интер Милан Заявка 32 20 9 3 68 - 25 69
3. Наполи Заявка 32 20 6 6 58 - 26 66
4. Ювентус Заявка 32 18 8 6 49 - 28 62
5. Рома Заявка 32 17 6 9 53 - 36 57
6. Лацио Заявка 32 16 7 9 64 - 47 55
7. Фиорентина Заявка 31 16 5 10 52 - 40 53
8. Аталанта Заявка 31 14 9 8 53 - 36 51
9. Сассуоло Заявка 32 12 10 10 58 - 52 46
10. Верона Заявка 32 12 9 11 56 - 49 45
11. Торино Заявка 31 10 9 12 35 - 30 39
12. Болонья Заявка 31 10 7 14 34 - 44 37
13. Удинезе Заявка 30 8 12 10 43 - 48 36
14. Эмполи Заявка 32 8 10 14 41 - 56 34
15. Специя Заявка 33 9 6 18 33 - 57 33
16. Сампдория Заявка 32 8 5 19 39 - 54 29
17. Кальяри Заявка 32 5 10 17 30 - 61 25
18. Дженоа Заявка 33 2 16 15 24 - 54 22
19. Венеция Заявка 31 5 7 19 26 - 57 22
20. Салернитана Заявка 30 3 7 20 23 - 68 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 16 11 3 2 38 - 13 36
2. Милан Заявка 17 10 4 3 25 - 12 34
3. Рома Заявка 17 10 4 3 25 - 15 34
4. Фиорентина Заявка 15 10 2 3 33 - 16 32
5. Лацио Заявка 15 9 4 2 35 - 19 31
6. Ювентус Заявка 16 9 3 4 20 - 10 30
7. Наполи Заявка 16 9 2 5 27 - 14 29
8. Верона Заявка 16 9 2 5 32 - 20 29
9. Торино Заявка 16 7 5 4 27 - 16 26
10. Болонья Заявка 16 7 3 6 20 - 18 24
11. Сассуоло Заявка 16 6 5 5 25 - 24 23
12. Удинезе Заявка 15 5 7 3 24 - 22 22
13. Аталанта Заявка 15 4 6 5 25 - 21 18
14. Специя Заявка 16 5 3 8 17 - 20 18
15. Сампдория Заявка 16 4 3 9 23 - 29 15
16. Эмполи Заявка 16 3 4 9 23 - 38 13
17. Кальяри Заявка 16 2 6 8 17 - 28 12
18. Дженоа Заявка 16 1 8 7 11 - 23 11
19. Венеция Заявка 16 2 4 10 16 - 32 10
20. Салернитана Заявка 15 1 5 9 12 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 16 11 4 1 31 - 12 37
2. Милан Заявка 16 11 4 1 33 - 17 37
3. Аталанта Заявка 16 10 3 3 28 - 15 33
4. Интер Милан Заявка 16 9 6 1 30 - 12 33
5. Ювентус Заявка 16 9 5 2 29 - 18 32
6. Лацио Заявка 17 7 3 7 29 - 28 24
7. Рома Заявка 15 7 2 6 28 - 21 23
8. Сассуоло Заявка 16 6 5 5 33 - 28 23
9. Фиорентина Заявка 16 6 3 7 19 - 24 21
10. Эмполи Заявка 16 5 6 5 18 - 18 21
11. Верона Заявка 16 3 7 6 24 - 29 16
12. Специя Заявка 17 4 3 10 16 - 37 15
13. Удинезе Заявка 15 3 5 7 19 - 26 14
14. Сампдория Заявка 16 4 2 10 16 - 25 14
15. Кальяри Заявка 16 3 4 9 13 - 33 13
16. Торино Заявка 15 3 4 8 8 - 14 13
17. Болонья Заявка 15 3 4 8 14 - 26 13
18. Венеция Заявка 15 3 3 9 10 - 25 12
19. Дженоа Заявка 17 1 8 8 13 - 31 11
20. Салернитана Заявка 15 2 2 11 11 - 36 8
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 апреля 2022, осталось 2 дня 11 часов 33 минуты.

    Главный судья: Ди Бельо Марко

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Наполи 81.6% (40)
    X 12.2% (6)
    Рома 6.1% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Рома
    1.99
    3.95
    4.10
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    Прогнозы на матч Наполи - Рома

    Исход игры
    Наполи
    81.6% (40)
    Ничья
    12.2% (6)
    Рома
    6.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.56% (34)
    Меньше
    24.44% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    88.89% (40)
    Нет
    11.11% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Наполи
    55.1% (27)
    1:1 Ничья
    12.2% (6)
    3:2 Наполи
    8.2% (4)
    1:0 Наполи
    6.1% (3)
    1:2 Рома
    6.1% (3)
    2:0 Наполи
    4.1% (2)
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