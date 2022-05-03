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  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Астон Вилла
 
Позже
Ливерпуль
Прогнозы 36
Астон Вилла 2.8% (1)
X 5.6% (2)
Ливерпуль 91.7% (33)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Астон Вилла
Ничья
Ливерпуль
7.30
4.94
1.49
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Астон Вилла
Ливерпуль

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

137.5%
50%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

25 матчей

28%
16%
56%
7 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

44%
24%
32%
11 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

16%
32%
52%
4 победы 8 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
К
1:4
ПЛ
7:2
ПЛ
2:0
КЛ
5:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:6
ПЛ
3:2
К
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
5:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 10 (1) 0.29
Ингс Дэнни 7 (1) 0.21
Рамси Джакоб 6 0.18
Коутиньо Филиппе 4 0.12
Буэндия Эмилиано 3 0.09
Макгинн Джон 3 0.09
Кэш Мэтти 3 0.09
Конса Эзри 2 0.06
Мингс Тайрон 1 0.03
Соарес Дуглас 1 0.03
Бэйли Леон 1 0.03
Таргетт Мэтт 1 0.03
Эль-Гази Анвар 1 (1) 0.03
Хаус Кортни 1 0.03
Чамберс Калум 1 0.03
Янг Эшли 0 0
Динь Люка 0 0
Чуквуэмека Карни 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 22 (5) 0.63
Жота Диогу 15 0.43
Мане Садио 14 0.4
Фирмино Роберто 5 0.14
Фабиньо Энрике 5 (2) 0.14
Диас Луис 4 0.11
Ван Дейк Виргил 3 0.09
Кейта Наби 3 0.09
Ориги Дивок 3 0.09
Александер-Арнольд Трент 2 0.06
Робертсон Эндрю 2 0.06
Хендерсон Джордан 2 0.06
Окслейд-Чемберлен Алекс 2 0.06
Минамино Такуми 2 0.06
Алькантара Тьяго 1 0.03
Матип Жоэль 1 0.03
Джонс Кёртис 1 0.03
Цимикас Костас 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Гомес Джо 0 0
Алиссон Бекер 0 0
Уильямс Неко 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мингс Тайрон 9 0
Конса Эзри 5 2
Макгинн Джон 8 0
Кэш Мэтти 8 0
Уоткинс Олли 7 0
Соарес Дуглас 7 0
Рамси Джакоб 6 0
Ингс Дэнни 4 0
Мартинес Эмилиано 4 0
Накамба Марвелус 4 0
Динь Люка 3 0
Бэйли Леон 3 0
Янг Эшли 2 0
Эль-Гази Анвар 2 0
Таргетт Мэтт 2 0
Чамберс Калум 1 0
Буэндия Эмилиано 1 0
Туанзебе Аксел 1 0
Ироэгбунам Тим 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиньо Энрике 7 0
Робертсон Эндрю 5 1
Мане Садио 5 0
Хендерсон Джордан 3 0
Фирмино Роберто 3 0
Ван Дейк Виргил 3 0
Кейта Наби 3 0
Жота Диогу 3 0
Цимикас Костас 3 0
Милнер Джеймс 2 0
Алькантара Тьяго 2 0
Гомес Джо 2 0
Александер-Арнольд Трент 2 0
Конате Ибраима 2 0
Матип Жоэль 1 0
Салах Мохамед 1 0
Минамино Такуми 1 0
Мортон Тайлер 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
42
10 В 1-м тайме 22
14 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 13
22 Не забивали 19
2
8%
8
19%
1-15
2
8%
6
14%
16-30
6
25%
8
19%
31-45
5
21%
7
17%
46-60
4
17%
7
17%
61-75
5
21%
6
14%
76-90

Пропущено

27
14
13 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
6
22%
2
14%
1-15
3
11%
1
7%
16-30
4
15%
4
29%
31-45
2
7%
2
14%
46-60
5
19%
4
29%
61-75
7
26%
1
7%
76-90

Забито

23
46
9 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 26
8 Забивали первыми 14
21 Не забивали 17
2
9%
4
9%
1-15
3
13%
8
17%
16-30
4
17%
8
17%
31-45
1
4%
3
7%
46-60
6
26%
9
20%
61-75
7
30%
14
30%
76-90

Пропущено

20
8
10 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 6
4
20%
1
13%
1-15
2
10%
1
13%
16-30
4
20%
1
13%
31-45
2
10%
2
25%
46-60
3
15%
2
25%
61-75
5
25%
1
13%
76-90

Забито

47
88
19 В 1-м тайме 42
28 Во 2-м тайме 46
14 Забивали первыми 27
9 Не забивали 1
4
9%
12
14%
1-15
5
11%
14
16%
16-30
10
21%
16
18%
31-45
6
13%
10
11%
46-60
10
21%
16
18%
61-75
12
26%
20
23%
76-90

Пропущено

47
22
23 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 12
19 Пропускали первыми 8
24 Не пропускали 14
10
21%
3
14%
1-15
5
11%
2
9%
16-30
8
17%
5
23%
31-45
4
9%
4
18%
46-60
8
17%
6
27%
61-75
12
26%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Астон Вилла - Норвич 2:0 Лестер - Астон Вилла 0:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4
Вулверхэмптон - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Арсенал 0:1 Вест Хэм - Астон Вилла 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Саутгемптон 4:0 Брайтон - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Уотфорд 0:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лидс 3:3 Астон Вилла - Мольде 3:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Норвич - Астон Вилла 0:2
Ливерпуль
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0
Ливерпуль - Эвертон 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Ливерпуль - Бенфика 3:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Бенфика - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Норвич 2:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Лидс 6:0 Ливерпуль - Норвич 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 34 26 5 3 84 - 21 83
2. Ливерпуль Заявка 35 25 8 2 87 - 23 83
3. Челси Заявка 35 19 10 6 70 - 31 67
4. Арсенал Заявка 34 20 3 11 54 - 41 63
5. Тоттенхэм Заявка 35 19 5 11 60 - 40 62
6. Манчестер Юнайтед Заявка 37 16 10 11 57 - 56 58
7. Вест Хэм Заявка 35 15 7 13 53 - 46 52
8. Вулверхэмптон Заявка 35 15 5 15 35 - 34 50
9. Брайтон Заявка 36 11 14 11 38 - 42 47
10. Кристал Пэлас Заявка 35 10 14 11 46 - 42 44
11. Брентфорд Заявка 36 12 7 17 44 - 52 43
12. Астон Вилла Заявка 34 13 4 17 47 - 47 43
13. Ньюкасл Заявка 35 11 10 14 40 - 56 43
14. Лестер Заявка 33 11 9 13 48 - 54 42
15. Саутгемптон Заявка 36 9 13 14 41 - 61 40
16. Лидс Заявка 34 8 10 16 38 - 72 34
17. Бёрнли Заявка 35 7 13 15 32 - 49 34
18. Эвертон Заявка 33 9 5 19 35 - 55 32
19. Уотфорд Заявка 35 6 4 25 32 - 70 22
20. Норвич Заявка 34 5 6 23 22 - 71 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 18 14 4 0 46 - 8 46
2. Манчестер Сити Заявка 17 13 2 2 50 - 13 41
3. Арсенал Заявка 17 11 2 4 28 - 15 35
4. Манчестер Юнайтед Заявка 19 10 5 4 32 - 22 35
5. Тоттенхэм Заявка 17 11 1 5 34 - 19 34
6. Вест Хэм Заявка 18 9 4 5 31 - 24 31
7. Челси Заявка 17 8 6 3 34 - 20 30
8. Лестер Заявка 16 8 4 4 26 - 20 28
9. Ньюкасл Заявка 18 7 6 5 24 - 27 27
10. Кристал Пэлас Заявка 18 6 8 4 26 - 17 26
11. Эвертон Заявка 17 8 2 7 22 - 20 26
12. Саутгемптон Заявка 18 6 7 5 22 - 22 25
13. Брентфорд Заявка 18 7 3 8 21 - 19 24
14. Вулверхэмптон Заявка 17 7 2 8 18 - 19 23
15. Астон Вилла Заявка 16 6 3 7 26 - 25 21
16. Бёрнли Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
17. Брайтон Заявка 18 4 7 7 16 - 22 19
18. Лидс Заявка 17 4 5 8 18 - 34 17
19. Норвич Заявка 17 3 3 11 12 - 34 12
20. Уотфорд Заявка 17 2 1 14 16 - 41 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 13 3 1 34 - 8 42
2. Ливерпуль Заявка 17 11 4 2 41 - 15 37
3. Челси Заявка 18 11 4 3 36 - 11 37
4. Тоттенхэм Заявка 18 8 4 6 26 - 21 28
5. Брайтон Заявка 18 7 7 4 22 - 20 28
6. Арсенал Заявка 17 9 1 7 26 - 26 28
7. Вулверхэмптон Заявка 18 8 3 7 17 - 15 27
8. Манчестер Юнайтед Заявка 18 6 5 7 25 - 34 23
9. Астон Вилла Заявка 18 7 1 10 21 - 22 22
10. Вест Хэм Заявка 17 6 3 8 22 - 22 21
11. Брентфорд Заявка 18 5 4 9 23 - 33 19
12. Кристал Пэлас Заявка 17 4 6 7 20 - 25 18
13. Лидс Заявка 17 4 5 8 20 - 38 17
14. Ньюкасл Заявка 17 4 4 9 16 - 29 16
15. Уотфорд Заявка 18 4 3 11 16 - 29 15
16. Саутгемптон Заявка 18 3 6 9 19 - 39 15
17. Лестер Заявка 17 3 5 9 22 - 34 14
18. Бёрнли Заявка 17 2 7 8 15 - 26 13
19. Норвич Заявка 17 2 3 12 10 - 37 9
20. Эвертон Заявка 16 1 3 12 13 - 35 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 мая 2022, осталось 2 дня 15 часов 38 минут.

    Главный судья: Мосс Джонатан

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 36
    Астон Вилла 2.8% (1)
    X 5.6% (2)
    Ливерпуль 91.7% (33)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Ливерпуль
    7.30
    4.94
    1.49
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Астон Вилла - Ливерпуль онлайн

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    Прогнозы на матч Астон Вилла - Ливерпуль

    Исход игры
    Астон Вилла
    2.8% (1)
    Ничья
    5.6% (2)
    Ливерпуль
    91.7% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (24)
    Меньше
    33.33% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (24)
    Нет
    33.33% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    47.2% (17)
    0:2 Ливерпуль
    25% (9)
    1:3 Ливерпуль
    11.1% (4)
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    Ливерпуль
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