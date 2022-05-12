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  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Саутгемптон
 
Позже
Ливерпуль

История личных встреч

Саутгемптон
Ливерпуль

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед

22 матча

27.3%
13.6%
59.1%
6 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

13.6%
31.8%
54.6%
3 победы 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

18.2%
45.5%
36.3%
4 победы 10 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
4:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
КЛ
0:1
КЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
КЛ
1:6
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уорд-Праус Джеймс 9 (3) 0.25
Адамс Че 7 0.19
Броя Армандо 6 0.17
Эльюнусси Мохамед 4 0.11
Беднарек Ян 4 0.11
Ромеу Ориоль 2 0.06
Армстронг Адам 2 0.06
Армстронг Стюарт 2 0.06
Уокер-Питерс Кайл 1 0.03
Ливраменто Валентино 1 0.03
Лонг Шейн 1 0.03
Редмонд Натан 0 0
Диалло Ибраима 0 0
Перро Ромен 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 22 (5) 0.61
Жота Диогу 15 0.42
Мане Садио 15 0.42
Фирмино Роберто 5 0.14
Фабиньо Энрике 5 (2) 0.14
Диас Луис 4 0.11
Ван Дейк Виргил 3 0.08
Кейта Наби 3 0.08
Ориги Дивок 3 0.08
Александер-Арнольд Трент 2 0.06
Робертсон Эндрю 2 0.06
Хендерсон Джордан 2 0.06
Матип Жоэль 2 0.06
Окслейд-Чемберлен Алекс 2 0.06
Минамино Такуми 2 0.06
Алькантара Тьяго 1 0.03
Джонс Кёртис 1 0.03
Цимикас Костас 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Гомес Джо 0 0
Алиссон Бекер 0 0
Уильямс Неко 0 0

Карточки

Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салису Мохаммед 9 1
Беднарек Ян 10 0
Ромеу Ориоль 8 0
Уокер-Питерс Кайл 5 0
Уорд-Праус Джеймс 3 1
Эльюнусси Мохамед 4 0
Перро Ромен 3 0
Дженепо Мусса 3 0
Стивенс Джек 2 0
Лянко Войнович 2 0
Ливраменто Валентино 2 0
Броя Армандо 2 0
Лонг Шейн 1 0
Форстер Фрейзер 1 0
Маккарти Алекс 1 0
Армстронг Стюарт 1 0
Кабальеро Вилли 1 0
Армстронг Адам 1 0
Диалло Ибраима 1 0
Телла Нейтан 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиньо Энрике 7 0
Робертсон Эндрю 5 1
Мане Садио 5 0
Хендерсон Джордан 3 0
Фирмино Роберто 3 0
Ван Дейк Виргил 3 0
Кейта Наби 3 0
Жота Диогу 3 0
Цимикас Костас 3 0
Милнер Джеймс 2 0
Алькантара Тьяго 2 0
Гомес Джо 2 0
Александер-Арнольд Трент 2 0
Конате Ибраима 2 0
Матип Жоэль 1 0
Салах Мохамед 1 0
Минамино Такуми 1 0
Мортон Тайлер 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
44
13 В 1-м тайме 23
7 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 13
22 Не забивали 19
5
25%
9
20%
1-15
3
15%
6
14%
16-30
5
25%
8
18%
31-45
4
20%
7
16%
46-60
1
5%
8
18%
61-75
2
10%
6
14%
76-90

Пропущено

24
15
13 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
3
13%
3
20%
1-15
5
21%
1
7%
16-30
5
21%
4
27%
31-45
7
29%
29%
2
13%
46-60
2
8%
4
27%
61-75
2
8%
1
7%
76-90

Забито

21
46
10 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 26
5 Забивали первыми 14
24 Не забивали 18
2
10%
4
9%
1-15
4
19%
8
17%
16-30
4
19%
8
17%
31-45
3
14%
3
7%
46-60
4
19%
9
20%
61-75
4
19%
14
30%
76-90

Пропущено

37
8
18 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 5
12 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 6
9
24%
1
13%
1-15
4
11%
1
13%
16-30
5
14%
1
13%
31-45
7
19%
2
25%
46-60
4
11%
2
25%
61-75
8
22%
1
13%
76-90

Забито

41
90
23 В 1-м тайме 43
18 Во 2-м тайме 47
17 Забивали первыми 27
10 Не забивали 1
7
17%
13
14%
1-15
7
17%
14
16%
16-30
9
22%
16
18%
31-45
7
17%
10
11%
46-60
5
12%
17
19%
61-75
6
15%
20
22%
76-90

Пропущено

61
23
31 В 1-м тайме 11
30 Во 2-м тайме 12
17 Пропускали первыми 9
28 Не пропускали 15
12
20%
4
17%
1-15
9
15%
2
9%
16-30
10
16%
5
22%
31-45
14
23%
4
17%
46-60
6
10%
6
26%
61-75
10
16%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Саутгемптон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 1:2 Брайтон - Саутгемптон 2:2 Бёрнли - Саутгемптон 2:0
Саутгемптон - Арсенал 1:0 Саутгемптон - Челси 0:6 Лидс - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Саутгемптон - Уотфорд 1:2 Саутгемптон - Ньюкасл 1:2 Астон Вилла - Саутгемптон 4:0 Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Саутгемптон - Норвич 2:0 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Ковентри 2:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Брентфорд 4:1
Ливерпуль
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Челси - Ливерпуль 0:0 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3
Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Ливерпуль - Бенфика 3:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Бенфика - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Норвич 2:1 Челси - Ливерпуль 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 36 28 5 3 94 - 22 89
2. Ливерпуль Заявка 36 26 8 2 89 - 24 86
3. Челси Заявка 36 20 10 6 73 - 31 70
4. Арсенал Заявка 36 21 3 12 56 - 45 66
5. Тоттенхэм Заявка 36 20 5 11 63 - 40 65
6. Манчестер Юнайтед Заявка 37 16 10 11 57 - 56 58
7. Вест Хэм Заявка 36 16 7 13 57 - 46 55
8. Вулверхэмптон Заявка 36 15 5 16 36 - 39 50
9. Брайтон Заявка 36 11 14 11 38 - 42 47
10. Лестер Заявка 35 12 9 14 52 - 56 45
11. Кристал Пэлас Заявка 35 10 14 11 46 - 42 44
12. Брентфорд Заявка 36 12 7 17 44 - 52 43
13. Астон Вилла Заявка 35 13 4 18 48 - 49 43
14. Ньюкасл Заявка 36 11 10 15 40 - 61 43
15. Саутгемптон Заявка 36 9 13 14 41 - 61 40
16. Эвертон Заявка 35 10 6 19 37 - 56 36
17. Лидс Заявка 36 8 10 18 39 - 77 34
18. Бёрнли Заявка 35 7 13 15 32 - 49 34
19. Уотфорд Заявка 36 6 5 25 32 - 70 23
20. Норвич Заявка 36 5 6 25 22 - 78 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 18 14 4 0 46 - 8 46
2. Манчестер Сити Заявка 18 14 2 2 55 - 13 44
3. Арсенал Заявка 18 12 2 4 30 - 16 38
4. Тоттенхэм Заявка 18 12 1 5 37 - 19 37
5. Манчестер Юнайтед Заявка 19 10 5 4 32 - 22 35
6. Вест Хэм Заявка 18 9 4 5 31 - 24 31
7. Лестер Заявка 18 9 4 5 30 - 22 31
8. Челси Заявка 17 8 6 3 34 - 20 30
9. Ньюкасл Заявка 18 7 6 5 24 - 27 27
10. Кристал Пэлас Заявка 18 6 8 4 26 - 17 26
11. Эвертон Заявка 17 8 2 7 22 - 20 26
12. Саутгемптон Заявка 18 6 7 5 22 - 22 25
13. Брентфорд Заявка 18 7 3 8 21 - 19 24
14. Вулверхэмптон Заявка 18 7 2 9 19 - 24 23
15. Астон Вилла Заявка 17 6 3 8 27 - 27 21
16. Бёрнли Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
17. Брайтон Заявка 18 4 7 7 16 - 22 19
18. Лидс Заявка 18 4 5 9 18 - 37 17
19. Норвич Заявка 18 3 3 12 12 - 38 12
20. Уотфорд Заявка 18 2 2 14 16 - 41 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 18 14 3 1 39 - 9 45
2. Ливерпуль Заявка 18 12 4 2 43 - 16 40
3. Челси Заявка 19 12 4 3 39 - 11 40
4. Тоттенхэм Заявка 18 8 4 6 26 - 21 28
5. Брайтон Заявка 18 7 7 4 22 - 20 28
6. Арсенал Заявка 18 9 1 8 26 - 29 28
7. Вулверхэмптон Заявка 18 8 3 7 17 - 15 27
8. Вест Хэм Заявка 18 7 3 8 26 - 22 24
9. Манчестер Юнайтед Заявка 18 6 5 7 25 - 34 23
10. Астон Вилла Заявка 18 7 1 10 21 - 22 22
11. Брентфорд Заявка 18 5 4 9 23 - 33 19
12. Кристал Пэлас Заявка 17 4 6 7 20 - 25 18
13. Лидс Заявка 18 4 5 9 21 - 40 17
14. Ньюкасл Заявка 18 4 4 10 16 - 34 16
15. Уотфорд Заявка 18 4 3 11 16 - 29 15
16. Саутгемптон Заявка 18 3 6 9 19 - 39 15
17. Лестер Заявка 17 3 5 9 22 - 34 14
18. Бёрнли Заявка 17 2 7 8 15 - 26 13
19. Эвертон Заявка 18 2 4 12 15 - 36 10
20. Норвич Заявка 18 2 3 13 10 - 40 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 мая 2022, осталось 2 дня 14 часов 5 минут.

    Главный судья: Аткинсон Мартин

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Саутгемптон 0% (0)
    X 3.6% (2)
    Ливерпуль 96.4% (53)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Саутгемптон
    Ничья
    Ливерпуль
    9.00
    5.65
    4.68
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Саутгемптон - Ливерпуль онлайн

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    Прогнозы на матч Саутгемптон - Ливерпуль

    Исход игры
    Саутгемптон
    0% (0)
    Ничья
    3.7% (2)
    Ливерпуль
    96.3% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.57% (28)
    Меньше
    40.43% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    55.32% (26)
    Нет
    44.68% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    35.2% (19)
    0:2 Ливерпуль
    27.8% (15)
    1:3 Ливерпуль
    9.3% (5)
    0:1 Ливерпуль
    5.6% (3)
    0:3 Ливерпуль
    3.7% (2)
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    Саутгемптон
    Ливерпуль
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