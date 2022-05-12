Стадион: Сент-Мэрис
Позже
История личных встреч
Саутгемптон
Ливерпуль
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед
22 матча
27.3%
13.6%
59.1%
6 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
13.6%
31.8%
54.6%
3 победы 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
18.2%
45.5%
36.3%
4 победы 10 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уорд-Праус Джеймс
|9 (3)
|0.25
|Адамс Че
|7
|0.19
|Броя Армандо
|6
|0.17
|Эльюнусси Мохамед
|4
|0.11
|Беднарек Ян
|4
|0.11
|Ромеу Ориоль
|2
|0.06
|Армстронг Адам
|2
|0.06
|Армстронг Стюарт
|2
|0.06
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0.03
|Ливраменто Валентино
|1
|0.03
|Лонг Шейн
|1
|0.03
|Редмонд Натан
|0
|0
|Диалло Ибраима
|0
|0
|Перро Ромен
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|22 (5)
|0.61
|Жота Диогу
|15
|0.42
|Мане Садио
|15
|0.42
|Фирмино Роберто
|5
|0.14
|Фабиньо Энрике
|5 (2)
|0.14
|Диас Луис
|4
|0.11
|Ван Дейк Виргил
|3
|0.08
|Кейта Наби
|3
|0.08
|Ориги Дивок
|3
|0.08
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0.06
|Робертсон Эндрю
|2
|0.06
|Хендерсон Джордан
|2
|0.06
|Матип Жоэль
|2
|0.06
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|2
|0.06
|Минамино Такуми
|2
|0.06
|Алькантара Тьяго
|1
|0.03
|Джонс Кёртис
|1
|0.03
|Цимикас Костас
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Гомес Джо
|0
|0
|Алиссон Бекер
|0
|0
|Уильямс Неко
|0
|0
Карточки
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салису Мохаммед
|9
|1
|Беднарек Ян
|10
|0
|Ромеу Ориоль
|8
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|5
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|3
|1
|Эльюнусси Мохамед
|4
|0
|Перро Ромен
|3
|0
|Дженепо Мусса
|3
|0
|Стивенс Джек
|2
|0
|Лянко Войнович
|2
|0
|Ливраменто Валентино
|2
|0
|Броя Армандо
|2
|0
|Лонг Шейн
|1
|0
|Форстер Фрейзер
|1
|0
|Маккарти Алекс
|1
|0
|Армстронг Стюарт
|1
|0
|Кабальеро Вилли
|1
|0
|Армстронг Адам
|1
|0
|Диалло Ибраима
|1
|0
|Телла Нейтан
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабиньо Энрике
|7
|0
|Робертсон Эндрю
|5
|1
|Мане Садио
|5
|0
|Хендерсон Джордан
|3
|0
|Фирмино Роберто
|3
|0
|Ван Дейк Виргил
|3
|0
|Кейта Наби
|3
|0
|Жота Диогу
|3
|0
|Цимикас Костас
|3
|0
|Милнер Джеймс
|2
|0
|Алькантара Тьяго
|2
|0
|Гомес Джо
|2
|0
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0
|Конате Ибраима
|2
|0
|Матип Жоэль
|1
|0
|Салах Мохамед
|1
|0
|Минамино Такуми
|1
|0
|Мортон Тайлер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
44
13 В 1-м тайме 23
7 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 13
22 Не забивали 19
5
25%
9
20%
1-15
3
15%
6
14%
16-30
5
25%
8
18%
31-45
4
20%
7
16%
46-60
1
5%
8
18%
61-75
2
10%
6
14%
76-90
Пропущено
24
15
13 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
3
13%
3
20%
1-15
5
21%
1
7%
16-30
5
21%
4
27%
31-45
7
29%
29%
2
13%
46-60
2
8%
4
27%
61-75
2
8%
1
7%
76-90
Забито
21
46
10 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 26
5 Забивали первыми 14
24 Не забивали 18
2
10%
4
9%
1-15
4
19%
8
17%
16-30
4
19%
8
17%
31-45
3
14%
3
7%
46-60
4
19%
9
20%
61-75
4
19%
14
30%
76-90
Пропущено
37
8
18 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 5
12 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 6
9
24%
1
13%
1-15
4
11%
1
13%
16-30
5
14%
1
13%
31-45
7
19%
2
25%
46-60
4
11%
2
25%
61-75
8
22%
1
13%
76-90
Забито
41
90
23 В 1-м тайме 43
18 Во 2-м тайме 47
17 Забивали первыми 27
10 Не забивали 1
7
17%
13
14%
1-15
7
17%
14
16%
16-30
9
22%
16
18%
31-45
7
17%
10
11%
46-60
5
12%
17
19%
61-75
6
15%
20
22%
76-90
Пропущено
61
23
31 В 1-м тайме 11
30 Во 2-м тайме 12
17 Пропускали первыми 9
28 Не пропускали 15
12
20%
4
17%
1-15
9
15%
2
9%
16-30
10
16%
5
22%
31-45
14
23%
4
17%
46-60
6
10%
6
26%
61-75
10
16%
2
9%
76-90
Результаты последних матчей
Саутгемптон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 1:2 Брайтон - Саутгемптон 2:2 Бёрнли - Саутгемптон 2:0
Саутгемптон - Арсенал 1:0 Саутгемптон - Челси 0:6 Лидс - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Саутгемптон - Уотфорд 1:2 Саутгемптон - Ньюкасл 1:2 Астон Вилла - Саутгемптон 4:0 Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Саутгемптон - Норвич 2:0 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Ковентри 2:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Брентфорд 4:1
Ливерпуль
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Челси - Ливерпуль 0:0 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3
Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Ливерпуль - Бенфика 3:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Бенфика - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Норвич 2:1 Челси - Ливерпуль 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|36
|28
|5
|3
|94 - 22
|89
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|36
|26
|8
|2
|89 - 24
|86
|3.
|Челси
|Заявка
|36
|20
|10
|6
|73 - 31
|70
|4.
|Арсенал
|Заявка
|36
|21
|3
|12
|56 - 45
|66
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|36
|20
|5
|11
|63 - 40
|65
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|37
|16
|10
|11
|57 - 56
|58
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|36
|16
|7
|13
|57 - 46
|55
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|36
|15
|5
|16
|36 - 39
|50
|9.
|Брайтон
|Заявка
|36
|11
|14
|11
|38 - 42
|47
|10.
|Лестер
|Заявка
|35
|12
|9
|14
|52 - 56
|45
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|35
|10
|14
|11
|46 - 42
|44
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|36
|12
|7
|17
|44 - 52
|43
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|35
|13
|4
|18
|48 - 49
|43
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|40 - 61
|43
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|36
|9
|13
|14
|41 - 61
|40
|16.
|Эвертон
|Заявка
|35
|10
|6
|19
|37 - 56
|36
|17.
|Лидс
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|39 - 77
|34
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|35
|7
|13
|15
|32 - 49
|34
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|36
|6
|5
|25
|32 - 70
|23
|20.
|Норвич
|Заявка
|36
|5
|6
|25
|22 - 78
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|14
|4
|0
|46 - 8
|46
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|55 - 13
|44
|3.
|Арсенал
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|30 - 16
|38
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|12
|1
|5
|37 - 19
|37
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|32 - 22
|35
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|31 - 24
|31
|7.
|Лестер
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 22
|31
|8.
|Челси
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|34 - 20
|30
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|24 - 27
|27
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|26 - 17
|26
|11.
|Эвертон
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|22 - 20
|26
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|22 - 22
|25
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|21 - 19
|24
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|19 - 24
|23
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|27 - 27
|21
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 23
|21
|17.
|Брайтон
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|16 - 22
|19
|18.
|Лидс
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|18 - 37
|17
|19.
|Норвич
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|12 - 38
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|18
|2
|2
|14
|16 - 41
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|39 - 9
|45
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|43 - 16
|40
|3.
|Челси
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|39 - 11
|40
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|26 - 21
|28
|5.
|Брайтон
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|22 - 20
|28
|6.
|Арсенал
|Заявка
|18
|9
|1
|8
|26 - 29
|28
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|17 - 15
|27
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|26 - 22
|24
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|25 - 34
|23
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|7
|1
|10
|21 - 22
|22
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 33
|19
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 25
|18
|13.
|Лидс
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|21 - 40
|17
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|16 - 34
|16
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|16 - 29
|15
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 39
|15
|17.
|Лестер
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|22 - 34
|14
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|15 - 26
|13
|19.
|Эвертон
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|15 - 36
|10
|20.
|Норвич
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|10 - 40
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Саутгемптон - Ливерпуль
Исход игры
Саутгемптон
0% (0)
Ничья
3.7% (2)
Ливерпуль
96.3% (52)
Тотал 2.5
Больше
59.57% (28)
Меньше
40.43% (19)
Обе команды забьют
Да
55.32% (26)
Нет
44.68% (21)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
35.2% (19)
0:2 Ливерпуль
27.8% (15)
1:3 Ливерпуль
9.3% (5)
0:1 Ливерпуль
5.6% (3)
0:3 Ливерпуль
3.7% (2)
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