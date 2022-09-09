0:2
Конец матча
0'
0:1
13' ГолАмбарцумян Оганес
15' Желтая карточкаХадьивасилис Иоаннис
45' Желтая карточкаИоанну Михалис
45' Желтая карточкаГубочан Томаш
54' Желтая карточкаСабо Эрик
0:2
60' ГолНинга Казимир
80' Желтая карточкаСаллам Самир Бен
90'+5
Ход матча
13'
45'
45'
54'
60'
0:2
80'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Калцас НикосНападающий
-
57 Дюриш МихалНападающий
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Зелая ЭмилиоНападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Dusan Uhrin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сабо ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
94 Варда АмрНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Уорис МаджидНападающий
-
Главный тренер: Миланич Дарко
История личных встреч
Кармиотисса
Анортосис
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Первый тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кармиотисса
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дюриш Михал
|1
|0.33
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нинга Казимир
|3
|1
|Амбарцумян Оганес
|1
|0.33
Карточки
Кармиотисса
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саллам Самир Бен
|2
|0
|Дюриш Михал
|1
|0
|Губочан Томаш
|1
|0
|Малоне Дион
|1
|0
|Подставски Томаш
|1
|0
|Хадьивасилис Иоаннис
|1
|0
|Калцас Никос
|1
|0
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Панчеон Джейсон
|1
|0
|Байшиньу Марку
|1
|0
|Сабо Эрик
|1
|0
|Радонич Деян
|1
|0
|Варда Амр
|1
|0
|Иоанну Михалис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
67%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Кармиотисса
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Пафос - Кармиотисса 4:0 Кармиотисса - Неа Саламина 1:2 Кармиотисса - Курис 5:0 ПАС Янина - Кармиотисса 2:2
Кармиотисса - Баник Острава 0:1 Волунтари - Кармиотисса 1:1 Алки Ороклинис - Кармиотисса 0:6 Кармиотисса - Омония Арадиппу 4:0 Ксилотимву - Кармиотисса 1:4 Кармиотисса - Отеллос 1:0 Олимпиас Лимпион - Кармиотисса 0:3 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 0:1 Кармиотисса - Айя-Напа 2:1 Неа Саламина - Кармиотисса 0:2 Кармиотисса - Эрмис Арадиппу 1:1 АСИЛ Лыси - Кармиотисса 0:1 Кармиотисса - Онисилос Сотира 1:0 Эносис - Кармиотисса 1:1 Кармиотисса - Анагенниси Деринья 0:0 Омония Арадиппу - Кармиотисса 1:1
Анортосис
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Анортосис - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Анортосис - Пафос 3:4 Неа Саламина - Анортосис 0:2
Анортосис - Докса 0:0 Радомьяк Радом - Анортосис 0:0 Омония - Анортосис 2:0 Анортосис - Хапоэль Петах-Тиква 2:3 Анортосис - Арис Лимассол 0:3 АПОЭЛ - Анортосис 1:1 Анортосис - Пафос 1:0 Омония - Анортосис 1:1 Анортосис - Аполлон 1:1 Анортосис - Омония 0:2 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 Арис Лимассол - Анортосис 1:1 Анортосис - АПОЭЛ 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 4:1 Пафос - Анортосис 2:2 Аполлон - Анортосис 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Аполлон
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Неа Саламина
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Анортосис
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|Пафос
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|6.
|АПОЭЛ
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Докса Катокопия
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|Акритас Хлоракас
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Омония
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Эносис
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|АЕК Ларнака
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|АЕЛ Лимаcсол
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|13.
|Олимпиакос Никосия
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|14.
|Кармиотисса
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Пафос
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Омония
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Неа Саламина
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Акритас Хлоракас
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Аполлон
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|АЕК Ларнака
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|АПОЭЛ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Олимпиакос Никосия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|АЕЛ Лимаcсол
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Докса Катокопия
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Эносис
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Анортосис
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Кармиотисса
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Докса Катокопия
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|АПОЭЛ
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Неа Саламина
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Аполлон
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Эносис
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|Пафос
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Арис Лимассол
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|АЕЛ Лимаcсол
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|АЕК Ларнака
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|11.
|Акритас Хлоракас
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Омония
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Кармиотисса
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|14.
|Олимпиакос Никосия
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Анортосис
|Нинга Казимир
|3
|0
|0
|2.
|Неа Саламина
|Мигелито
|2
|0
|0
|3.
|Арис Лимассол
|Warren Shavy
|2
|0
|0
|4.
|Кармиотисса
|Дюриш Михал
|1
|0
|0
|5.
|Омония
|Безус Роман
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Эносис
|Andreas Christofi
|3
|0
|2.
|Омония
|Кассама Морету
|1
|1
|3.
|АПОЭЛ
|Вилер Христос
|2
|0
|4.
|Акритас Хлоракас
|Эрасо Хави
|2
|0
|5.
|Олимпиакос Никосия
|Мучтарис Стефанос
|2
|0