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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Кармиотисса
0:2
Конец матча
Анортосис
0'
0:1
13' Гол
Амбарцумян Оганес
15' Желтая карточка
Хадьивасилис Иоаннис
45' Желтая карточка
Иоанну Михалис
45' Желтая карточка
Губочан Томаш
54' Желтая карточка
Сабо Эрик
0:2
60' Гол
Нинга Казимир
80' Желтая карточка
Саллам Самир Бен
90'+5
Кармиотисса
Анортосис

История личных встреч

Кармиотисса
Анортосис

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

К
5:1
К
1:2
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
1:4
ПД
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Кармиотисса
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дюриш Михал 1 0.33
Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нинга Казимир 3 1
Амбарцумян Оганес 1 0.33

Карточки

Кармиотисса
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саллам Самир Бен 2 0
Дюриш Михал 1 0
Губочан Томаш 1 0
Малоне Дион 1 0
Подставски Томаш 1 0
Хадьивасилис Иоаннис 1 0
Калцас Никос 1 0
Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Панчеон Джейсон 1 0
Байшиньу Марку 1 0
Сабо Эрик 1 0
Радонич Деян 1 0
Варда Амр 1 0
Иоанну Михалис 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
67%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Кармиотисса
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Пафос - Кармиотисса 4:0 Кармиотисса - Неа Саламина 1:2 Кармиотисса - Курис 5:0 ПАС Янина - Кармиотисса 2:2
Кармиотисса - Баник Острава 0:1 Волунтари - Кармиотисса 1:1 Алки Ороклинис - Кармиотисса 0:6 Кармиотисса - Омония Арадиппу 4:0 Ксилотимву - Кармиотисса 1:4 Кармиотисса - Отеллос 1:0 Олимпиас Лимпион - Кармиотисса 0:3 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 0:1 Кармиотисса - Айя-Напа 2:1 Неа Саламина - Кармиотисса 0:2 Кармиотисса - Эрмис Арадиппу 1:1 АСИЛ Лыси - Кармиотисса 0:1 Кармиотисса - Онисилос Сотира 1:0 Эносис - Кармиотисса 1:1 Кармиотисса - Анагенниси Деринья 0:0 Омония Арадиппу - Кармиотисса 1:1
Анортосис
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Анортосис - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Анортосис - Пафос 3:4 Неа Саламина - Анортосис 0:2
Анортосис - Докса 0:0 Радомьяк Радом - Анортосис 0:0 Омония - Анортосис 2:0 Анортосис - Хапоэль Петах-Тиква 2:3 Анортосис - Арис Лимассол 0:3 АПОЭЛ - Анортосис 1:1 Анортосис - Пафос 1:0 Омония - Анортосис 1:1 Анортосис - Аполлон 1:1 Анортосис - Омония 0:2 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 Арис Лимассол - Анортосис 1:1 Анортосис - АПОЭЛ 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 4:1 Пафос - Анортосис 2:2 Аполлон - Анортосис 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Аполлон 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Неа Саламина 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Анортосис 3 2 0 1 4 - 3 6
5. Пафос 2 1 1 0 5 - 1 4
6. АПОЭЛ 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Докса Катокопия 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Акритас Хлоракас 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Омония 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Эносис 3 1 0 2 2 - 3 3
11. АЕК Ларнака 2 0 1 1 2 - 3 1
12. АЕЛ Лимаcсол 2 0 0 2 1 - 3 0
13. Олимпиакос Никосия 2 0 0 2 1 - 7 0
14. Кармиотисса 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Пафос 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Омония 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Неа Саламина 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Акритас Хлоракас 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Аполлон 1 1 0 0 1 - 0 3
7. АЕК Ларнака 1 0 1 0 0 - 0 1
8. АПОЭЛ 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Олимпиакос Никосия 1 0 0 1 1 - 2 0
10. АЕЛ Лимаcсол 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Докса Катокопия 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Эносис 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Анортосис 1 0 0 1 0 - 2 0
14. Кармиотисса 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анортосис 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Докса Катокопия 2 1 1 0 2 - 1 4
3. АПОЭЛ 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Неа Саламина 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Аполлон 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Эносис 2 1 0 1 1 - 1 3
7. Пафос 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Арис Лимассол 0 0 0 0 0 - 0 0
9. АЕЛ Лимаcсол 1 0 0 1 1 - 2 0
10. АЕК Ларнака 1 0 0 1 2 - 3 0
11. Акритас Хлоракас 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Омония 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Кармиотисса 1 0 0 1 0 - 4 0
14. Олимпиакос Никосия 1 0 0 1 0 - 5 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Анортосис Нинга Казимир 3 0 0
2. Неа Саламина Мигелито 2 0 0
3. Арис Лимассол Warren Shavy 2 0 0
4. Кармиотисса Дюриш Михал 1 0 0
5. Омония Безус Роман 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Эносис Andreas Christofi 3 0
2. Омония Кассама Морету 1 1
3. АПОЭЛ Вилер Христос 2 0
4. Акритас Хлоракас Эрасо Хави 2 0
5. Олимпиакос Никосия Мучтарис Стефанос 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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