Тур: 34. Стадион: Геламко.
0'
22' Желтая карточкаСакамото Тацухиро
42' Желтая карточкаМакгихан Кэмерон
0:1
52' ГолХорнби Фрэйзер
1:1
76' ГолКейперс Уго
78' Желтая карточкаПёнтковски Камиль
1:2
88' ГолБэтцнер Ник
90' Желтая карточкаКастро-Монтес Алессио
90' Желтая карточкаХорнби Фрэйзер
90'+5
Ход матча
42'
52'
0:1
76'
1:1
88'
1:2
90'
Прогноз на матч от Liveresult
24
Кумс
Свен
11
Кейперс
Уго
20
Орбан
Гифт
28
Юбер
Гийом
33
Танье
Антон
88
Родин
Матай
16
Девале
Сибен
36
Siebe
Wylin
34
Бэтцнер
Ник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кейперс УгоНападающий
-
20 Орбан ГифтНападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
-
10 Хёуге ЙенсЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
-
33 Танье АнтонЗащитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Девале СибенПолузащитник
-
36 Siebe WylinПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Бэтцнер НикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Manuel Osifo
-
17 Ivan Durdov
-
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
История личных встреч
Гент
Остенде
20 матчей
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
65%
45%
13 побед 9 ничьих 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
31 матч
45.2%
25.8%
29%
14 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
35.5%
45.2%
19.3%
11 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
41.9%
32.3%
25.8%
13 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
31
Голов в среднем за матч
1.57
1.82
Среднее время на гол
57
49
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.29
1.07
Среднее время на гол
69
84
Всего голов
44
46
Голов в среднем за матч
1.42
1.48
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
63
60
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|20 (4)
|0.59
|Орбан Гифт
|9
|0.26
|Хон Хён-Сок
|5
|0.15
|Депуатр Лоран
|5
|0.15
|Торунарига Джордан
|3 (1)
|0.09
|Салах Ибрагим
|3
|0.09
|Кумс Свен
|2
|0.06
|Юльсагер Эндрю
|2
|0.06
|Самуаз Матисс
|2
|0.06
|Де Сар Жюльен
|2
|0.06
|Лемайич Дарко
|2
|0.06
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0.03
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0.03
|Окуму Джозеф
|1
|0.03
|Марре Сулейман
|1
|0.03
|Тиссудали Тарик
|1
|0.03
|Фортуна Нуриу
|1
|0.03
|Нгадеу Майкл
|1
|0.03
|Фофанан Малик
|0
|0
|Пёнтковски Камиль
|0
|0
Остенде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хорнби Фрэйзер
|8 (1)
|0.24
|Амброз Тьерри
|7 (3)
|0.21
|Бэтцнер Ник
|6
|0.18
|Атанга Давид
|5
|0.15
|Макгихан Кэмерон
|4
|0.12
|Матам Тео Ндика
|2
|0.06
|Аразе Кельвин
|1
|0.03
|Боонен Инди
|1
|0.03
|Родин Матай
|1
|0.03
|Д'Хасе Робби
|1
|0.03
|Медли Зех
|1
|0.03
|Сакамото Тацухиро
|0
|0
|Юбер Гийом
|0
|0
|Mohamed Berte
|0
|0
|Siebe Wylin
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нгадеу Майкл
|7
|1
|Кастро-Монтес Алессио
|6
|0
|Годо Бруно
|4
|0
|Де Сар Жюльен
|4
|0
|Марре Сулейман
|4
|0
|Кумс Свен
|2
|1
|Окуму Джозеф
|1
|1
|Фортуна Нуриу
|2
|0
|Лемайич Дарко
|2
|0
|Овусу Элиша
|2
|0
|Пёнтковски Камиль
|2
|0
|Самуаз Матисс
|2
|0
|Орбан Гифт
|2
|0
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0
|Нарди Поль
|1
|0
|Салах Ибрагим
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Хёуге Йенс
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
Остенде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Урогиде Осазе
|6
|2
|Амброз Тьерри
|7
|0
|Роша Кенни
|7
|0
|Танье Антон
|5
|1
|Хорнби Фрэйзер
|6
|0
|Альбанезе Алессандро
|2
|2
|Макгихан Кэмерон
|5
|0
|Родин Матай
|4
|0
|Амаде Альфонс
|4
|0
|Медли Зех
|4
|0
|Атанга Давид
|2
|1
|Кателарис Фанос
|2
|1
|Девале Сибен
|3
|0
|Сакамото Тацухиро
|3
|0
|Матам Тео Ндика
|3
|0
|Бэтцнер Ник
|3
|0
|Andy Musayev
|2
|0
|Д'Хасе Робби
|0
|1
|Dapo Mebude
|0
|1
|Филлипс Диллон
|1
|0
|Боонен Инди
|1
|0
|Гейе Махтар
|1
|0
|Mohamed Berte
|1
|0
Результаты матчей
Гент
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Остенде
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
9
15
Гент
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
12% (2)
47% (8)
Остенде
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
12
30
Волевые поражения
33
11
Гент
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (9)
44% (15)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
26% (9)
32% (11)
Остенде
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
32% (11)
32% (11)
35% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
32% (11)
32% (11)
Сухие победы
10
4
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
17
32
Волевые поражения
42
26
Голы по времени матча
Забито
26
20
10 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 4
19 Не забивали 24
5
19%
2
10%
1-15
1
4%
1
5%
16-30
4
15%
1
5%
31-45
4
15%
3
15%
46-60
6
23%
5
25%
61-75
6
23%
8
40%
76-90
Пропущено
18
42
8 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 25
5 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 17
4
22%
4
10%
1-15
3
17%
3
7%
16-30
1
6%
10
24%
31-45
2
11%
8
19%
46-60
2
11%
6
14%
61-75
6
33%
11
26%
76-90
Забито
36
18
16 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 8
21 Не забивали 22
1
3%
4
22%
1-15
6
17%
1
6%
16-30
9
25%
4
22%
31-45
7
19%
3
17%
46-60
9
25%
1
6%
61-75
4
11%
5
28%
76-90
Пропущено
22
33
8 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
3
14%
5
15%
1-15
1
5%
9
27%
16-30
4
18%
4
12%
31-45
4
18%
2
6%
46-60
5
23%
4
12%
61-75
5
23%
9
27%
76-90
Забито
62
38
26 В 1-м тайме 13
36 Во 2-м тайме 25
20 Забивали первыми 12
6 Не забивали 12
6
10%
6
16%
1-15
7
11%
2
5%
16-30
13
21%
5
13%
31-45
11
18%
6
16%
46-60
15
24%
6
16%
61-75
10
16%
13
34%
76-90
Пропущено
40
75
16 В 1-м тайме 35
24 Во 2-м тайме 40
12 Пропускали первыми 21
22 Не пропускали 31
7
18%
9
12%
1-15
4
10%
12
16%
16-30
5
13%
14
19%
31-45
6
15%
10
13%
46-60
7
18%
10
13%
61-75
11
28%
20
27%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вест Хэм - Гент 4:1 Мехелен - Гент 1:1 Гент - Вест Хэм 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1
Серен Юнайтед - Гент 0:5 Гент - Эйпен 3:0 Истанбул Башакшехир - Гент 1:4 Зульте-Варегем - Гент 2:6 Гент - Истанбул Башакшехир 1:1 Гент - Андерлехт 1:0 Брюгге - Гент 2:0 Гент - Карабах 1:0 Гент - АХ Лёвен 2:0 Карабах - Гент 1:0 Вестерло - Гент 3:3 Гент - Генк 2:3 Серкль Брюгге - Гент 3:2 Сент-Трейден - Гент 0:3 Гент - Шарлеруа 0:0 Гент - Кортрейк 2:1
Остенде
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Остенде - АХ Лёвен 0:4 Сент-Трейден - Остенде 5:0 Остенде - Стандард 1:3 Дейнзе - Остенде 3:1
Остенде - Вестерло 1:2 Эйпен - Остенде 4:4 Остенде - Брюгге 3:0 Генк - Остенде 3:0 Остенде - Шарлеруа 0:0 Зульте-Варегем - Остенде 1:1 Остенде - Андерлехт 0:2 Кортрейк - Остенде 2:2 Остенде - Серкль Брюгге 1:2 Остенде - Антверпен 0:3 Мехелен - Остенде 2:1 Остенде - Серен Юнайтед 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 2:1 Фейеноорд - Остенде 2:0 Остенде - Лилль 2:2
Результаты матчей
Гент
Остенде
Точный счет
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:2
4 раза 24%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
1
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
Точный счет
2:0
3 раза 18%
0:4
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:6
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:0
6 раз 18%
1:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
3:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
1:2
5 раз 15%
3:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:3
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 26%
2
9 раз 26%
0
6 раз 18%
3
6 раз 18%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
0
12 раз 35%
1
12 раз 35%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Гент
Остенде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
125
107
413
314
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
107
98
611
710
215
413
116
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
286
Больше Меньше
2212
1915
1024
1024
430
430
133
232
133
- — Выход в плей-офф первого дивизиона
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|20 (4)
|Сент-Трейден
|Бруно Джанни
|18 (3)
|Серкль Брюгге
|Уэда Аясэ
|18 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|16 (4)
|Генк
|Онуачу Пол
|16
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 11
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|11
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|11
|Серен Юнайтед
|Сиссоко Самбу
|1 9
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 9