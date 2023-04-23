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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 34. Стадион: .
Гент
1:2
Конец матча
Остенде
0'
22' Желтая карточка
Сакамото Тацухиро
42' Желтая карточка
Макгихан Кэмерон
0:1
52' Гол
Хорнби Фрэйзер
1:1
76' Гол
Кейперс Уго
78' Желтая карточка
Пёнтковски Камиль
1:2
88' Гол
Бэтцнер Ник
90' Желтая карточка
Кастро-Монтес Алессио
90' Желтая карточка
Хорнби Фрэйзер
90'+5
1
Нарди
Поль
4
Пёнтковски
Камиль
2
Окуму
Джозеф
23
Торунарига
Джордан
18
Самуаз
Матисс
24
Кумс
Свен
13
Де
Сар
Жюльен
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
19
Фофанан
Малик
11
Кейперс
Уго
20
Орбан
Гифт
28
Юбер
Гийом
33
Танье
Антон
88
Родин
Матай
2
Урогиде
Осазе
18
Сакамото
Тацухиро
8
Макгихан
Кэмерон
16
Девале
Сибен
36
Siebe
Wylin
7
Матам
Тео
Ндика
9
Хорнби
Фрэйзер
34
Бэтцнер
Ник
Гент
3-5-2
Остенде
3-4-3

История личных встреч

Гент
Остенде

20 матчей

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

65%
45%
13 побед 9 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

31 матч

45.2%
25.8%
29%
14 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

35.5%
45.2%
19.3%
11 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

41.9%
32.3%
25.8%
13 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

ПДА
1:3
ПДА
1:1
ПДА
1:0
ПОЗПВЛЕ
0:4
ПОЗПВЛЕ
2:1
ТМК
1:4
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПДА
2:0
ПДА
2:1
К
2:2
К
2:2
ПДА
0:4
ПДА
2:3
ПДА
0:2
ЛППОЧГ
4:3
ЛППОЧГ
1:1
К
1:0
ЛП
1:1
ЛП
1:0
ЛП
0:1
ЛП
2:0
ЛП
5:2
ЛП
2:2
ЛЖ
3:1
ЛЖ
1:3
ЛЖ
1:1
ЛЖ
0:1
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:1

Голы

Всего голов

22
31

Голов в среднем за матч

1.57
1.82

Среднее время на гол

57
49

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.29
1.07

Среднее время на гол

69
84

Всего голов

44
46

Голов в среднем за матч

1.42
1.48

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

63
60

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 20 (4) 0.59
Орбан Гифт 9 0.26
Хон Хён-Сок 5 0.15
Депуатр Лоран 5 0.15
Торунарига Джордан 3 (1) 0.09
Салах Ибрагим 3 0.09
Кумс Свен 2 0.06
Юльсагер Эндрю 2 0.06
Самуаз Матисс 2 0.06
Де Сар Жюльен 2 0.06
Лемайич Дарко 2 0.06
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0.03
Кастро-Монтес Алессио 1 0.03
Окуму Джозеф 1 0.03
Марре Сулейман 1 0.03
Тиссудали Тарик 1 0.03
Фортуна Нуриу 1 0.03
Нгадеу Майкл 1 0.03
Фофанан Малик 0 0
Пёнтковски Камиль 0 0
Остенде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хорнби Фрэйзер 8 (1) 0.24
Амброз Тьерри 7 (3) 0.21
Бэтцнер Ник 6 0.18
Атанга Давид 5 0.15
Макгихан Кэмерон 4 0.12
Матам Тео Ндика 2 0.06
Аразе Кельвин 1 0.03
Боонен Инди 1 0.03
Родин Матай 1 0.03
Д'Хасе Робби 1 0.03
Медли Зех 1 0.03
Сакамото Тацухиро 0 0
Юбер Гийом 0 0
Mohamed Berte 0 0
Siebe Wylin 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нгадеу Майкл 7 1
Кастро-Монтес Алессио 6 0
Годо Бруно 4 0
Де Сар Жюльен 4 0
Марре Сулейман 4 0
Кумс Свен 2 1
Окуму Джозеф 1 1
Фортуна Нуриу 2 0
Лемайич Дарко 2 0
Овусу Элиша 2 0
Пёнтковски Камиль 2 0
Самуаз Матисс 2 0
Орбан Гифт 2 0
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0
Нарди Поль 1 0
Салах Ибрагим 1 0
Кейперс Уго 1 0
Хёуге Йенс 1 0
Хон Хён-Сок 1 0
Остенде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Урогиде Осазе 6 2
Амброз Тьерри 7 0
Роша Кенни 7 0
Танье Антон 5 1
Хорнби Фрэйзер 6 0
Альбанезе Алессандро 2 2
Макгихан Кэмерон 5 0
Родин Матай 4 0
Амаде Альфонс 4 0
Медли Зех 4 0
Атанга Давид 2 1
Кателарис Фанос 2 1
Девале Сибен 3 0
Сакамото Тацухиро 3 0
Матам Тео Ндика 3 0
Бэтцнер Ник 3 0
Andy Musayev 2 0
Д'Хасе Робби 0 1
Dapo Mebude 0 1
Филлипс Диллон 1 0
Боонен Инди 1 0
Гейе Махтар 1 0
Mohamed Berte 1 0

Результаты матчей

Гент
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Остенде
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

9
15
Гент
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
12% (2)
47% (8)
Остенде
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

12
30

Волевые поражения

33
11
Гент
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (9)
44% (15)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
26% (9)
32% (11)
Остенде
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
32% (11)
32% (11)
35% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
32% (11)
32% (11)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

17
32

Волевые поражения

42
26

Голы по времени матча

Забито

26
20
10 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 4
19 Не забивали 24
5
19%
2
10%
1-15
1
4%
1
5%
16-30
4
15%
1
5%
31-45
4
15%
3
15%
46-60
6
23%
5
25%
61-75
6
23%
8
40%
76-90

Пропущено

18
42
8 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 25
5 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 17
4
22%
4
10%
1-15
3
17%
3
7%
16-30
1
6%
10
24%
31-45
2
11%
8
19%
46-60
2
11%
6
14%
61-75
6
33%
11
26%
76-90

Забито

36
18
16 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 8
21 Не забивали 22
1
3%
4
22%
1-15
6
17%
1
6%
16-30
9
25%
4
22%
31-45
7
19%
3
17%
46-60
9
25%
1
6%
61-75
4
11%
5
28%
76-90

Пропущено

22
33
8 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
3
14%
5
15%
1-15
1
5%
9
27%
16-30
4
18%
4
12%
31-45
4
18%
2
6%
46-60
5
23%
4
12%
61-75
5
23%
9
27%
76-90

Забито

62
38
26 В 1-м тайме 13
36 Во 2-м тайме 25
20 Забивали первыми 12
6 Не забивали 12
6
10%
6
16%
1-15
7
11%
2
5%
16-30
13
21%
5
13%
31-45
11
18%
6
16%
46-60
15
24%
6
16%
61-75
10
16%
13
34%
76-90

Пропущено

40
75
16 В 1-м тайме 35
24 Во 2-м тайме 40
12 Пропускали первыми 21
22 Не пропускали 31
7
18%
9
12%
1-15
4
10%
12
16%
16-30
5
13%
14
19%
31-45
6
15%
10
13%
46-60
7
18%
10
13%
61-75
11
28%
20
27%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вест Хэм - Гент 4:1 Мехелен - Гент 1:1 Гент - Вест Хэм 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1
Серен Юнайтед - Гент 0:5 Гент - Эйпен 3:0 Истанбул Башакшехир - Гент 1:4 Зульте-Варегем - Гент 2:6 Гент - Истанбул Башакшехир 1:1 Гент - Андерлехт 1:0 Брюгге - Гент 2:0 Гент - Карабах 1:0 Гент - АХ Лёвен 2:0 Карабах - Гент 1:0 Вестерло - Гент 3:3 Гент - Генк 2:3 Серкль Брюгге - Гент 3:2 Сент-Трейден - Гент 0:3 Гент - Шарлеруа 0:0 Гент - Кортрейк 2:1
Остенде
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Остенде - АХ Лёвен 0:4 Сент-Трейден - Остенде 5:0 Остенде - Стандард 1:3 Дейнзе - Остенде 3:1
Остенде - Вестерло 1:2 Эйпен - Остенде 4:4 Остенде - Брюгге 3:0 Генк - Остенде 3:0 Остенде - Шарлеруа 0:0 Зульте-Варегем - Остенде 1:1 Остенде - Андерлехт 0:2 Кортрейк - Остенде 2:2 Остенде - Серкль Брюгге 1:2 Остенде - Антверпен 0:3 Мехелен - Остенде 2:1 Остенде - Серен Юнайтед 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 2:1 Фейеноорд - Остенде 2:0 Остенде - Лилль 2:2

Результаты матчей

Гент
Остенде

Точный счет

2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:2
4 раза 24%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
1
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%

Точный счет

2:0
3 раза 18%
0:4
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:6
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:0
6 раз 18%
1:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
3:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
1:2
5 раз 15%
3:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:3
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 26%
2
9 раз 26%
0
6 раз 18%
3
6 раз 18%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
0
12 раз 35%
1
12 раз 35%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Гент
Остенде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
12
5
10
7
1.5
4
13
3
14
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
10
7
9
8
1.5
6
11
7
10
2.5
2
15
4
13
3.5
1
16
2
15
4.5
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
6
0.5
Больше Меньше
22
12
19
15
1.5
10
24
10
24
2.5
4
30
4
30
3.5
1
33
2
32
4.5
1
33
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 34 23 6 5 78 - 37 75
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 34 23 6 5 70 - 41 75
3.
Антверпен
 34 22 6 6 59 - 26 72
4.
Брюгге
 34 16 11 7 61 - 36 59
5.
Гент
 34 16 8 10 64 - 38 56
6.
Стандард
 34 16 7 11 58 - 45 55
7.
Вестерло
 34 14 9 11 61 - 53 51
8.
Серкль Брюгге
 34 13 11 10 50 - 46 50
9.
Шарлеруа
 33 14 6 13 46 - 47 48
10.
АХ Лёвен
 34 13 9 12 56 - 48 48
11.
Андерлехт
 34 13 7 14 49 - 46 46
12.
Сент-Трейден
 34 11 9 14 37 - 40 42
13.
Мехелен
 33 10 7 16 44 - 64 37
14.
Кортрейк
 34 8 7 19 37 - 61 31
15.
Эйпен
 34 7 7 20 40 - 75 28
16.
Остенде
 34 7 6 21 37 - 76 27
17.
Зульте-Варегем
 34 6 9 19 50 - 78 27
18.
Серен Юнайтед
 34 5 5 24 28 - 68 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 17 14 1 2 44 - 15 43
2.
Антверпен
 17 13 2 2 36 - 11 41
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 17 13 2 2 33 - 16 41
4.
Брюгге
 17 10 6 1 40 - 15 36
5.
Стандард
 17 10 3 4 34 - 17 33
6.
Гент
 17 9 4 4 28 - 16 31
7.
Серкль Брюгге
 17 8 7 2 31 - 18 31
8.
Вестерло
 17 8 4 5 40 - 26 28
9.
Мехелен
 17 7 6 4 29 - 27 27
10.
АХ Лёвен
 17 7 5 5 29 - 24 26
11.
Шарлеруа
 16 7 2 7 24 - 22 23
12.
Андерлехт
 17 6 4 7 27 - 23 22
13.
Сент-Трейден
 17 6 4 7 20 - 19 22
14.
Кортрейк
 17 4 5 8 16 - 29 17
15.
Остенде
 17 5 1 11 18 - 33 16
16.
Эйпен
 17 4 4 9 22 - 33 16
17.
Зульте-Варегем
 17 3 4 10 27 - 46 13
18.
Серен Юнайтед
 17 1 4 12 8 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 17 10 4 3 37 - 25 34
2.
Генк
 17 9 5 3 34 - 22 32
3.
Антверпен
 17 9 4 4 23 - 15 31
4.
Гент
 17 7 4 6 36 - 22 25
5.
Шарлеруа
 17 7 4 6 22 - 25 25
6.
Андерлехт
 17 7 3 7 22 - 23 24
7.
Брюгге
 17 6 5 6 21 - 21 23
8.
Вестерло
 17 6 5 6 21 - 27 23
9.
АХ Лёвен
 17 6 4 7 27 - 24 22
10.
Стандард
 17 6 4 7 24 - 28 22
11.
Сент-Трейден
 17 5 5 7 17 - 21 20
12.
Серкль Брюгге
 17 5 4 8 19 - 28 19
13.
Кортрейк
 17 4 2 11 21 - 32 14
14.
Зульте-Варегем
 17 3 5 9 23 - 32 14
15.
Серен Юнайтед
 17 4 1 12 20 - 39 13
16.
Эйпен
 17 3 3 11 18 - 42 12
17.
Остенде
 17 2 5 10 19 - 43 11
18.
Мехелен
 16 3 1 12 15 - 37 10
  • — Выход в плей-офф первого дивизиона
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 20 (4)
Сент-Трейден Бруно Джанни 18 (3)
Серкль Брюгге Уэда Аясэ 18 (1)
Антверпен Янссен Винсент 16 (4)
Генк Онуачу Пол 16
Весь список

Топ нарушителей
Эйпен Петерс Стеф 1 11
Антверпен Де Лат Ричи 11
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 11
Серен Юнайтед Сиссоко Самбу 1 9
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 9
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      42'
      Макгихан Кэмерон получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      22'
      Сакамото Тацухиро получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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