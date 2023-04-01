Тур: 31. Стадион: Ян Брейдель.
2:0
Конец матча
0'
1:0
16' ГолСомерс Тибо
2:0
36' ПенальтиУэда Аясэ
54' Желтая карточкаДеман Оливье
78' Желтая карточкаЭнен Давид
79' Желтая карточкаГейе Папе Хабиб
88' Желтая карточкаСомерс Тибо
90'+17
Ход матча
16'
1:0
36'
2:0
54'
78'
79'
88'
Прогноз на матч от Liveresult
41
Сике
Уго
17
Фрэнсис
Абу
23
Деман
Оливье
34
Сомерс
Тибо
11
Гбоо
Янн
36
Уэда
Аясэ
44
Сильва
Жоао
23
Dion
De
Neve
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Сике УгоПолузащитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Деман ОливьеПолузащитник
-
34 Сомерс ТибоНападающий
-
11 Гбоо ЯннНападающий
-
36 Уэда АясэНападающий
- Запасные игроки
-
21 ВарлесонВратарь
-
24 Марселен ЖанЗащитник
- Защитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Dion De NeveПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Деман МаксимВратарь
-
77 Энен ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Шторк Бернд
История личных встреч
Серкль Брюгге
Кортрейк
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
50%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 15 побед
27 матчей
25.9%
22.2%
51.9%
7 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
37%
37%
26%
10 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
18.5%
25.9%
55.6%
5 побед 7 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
0.93
0.85
Среднее время на гол
96
106
Всего голов
22
24
Голов в среднем за матч
1.69
1.71
Среднее время на гол
53
52
Всего голов
35
35
Голов в среднем за матч
1.3
1.3
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
Среднее время на гол
69
69
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэда Аясэ
|15 (1)
|0.48
|Денкей Кевин
|8
|0.26
|Сомерс Тибо
|4
|0.13
|Хотич Дино
|4 (1)
|0.13
|Гбоо Янн
|2
|0.06
|Попович Борис
|2
|0.06
|Деман Оливье
|1
|0.03
|Ванхутт Шарль
|1
|0.03
|Сике Уго
|1
|0.03
|Фрэнсис Абу
|1
|0.03
|Даланн Йеспер
|1
|0.03
|Emilio Kehrer
|1
|0.03
|Торрес Луи
|1
|0.03
|Christiaan Ravych
|1
|0.03
|Лопес Леонардо
|0
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|0
|0
|Марселен Жан
|0
|0
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селемани Фаиз
|8 (1)
|0.26
|Авенатти Фелипе
|7
|0.23
|Abdelkahar Kadri
|4
|0.13
|Бруно Массимо
|3
|0.1
|Гейе Папе Хабиб
|3
|0.1
|Billel Messaoudi
|2
|0.06
|Ламкель Зе Дидье
|1 (1)
|0.03
|Сильва Жоао
|1
|0.03
|Сич Алексей
|1
|0.03
|Кейта Хабиб
|1
|0.03
|Dion De Neve
|1
|0.03
|Мбайо Дилан
|1
|0.03
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0.03
|Martin Wasinski
|1
|0.03
|Д'Эне Кристоф
|0
|0
|Регали Мартин
|0
|0
|Лончар Стьепан
|0
|0
|Christalino Atemona
|0
|0
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Деман Оливье
|6
|1
|Ванхутт Шарль
|7
|0
|Лопес Леонардо
|5
|1
|Даланн Йеспер
|6
|0
|Сомерс Тибо
|5
|0
|Попович Борис
|3
|1
|Марселен Жан
|4
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|3
|0
|Денкей Кевин
|1
|1
|Хотич Дино
|2
|0
|Декостере Роббе
|2
|0
|Сике Уго
|2
|0
|Фрэнсис Абу
|2
|0
|Christiaan Ravych
|2
|0
|Мьянге Сенна
|1
|0
|Маецки Радослав
|1
|0
|Уэда Аясэ
|1
|0
|Уткус Эдгарас
|1
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|1
|0
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вандандриш Кевин
|5
|1
|Гейе Папе Хабиб
|5
|1
|Кейта Хабиб
|5
|1
|Сильва Жоао
|6
|0
|Авенатти Фелипе
|6
|0
|Д'Эне Кристоф
|3
|1
|Дессолей Дорьян
|4
|0
|Лончар Стьепан
|4
|0
|Abdelkahar Kadri
|4
|0
|Селемани Фаиз
|3
|0
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0
|Сич Алексей
|3
|0
|Бруно Массимо
|2
|0
|Радованович Александар
|2
|0
|Ватанабэ Цуёси
|2
|0
|Billel Messaoudi
|2
|0
|Танака Сатоси
|2
|0
|Martin Wasinski
|2
|0
|Nayel Mehssatou
|2
|0
|Беншаиб Амин
|0
|1
|Youssef Challouk
|0
|1
|Регали Мартин
|1
|0
|Энен Давид
|1
|0
|Илич Марко
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
|Сиссоко Самбу II
|1
|0
Результаты матчей
Серкль Брюгге
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Кортрейк
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
8
16
Серкль Брюгге
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Кортрейк
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
15
17
Волевые поражения
12
12
Серкль Брюгге
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (12)
35% (11)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
45% (14)
13% (4)
Кортрейк
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
16% (5)
39% (12)
45% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
35% (11)
23% (7)
Сухие победы
6
8
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
21
19
Волевые поражения
20
28
Голы по времени матча
Забито
28
23
13 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 7
18 Не забивали 16
1
4%
1
4%
1-15
3
11%
1
4%
16-30
9
32%
6
26%
31-45
5
18%
5
22%
46-60
3
11%
6
26%
61-75
7
25%
4
17%
76-90
Пропущено
17
29
7 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
3
18%
5
17%
1-15
2
12%
4
14%
16-30
2
12%
6
21%
31-45
1
6%
5
17%
46-60
4
24%
5
17%
61-75
5
29%
29%
4
14%
76-90
Забито
16
14
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
3
19%
1
7%
1-15
4
25%
4
29%
16-30
1
6%
2
14%
31-45
3
19%
1
7%
46-60
2
13%
3
21%
61-75
3
19%
3
21%
76-90
Пропущено
23
25
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
3
13%
1
4%
1-15
1
4%
1
4%
16-30
6
26%
6
24%
31-45
4
17%
4
16%
46-60
4
17%
5
20%
61-75
5
22%
8
32%
76-90
Забито
44
37
21 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 22
17 Забивали первыми 13
7 Не забивали 7
4
9%
2
5%
1-15
7
16%
5
14%
16-30
10
23%
8
22%
31-45
8
18%
6
16%
46-60
5
11%
9
24%
61-75
10
23%
7
19%
76-90
Пропущено
40
54
17 В 1-м тайме 23
23 Во 2-м тайме 31
12 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 24
6
15%
6
11%
1-15
3
8%
5
9%
16-30
8
20%
12
22%
31-45
5
13%
9
17%
46-60
8
20%
10
19%
61-75
10
25%
12
22%
76-90
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Серкль Брюгге - Генк 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 3:1 Эйпен - Серкль Брюгге 2:2
Серкль Брюгге - Брюгге 2:2 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Серкль Брюгге - Гент 3:2 Остенде - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Шарлеруа - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Вестерло 0:1 Мехелен - Серкль Брюгге 1:1 Гент - Серкль Брюгге 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:1 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 2:1 Кортрейк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 4:1 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 0:1
Кортрейк
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Кортрейк - Брюгге 1:0 Вестерло - Кортрейк 3:1 Кортрейк - Шарлеруа 0:1 Зульте-Варегем - Кортрейк 3:3
Кортрейк - Андерлехт 2:2 Стандард - Кортрейк 0:2 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Остенде 2:2 Мехелен - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Серен Юнайтед 3:2 Гент - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Мехелен 0:1 АХ Лёвен - Кортрейк 2:3 Кортрейк - Westhoek 1:2 Кортрейк - Генк 1:0 АХ Лёвен - Кортрейк 1:3 Кортрейк - Эксельсиор 1:0 Кортрейк - Гент 0:4 Моленбек - Кортрейк 1:3 Остенде - Кортрейк 3:1
Результаты матчей
Серкль Брюгге
Кортрейк
Точный счет
1:1
4 раза 25%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
9 раз 56%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
6 раз 19%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 39%
0
8 раз 26%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
14 раз 45%
0
8 раз 26%
2
6 раз 19%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Серкль Брюгге
Кортрейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
96
88
411
412
114
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
142
312
511
114
214
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
238
Больше Меньше
238
1120
922
526
328
328
130
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|18 (4)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|16 (4)
|Генк
|Онуачу Пол
|16
|Серкль Брюгге
|Уэда Аясэ
|15
|Сент-Трейден
|Бруно Джанни
|14 (2)
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|11
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|11
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 9
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 9
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|10