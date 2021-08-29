Бразилия: Серия A 2021
Атлетико Гойяненсе
0:0
Конец матча
Интернасьонал Порту Алегре
59' Желтая карточкаZe Roberto III
61' Желтая карточкаДурадо Родриго
78' Желтая карточкаПаласиос Карлос
4
Eder
2
7
Andre1
10
Паулу
Жоау
20
Moises
VII
30
Джонни
10
Тайсон
Фреда
88
Patrick
I
11
Yuri
Alberto
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 Eder 2Защитник
- Защитник
-
7 Andre1Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике АртурПолузащитник
- Нападающий
-
10 Паулу ЖоауНападающий
- Запасные игроки
-
12 Luan PolliВратарь
-
13 Маркес ЛукасЗащитник
-
14 ВерлейЗащитник
-
16 Andre LimaПолузащитник
-
18 JandersonПолузащитник
-
21 LucaoНападающий
- Нападающий
-
17 Rickson
-
15 Matheus III
-
-
Главный тренер: Eduardo Barroca
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мендес БруноЗащитник
- Защитник
-
20 Moises VIIЗащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тайсон ФредаПолузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
-
11 Yuri AlbertoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 ПаулиньоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Кайо РанхелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
35 Jose Gabriel
-
Главный тренер: Diego Aguirre
Ход матча
59'
61'
61'
71'
78'
81'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ze Roberto III
|4 (1)
|0.22
|2.
|Паулу Жоау
|3 (1)
|0.17
|3.
|Gabriel Baralhas
|2
|0.11
|4.
|Arthur VIII
|1
|0.06
|5.
|Andre1
|1
|0.06
|6.
|Lucao
|1
|0.06
|7.
|Marlon Freitas
|1
|0.06
|8.
|Nathan VI
|1
|0.06
|9.
|Eder 2
|1
|0.06
|10.
|Натанаэл
|0
|0
|11.
|Arnaldo II
|0
|0
|12.
|Dudu V1
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эденилсон дос Сантос
|8 (6)
|0.44
|2.
|Yuri Alberto
|6
|0.33
|3.
|Дурадо Родриго
|1
|0.06
|4.
|Герреро Паоло
|1
|0.06
|5.
|Кайо Ранхел
|1
|0.06
|6.
|Тайсон Фреда
|1
|0.06
|7.
|Galhardo Thiago
|1
|0.06
|8.
|Меркадо Габриэль
|1
|0.06
|9.
|Rodrigo I
|1
|0.06
|10.
|Bruno Praxedes
|1
|0.06
|11.
|Patrick I
|0
|0
|12.
|Куэста Виктор
|0
|0
|13.
|Moises VII
|0
|0
|14.
|Паласиос Карлос
|0
|0
|15.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|0
|0
|16.
|José Maurisio3
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Willian Moraes
|4
|1
|2.
|Ze Roberto III
|5
|0
|3.
|Janderson
|4
|0
|4.
|Fernando Miguel
|3
|0
|5.
|Натанаэл
|3
|0
|6.
|Marlon Freitas
|3
|0
|7.
|Nathan VI
|3
|0
|8.
|Andre1
|3
|0
|9.
|Eder 2
|3
|0
|10.
|Dudu V1
|1
|1
|11.
|Паулу Жоау
|2
|0
|12.
|Wanderson VIII
|2
|0
|13.
|Gabriel Baralhas
|2
|0
|14.
|Lucao
|1
|0
|15.
|Arnaldo II
|1
|0
|16.
|Jonas Toro
|1
|0
|17.
|Miguel Castro Rocha Igor6
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кайо Ранхел
|4
|1
|2.
|Moises VII
|3
|1
|3.
|Рибейро Лукас
|3
|1
|4.
|Эденилсон дос Сантос
|4
|0
|5.
|Куэста Виктор
|4
|0
|6.
|Yuri Alberto
|4
|0
|7.
|Galhardo Thiago
|3
|0
|8.
|Дурадо Родриго
|3
|0
|9.
|Паласиос Карлос
|3
|0
|10.
|Rodrigo I
|3
|0
|11.
|Энрике Педро
|1
|1
|12.
|Danilo XVI
|1
|1
|13.
|Леонардо Родригес
|2
|0
|14.
|Паулиньо Виктор
|2
|0
|15.
|Уго Витор
|0
|1
|16.
|Тайсон Фреда
|1
|0
|17.
|Меркадо Габриэль
|1
|0
|18.
|Бошилья Габриэл
|1
|0
|19.
|Мендес Бруно II
|1
|0
|20.
|Jose Gabriel
|1
|0
|21.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|1
|0
|22.
|José Maurisio3
|1
|0
|23.
|Bruno Praxedes
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Гойяненсе
|6.67% (1)
|20% (3)
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|18.18% (4)
|9.09% (2)
|22.73% (5)
|13.64% (3)
|18.18% (4)
|18.18% (4)
Предыдущие игры
Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: +6 =8 -6Атлетико Гойяненсе 1:1 Шапекоэнсе Байя 1:2 Атлетико Гойяненсе Сеара 0:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Гойяненсе 1:1 Америка Минейро Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Гойяненсе Сантос 0:1 Атлетико Гойяненсе Куяба 2:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:3 Палмейрас Сан-Паулу Жувентуде 1:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Спорт Ресифи Гремио 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Минейро 4:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:1 Брагантино Атлетико Гойяненсе 1:0 Флуминенсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:0 Форталеза Атлетико Гойяненсе 0:0 Коринтианс Атлетико Гойяненсе 2:0 Сан-Паулу Коринтианс 0:2 Атлетико Гойяненсе
Интернасьонал Порту Алегре Последние 20 матчей: +6 =7 -7Сантос 2:2 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 4:2 Флуминенсе Фламенго 0:4 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Куяба
Атлетико Паранаэнсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Олимпия Асунсьон Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде Олимпия Асунсьон 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Гремио 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Сан-Паулу Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Палмейрас Сан-Паулу Америка Минейро 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Шапекоэнсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сеара Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Минейро Байя 0:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Витория Форталеза 5:1 Интернасьонал Порту Алегре Витория 0:1 Интернасьонал Порту Алегре
Последние игры между собой
Атлетико Гойяненсе: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 5
Интернасьонал Порту Алегре: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 1
Атлетико Гойяненсе 3:1 Интернасьонал Порту Алегре Серия A Интернасьонал Порту Алегре 4:1 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре Серия A Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 2:2 Интернасьонал Порту Алегре Серия A Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Атлетико Гойяненсе Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|17
|12
|2
|3
|26 - 12
|38
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|18
|11
|2
|5
|29 - 20
|35
|3.
|Форталеза
|17
|9
|5
|3
|27 - 16
|32
|4.
|Брагантино
|17
|8
|7
|2
|28 - 18
|31
|5.
|Фламенго
|16
|10
|1
|5
|32 - 16
|31
|6.
|Коринтианс
|18
|7
|6
|5
|17 - 15
|27
|7.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|6
|7
|5
|15 - 17
|25
|8.
|Сеара
|18
|5
|9
|4
|19 - 19
|24
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|7
|2
|8
|23 - 21
|23
|10.
|Интернасьонал Порту Алегре
|18
|5
|8
|5
|22 - 22
|23
|11.
|Сантос
|18
|5
|7
|6
|19 - 23
|22
|12.
|Сан-Паулу
|18
|5
|7
|6
|15 - 20
|22
|13.
|Жувентуде
|17
|5
|6
|6
|14 - 19
|21
|14.
|Куяба
|17
|4
|8
|5
|17 - 18
|20
|15.
|Америка Минейро
|18
|4
|6
|8
|15 - 22
|18
|16.
|Флуминенсе
|16
|4
|6
|6
|13 - 18
|18
|17.
|Байя
|17
|5
|3
|9
|20 - 28
|18
|18.
|Спорт Ресифи
|18
|3
|7
|8
|8 - 14
|16
|19.
|Гремио
|17
|4
|4
|9
|12 - 18
|16
|20.
|Шапекоэнсе
|18
|0
|7
|11
|14 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|10
|7
|1
|2
|19 - 13
|22
|2.
|Форталеза
|8
|6
|2
|0
|17 - 5
|20
|3.
|Атлетико Минейро
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|4.
|Фламенго
|9
|6
|0
|3
|16 - 11
|18
|5.
|Сеара
|9
|5
|3
|1
|14 - 8
|18
|6.
|Сантос
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|7.
|Жувентуде
|10
|4
|3
|3
|9 - 11
|15
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|9.
|Америка Минейро
|10
|3
|3
|4
|7 - 7
|12
|10.
|Брагантино
|8
|2
|5
|1
|13 - 11
|11
|11.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|2
|5
|2
|6 - 7
|11
|12.
|Сан-Паулу
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|13.
|Гремио
|9
|2
|4
|3
|7 - 7
|10
|14.
|Байя
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|15.
|Интернасьонал Порту Алегре
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|16.
|Флуминенсе
|7
|2
|3
|2
|5 - 7
|9
|17.
|Куяба
|9
|2
|3
|4
|9 - 12
|9
|18.
|Коринтианс
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|19.
|Спорт Ресифи
|9
|1
|4
|4
|2 - 5
|7
|20.
|Шапекоэнсе
|8
|0
|2
|6
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брагантино
|9
|6
|2
|1
|15 - 7
|20
|2.
|Атлетико Минейро
|9
|6
|1
|2
|10 - 7
|19
|3.
|Коринтианс
|10
|5
|4
|1
|8 - 4
|19
|4.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|10
|3
|5
|2
|13 - 12
|14
|6.
|Фламенго
|7
|4
|1
|2
|16 - 5
|13
|7.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|4
|1
|3
|10 - 7
|13
|8.
|Форталеза
|9
|3
|3
|3
|10 - 11
|12
|9.
|Сан-Паулу
|10
|3
|3
|4
|8 - 13
|12
|10.
|Куяба
|8
|2
|5
|1
|8 - 6
|11
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|3
|0
|6
|11 - 11
|9
|12.
|Флуминенсе
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|13.
|Спорт Ресифи
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|14.
|Байя
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|15.
|Жувентуде
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|16.
|Америка Минейро
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|17.
|Сантос
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|18.
|Сеара
|9
|0
|6
|3
|5 - 11
|6
|19.
|Гремио
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
|20.
|Шапекоэнсе
|10
|0
|5
|5
|10 - 16
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|9
|2
|3
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|8
|6
|5
|3.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|8
|0
|1
|4.
|Байя
|Gilberto IV
|8
|1
|1
|5.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7
|2
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|5
|2
|2.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|6
|1
|3.
|Форталеза
|Фелипе
|6
|1
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|Каррейро Патрик
|5
|1
|5.
|Байя
|Росси
|6
|0