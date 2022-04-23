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  3. Финляндия: Вейккауслига
ХИК
1:4
Конец матча

Стадион:
Интер Турку
0'
0:1
16' Гол
Форселль Петтери
23' Желтая карточка
Райтала Юкка
1:1
27' Гол
Терхо Каспер
41' Желтая карточка
Нурми Ноа
42' Желтая карточка
Или-Кокко Йоханнес
66' Желтая карточка
Юрю Томми
1:2
71' Гол
David Haro Iniesta
1:3
75' Пенальти
Кялльман Беньямин
1:4
78' Гол
Тамминен Матиас
83' Желтая карточка
Вийтала Валтер
90'+6
1
Хазард
Конор
16
Морен
Валттери
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
19
Терхо
Каспер
37
Танака
Атому
6
Жаир
20
Мурило
58
Или-Кокко
Йоханнес
18
Радулович
Боян
44
Серраренс
Фабиан
1
Вийтала
Валтер
25
Арсьеро
Родриго
4
Кеттинг
Рик
6
Бонет
Роджер
2
Jussi
Niska
11
David
Haro
Iniesta
5
Нурми
Ноа
16
Юрю
Томми
10
Форселль
Петтери
9
Кялльман
Беньямин
21
Тамминен
Матиас
ХИК
Интер Турку

История личных встреч

ХИК
Интер Турку

27 матчей

81.5%
18.5%
22 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
66.7%
15 побед 18 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
18 побед 6 ничьих 0 побед

22 матча

54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 10 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 11 ничьих 14 побед

49 матчей

44.9%
34.7%
20.4%
22 победы 17 ничьих 10 побед

Первый тайм

30.6%
57.1%
12.3%
15 побед 28 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.7%
34.7%
28.6%
18 побед 17 ничьих 14 побед

История матчей

В
2:1
В
0:1
В
1:3
К
4:0
В
1:1
К
0:2
В
1:0
К
1:0
В
0:1
В
4:1
В
2:1
К
1:0
В
3:0
В
3:0
К
0:1
В
0:0
В
1:3
В
1:1
В
1:1
В
3:2
В
0:0
В
3:1
КЛ
2:2
В
0:2
В
3:0
В
2:0
КС
0:0
В
2:0
В
3:3
В
0:2
КЛ
1:3
В
1:1
В
6:0
В
2:2
В
1:1
В
0:2
В
2:1
В
1:1
В
4:2
В
1:0
КЛ
1:1
В
2:2
В
0:0
КЛ
1:1
В
1:1
В
2:0
В
3:2
К
1:0
В
1:1

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ВПС - ХИК 0:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 1:0 ХИК - Хаммарбю 2:2
ЛАСК - ХИК 3:0 ХИК - Алашкерт 1:0 Маккаби Тель-Авив - ХИК 3:0 КуПС - ХИК 1:1 ХИК - ХИФК 1:0 ХИК - Интер Турку 2:1 ХИК - Маккаби Тель-Авив 0:5 Ильвес - ХИК 2:3 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Алашкерт - ХИК 2:4 ХИК - Интер Турку 0:1 ХИК - ХИФК 0:2 Хонка - ХИК 0:0 ХИК - ЛАСК 0:2 Интер Турку - ХИК 1:3 ХИК - КуПС 1:1
Интер Турку
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Интер Турку - Хака 0:2 Интер Турку - Оулу 2:1 КуПС - Интер Турку 2:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 2:5
Ильвес - Интер Турку 0:2 ХИК - Интер Турку 2:1 Интер Турку - КуПС 2:3 Интер Турку - ХИФК 2:0 ХИК - Интер Турку 0:1 Интер Турку - Оулу 4:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:2 Интер Турку - ХИК 1:3 КТП - Интер Турку 1:3 Интер Турку - Ильвес 2:0 Оулу - Интер Турку 2:0 Хака - Интер Турку 1:0 Интер Турку - Хонка 2:2 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Интер Турку - ХИФК 0:1 Пушкаш-Академия - Интер Турку 2:0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Или-Кокко Йоханнес получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Нурми Ноа получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Терхо Каспер бьет в цель!
  • Желтая карточка
    23'
    Райтала Юкка получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Форселль Петтери бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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