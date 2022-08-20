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Бразилия: Серия A

2022
Атлетико Минейро
0:1
Конец матча
Гойяс
0'
0:1
52' Гол
Раул Педро
90'+8
22
Эверсон
25
Феррейра
Мариано
40
Nathan
VI
3
Алонсо
Хуниор
13
Арана
Гильерме
29
Аллан
Соуза
30
Павон
Кристиан
26
Фернандес
Игнасио
15
Сарачо
Федерико
11
Keno
7
Халк
Живанилдо
23
Tadeu
I
2
Магиньо
4
Joao
Caetano
29
Reynaldo2
66
Hugo
Farias
5
Auremir
36
Матеус
де
Салес
20
Диего
Рибас
7
Vinicius
XII
27
Dada
Belmonte
11
Раул
Педро
Атлетико Минейро
4-1-4-1
Гойяс
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Минейро
Гойяс

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

20 матчей

45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
70%
5%
5 побед 14 ничьих 1 победа

Второй тайм

40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

СA
2:2
СA
1:0
СA
3:0
СA
2:0
СA
0:0
СA
2:2
СA
0:0
БСА
2:3
БСА
0:1
БСА
4:1
БСА
0:0
КБ
2:1
КБ
2:0
СA
3:1
СA
1:3
СA
2:3
СA
0:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 7 (1) 0.3
Фернандес Игнасио 3 0.13
Саша Эдуардо 3 0.13
Сарачо Федерико 2 0.09
Кардек Алан 2 0.09
Саварино Джефферсон 2 0.09
Варгас Эдуардо 1 0.04
Jair II 1 0.04
Keno 1 0.04
Igor Rabello 1 0.04
Савио III 1 0.04
Ревер Умберто 1 0.04
Павон Кристиан 1 0.04
Rubens 1 0.04
Ademir Santos 1 0.04
Арана Гильерме 0 0
Алонсо Хуниор 0 0
Феррейра Мариано 0 0
Гойяс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раул Педро 12 (1) 0.52
Elvis II 4 (3) 0.17
Nícolas I 3 0.13
Dada Belmonte 2 0.09
Да Силва 1 0.04
Аподи Диаллиссон 1 0.04
Кардозо Даниэль 1 0.04
Диего Рибас 0 0
Vinicius XII 0 0
Бастос Фернандр Феллипе 0 0
Danilo IV 0 0
Savio Alves 0 0
Жуниор Ренато 0 0
Pedro Junqueira 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan VI 6 0
Феррейра Мариано 5 0
Аллан Соуза 5 0
Халк Живанилдо 4 0
Фернандес Игнасио 4 0
Арана Гильерме 4 0
Jair II 3 0
Ademir Santos 3 0
Эверсон 2 0
Алонсо Хуниор 2 0
Rubens 2 0
Варгас Эдуардо 1 0
Саша Эдуардо 1 0
Ревер Умберто 1 0
Павон Кристиан 1 0
Keno 1 0
Отавио II 1 0
Igor Rabello 1 0
Calebe 1 0
Гойяс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бастос Фернандр Феллипе 7 0
Магиньо 6 0
Раул Педро 6 0
Caio Vinicius2 6 0
Danilo IV 5 0
Матеус де Салес 5 0
Dada Belmonte 5 0
Elvis II 4 0
Reynaldo2 4 0
Да Силва 3 0
Luan Dias 3 0
Henrique Lordelo 1 1
Savio Alves 1 1
Жуниор Ренато 2 0
Сидней 1 0
Диего Рибас 1 0
Luan III 1 0
Matheus Alves II 1 0
Joao Caetano 1 0
Filipe Luiz 1 0
Yan Souto 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
10
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
13 Не забивали 17
3
19%
2
20%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
1
10%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
3
19%
1
10%
61-75
4
25%
5
50%
76-90

Пропущено

16
17
5 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
3
19%
3
18%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
1
6%
4
24%
31-45
3
19%
4
24%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
7
44%
2
12%
76-90

Забито

12
14
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 12
0
0%
1
7%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
3
25%
3
21%
31-45
5
42%
2
14%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
2
17%
6
43%
76-90

Пропущено

13
12
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
15%
2
17%
1-15
4
31%
1
8%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
3
23%
3
25%
76-90

Забито

28
24
11 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 8
5 Не забивали 6
3
11%
3
13%
1-15
2
7%
1
4%
16-30
6
21%
4
17%
31-45
7
25%
3
13%
46-60
4
14%
2
8%
61-75
6
21%
11
46%
76-90

Пропущено

29
29
12 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 17
5
17%
5
17%
1-15
5
17%
4
14%
16-30
2
7%
7
24%
31-45
5
17%
6
21%
46-60
2
7%
2
7%
61-75
10
34%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Коритиба Парана - Атлетико Минейро 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:2
Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 1:2 Куяба - Атлетико Минейро 1:1 Ботафого Рибейрао - Атлетико Минейро 0:1 Фламенго - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Атлетико Минейро - Эмелек 1:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Эмелек - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Форталеза 3:2 Атлетико Минейро - Фламенго 2:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:0 Сеара - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Сантос 1:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 5:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0
Гойяс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Гойяс - Аваи 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 3:0 Гойяс - Коритиба Парана 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 3:3
Гойяс - Флуминенсе 2:3 Жувентуде - Гойяс 0:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 0:3 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Америка Минейро - Гойяс 1:0 Гойяс - Куяба 1:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:0 Коринтианс - Гойяс 1:0 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гойяс - Сеара 1:1 Форталеза - Гойяс 1:1 Ботафого Рибейрао - Гойяс 1:2 Ред Булл Брагантино - Гойяс 0:1 Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:1 Фламенго - Гойяс 1:0 Гойяс - Сантос 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 22 14 6 2 37 - 14 48
2. Флуминенсе 2:0 23 12 5 6 34 - 25 41
3. Фламенго 22 12 3 7 37 - 19 39
4. Коринтианс 22 11 6 5 26 - 21 39
5. Атлетико Паранаэнсе 22 11 4 7 28 - 27 37
6. Интернасьонал Порту Алегре 22 9 9 4 33 - 23 36
7. Атлетико Минейро 23 9 8 6 30 - 27 35
8. Америка Минейро 22 9 3 10 18 - 23 30
9. Ред Булл Брагантино 22 8 6 8 32 - 28 30
10. Сантос 22 7 9 6 26 - 20 30
11. Гойяс 23 7 8 8 24 - 29 29
12. Сан-Паулу 22 6 11 5 31 - 27 29
13. Ботафого Рибейрао 22 7 5 10 20 - 26 26
14. Сеара 22 5 10 7 22 - 23 25
15. Форталеза 22 6 6 10 20 - 23 24
16. Куяба 22 6 5 11 15 - 22 23
17. Аваи 22 6 5 11 23 - 35 23
18. Коритиба Парана 0:2 23 6 4 13 23 - 36 22
19. Атлетико Гойяненсе 22 5 6 11 21 - 33 21
20. Жувентуде 22 3 7 12 16 - 35 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 11 8 1 2 25 - 5 25
2. Флуминенсе 2:0 12 8 1 3 21 - 11 25
3. Коринтианс 11 7 3 1 14 - 4 24
4. Палмейрас Сан-Паулу 11 7 2 2 22 - 9 23
5. Интернасьонал Порту Алегре 11 6 4 1 23 - 11 22
6. Атлетико Паранаэнсе 10 6 3 1 16 - 8 21
7. Ред Булл Брагантино 11 6 2 3 18 - 9 20
8. Коритиба Парана 0:2 12 6 2 4 15 - 12 20
9. Америка Минейро 11 6 2 3 13 - 10 20
10. Сантос 11 5 4 2 18 - 10 19
11. Сан-Паулу 11 5 4 2 20 - 13 19
12. Атлетико Минейро 12 5 3 4 18 - 14 18
13. Аваи 11 5 3 3 17 - 15 18
14. Гойяс 11 4 5 2 14 - 12 17
15. Атлетико Гойяненсе 11 4 2 5 12 - 11 14
16. Куяба 11 3 5 3 8 - 7 14
17. Ботафого Рибейрао 11 3 3 5 10 - 11 12
18. Форталеза 11 2 6 3 7 - 6 12
19. Сеара 11 2 5 4 11 - 13 11
20. Жувентуде 11 2 3 6 8 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 11 7 4 0 15 - 5 25
2. Атлетико Минейро 11 4 5 2 12 - 13 17
3. Атлетико Паранаэнсе 12 5 1 6 12 - 19 16
4. Флуминенсе 2:0 11 4 4 3 13 - 14 16
5. Коринтианс 11 4 3 4 12 - 17 15
6. Ботафого Рибейрао 11 4 2 5 10 - 15 14
7. Фламенго 11 4 2 5 12 - 14 14
8. Сеара 11 3 5 3 11 - 10 14
9. Интернасьонал Порту Алегре 11 3 5 3 10 - 12 14
10. Форталеза 11 4 0 7 13 - 17 12
11. Гойяс 12 3 3 6 10 - 17 12
12. Сантос 11 2 5 4 8 - 10 11
13. Америка Минейро 11 3 1 7 5 - 13 10
14. Ред Булл Брагантино 11 2 4 5 14 - 19 10
15. Сан-Паулу 11 1 7 3 11 - 14 10
16. Куяба 11 3 0 8 7 - 15 9
17. Жувентуде 11 1 4 6 8 - 20 7
18. Атлетико Гойяненсе 11 1 4 6 9 - 22 7
19. Аваи 11 1 2 8 6 - 20 5
20. Коритиба Парана 0:2 11 0 2 9 8 - 24 2
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