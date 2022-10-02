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Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 5.
Акритас Хлоракас
0:3
Конец матча
Арис Лимассол
0'
0:1
11' Гол
Бенгтссон Лео
14' Желтая карточка
Konstantinos Karagiannis
31' Желтая карточка
Кокорин Александр
0:2
33' Гол
Бенгтссон Лео
45' Желтая карточка
Бенгтссон Лео
50' Желтая карточка
Кажу
55' Желтая карточка
Сикорский Даниэль
0:3
78' Гол
Гоми Янник
83' Желтая карточка
Джаве Флорисс
86' Желтая карточка
Lois Fauriel
90'+7
Акритас Хлоракас
Арис Лимассол

История личных встреч

Акритас Хлоракас
Арис Лимассол

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

ВД
0:1
ВД
3:1
ВД
2:1
ВД
2:4
К
6:0

Бомбардиры внутри турнира

Акритас Хлоракас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vasos Dimosthenous 1 0.2
Rodrigo Varanda 1 0.2
Reginaldo Ramires 1 0.2
Арис Лимассол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенгтссон Лео 3 0.6
Шави Уоррен 2 0.4
Кокорин Александр 1 0.2
Яблонский Евгений 1 0.2
Шполярич Матья 1 0.2
Маямбела Михлали 1 0.2
Кажу 1 0.2
Гоми Янник 1 0.2
Браун Морган 1 0.2

Карточки

Акритас Хлоракас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрасо Хави 3 0
Seid Korac 1 1
Шехич Эдин 2 0
Ivan Saravanja 0 1
Абраам Гонсалес 1 0
Пернтреу Клетон 1 0
Коне Ибрагим 1 0
Davi Araujo 1 0
Balthazar Bernardi 1 0
Konstantinos Karagiannis 1 0
Lois Fauriel 1 0
Арис Лимассол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яго Стив 2 1
Кажу 3 0
Бенгтссон Лео 2 0
Браун Морган 2 0
Сикорский Даниэль 1 0
Кокорин Александр 1 0
Делмиро 1 0
Струски Кароль 1 0
Сёке Юлиус 1 0
Шави Уоррен 1 0
Мукету-Муссунда Алекс 1 0
Джаве Флорисс 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

3
9
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
33%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

4
13
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
1
25%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
50%
3
23%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
4
31%
76-90

Пропущено

9
2
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
11%
1
50%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Акритас Хлоракас
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Анортосис - Акритас Хлоракас 1:1 Акритас Хлоракас - Пафос 0:4 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:1 Акритас Хлоракас - Омония 1:0
Акритас Хлоракас - Онисилос Сотира 3:0 Отеллос - Акритас Хлоракас 2:1 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Олимпиас Лимпион - Акритас Хлоракас 1:1 Акритас Хлоракас - Анагенниси Деринья 3:2 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 0:1 Акритас Хлоракас - Омония 29-го Мая 2:0 Айя-Напа - Акритас Хлоракас 0:4 Акритас Хлоракас - Ахиронас 1:0 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:0 Акритас Хлоракас - Алки Ороклинис 2:0 Эрмис Арадиппу - Акритас Хлоракас 0:0 Акритас Хлоракас - Омония Арадиппу 2:0 АСИЛ Лыси - Акритас Хлоракас 1:1 Акритас Хлоракас - Ксилотимву 3:0 Онисилос Сотира - Акритас Хлоракас 3:4
Арис Лимассол
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Арис Лимассол - Кармиотисса 1:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1
Нефтчи - Арис Лимассол 3:0 Арис Лимассол - Нефтчи 2:0 Анортосис - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Аполлон 1:4 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:2 Арис Лимассол - Анортосис 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимассол - Пафос 2:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Омония 0:2 Анортосис - Арис Лимассол 3:1 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 5 4 0 1 12 - 3 12
2. Пафос 5 3 2 0 11 - 2 11
3. Аполлон 5 3 2 0 6 - 3 11
4. Омония 5 3 0 2 10 - 5 9
5. АПОЭЛ 5 2 2 1 5 - 2 8
6. АЕК Ларнака 5 2 1 2 7 - 4 7
7. Неа Саламина 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Докса Катокопия 5 2 1 2 4 - 5 7
9. Анортосис 5 2 1 2 5 - 8 7
10. Акритас Хлоракас 5 1 1 3 3 - 10 4
11. Эносис 4 1 0 3 2 - 7 3
12. Кармиотисса 4 1 0 3 3 - 9 3
13. АЕЛ Лимаcсол 5 0 2 3 2 - 5 2
14. Олимпиакос Никосия 4 0 1 3 1 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 3 2 1 0 5 - 0 7
2. Аполлон 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Омония 2 2 0 0 7 - 2 6
4. Пафос 2 2 0 0 5 - 0 6
5. Арис Лимассол 3 2 0 1 8 - 3 6
6. Неа Саламина 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Акритас Хлоракас 3 1 0 2 1 - 7 3
8. АПОЭЛ 3 0 2 1 1 - 2 2
9. Анортосис 2 0 1 1 1 - 3 1
10. Олимпиакос Никосия 3 0 1 2 1 - 4 1
11. Докса Катокопия 2 0 0 2 0 - 3 0
12. Эносис 1 0 0 1 1 - 2 0
13. АЕЛ Лимаcсол 2 0 0 2 1 - 3 0
14. Кармиотисса 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Докса Катокопия 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Арис Лимассол 2 2 0 0 4 - 0 6
3. АПОЭЛ 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Анортосис 3 2 0 1 4 - 5 6
5. Пафос 3 1 2 0 6 - 2 5
6. Аполлон 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Неа Саламина 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Кармиотисса 2 1 0 1 2 - 5 3
9. Омония 3 1 0 2 3 - 3 3
10. Эносис 3 1 0 2 1 - 5 3
11. АЕЛ Лимаcсол 3 0 2 1 1 - 2 2
12. Акритас Хлоракас 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Олимпиакос Никосия 1 0 0 1 0 - 5 0
14. АЕК Ларнака 2 0 0 2 2 - 4 0
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Топ бомбардиров
Пафос Жайро 4
Омония Бруно V 6
Анортосис Нинга Казимир 3
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 3
Омония Безус Роман 2
Весь список

Топ нарушителей
Арис Лимассол Яго Стив 1 2
АПОЭЛ Вилер Христос 1 2
АЕЛ Лимаcсол Тшибола Аарон 3
Акритас Хлоракас Эрасо Хави 3
Анортосис Варда Амр 3
Весь список
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