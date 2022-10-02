Тур: 5.
0:3
Конец матча
0'
0:1
11' ГолБенгтссон Лео
14' Желтая карточкаKonstantinos Karagiannis
31' Желтая карточкаКокорин Александр
0:2
33' ГолБенгтссон Лео
45' Желтая карточкаБенгтссон Лео
50' Желтая карточкаКажу
55' Желтая карточкаСикорский Даниэль
0:3
78' ГолГоми Янник
83' Желтая карточкаДжаве Флорисс
86' Желтая карточкаLois Fauriel
90'+7
Ход матча
11'
0:1
33'
0:2
45'
50'
78'
0:3
83'
86'
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Эрасо ХавиПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Шехич ЭдинПолузащитник
-
-
-
77 Davi Araujo
-
-
-
-
- Запасные игроки
-
55 Оноди АкошВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
26 Lois Fauriel
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: David Badia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 КажуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
-
80 Шави УорренПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Гоми ЯнникНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 ДелмироЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
История личных встреч
Акритас Хлоракас
Арис Лимассол
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Акритас Хлоракас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vasos Dimosthenous
|1
|0.2
|Rodrigo Varanda
|1
|0.2
|Reginaldo Ramires
|1
|0.2
Арис Лимассол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенгтссон Лео
|3
|0.6
|Шави Уоррен
|2
|0.4
|Кокорин Александр
|1
|0.2
|Яблонский Евгений
|1
|0.2
|Шполярич Матья
|1
|0.2
|Маямбела Михлали
|1
|0.2
|Кажу
|1
|0.2
|Гоми Янник
|1
|0.2
|Браун Морган
|1
|0.2
Карточки
Акритас Хлоракас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрасо Хави
|3
|0
|Seid Korac
|1
|1
|Шехич Эдин
|2
|0
|Ivan Saravanja
|0
|1
|Абраам Гонсалес
|1
|0
|Пернтреу Клетон
|1
|0
|Коне Ибрагим
|1
|0
|Davi Araujo
|1
|0
|Balthazar Bernardi
|1
|0
|Konstantinos Karagiannis
|1
|0
|Lois Fauriel
|1
|0
Арис Лимассол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яго Стив
|2
|1
|Кажу
|3
|0
|Бенгтссон Лео
|2
|0
|Браун Морган
|2
|0
|Сикорский Даниэль
|1
|0
|Кокорин Александр
|1
|0
|Делмиро
|1
|0
|Струски Кароль
|1
|0
|Сёке Юлиус
|1
|0
|Шави Уоррен
|1
|0
|Мукету-Муссунда Алекс
|1
|0
|Джаве Флорисс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
3
9
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
33%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
4
13
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
1
25%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
50%
3
23%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
4
31%
76-90
Пропущено
9
2
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
11%
1
50%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Акритас Хлоракас
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Анортосис - Акритас Хлоракас 1:1 Акритас Хлоракас - Пафос 0:4 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:1 Акритас Хлоракас - Омония 1:0
Акритас Хлоракас - Онисилос Сотира 3:0 Отеллос - Акритас Хлоракас 2:1 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Олимпиас Лимпион - Акритас Хлоракас 1:1 Акритас Хлоракас - Анагенниси Деринья 3:2 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 0:1 Акритас Хлоракас - Омония 29-го Мая 2:0 Айя-Напа - Акритас Хлоракас 0:4 Акритас Хлоракас - Ахиронас 1:0 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:0 Акритас Хлоракас - Алки Ороклинис 2:0 Эрмис Арадиппу - Акритас Хлоракас 0:0 Акритас Хлоракас - Омония Арадиппу 2:0 АСИЛ Лыси - Акритас Хлоракас 1:1 Акритас Хлоракас - Ксилотимву 3:0 Онисилос Сотира - Акритас Хлоракас 3:4
Арис Лимассол
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Арис Лимассол - Кармиотисса 1:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1
Нефтчи - Арис Лимассол 3:0 Арис Лимассол - Нефтчи 2:0 Анортосис - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Аполлон 1:4 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:2 Арис Лимассол - Анортосис 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимассол - Пафос 2:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Омония 0:2 Анортосис - Арис Лимассол 3:1 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|5
|4
|0
|1
|12 - 3
|12
|2.
|Пафос
|5
|3
|2
|0
|11 - 2
|11
|3.
|Аполлон
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|4.
|Омония
|5
|3
|0
|2
|10 - 5
|9
|5.
|АПОЭЛ
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|8
|6.
|АЕК Ларнака
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|7.
|Неа Саламина
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Докса Катокопия
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|9.
|Анортосис
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|10.
|Акритас Хлоракас
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|11.
|Эносис
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|12.
|Кармиотисса
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|13.
|АЕЛ Лимаcсол
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|14.
|Олимпиакос Никосия
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК Ларнака
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|2.
|Аполлон
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Омония
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|4.
|Пафос
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|Арис Лимассол
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|6.
|Неа Саламина
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Акритас Хлоракас
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|8.
|АПОЭЛ
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|9.
|Анортосис
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|Олимпиакос Никосия
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|11.
|Докса Катокопия
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|12.
|Эносис
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|АЕЛ Лимаcсол
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|14.
|Кармиотисса
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Докса Катокопия
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Арис Лимассол
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|АПОЭЛ
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Анортосис
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|5.
|Пафос
|3
|1
|2
|0
|6 - 2
|5
|6.
|Аполлон
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Неа Саламина
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Кармиотисса
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|9.
|Омония
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|10.
|Эносис
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|11.
|АЕЛ Лимаcсол
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|12.
|Акритас Хлоракас
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Олимпиакос Никосия
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|14.
|АЕК Ларнака
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
- — Выход в группу лидеров
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|Пафос
|Жайро
|4
|Омония
|Бруно V
|6
|Анортосис
|Нинга Казимир
|3
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|3
|Омония
|Безус Роман
|2
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 2
|АПОЭЛ
|Вилер Христос
|1 2
|АЕЛ Лимаcсол
|Тшибола Аарон
|3
|Акритас Хлоракас
|Эрасо Хави
|3
|Анортосис
|Варда Амр
|3