Тур: 14. Стадион: Зоссимадес.
2:2
Конец матча
0'
0:1
34' ГолФортунис Костас
36' Желтая карточкаПилиос Ставрос
0:2
45' ГолФортунис Костас
50' Желтая карточкаНтои Андреас-Ричардос
1:2
64' ГолПамлидис Георгиос
2:2
76' ГолЛиасос Ангелос
90' Желтая карточкаVasilios Soulis
90' Желтая карточкаМорейра Ахмад Мендес
90'+6
Ход матча
34'
36'
45'
0:2
64'
76'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 7
-
6 Угловые 2
-
5 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
316 Количество передач 677
-
32 Владение мячом, % 68
23
Ринстра
Дан
45
Рябчук
Олег
33
Ин-Бом
Хван
21
Биэл
Пеп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
11 Kevin Rosero
-
-
Главный тренер: Athanasios Staikos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
- Полузащитник
-
33 Ин-Бом ХванПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Биэл ПепПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
История личных встреч
ПАС Янина
Олимпиакос
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
83.3%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
20 матчей
5%
95%
0 побед 1 ничья 19 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед
26 матчей
11.5%
15.4%
73.1%
3 победы 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
19.2%
38.5%
42.3%
5 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
7.7%
23.1%
69.2%
2 победы 6 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.08
0.62
Среднее время на гол
83
146
Всего голов
36
20
Голов в среднем за матч
2.77
1.54
Среднее время на гол
32
58
Всего голов
50
28
Голов в среднем за матч
1.92
1.08
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
46
83
Бомбардиры внутри турнира
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эррамуспе Родриго
|5 (2)
|0.36
|Claudiu Cristian Balan
|3
|0.21
|Kevin Rosero
|2
|0.14
|Памлидис Георгиос
|1
|0.07
|Пантелакис Эпаминондас
|1
|0.07
|Лиасос Ангелос
|1
|0.07
|Manssour Fofana
|1
|0.07
|Морейра Ахмад Мендес
|0
|0
|Сория Карлес
|0
|0
|Бильбао Икер
|0
|0
|Стамателопулос Апостолос
|0
|0
|Пилиос Ставрос
|0
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакамбу Седрик
|4 (1)
|0.29
|Биэл Пеп
|3
|0.21
|Эль-Араби Юссеф
|2 (1)
|0.14
|Вальбуэна Матьё
|2
|0.14
|Родригес Хамес
|2
|0.14
|Фортунис Костас
|2
|0.14
|Бухалакис Андреас
|1
|0.07
|Родригес Гарри
|1
|0.07
|Масурас Гиоргос
|1
|0.07
|Андруцос Танасис
|1
|0.07
|Ранджелович Лазар
|1
|0.07
|Ин-Бом Хван
|0
|0
|Уи-Чжо Хван
|0
|0
|Рябчук Олег
|0
|0
|Пипа
|0
|0
|Нтои Андреас-Ричардос
|0
|0
Карточки
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карахалиос Зисис
|4
|0
|Сория Карлес
|3
|0
|Морейра Ахмад Мендес
|3
|0
|Эррамуспе Родриго
|2
|0
|Пантелакис Эпаминондас
|2
|0
|Цимас Панайотис
|2
|0
|Vasilios Soulis
|2
|0
|Пилиос Ставрос
|2
|0
|Лиасос Ангелос
|2
|0
|Памлидис Георгиос
|1
|0
|Бильбао Икер
|1
|0
|Багалианис Петрос
|1
|0
|Киакос Яннис
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|М'Вила Янн
|2
|0
|Папастатопулос Сократис
|2
|0
|Врусаи Мариус
|2
|0
|Рябчук Олег
|2
|0
|Нтои Андреас-Ричардос
|2
|0
|Вальбуэна Матьё
|1
|0
|Врсалько Шиме
|1
|0
|Бакамбу Седрик
|1
|0
|Масурас Гиоргос
|1
|0
|Кунде Пьер
|1
|0
|Ба Уссейну
|1
|0
|Биэл Пеп
|1
|0
|Пипа
|1
|0
|Ин-Бом Хван
|1
|0
Результаты матчей
ПАС Янина
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Олимпиакос
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
7
4
ПАС Янина
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Олимпиакос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
13
1
Волевые поражения
2
10
ПАС Янина
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
7% (1)
36% (5)
Олимпиакос
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
15
1
Волевые поражения
9
14
Голы по времени матча
Забито
11
10
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
7 Не забивали 8
2
18%
1
10%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
4
40%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
3
30%
76-90
Пропущено
14
5
5 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 3
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
1
7%
1
20%
61-75
4
29%
4
80%
76-90
Забито
4
12
0 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
1
25%
2
17%
61-75
2
50%
2
17%
76-90
Пропущено
15
3
6 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
1
33%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
4
27%
2
67%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Забито
15
22
4 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 11
4 Не забивали 2
2
13%
2
9%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
1
7%
7
32%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
4
27%
2
9%
61-75
6
40%
5
23%
76-90
Пропущено
29
8
11 В 1-м тайме 1
18 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 1
14 Не пропускали 6
3
10%
0
0%
1-15
2
7%
1
13%
16-30
6
21%
0
0%
31-45
8
28%
2
25%
46-60
4
14%
1
13%
61-75
6
21%
4
50%
76-90
Результаты последних матчей
ПАС Янина
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
ПАС Янина - Панетоликос 1:0 ПАС Янина - Арис Салоники 0:4 Волос - ПАС Янина 2:1 ПАОК - ПАС Янина 2:0
ПАС Янина - Астерас 2:1 Ионикос - ПАС Янина 2:2 АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - ОФИ 2:2 Атромитос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Панетоликос 1:4 Панатинаикос - ПАС Янина 3:0 ПАС Янина - Левадиакос 2:1 АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Ламия 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Кармиотисса 2:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 Волос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Омония - ПАС Янина 2:1
Олимпиакос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Олимпиакос - Атромитос 4:1 Олимпиакос - Ноттингем Форест 1:0 Олимпиакос - Стандард 3:3 Хаддерсфилд Таун - Олимпиакос 0:2
Олимпиакос - АЕК 0:0 Левадиакос - Олимпиакос 0:1 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Нант 0:2 Олимпиакос - Ламия 2:0 Фрайбург - Олимпиакос 1:1 Панетоликос - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - ПАОК 1:2 Карабах - Олимпиакос 0:0 ОФИ - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Карабах 0:3 Олимпиакос - Атромитос 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Фрайбург 0:3 Олимпиакос - Волос 1:1 Нант - Олимпиакос 2:1
Результаты матчей
ПАС Янина
Олимпиакос
Точный счет
2:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:0
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
Точный счет
2:1
4 раза 29%
2:0
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
ПАС Янина
Олимпиакос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
43
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
61
16
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
122
59
77
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|14
|12
|2
|0
|25 - 5
|38
|2.
|14
|10
|2
|2
|26 - 5
|32
|3.
|14
|7
|5
|2
|20 - 10
|26
|4.
|13
|7
|4
|2
|19 - 10
|25
|5.
|14
|7
|4
|3
|21 - 19
|25
|6.
|14
|6
|4
|4
|21 - 12
|22
|7.
|13
|4
|4
|5
|16 - 15
|16
|8.
|13
|4
|3
|6
|14 - 15
|15
|9.
|14
|2
|8
|4
|11 - 14
|14
|10.
|13
|2
|4
|7
|10 - 21
|10
|11.
|14
|2
|4
|8
|14 - 30
|10
|12.
|14
|1
|6
|7
|6 - 23
|9
|13.
|14
|1
|5
|8
|8 - 18
|8
|14.
|1:1
|14
|1
|5
|8
|11 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|8
|7
|1
|0
|12 - 2
|22
|2.
|7
|6
|0
|1
|15 - 2
|18
|3.
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|4.
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|5.
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|6.
|7
|4
|1
|2
|12 - 11
|13
|7.
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|8.
|7
|2
|4
|1
|4 - 3
|10
|9.
|7
|2
|3
|2
|10 - 15
|9
|10.
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|11.
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|12.
|1:1
|7
|0
|5
|2
|6 - 12
|5
|13.
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|14.
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|6
|5
|1
|0
|13 - 3
|16
|2.
|7
|4
|2
|1
|11 - 3
|14
|3.
|7
|3
|3
|1
|9 - 8
|12
|4.
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|5.
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|6.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|7.
|7
|2
|2
|3
|8 - 7
|8
|8.
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|9.
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|10.
|8
|0
|4
|4
|2 - 13
|4
|11.
|6
|1
|0
|5
|6 - 10
|3
|12.
|1:1
|7
|1
|0
|6
|5 - 13
|3
|13.
|8
|0
|2
|6
|3 - 11
|2
|14.
|7
|0
|1
|6
|4 - 15
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Панетоликос
|Карелис Никос
|9
|АЕК
|Гарсия Леви
|8 (1)
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|8 (1)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|7 (2)
|Арис Салоники
|Грэй Андре
|5 (2)
|Ламия
|Бехарано Данни
|1 6
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|Астерас
|Иглесиас Матиас
|6
|Астерас
|Костаньо Хосе
|6
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 4