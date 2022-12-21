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  4. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
ПАС Янина
2:2
Конец матча
Олимпиакос
0'
0:1
34' Гол
Фортунис Костас
36' Желтая карточка
Пилиос Ставрос
0:2
45' Гол
Фортунис Костас
50' Желтая карточка
Нтои Андреас-Ричардос
1:2
64' Гол
Памлидис Георгиос
2:2
76' Гол
Лиасос Ангелос
90' Желтая карточка
Vasilios Soulis
90' Желтая карточка
Морейра Ахмад Мендес
90'+6

Ход матча

22'
 
Андруцос Танасис
Врусаи Мариус
34'
0:1
Фортунис Костас
(Эль-Араби Юссеф)
36'
Пилиос Ставрос
 
45'
0:2
Фортунис Костас
50'
 
Нтои Андреас-Ричардос
60'
Claudiu Cristian Balan
Стамателопулос Апостолос
 
64'
Памлидис Георгиос
(Пилиос Ставрос)
1:2
71'
 
Касами Пайтим
Эль-Араби Юссеф
71'
 
Бакамбу Седрик
Родригес Хамес
76'
Лиасос Ангелос
(Морейра Ахмад Мендес)
2:2
81'
 
Родригес Гарри
Рябчук Олег
81'
 
Марсело Виера
Ин-Бом Хван
81'
Kevin Rosero
Памлидис Георгиос
 
90'
Vasilios Soulis
 
90'
Морейра Ахмад Мендес
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 2
  • 5 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 316 Количество передач 677
  • 32 Владение мячом, % 68
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
64
Vasilios
Soulis
15
Эррамуспе
Родриго
4
Пантелакис
Эпаминондас
5
Карахалиос
Зисис
2
Сория
Карлес
3
Пилиос
Ставрос
80
Лиасос
Ангелос
23
Ринстра
Дан
14
Памлидис
Георгиос
7
Морейра
Ахмад
Мендес
88
Стамателопулос
Апостолос
91
Пасхалакис
Александрос
17
Врусаи
Мариус
4
Рецос
Панайотис
74
Нтои
Андреас-Ричардос
45
Рябчук
Олег
7
Фортунис
Костас
33
Ин-Бом
Хван
6
М'Вила
Янн
21
Биэл
Пеп
10
Родригес
Хамес
11
Эль-Араби
Юссеф
ПАС Янина
3-4-2-1
Олимпиакос
4-4-1-1

История личных встреч

ПАС Янина
Олимпиакос

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
83.3%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

20 матчей

5%
95%
0 побед 1 ничья 19 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед

26 матчей

11.5%
15.4%
73.1%
3 победы 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

19.2%
38.5%
42.3%
5 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

7.7%
23.1%
69.2%
2 победы 6 ничьих 18 побед

История матчей

С
2:0
С
3:2
С
1:1
С
2:0
С
1:2
К
3:1
К
1:1
С
1:0
С
1:1
С
1:2
С
5:0
С
3:0
С
1:0
С
5:0
С
0:2
С
0:3
С
5:1
С
3:1
С
2:2
С
2:0
С
3:2
КГ
2:0
КГ
0:1
С
2:0
С
1:2
С
0:4

Голы

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.08
0.62

Среднее время на гол

83
146

Всего голов

36
20

Голов в среднем за матч

2.77
1.54

Среднее время на гол

32
58

Всего голов

50
28

Голов в среднем за матч

1.92
1.08

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

46
83

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эррамуспе Родриго 5 (2) 0.36
Claudiu Cristian Balan 3 0.21
Kevin Rosero 2 0.14
Памлидис Георгиос 1 0.07
Пантелакис Эпаминондас 1 0.07
Лиасос Ангелос 1 0.07
Manssour Fofana 1 0.07
Морейра Ахмад Мендес 0 0
Сория Карлес 0 0
Бильбао Икер 0 0
Стамателопулос Апостолос 0 0
Пилиос Ставрос 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакамбу Седрик 4 (1) 0.29
Биэл Пеп 3 0.21
Эль-Араби Юссеф 2 (1) 0.14
Вальбуэна Матьё 2 0.14
Родригес Хамес 2 0.14
Фортунис Костас 2 0.14
Бухалакис Андреас 1 0.07
Родригес Гарри 1 0.07
Масурас Гиоргос 1 0.07
Андруцос Танасис 1 0.07
Ранджелович Лазар 1 0.07
Ин-Бом Хван 0 0
Уи-Чжо Хван 0 0
Рябчук Олег 0 0
Пипа 0 0
Нтои Андреас-Ричардос 0 0

Карточки

ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карахалиос Зисис 4 0
Сория Карлес 3 0
Морейра Ахмад Мендес 3 0
Эррамуспе Родриго 2 0
Пантелакис Эпаминондас 2 0
Цимас Панайотис 2 0
Vasilios Soulis 2 0
Пилиос Ставрос 2 0
Лиасос Ангелос 2 0
Памлидис Георгиос 1 0
Бильбао Икер 1 0
Багалианис Петрос 1 0
Киакос Яннис 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
М'Вила Янн 2 0
Папастатопулос Сократис 2 0
Врусаи Мариус 2 0
Рябчук Олег 2 0
Нтои Андреас-Ричардос 2 0
Вальбуэна Матьё 1 0
Врсалько Шиме 1 0
Бакамбу Седрик 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Кунде Пьер 1 0
Ба Уссейну 1 0
Биэл Пеп 1 0
Пипа 1 0
Ин-Бом Хван 1 0

Результаты матчей

ПАС Янина
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Олимпиакос
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

7
4
ПАС Янина
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Олимпиакос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

13
1

Волевые поражения

2
10
ПАС Янина
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
7% (1)
36% (5)
Олимпиакос
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

15
1

Волевые поражения

9
14

Голы по времени матча

Забито

11
10
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
7 Не забивали 8
2
18%
1
10%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
4
40%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
3
30%
76-90

Пропущено

14
5
5 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 3
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
1
7%
1
20%
61-75
4
29%
4
80%
76-90

Забито

4
12
0 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
1
25%
2
17%
61-75
2
50%
2
17%
76-90

Пропущено

15
3
6 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
1
33%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
4
27%
2
67%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Забито

15
22
4 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 11
4 Не забивали 2
2
13%
2
9%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
1
7%
7
32%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
4
27%
2
9%
61-75
6
40%
5
23%
76-90

Пропущено

29
8
11 В 1-м тайме 1
18 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 1
14 Не пропускали 6
3
10%
0
0%
1-15
2
7%
1
13%
16-30
6
21%
0
0%
31-45
8
28%
2
25%
46-60
4
14%
1
13%
61-75
6
21%
4
50%
76-90

Результаты последних матчей

ПАС Янина
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
ПАС Янина - Панетоликос 1:0 ПАС Янина - Арис Салоники 0:4 Волос - ПАС Янина 2:1 ПАОК - ПАС Янина 2:0
ПАС Янина - Астерас 2:1 Ионикос - ПАС Янина 2:2 АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - ОФИ 2:2 Атромитос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Панетоликос 1:4 Панатинаикос - ПАС Янина 3:0 ПАС Янина - Левадиакос 2:1 АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Ламия 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Кармиотисса 2:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 Волос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Омония - ПАС Янина 2:1
Олимпиакос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Олимпиакос - Атромитос 4:1 Олимпиакос - Ноттингем Форест 1:0 Олимпиакос - Стандард 3:3 Хаддерсфилд Таун - Олимпиакос 0:2
Олимпиакос - АЕК 0:0 Левадиакос - Олимпиакос 0:1 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Нант 0:2 Олимпиакос - Ламия 2:0 Фрайбург - Олимпиакос 1:1 Панетоликос - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - ПАОК 1:2 Карабах - Олимпиакос 0:0 ОФИ - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Карабах 0:3 Олимпиакос - Атромитос 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Фрайбург 0:3 Олимпиакос - Волос 1:1 Нант - Олимпиакос 2:1

Результаты матчей

ПАС Янина
Олимпиакос

Точный счет

2:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:0
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%

Точный счет

2:1
4 раза 29%
2:0
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

ПАС Янина
Олимпиакос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
12
2
5
9
1.5
7
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 1:1 14 12 2 0 25 - 5 38
2.
АЕК
 14 10 2 2 26 - 5 32
3.
Олимпиакос
 14 7 5 2 20 - 10 26
4.
ПАОК
 13 7 4 2 19 - 10 25
5.
Волос
 14 7 4 3 21 - 19 25
6.
Арис Салоники
 14 6 4 4 21 - 12 22
7.
Панетоликос
 13 4 4 5 16 - 15 16
8.
Атромитос
 13 4 3 6 14 - 15 15
9.
Астерас
 14 2 8 4 11 - 14 14
10.
ОФИ
 13 2 4 7 10 - 21 10
11.
ПАС Янина
 14 2 4 8 14 - 30 10
12.
Ламия
 14 1 6 7 6 - 23 9
13.
Левадиакос
 14 1 5 8 8 - 18 8
14.
Ионикос
 1:1 14 1 5 8 11 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 1:1 8 7 1 0 12 - 2 22
2.
АЕК
 7 6 0 1 15 - 2 18
3.
ПАОК
 7 5 1 1 12 - 5 16
4.
Арис Салоники
 7 4 2 1 13 - 5 14
5.
Олимпиакос
 7 4 2 1 11 - 4 14
6.
Волос
 7 4 1 2 12 - 11 13
7.
Атромитос
 7 3 3 1 8 - 5 12
8.
Астерас
 7 2 4 1 4 - 3 10
9.
ПАС Янина
 7 2 3 2 10 - 15 9
10.
Левадиакос
 6 1 3 2 5 - 7 6
11.
Ламия
 6 1 2 3 4 - 10 5
12.
Ионикос
 1:1 7 0 5 2 6 - 12 5
13.
ОФИ
 7 1 2 4 5 - 10 5
14.
Панетоликос
 6 1 1 4 5 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 1:1 6 5 1 0 13 - 3 16
2.
АЕК
 7 4 2 1 11 - 3 14
3.
Волос
 7 3 3 1 9 - 8 12
4.
Олимпиакос
 7 3 3 1 9 - 6 12
5.
Панетоликос
 7 3 3 1 11 - 6 12
6.
ПАОК
 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Арис Салоники
 7 2 2 3 8 - 7 8
8.
ОФИ
 6 1 2 3 5 - 11 5
9.
Астерас
 7 0 4 3 7 - 11 4
10.
Ламия
 8 0 4 4 2 - 13 4
11.
Атромитос
 6 1 0 5 6 - 10 3
12.
Ионикос
 1:1 7 1 0 6 5 - 13 3
13.
Левадиакос
 8 0 2 6 3 - 11 2
14.
ПАС Янина
 7 0 1 6 4 - 15 1
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Топ бомбардиров
Панетоликос Карелис Никос 9
АЕК Гарсия Леви 8 (1)
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 7 (2)
Арис Салоники Грэй Андре 5 (2)
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Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 6
Астерас Гардавски Михаэль 6
Астерас Иглесиас Матиас 6
Астерас Костаньо Хосе 6
ОФИ Ларссон Эрик 1 4
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