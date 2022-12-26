Тур: 18. Стадион: Stade Joseph Marien. Зрители: 4755
3:0
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаВан дер Хейден Сибе
36' Желтая карточкаАмаде Альфонс
38' Желтая карточкаТеума Тедди
1:0
51' ПенальтиТеума Тедди
53' Желтая карточкаТанье Антон
2:0
63' ГолСаймон Адингра
69' Желтая карточкаБёрджесс Кристиан
83' Желтая карточкаРоша Кенни
88' Желтая карточкаФиллипс Диллон
3:0
90' ГолВанзейр Данте
90'+6
Ход матча
36'
38'
51'
1:0
53'
63'
68'
83'
88'
90'
3:0
Прогноз на матч от Liveresult
49
Морис
Антони
10
Теума
Тедди
33
Танье
Антон
27
Капон
Брехт
10
Роша
Кенни
77
Атанга
Давид
34
Бэтцнер
Ник
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Теума ТеддиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Пирар ЛюкаВратарь
- Защитник
-
26 Сайкс РоссЗащитник
-
85 Дони АрноЗащитник
-
28 Матида КокиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Герертс Карел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Танье АнтонЗащитник
-
27 Капон БрехтЗащитник
- Полузащитник
-
10 Роша КенниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Атанга ДавидНападающий
- Нападающий
-
34 Бэтцнер НикНападающий
- Запасные игроки
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Защитник
-
16 Девале СибенПолузащитник
-
29 Д'Хасе РоббиПолузащитник
-
11 Боонен ИндиНападающий
-
36 Siebe Wylin
-
14 Dapo Mebude
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
История личных встреч
Унион Сент-Жиллуаз
Остенде
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
16
Голов в среднем за матч
1.5
4
Среднее время на гол
60
22
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
9
18
Голов в среднем за матч
1.5
3
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
60
30
Бомбардиры внутри турнира
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванзейр Данте
|9
|0.5
|Саймон Адингра
|6
|0.33
|Теума Тедди
|5 (4)
|0.28
|Бонифасе Виктор
|3
|0.17
|Бёрджесс Кристиан
|3
|0.17
|Ниукоп Барт
|2
|0.11
|Сайкс Росс
|2
|0.11
|Эккерт Айенса Деннис
|2 (1)
|0.11
|Амани Жан
|1
|0.06
|Лапуссен Лоик
|1
|0.06
|Ван дер Хейден Сибе
|1
|0.06
|Нильссон Хокан
|1
|0.06
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0.06
|Кандусс Исмаэль
|1
|0.06
|Линен Сенне
|0
|0
|Франсуа Гийом
|0
|0
|Родригес Хосе
|0
|0
Остенде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хорнби Фрэйзер
|5 (1)
|0.28
|Атанга Давид
|4
|0.22
|Амброз Тьерри
|3 (1)
|0.17
|Бэтцнер Ник
|2
|0.11
|Макгихан Кэмерон
|2
|0.11
|Боонен Инди
|1
|0.06
|Д'Хасе Робби
|1
|0.06
|Медли Зех
|1
|0.06
|Матам Тео Ндика
|1
|0.06
|Сакамото Тацухиро
|0
|0
Карточки
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Хейден Сибе
|8
|0
|Ниукоп Барт
|6
|0
|Амани Жан
|4
|1
|Линен Сенне
|5
|0
|Бёрджесс Кристиан
|4
|0
|Теума Тедди
|4
|0
|Франсуа Гийом
|1
|1
|Саймон Адингра
|1
|1
|Родригес Хосе
|2
|0
|Морис Антони
|2
|0
|Лапуссен Лоик
|2
|0
|Кандусс Исмаэль
|2
|0
|Эль Аззоузи Уссама
|0
|1
|Сайкс Росс
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
|Виктор Боне
|1
|0
|Бонифасе Виктор
|1
|0
|Зиани Илис
|1
|0
Остенде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роша Кенни
|7
|0
|Альбанезе Алессандро
|2
|2
|Амброз Тьерри
|4
|0
|Медли Зех
|4
|0
|Урогиде Осазе
|4
|0
|Кателарис Фанос
|2
|1
|Хорнби Фрэйзер
|3
|0
|Амаде Альфонс
|3
|0
|Макгихан Кэмерон
|2
|0
|Сакамото Тацухиро
|2
|0
|Танье Антон
|2
|0
|Атанга Давид
|0
|1
|Филлипс Диллон
|1
|0
|Гейе Махтар
|1
|0
|Девале Сибен
|1
|0
|Матам Тео Ндика
|1
|0
|Mohamed Berte
|1
|0
|Andy Musayev
|1
|0
Результаты матчей
Унион Сент-Жиллуаз
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Остенде
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
4
7
Унион Сент-Жиллуаз
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Остенде
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
5
12
Волевые поражения
20
8
Унион Сент-Жиллуаз
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Остенде
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
8
13
Волевые поражения
24
15
Голы по времени матча
Забито
16
10
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 13
4
25%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
25%
1
10%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
4
25%
5
50%
76-90
Пропущено
8
24
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
3
38%
1
4%
1-15
1
13%
2
8%
16-30
1
13%
6
25%
31-45
0
0%
7
29%
29%
46-60
2
25%
3
13%
61-75
1
13%
5
21%
76-90
Забито
24
11
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
9 Не забивали 11
4
17%
3
27%
1-15
3
13%
1
9%
16-30
2
8%
2
18%
31-45
2
8%
2
18%
46-60
7
29%
29%
0
0%
61-75
6
25%
3
27%
76-90
Пропущено
12
15
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
1
8%
1
7%
1-15
2
17%
5
33%
16-30
3
25%
1
7%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
3
25%
4
27%
76-90
Забито
40
21
15 В 1-м тайме 8
25 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 8
0 Не забивали 6
8
20%
4
19%
1-15
3
8%
2
10%
16-30
4
10%
2
10%
31-45
6
15%
3
14%
46-60
9
23%
2
10%
61-75
10
25%
8
38%
76-90
Пропущено
20
39
11 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 23
5 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 17
4
20%
2
5%
1-15
3
15%
7
18%
16-30
4
20%
7
18%
31-45
2
10%
8
21%
46-60
3
15%
6
15%
61-75
4
20%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 2:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Ройал Капеллен - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Унион Сент-Жиллуаз - Вестерло 1:1
Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 0:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Мальмё - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 2:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:6 Унион Сент-Жиллуаз - Брага 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Брага - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мальмё 3:2 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 1:2 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 4:2
Остенде
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 2:1 Фейеноорд - Остенде 2:0 Остенде - Лилль 2:2 ПЕК Зволле - Остенде 0:1
Вестерло - Остенде 6:0 Тес Спорт - Остенде 1:4 Остенде - Кортрейк 3:1 Брюгге - Остенде 4:2 Остенде - Зульте-Варегем 2:1 Антверпен - Остенде 3:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:6 Серен Юнайтед - Остенде 1:1 Остенде - Генк 1:2 Валансьен - Остенде 0:1 Серкль Брюгге - Остенде 2:2 Остенде - Эйпен 1:0 Стандард - Остенде 1:0 АХ Лёвен - Остенде 2:1 Остенде - Сент-Трейден 0:1 Остенде - Гент 1:3
Результаты матчей
Унион Сент-Жиллуаз
Остенде
Точный счет
2:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:6
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
3:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
6
1 раз 11%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 44%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Унион Сент-Жиллуаз
Остенде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
35
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
55
72
37
45
19
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
126
135
612
513
216
117
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|15
|1
|2
|45 - 16
|46
|2.
|18
|12
|3
|3
|38 - 22
|39
|3.
|17
|11
|2
|4
|30 - 17
|35
|4.
|18
|10
|4
|4
|35 - 21
|34
|5.
|18
|9
|4
|5
|32 - 18
|31
|6.
|17
|8
|2
|7
|34 - 30
|26
|7.
|17
|8
|2
|7
|27 - 23
|26
|8.
|18
|7
|5
|6
|25 - 25
|26
|9.
|18
|7
|5
|6
|31 - 27
|26
|10.
|17
|6
|5
|6
|17 - 19
|23
|11.
|0:0
|17
|6
|3
|8
|26 - 23
|21
|12.
|0:0
|17
|6
|2
|9
|23 - 29
|20
|13.
|18
|6
|1
|11
|25 - 38
|19
|14.
|17
|5
|4
|8
|25 - 32
|19
|15.
|18
|5
|2
|11
|20 - 40
|17
|16.
|18
|4
|3
|11
|15 - 33
|15
|17.
|17
|3
|4
|10
|23 - 40
|13
|18.
|18
|3
|2
|13
|16 - 34
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|25 - 8
|25
|2.
|9
|7
|1
|1
|20 - 8
|22
|3.
|10
|6
|3
|1
|23 - 11
|21
|4.
|9
|6
|2
|1
|16 - 8
|20
|5.
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|6.
|8
|5
|1
|2
|20 - 9
|16
|7.
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|8.
|10
|4
|3
|3
|18 - 16
|15
|9.
|8
|4
|1
|3
|17 - 11
|13
|10.
|0:0
|9
|4
|1
|4
|15 - 11
|13
|11.
|8
|4
|1
|3
|13 - 11
|13
|12.
|8
|4
|0
|4
|11 - 15
|12
|13.
|0:0
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|14.
|8
|3
|0
|5
|10 - 14
|9
|15.
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|16.
|10
|2
|2
|6
|6 - 18
|8
|17.
|9
|2
|1
|6
|15 - 28
|7
|18.
|9
|0
|1
|8
|3 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|20 - 8
|21
|2.
|9
|6
|1
|2
|22 - 14
|19
|3.
|9
|4
|3
|2
|10 - 9
|15
|4.
|9
|4
|2
|3
|16 - 9
|14
|5.
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|6.
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|7.
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|8.
|10
|3
|4
|3
|18 - 16
|13
|9.
|10
|3
|2
|5
|10 - 17
|11
|10.
|9
|3
|1
|5
|13 - 19
|10
|11.
|9
|3
|1
|5
|14 - 21
|10
|12.
|10
|3
|1
|6
|15 - 24
|10
|13.
|0:0
|8
|3
|0
|5
|10 - 15
|9
|14.
|0:0
|8
|2
|2
|4
|11 - 12
|8
|15.
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|16.
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|17.
|10
|1
|2
|7
|9 - 25
|5
|18.
|7
|1
|1
|5
|7 - 16
|4
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Генк
|Онуачу Пол
|13
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|11 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|9 (3)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|9 (2)
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|8
|Серен Юнайтед
|Сиссоко Самбу
|1 6
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 6
|Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|7
|Остенде
|Роша Кенни
|7