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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 18. Стадион: . Зрители: 4755
Унион Сент-Жиллуаз
3:0
Конец матча
Остенде
0'
16' Желтая карточка
Ван дер Хейден Сибе
36' Желтая карточка
Амаде Альфонс
38' Желтая карточка
Теума Тедди
1:0
51' Пенальти
Теума Тедди
53' Желтая карточка
Танье Антон
2:0
63' Гол
Саймон Адингра
69' Желтая карточка
Бёрджесс Кристиан
83' Желтая карточка
Роша Кенни
88' Желтая карточка
Филлипс Диллон
3:0
90' Гол
Ванзейр Данте
90'+6
49
Морис
Антони
59
Кандусс
Исмаэль
16
Бёрджесс
Кристиан
44
Ван
дер
Хейден
Сибе
2
Ниукоп
Барт
10
Теума
Тедди
8
Амани
Жан
6
Эль
Аззоузи
Уссама
11
Саймон
Адингра
13
Ванзейр
Данте
7
Бонифасе
Виктор
1
Филлипс
Диллон
2
Урогиде
Осазе
33
Танье
Антон
27
Капон
Брехт
18
Сакамото
Тацухиро
10
Роша
Кенни
23
Амаде
Альфонс
7
Матам
Тео
Ндика
77
Атанга
Давид
68
Амброз
Тьерри
34
Бэтцнер
Ник
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2
Остенде
3-4-3

История личных встреч

Унион Сент-Жиллуаз
Остенде

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
2:1
ПДА
1:6
ПДА
1:1
ПДА
1:7
ТМК
1:2
К
3:1

Голы

Всего голов

3
16

Голов в среднем за матч

1.5
4

Среднее время на гол

60
22

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

9
18

Голов в среднем за матч

1.5
3

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
30

Бомбардиры внутри турнира

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванзейр Данте 9 0.5
Саймон Адингра 6 0.33
Теума Тедди 5 (4) 0.28
Бонифасе Виктор 3 0.17
Бёрджесс Кристиан 3 0.17
Ниукоп Барт 2 0.11
Сайкс Росс 2 0.11
Эккерт Айенса Деннис 2 (1) 0.11
Амани Жан 1 0.06
Лапуссен Лоик 1 0.06
Ван дер Хейден Сибе 1 0.06
Нильссон Хокан 1 0.06
Пуэртас Кэмерон 1 0.06
Кандусс Исмаэль 1 0.06
Линен Сенне 0 0
Франсуа Гийом 0 0
Родригес Хосе 0 0
Остенде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хорнби Фрэйзер 5 (1) 0.28
Атанга Давид 4 0.22
Амброз Тьерри 3 (1) 0.17
Бэтцнер Ник 2 0.11
Макгихан Кэмерон 2 0.11
Боонен Инди 1 0.06
Д'Хасе Робби 1 0.06
Медли Зех 1 0.06
Матам Тео Ндика 1 0.06
Сакамото Тацухиро 0 0

Карточки

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Хейден Сибе 8 0
Ниукоп Барт 6 0
Амани Жан 4 1
Линен Сенне 5 0
Бёрджесс Кристиан 4 0
Теума Тедди 4 0
Франсуа Гийом 1 1
Саймон Адингра 1 1
Родригес Хосе 2 0
Морис Антони 2 0
Лапуссен Лоик 2 0
Кандусс Исмаэль 2 0
Эль Аззоузи Уссама 0 1
Сайкс Росс 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Виктор Боне 1 0
Бонифасе Виктор 1 0
Зиани Илис 1 0
Остенде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роша Кенни 7 0
Альбанезе Алессандро 2 2
Амброз Тьерри 4 0
Медли Зех 4 0
Урогиде Осазе 4 0
Кателарис Фанос 2 1
Хорнби Фрэйзер 3 0
Амаде Альфонс 3 0
Макгихан Кэмерон 2 0
Сакамото Тацухиро 2 0
Танье Антон 2 0
Атанга Давид 0 1
Филлипс Диллон 1 0
Гейе Махтар 1 0
Девале Сибен 1 0
Матам Тео Ндика 1 0
Mohamed Berte 1 0
Andy Musayev 1 0

Результаты матчей

Унион Сент-Жиллуаз
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Остенде
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

4
7
Унион Сент-Жиллуаз
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Остенде
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

5
12

Волевые поражения

20
8
Унион Сент-Жиллуаз
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Остенде
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

8
13

Волевые поражения

24
15

Голы по времени матча

Забито

16
10
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 13
4
25%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
25%
1
10%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
4
25%
5
50%
76-90

Пропущено

8
24
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
3
38%
1
4%
1-15
1
13%
2
8%
16-30
1
13%
6
25%
31-45
0
0%
7
29%
29%
46-60
2
25%
3
13%
61-75
1
13%
5
21%
76-90

Забито

24
11
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
9 Не забивали 11
4
17%
3
27%
1-15
3
13%
1
9%
16-30
2
8%
2
18%
31-45
2
8%
2
18%
46-60
7
29%
29%
0
0%
61-75
6
25%
3
27%
76-90

Пропущено

12
15
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
1
8%
1
7%
1-15
2
17%
5
33%
16-30
3
25%
1
7%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
3
25%
4
27%
76-90

Забито

40
21
15 В 1-м тайме 8
25 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 8
0 Не забивали 6
8
20%
4
19%
1-15
3
8%
2
10%
16-30
4
10%
2
10%
31-45
6
15%
3
14%
46-60
9
23%
2
10%
61-75
10
25%
8
38%
76-90

Пропущено

20
39
11 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 23
5 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 17
4
20%
2
5%
1-15
3
15%
7
18%
16-30
4
20%
7
18%
31-45
2
10%
8
21%
46-60
3
15%
6
15%
61-75
4
20%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 2:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Ройал Капеллен - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Унион Сент-Жиллуаз - Вестерло 1:1
Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 0:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Мальмё - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 2:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:6 Унион Сент-Жиллуаз - Брага 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Брага - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мальмё 3:2 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 1:2 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 4:2
Остенде
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 2:1 Фейеноорд - Остенде 2:0 Остенде - Лилль 2:2 ПЕК Зволле - Остенде 0:1
Вестерло - Остенде 6:0 Тес Спорт - Остенде 1:4 Остенде - Кортрейк 3:1 Брюгге - Остенде 4:2 Остенде - Зульте-Варегем 2:1 Антверпен - Остенде 3:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:6 Серен Юнайтед - Остенде 1:1 Остенде - Генк 1:2 Валансьен - Остенде 0:1 Серкль Брюгге - Остенде 2:2 Остенде - Эйпен 1:0 Стандард - Остенде 1:0 АХ Лёвен - Остенде 2:1 Остенде - Сент-Трейден 0:1 Остенде - Гент 1:3

Результаты матчей

Унион Сент-Жиллуаз
Остенде

Точный счет

2:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:6
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
3:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
6
1 раз 11%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 44%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Унион Сент-Жиллуаз
Остенде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
3
5
1
8
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
5
7
2
1.5
3
7
4
5
2.5
1
9
1
8
3.5
1
8
4.5
1
8
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
12
6
13
5
1.5
6
12
5
13
2.5
2
16
1
17
3.5
1
17
4.5
1
17
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 18 15 1 2 45 - 16 46
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 18 12 3 3 38 - 22 39
3.
Антверпен
 17 11 2 4 30 - 17 35
4.
Брюгге
 18 10 4 4 35 - 21 34
5.
Гент
 18 9 4 5 32 - 18 31
6.
Вестерло
 17 8 2 7 34 - 30 26
7.
Стандард
 17 8 2 7 27 - 23 26
8.
Серкль Брюгге
 18 7 5 6 25 - 25 26
9.
АХ Лёвен
 18 7 5 6 31 - 27 26
10.
Сент-Трейден
 17 6 5 6 17 - 19 23
11.
Андерлехт
 0:0 17 6 3 8 26 - 23 21
12.
Шарлеруа
 0:0 17 6 2 9 23 - 29 20
13.
Эйпен
 18 6 1 11 25 - 38 19
14.
Мехелен
 17 5 4 8 25 - 32 19
15.
Остенде
 18 5 2 11 20 - 40 17
16.
Кортрейк
 18 4 3 11 15 - 33 15
17.
Зульте-Варегем
 17 3 4 10 23 - 40 13
18.
Серен Юнайтед
 18 3 2 13 16 - 34 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 9 8 1 0 25 - 8 25
2.
Антверпен
 9 7 1 1 20 - 8 22
3.
Брюгге
 10 6 3 1 23 - 11 21
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 6 2 1 16 - 8 20
5.
Гент
 9 5 2 2 16 - 9 17
6.
Вестерло
 8 5 1 2 20 - 9 16
7.
Серкль Брюгге
 8 4 3 1 15 - 8 15
8.
Мехелен
 10 4 3 3 18 - 16 15
9.
Стандард
 8 4 1 3 17 - 11 13
10.
Андерлехт
 0:0 9 4 1 4 15 - 11 13
11.
АХ Лёвен
 8 4 1 3 13 - 11 13
12.
Остенде
 8 4 0 4 11 - 15 12
13.
Шарлеруа
 0:0 9 3 2 4 13 - 14 11
14.
Эйпен
 8 3 0 5 10 - 14 9
15.
Сент-Трейден
 8 2 2 4 7 - 10 8
16.
Кортрейк
 10 2 2 6 6 - 18 8
17.
Зульте-Варегем
 9 2 1 6 15 - 28 7
18.
Серен Юнайтед
 9 0 1 8 3 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 9 7 0 2 20 - 8 21
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 6 1 2 22 - 14 19
3.
Сент-Трейден
 9 4 3 2 10 - 9 15
4.
Гент
 9 4 2 3 16 - 9 14
5.
Антверпен
 8 4 1 3 10 - 9 13
6.
Брюгге
 8 4 1 3 12 - 10 13
7.
Стандард
 9 4 1 4 10 - 12 13
8.
АХ Лёвен
 10 3 4 3 18 - 16 13
9.
Серкль Брюгге
 10 3 2 5 10 - 17 11
10.
Серен Юнайтед
 9 3 1 5 13 - 19 10
11.
Вестерло
 9 3 1 5 14 - 21 10
12.
Эйпен
 10 3 1 6 15 - 24 10
13.
Шарлеруа
 0:0 8 3 0 5 10 - 15 9
14.
Андерлехт
 0:0 8 2 2 4 11 - 12 8
15.
Кортрейк
 8 2 1 5 9 - 15 7
16.
Зульте-Варегем
 8 1 3 4 8 - 12 6
17.
Остенде
 10 1 2 7 9 - 25 5
18.
Мехелен
 7 1 1 5 7 - 16 4
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Генк Онуачу Пол 13
АХ Лёвен Гонсалес Марио 11 (1)
Антверпен Янссен Винсент 9 (3)
Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 9 (2)
Гент Кейперс Уго 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 8
Серен Юнайтед Сиссоко Самбу 1 6
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 6
Шарлеруа Илаймахаритра Марко 7
Остенде Роша Кенни 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      38'
      Теума Тедди получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      36'
      Амаде Альфонс получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      16'
      Ван дер Хейден Сибе получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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