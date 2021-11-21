Бразилия: Серия A 2021
1:0
Конец матча
5' Желтая карточкаDavid VI
13' Желтая карточкаMarcelo Conceicao
1:0
39' ГолRobson IV
45' Желтая карточкаРафаэл Жозе
50' Желтая карточкаJussa
90' Желтая карточкаГомес Густаво
2
Tinga
I
44
Тити
22
Picachu
14
Ronald
16
Jussa
30
Bruno
Melo
17
David
VI
12
Майке
Роша
43
Dudu
X
7
Рони
III
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Tinga IЗащитник
- Защитник
-
44 ТитиЗащитник
-
22 PicachuПолузащитник
-
14 RonaldПолузащитник
-
16 JussaПолузащитник
-
30 Bruno MeloПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 David VIНападающий
- Запасные игроки
-
12 Felipe AlvesВратарь
-
4 ЖаксонЗащитник
-
97 Кастро ПаблоЗащитник
-
29 Гедес ДаниэлЗащитник
- Полузащитник
-
15 ФелипеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
77 Igor Torres
-
-
20 Romarinho3
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
- Защитник
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Защитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Dudu XПолузащитник
-
7 Рони IIIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Луис ВикторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Адриано ЛуисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Феррейра Абел
Ход матча
5'
39'
1:0
45'
50'
84'
90'
История личных встреч
Форталеза
Палмейрас Сан-Паулу
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Форталеза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Robson IV
|10
|0.29
|Picachu
|8 (1)
|0.24
|David VI
|5
|0.15
|Marcelo Conceicao
|4
|0.12
|Igor Torres
|3
|0.09
|Тити
|2
|0.06
|Веллингтон Паулиста
|2 (1)
|0.06
|Lucas Crispim
|1
|0.03
|Эдерсон Хонорато
|1
|0.03
|Tinga I
|1
|0.03
|Лима Лукас III
|1
|0.03
|Matheus Ribeiro
|1
|0.03
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|1
|0.03
|Энрике Луис
|0
|0
|Энрикес Анхело
|0
|0
|Гедес Даниэл
|0
|0
|Valentin Depietri
|0
|0
|Romarinho3
|0
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вейга Рафаэль
|10 (3)
|0.29
|Лопес Брено
|7
|0.21
|Скарпа Густаво
|4 (1)
|0.12
|Виллиан Сикейра
|4
|0.12
|Рони III
|4
|0.12
|Дейверсон Силва
|3
|0.09
|Адриано Луис
|3
|0.09
|Уэсли Лопес
|3
|0.09
|Dudu X
|2
|0.06
|Данило Ларанжера
|2
|0.06
|Менино Габриэль
|2
|0.06
|Мело Фелипе
|1
|0.03
|Гомес Густаво
|1
|0.03
|Рафаэл Жозе
|1
|0.03
|Луан Гарсия IV
|1
|0.03
|Луис Виктор
|0
|0
|Кушчевич Бенхамин
|0
|0
|Данило Барбоза
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Joaquin Piquerez
|0
|0
Карточки
Форталеза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фелипе
|10
|1
|David VI
|5
|1
|Эдерсон Хонорато
|6
|0
|Тити
|6
|0
|Robson IV
|6
|0
|Jussa
|6
|0
|Marcelo Conceicao
|5
|0
|Picachu
|4
|0
|Ronald
|2
|1
|Lucas Crispim
|3
|0
|Tinga I
|3
|0
|Лима Лукас III
|3
|0
|Felipe Alves
|3
|0
|Juan Quintero II
|1
|1
|Веллингтон Паулиста
|2
|0
|Энрике Луис
|2
|0
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|2
|0
|Romarinho3
|2
|0
|Igor Torres
|2
|0
|Carlinho
|1
|0
|Osvaldo
|1
|0
|Энрикес Анхело
|1
|0
|Жаксон
|1
|0
|Bruno Melo
|1
|0
|Valentin Depietri
|1
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каррейро Патрик
|8
|1
|Мело Фелипе
|9
|0
|Рафаэл Жозе
|5
|1
|Уэсли Лопес
|4
|1
|Дейверсон Силва
|3
|1
|Гомес Густаво
|4
|0
|Данило Ларанжера
|4
|0
|Renan Victor
|4
|0
|Луис Виктор
|2
|1
|Кушчевич Бенхамин
|2
|1
|Dudu X
|2
|1
|Роша Маркос
|3
|0
|Жаилсон Марселино
|3
|0
|Лопес Брено
|3
|0
|Менино Габриэль
|3
|0
|Скарпа Густаво
|2
|0
|Луан Гарсия IV
|2
|0
|Перейра Вевертон
|2
|0
|Рони III
|2
|0
|Майке Роша
|1
|0
|Жорже Марко
|1
|0
|Вейга Рафаэль
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Верон Габриэл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
20
10 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 7
21 Не забивали 22
3
13%
2
10%
1-15
4
17%
3
15%
16-30
3
13%
6
30%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
5
22%
4
20%
61-75
4
17%
5
25%
76-90
Пропущено
18
18
4 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
1
6%
2
11%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
2
11%
3
17%
31-45
4
22%
3
17%
46-60
4
22%
4
22%
61-75
6
33%
5
28%
76-90
Забито
19
28
7 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 9
22 Не забивали 20
3
16%
7
25%
1-15
3
16%
5
18%
16-30
1
5%
5
18%
31-45
5
26%
2
7%
46-60
3
16%
3
11%
61-75
4
21%
6
21%
76-90
Пропущено
22
26
12 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
3
14%
6
23%
1-15
2
9%
4
15%
16-30
7
32%
3
12%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
4
18%
4
15%
61-75
6
27%
5
19%
76-90
Забито
42
48
17 В 1-м тайме 28
25 Во 2-м тайме 20
18 Забивали первыми 16
9 Не забивали 8
6
14%
9
19%
1-15
7
17%
8
17%
16-30
4
10%
11
23%
31-45
9
21%
2
4%
46-60
8
19%
7
15%
61-75
8
19%
11
23%
76-90
Пропущено
40
44
16 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 26
4
10%
8
18%
1-15
3
8%
5
11%
16-30
9
23%
6
14%
31-45
4
10%
7
16%
46-60
8
20%
8
18%
61-75
12
30%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Форталеза
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Форталеза - Льянерос Вильявисенсио 3:1 Форталеза - Сеара 0:4 Брагантино - Форталеза 3:0 Форталеза - Унион Магдалена 0:0
Форталеза - Сан-Паулу 1:1 Коринтианс - Форталеза 1:0 Богота - Форталеза 1:4 Америка Минейро - Форталеза 2:1 Форталеза - Кортулуа 1:2 Форталеза - Атлетико Минейро 1:2 Реал Сан-Андрес - Форталеза 1:1 Форталеза - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Атлетико Минейро - Форталеза 4:0 Шапекоэнсе - Форталеза 1:2 Форталеза - Гремио 1:0 Форталеза - Бояка Чико 0:0 Форталеза - Фламенго 0:3 Флуминенсе - Форталеза 0:2 Валледупар - Форталеза 1:1 Форталеза - Атлетико Гойяненсе 0:3
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 0:2 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:0 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:2
Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Спорт Ресифи 2:1 Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:4 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 1:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Шапекоэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|33
|23
|5
|5
|53 - 22
|74
|2.
|Фламенго
|2:1
|33
|20
|6
|7
|64 - 29
|66
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|34
|18
|4
|12
|52 - 40
|58
|4.
|Брагантино
|34
|13
|13
|8
|50 - 40
|52
|5.
|Форталеза
|34
|15
|7
|12
|41 - 41
|52
|6.
|Коринтианс
|33
|13
|11
|9
|35 - 32
|50
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|1:2
|34
|12
|11
|11
|42 - 37
|47
|8.
|Сеара
|1:1
|34
|10
|16
|8
|36 - 34
|46
|9.
|Америка Минейро
|33
|11
|12
|10
|35 - 34
|45
|10.
|Флуминенсе
|33
|12
|9
|12
|31 - 34
|45
|11.
|Куяба
|33
|9
|15
|9
|31 - 32
|42
|12.
|Сантос
|33
|10
|12
|11
|30 - 36
|42
|13.
|Сан-Паулу
|33
|9
|14
|10
|26 - 33
|41
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|33
|12
|5
|16
|39 - 43
|41
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|1:1
|33
|9
|13
|11
|25 - 33
|40
|16.
|Жувентуде
|33
|9
|12
|12
|32 - 39
|39
|17.
|Байя
|32
|9
|9
|14
|33 - 43
|36
|18.
|Гремио
|33
|10
|5
|18
|33 - 42
|35
|19.
|Спорт Ресифи
|34
|8
|9
|17
|21 - 33
|33
|20.
|Шапекоэнсе
|34
|1
|12
|21
|27 - 59
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|17
|15
|1
|1
|36 - 9
|46
|2.
|Фламенго
|2:1
|17
|12
|1
|4
|29 - 13
|37
|3.
|Сеара
|1:1
|17
|9
|6
|2
|22 - 13
|33
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|17
|10
|2
|5
|30 - 24
|32
|5.
|Форталеза
|17
|9
|4
|4
|23 - 18
|31
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|1:2
|17
|8
|5
|4
|27 - 19
|29
|7.
|Сантос
|17
|8
|5
|4
|18 - 13
|29
|8.
|Флуминенсе
|16
|8
|5
|3
|18 - 14
|29
|9.
|Коринтианс
|16
|8
|4
|4
|22 - 17
|28
|10.
|Америка Минейро
|17
|7
|6
|4
|17 - 11
|27
|11.
|Жувентуде
|17
|7
|6
|4
|17 - 15
|27
|12.
|Брагантино
|17
|6
|8
|3
|26 - 19
|26
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|7
|4
|6
|22 - 21
|25
|14.
|Куяба
|17
|6
|6
|5
|16 - 17
|24
|15.
|Сан-Паулу
|16
|5
|8
|3
|13 - 14
|23
|16.
|Гремио
|16
|6
|5
|5
|20 - 16
|23
|17.
|Байя
|15
|6
|4
|5
|20 - 18
|22
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|1:1
|16
|4
|9
|3
|12 - 12
|21
|19.
|Спорт Ресифи
|17
|5
|5
|7
|11 - 11
|20
|20.
|Шапекоэнсе
|17
|0
|6
|11
|13 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|2:1
|16
|8
|5
|3
|35 - 16
|29
|2.
|Атлетико Минейро
|16
|8
|4
|4
|17 - 13
|28
|3.
|Брагантино
|17
|7
|5
|5
|24 - 21
|26
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|17
|8
|2
|7
|22 - 16
|26
|5.
|Коринтианс
|17
|5
|7
|5
|13 - 15
|22
|6.
|Форталеза
|17
|6
|3
|8
|18 - 23
|21
|7.
|Атлетико Гойяненсе
|1:1
|17
|5
|4
|8
|13 - 21
|19
|8.
|Америка Минейро
|16
|4
|6
|6
|18 - 23
|18
|9.
|Куяба
|16
|3
|9
|4
|15 - 15
|18
|10.
|Сан-Паулу
|17
|4
|6
|7
|13 - 19
|18
|11.
|Интернасьонал Порту Алегре
|1:2
|17
|4
|6
|7
|15 - 18
|18
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|5
|1
|10
|17 - 22
|16
|13.
|Флуминенсе
|17
|4
|4
|9
|13 - 20
|16
|14.
|Байя
|17
|3
|5
|9
|13 - 25
|14
|15.
|Сантос
|16
|2
|7
|7
|12 - 23
|13
|16.
|Сеара
|1:1
|17
|1
|10
|6
|14 - 21
|13
|17.
|Спорт Ресифи
|17
|3
|4
|10
|10 - 22
|13
|18.
|Жувентуде
|16
|2
|6
|8
|15 - 24
|12
|19.
|Гремио
|17
|4
|0
|13
|13 - 26
|12
|20.
|Шапекоэнсе
|17
|1
|6
|10
|14 - 29
|9