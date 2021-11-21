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Бразилия: Серия A 2021

2021
Форталеза
1:0
Конец матча
Палмейрас Сан-Паулу
0'
5' Желтая карточка
David VI
13' Желтая карточка
Marcelo Conceicao
1:0
39' Гол
Robson IV
45' Желтая карточка
Рафаэл Жозе
50' Желтая карточка
Jussa
90' Желтая карточка
Гомес Густаво
90'+12
1
Марсело
Бук
2
Tinga
I
5
Marcelo
Conceicao
44
Тити
22
Picachu
14
Ronald
16
Jussa
30
Bruno
Melo
96
Nascimento
Leite
Matheus
IIIV
7
Robson
IV
17
David
VI
21
Перейра
Вевертон
12
Майке
Роша
15
Гомес
Густаво
13
Луан
Гарсия
IV
22
Joaquin
Piquerez
28
Данило
Ларанжера
8
Рафаэл
Жозе
14
Скарпа
Густаво
23
Вейга
Рафаэль
43
Dudu
X
7
Рони
III
Форталеза
3-4-1-2
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1

История личных встреч

Форталеза
Палмейрас Сан-Паулу

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

СA
2:3
СA
3:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Robson IV 10 0.29
Picachu 8 (1) 0.24
David VI 5 0.15
Marcelo Conceicao 4 0.12
Igor Torres 3 0.09
Тити 2 0.06
Веллингтон Паулиста 2 (1) 0.06
Lucas Crispim 1 0.03
Эдерсон Хонорато 1 0.03
Tinga I 1 0.03
Лима Лукас III 1 0.03
Matheus Ribeiro 1 0.03
Nascimento Leite Matheus IIIV 1 0.03
Энрике Луис 0 0
Энрикес Анхело 0 0
Гедес Даниэл 0 0
Valentin Depietri 0 0
Romarinho3 0 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вейга Рафаэль 10 (3) 0.29
Лопес Брено 7 0.21
Скарпа Густаво 4 (1) 0.12
Виллиан Сикейра 4 0.12
Рони III 4 0.12
Дейверсон Силва 3 0.09
Адриано Луис 3 0.09
Уэсли Лопес 3 0.09
Dudu X 2 0.06
Данило Ларанжера 2 0.06
Менино Габриэль 2 0.06
Мело Фелипе 1 0.03
Гомес Густаво 1 0.03
Рафаэл Жозе 1 0.03
Луан Гарсия IV 1 0.03
Луис Виктор 0 0
Кушчевич Бенхамин 0 0
Данило Барбоза 0 0
Винья Матиас 0 0
Joaquin Piquerez 0 0

Карточки

Форталеза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фелипе 10 1
David VI 5 1
Эдерсон Хонорато 6 0
Тити 6 0
Robson IV 6 0
Jussa 6 0
Marcelo Conceicao 5 0
Picachu 4 0
Ronald 2 1
Lucas Crispim 3 0
Tinga I 3 0
Лима Лукас III 3 0
Felipe Alves 3 0
Juan Quintero II 1 1
Веллингтон Паулиста 2 0
Энрике Луис 2 0
Nascimento Leite Matheus IIIV 2 0
Romarinho3 2 0
Igor Torres 2 0
Carlinho 1 0
Osvaldo 1 0
Энрикес Анхело 1 0
Жаксон 1 0
Bruno Melo 1 0
Valentin Depietri 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каррейро Патрик 8 1
Мело Фелипе 9 0
Рафаэл Жозе 5 1
Уэсли Лопес 4 1
Дейверсон Силва 3 1
Гомес Густаво 4 0
Данило Ларанжера 4 0
Renan Victor 4 0
Луис Виктор 2 1
Кушчевич Бенхамин 2 1
Dudu X 2 1
Роша Маркос 3 0
Жаилсон Марселино 3 0
Лопес Брено 3 0
Менино Габриэль 3 0
Скарпа Густаво 2 0
Луан Гарсия IV 2 0
Перейра Вевертон 2 0
Рони III 2 0
Майке Роша 1 0
Жорже Марко 1 0
Вейга Рафаэль 1 0
Винья Матиас 1 0
Верон Габриэл 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
20
10 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 7
21 Не забивали 22
3
13%
2
10%
1-15
4
17%
3
15%
16-30
3
13%
6
30%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
5
22%
4
20%
61-75
4
17%
5
25%
76-90

Пропущено

18
18
4 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
1
6%
2
11%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
2
11%
3
17%
31-45
4
22%
3
17%
46-60
4
22%
4
22%
61-75
6
33%
5
28%
76-90

Забито

19
28
7 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 9
22 Не забивали 20
3
16%
7
25%
1-15
3
16%
5
18%
16-30
1
5%
5
18%
31-45
5
26%
2
7%
46-60
3
16%
3
11%
61-75
4
21%
6
21%
76-90

Пропущено

22
26
12 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
3
14%
6
23%
1-15
2
9%
4
15%
16-30
7
32%
3
12%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
4
18%
4
15%
61-75
6
27%
5
19%
76-90

Забито

42
48
17 В 1-м тайме 28
25 Во 2-м тайме 20
18 Забивали первыми 16
9 Не забивали 8
6
14%
9
19%
1-15
7
17%
8
17%
16-30
4
10%
11
23%
31-45
9
21%
2
4%
46-60
8
19%
7
15%
61-75
8
19%
11
23%
76-90

Пропущено

40
44
16 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 26
4
10%
8
18%
1-15
3
8%
5
11%
16-30
9
23%
6
14%
31-45
4
10%
7
16%
46-60
8
20%
8
18%
61-75
12
30%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Форталеза
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Форталеза - Льянерос Вильявисенсио 3:1 Форталеза - Сеара 0:4 Брагантино - Форталеза 3:0 Форталеза - Унион Магдалена 0:0
Форталеза - Сан-Паулу 1:1 Коринтианс - Форталеза 1:0 Богота - Форталеза 1:4 Америка Минейро - Форталеза 2:1 Форталеза - Кортулуа 1:2 Форталеза - Атлетико Минейро 1:2 Реал Сан-Андрес - Форталеза 1:1 Форталеза - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Атлетико Минейро - Форталеза 4:0 Шапекоэнсе - Форталеза 1:2 Форталеза - Гремио 1:0 Форталеза - Бояка Чико 0:0 Форталеза - Фламенго 0:3 Флуминенсе - Форталеза 0:2 Валледупар - Форталеза 1:1 Форталеза - Атлетико Гойяненсе 0:3
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 0:2 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:0 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:2
Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Спорт Ресифи 2:1 Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:4 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 1:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Шапекоэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 33 23 5 5 53 - 22 74
2. Фламенго 2:1 33 20 6 7 64 - 29 66
3. Палмейрас Сан-Паулу 34 18 4 12 52 - 40 58
4. Брагантино 34 13 13 8 50 - 40 52
5. Форталеза 34 15 7 12 41 - 41 52
6. Коринтианс 33 13 11 9 35 - 32 50
7. Интернасьонал Порту Алегре 1:2 34 12 11 11 42 - 37 47
8. Сеара 1:1 34 10 16 8 36 - 34 46
9. Америка Минейро 33 11 12 10 35 - 34 45
10. Флуминенсе 33 12 9 12 31 - 34 45
11. Куяба 33 9 15 9 31 - 32 42
12. Сантос 33 10 12 11 30 - 36 42
13. Сан-Паулу 33 9 14 10 26 - 33 41
14. Атлетико Паранаэнсе 33 12 5 16 39 - 43 41
15. Атлетико Гойяненсе 1:1 33 9 13 11 25 - 33 40
16. Жувентуде 33 9 12 12 32 - 39 39
17. Байя 32 9 9 14 33 - 43 36
18. Гремио 33 10 5 18 33 - 42 35
19. Спорт Ресифи 34 8 9 17 21 - 33 33
20. Шапекоэнсе 34 1 12 21 27 - 59 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 17 15 1 1 36 - 9 46
2. Фламенго 2:1 17 12 1 4 29 - 13 37
3. Сеара 1:1 17 9 6 2 22 - 13 33
4. Палмейрас Сан-Паулу 17 10 2 5 30 - 24 32
5. Форталеза 17 9 4 4 23 - 18 31
6. Интернасьонал Порту Алегре 1:2 17 8 5 4 27 - 19 29
7. Сантос 17 8 5 4 18 - 13 29
8. Флуминенсе 16 8 5 3 18 - 14 29
9. Коринтианс 16 8 4 4 22 - 17 28
10. Америка Минейро 17 7 6 4 17 - 11 27
11. Жувентуде 17 7 6 4 17 - 15 27
12. Брагантино 17 6 8 3 26 - 19 26
13. Атлетико Паранаэнсе 17 7 4 6 22 - 21 25
14. Куяба 17 6 6 5 16 - 17 24
15. Сан-Паулу 16 5 8 3 13 - 14 23
16. Гремио 16 6 5 5 20 - 16 23
17. Байя 15 6 4 5 20 - 18 22
18. Атлетико Гойяненсе 1:1 16 4 9 3 12 - 12 21
19. Спорт Ресифи 17 5 5 7 11 - 11 20
20. Шапекоэнсе 17 0 6 11 13 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 2:1 16 8 5 3 35 - 16 29
2. Атлетико Минейро 16 8 4 4 17 - 13 28
3. Брагантино 17 7 5 5 24 - 21 26
4. Палмейрас Сан-Паулу 17 8 2 7 22 - 16 26
5. Коринтианс 17 5 7 5 13 - 15 22
6. Форталеза 17 6 3 8 18 - 23 21
7. Атлетико Гойяненсе 1:1 17 5 4 8 13 - 21 19
8. Америка Минейро 16 4 6 6 18 - 23 18
9. Куяба 16 3 9 4 15 - 15 18
10. Сан-Паулу 17 4 6 7 13 - 19 18
11. Интернасьонал Порту Алегре 1:2 17 4 6 7 15 - 18 18
12. Атлетико Паранаэнсе 16 5 1 10 17 - 22 16
13. Флуминенсе 17 4 4 9 13 - 20 16
14. Байя 17 3 5 9 13 - 25 14
15. Сантос 16 2 7 7 12 - 23 13
16. Сеара 1:1 17 1 10 6 14 - 21 13
17. Спорт Ресифи 17 3 4 10 10 - 22 13
18. Жувентуде 16 2 6 8 15 - 24 12
19. Гремио 17 4 0 13 13 - 26 12
20. Шапекоэнсе 17 1 6 10 14 - 29 9
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    48'
    Рафаэл Жозе получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Робсон бьет в цель!
  • Желтая карточка
    13'
    Марсело Консейсао получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    Давид получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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