Тур: 15. Стадион: Ливадиас.
1:0
Конец матча
0'
1:0
31' ГолKonstantinos Doumtsios
34' Желтая карточкаTriantafyllos Tsapras
34' Желтая карточкаИоаннидис Николаос
45' Желтая карточкаGeorgios Mygas
45' Желтая карточкаЧибсах Юссиф
45' Желтая карточкаPanagiotis Vichos
45' Желтая карточкаАосман Аяс
73' Вторая желтая карточкаЧибсах Юссиф
82' Желтая карточкаЦимопулос Темистоклис
90'+6
Ход матча
31'
45'
45'
45'
73'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 2
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 21
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
316 Количество передач 438
-
41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
11 Jonas Toro
-
-
Главный тренер: Jasminko Velic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Аосман АясПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
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-
-
-
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-
-
Главный тренер: Dimitrios Spanos
История личных встреч
Левадиакос
Ионикос
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
1.67
1.8
Среднее время на гол
54
50
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
0.8
1.33
Среднее время на гол
112
67
Всего голов
9
13
Голов в среднем за матч
1.13
1.63
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
80
55
Бомбардиры внутри турнира
Левадиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моутинью Тьерри
|2
|0.13
|Бельмонт Антони
|1
|0.07
|Шкварка Михал
|1
|0.07
|Konstantinos Doumtsios
|1
|0.07
|Georgios Nikas
|1
|0.07
|Panagiotis Liagas
|1
|0.07
|Stephen Kwabena
|1
|0.07
|Мехия Альфредо
|0
|0
|Triantafyllos Tsapras
|0
|0
Ионикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vasilios Mantzis
|5
|0.33
|Аосман Аяс
|2
|0.13
|Мендоса Хавьер
|2
|0.13
|Ловера Максимилиано
|1
|0.07
|Элефтериадис Христос
|1
|0.07
|Каньяс Хосе
|0
|0
|Машаш Зинедин
|0
|0
Карточки
Левадиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бельмонт Антони
|4
|0
|Винисиус Пауло II
|2
|1
|Цимопулос Темистоклис
|3
|0
|Константинидис Димитрис
|3
|0
|Konstantinos Doumtsios
|3
|0
|Panagiotis Vichos
|3
|0
|Вракас Георгиос
|3
|0
|Triantafyllos Tsapras
|3
|0
|Моутинью Тьерри
|2
|0
|Маркович Матей
|2
|0
|Мехия Альфредо
|2
|0
|Georgios Nikas
|2
|0
|Stephen Kwabena
|2
|0
|Шкварка Михал
|1
|0
|Panagiotis Simelidis
|1
|0
|Баханак Патрик
|1
|0
|Panagiotis Liagas
|1
|0
Ионикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Georgios Mygas
|5
|0
|Ромао Алаиксис
|4
|0
|Vasilios Mantzis
|4
|0
|Чибсах Юссиф
|2
|1
|Валерианос Йоргос
|3
|0
|Элефтериадис Христос
|3
|0
|Аосман Аяс
|3
|0
|Мендоса Хавьер
|3
|0
|Fabien Antunes
|3
|0
|Каньяс Хосе
|2
|0
|Federico Milo
|2
|0
|Сакик Эмануэль
|2
|0
|Машаш Зинедин
|2
|0
|Иоаннидис Николаос
|2
|0
|Фадига Бандиугу
|2
|0
|Чигринский Дмитрий
|1
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|1
|0
Результаты матчей
Левадиакос
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Ионикос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
3
Левадиакос
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Ионикос
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
12
7
Волевые поражения
0
5
Левадиакос
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Ионикос
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
13
7
Волевые поражения
3
8
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
40%
76-90
Пропущено
7
14
1 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
14%
3
21%
31-45
2
29%
1
7%
46-60
4
57%
4
29%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
13 Не забивали 10
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
2
33%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
12
12
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
4
33%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
6
50%
1
8%
61-75
1
8%
2
17%
76-90
Забито
8
11
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
3
38%
3
27%
31-45
2
25%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
3
27%
76-90
Пропущено
19
26
6 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
4
21%
4
15%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
2
11%
4
15%
31-45
2
11%
5
19%
46-60
10
53%
5
19%
61-75
1
5%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Левадиакос
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Левадиакос - Арис Салоники 1:1 Левадиакос - Арис Салоники 1:2 Ламия - Левадиакос 0:0 ОФИ - Левадиакос 2:1
Левадиакос - Олимпиакос 0:1 Панетоликос - Левадиакос 0:0 Левадиакос - Атромитос 2:1 Левадиакос - АЕК 0:2 Лариса - Левадиакос 1:2 Волос - Левадиакос 2:1 Левадиакос - ПАОК 1:1 Ламия - Левадиакос 1:0 Левадиакос - Астерас 1:1 ПАС Янина - Левадиакос 2:1 Панатинаикос - Левадиакос 1:0 Ионикос - Левадиакос 0:0 Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Левадиакос - Атромитос 1:1 Ламия - Левадиакос 2:0 Левадиакос - Ионикос 2:1
Ионикос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ионикос - Панатинаикос 1:1 ОФИ - Ионикос 7:0 Астерас - Ионикос 1:0 Ионикос - ПАОК 0:3
ОФИ - Ионикос 0:2 Ионикос - Панетоликос 1:1 Ионикос - ПАС Янина 2:2 Ионикос - Аполлон Паралимни 0:4 Волос - Ионикос 4:0 Арис Салоники - Ионикос 2:1 Ионикос - Ламия 1:1 АЕК - Ионикос 4:1 Ионикос - Диагорас Врахнаика 1:0 Астерас Трипотамос - Ионикос 0:3 Волос - Ионикос 2:0 Ионикос - Атромитос 1:4 Олимпиакос - Ионикос 3:1 А.Е. Калампаки - Ионикос 0:4 Ионикос - Левадиакос 0:0 Панатинаикос - Ионикос 1:0
Результаты матчей
Левадиакос
Ионикос
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
3:0
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
2:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
2
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Левадиакос
Ионикос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
96
114
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|12
|3
|0
|25 - 5
|39
|2.
|15
|11
|2
|2
|30 - 5
|35
|3.
|1:1
|15
|8
|5
|2
|22 - 11
|29
|4.
|15
|8
|5
|2
|25 - 10
|29
|5.
|15
|7
|4
|4
|21 - 23
|25
|6.
|14
|6
|4
|4
|21 - 12
|22
|7.
|1:1
|15
|5
|4
|6
|16 - 16
|19
|8.
|14
|4
|4
|6
|16 - 17
|16
|9.
|15
|2
|8
|5
|11 - 19
|14
|10.
|0:0
|15
|2
|5
|8
|10 - 22
|11
|11.
|15
|2
|5
|8
|9 - 18
|11
|12.
|14
|2
|4
|8
|14 - 30
|10
|13.
|14
|1
|6
|7
|6 - 23
|9
|14.
|15
|1
|5
|9
|11 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|7
|2
|0
|12 - 2
|23
|2.
|7
|6
|0
|1
|15 - 2
|18
|3.
|8
|5
|2
|1
|16 - 4
|17
|4.
|1:1
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|5.
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|6.
|8
|4
|1
|3
|12 - 15
|13
|7.
|1:1
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|8.
|7
|2
|4
|1
|4 - 3
|10
|9.
|7
|2
|3
|2
|10 - 15
|9
|10.
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|11.
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|12.
|7
|0
|5
|2
|6 - 12
|5
|13.
|0:0
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|14.
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|15 - 3
|17
|2.
|0:0
|6
|5
|1
|0
|13 - 3
|16
|3.
|1:1
|8
|3
|4
|1
|10 - 6
|13
|4.
|7
|3
|3
|1
|9 - 8
|12
|5.
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|6.
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|7.
|7
|2
|2
|3
|8 - 7
|8
|8.
|1:1
|7
|2
|0
|5
|7 - 10
|6
|9.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|10.
|8
|0
|4
|4
|7 - 16
|4
|11.
|8
|0
|4
|4
|2 - 13
|4
|12.
|8
|1
|0
|7
|5 - 14
|3
|13.
|8
|0
|2
|6
|3 - 11
|2
|14.
|7
|0
|1
|6
|4 - 15
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|АЕК
|Гарсия Леви
|9 (2)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|9
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|8 (1)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|7 (2)
|ПАОК
|Оливейра Нелсон
|6
|Ламия
|Бехарано Данни
|1 6
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|Астерас
|Иглесиас Матиас
|6
|Астерас
|Костаньо Хосе
|6
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 4