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  4. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Левадиакос
1:0
Конец матча
Ионикос
0'
1:0
31' Гол
Konstantinos Doumtsios
34' Желтая карточка
Triantafyllos Tsapras
34' Желтая карточка
Иоаннидис Николаос
45' Желтая карточка
Georgios Mygas
45' Желтая карточка
Чибсах Юссиф
45' Желтая карточка
Panagiotis Vichos
45' Желтая карточка
Аосман Аяс
73' Вторая желтая карточка
Чибсах Юссиф
82' Желтая карточка
Цимопулос Темистоклис
90'+6

Ход матча

31'
Konstantinos Doumtsios
(Мехия Альфредо)
1:0
34'
Triantafyllos Tsapras
 
34'
 
Иоаннидис Николаос
45'
 
Georgios Mygas
45'
 
Чибсах Юссиф
45'
Panagiotis Vichos
 
45'
 
Аосман Аяс
46'
 
Машаш Зинедин
Fabien Antunes
62'
Цимопулос Темистоклис
Константинидис Димитрис
 
63'
Jonas Toro
Georgios Nikas
 
70'
 
Элефтериадис Христос
Иоаннидис Николаос
73'
 
Чибсах Юссиф
82'
Цимопулос Темистоклис
 
90'
Theodoros Tsirigotis
Konstantinos Doumtsios
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 21
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 1
  • 316 Количество передач 438
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
97
Stefan
Stojanovic
32
Константинидис
Димитрис
6
Triantafyllos
Tsapras
29
Баханак
Патрик
3
Panagiotis
Vichos
12
Мехия
Альфредо
4
Stephen
Kwabena
19
Вракас
Георгиос
8
Georgios
Nikas
27
Konstantinos
Doumtsios
20
Моутинью
Тьерри
94
Хутесиотис
Лефтерис
22
Georgios
Mygas
24
Ромао
Алаиксис
3
Соуза
Уго
66
Сакик
Эмануэль
5
Чибсах
Юссиф
6
Fabien
Antunes
34
Ловера
Максимилиано
77
Аосман
Аяс
75
Фадига
Бандиугу
9
Иоаннидис
Николаос
Левадиакос
4-2-3-1
Ионикос
4-2-3-1

История личных встреч

Левадиакос
Ионикос

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
0:0
ТМК
2:1
С
2:3
С
1:2
С
1:1
ФЛ
0:3
ФЛ
2:1
К
1:2

Голы

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

1.67
1.8

Среднее время на гол

54
50

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.8
1.33

Среднее время на гол

112
67

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

1.13
1.63

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

80
55

Бомбардиры внутри турнира

Левадиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моутинью Тьерри 2 0.13
Бельмонт Антони 1 0.07
Шкварка Михал 1 0.07
Konstantinos Doumtsios 1 0.07
Georgios Nikas 1 0.07
Panagiotis Liagas 1 0.07
Stephen Kwabena 1 0.07
Мехия Альфредо 0 0
Triantafyllos Tsapras 0 0
Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vasilios Mantzis 5 0.33
Аосман Аяс 2 0.13
Мендоса Хавьер 2 0.13
Ловера Максимилиано 1 0.07
Элефтериадис Христос 1 0.07
Каньяс Хосе 0 0
Машаш Зинедин 0 0

Карточки

Левадиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бельмонт Антони 4 0
Винисиус Пауло II 2 1
Цимопулос Темистоклис 3 0
Константинидис Димитрис 3 0
Konstantinos Doumtsios 3 0
Panagiotis Vichos 3 0
Вракас Георгиос 3 0
Triantafyllos Tsapras 3 0
Моутинью Тьерри 2 0
Маркович Матей 2 0
Мехия Альфредо 2 0
Georgios Nikas 2 0
Stephen Kwabena 2 0
Шкварка Михал 1 0
Panagiotis Simelidis 1 0
Баханак Патрик 1 0
Panagiotis Liagas 1 0
Ионикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Georgios Mygas 5 0
Ромао Алаиксис 4 0
Vasilios Mantzis 4 0
Чибсах Юссиф 2 1
Валерианос Йоргос 3 0
Элефтериадис Христос 3 0
Аосман Аяс 3 0
Мендоса Хавьер 3 0
Fabien Antunes 3 0
Каньяс Хосе 2 0
Federico Milo 2 0
Сакик Эмануэль 2 0
Машаш Зинедин 2 0
Иоаннидис Николаос 2 0
Фадига Бандиугу 2 0
Чигринский Дмитрий 1 0
Хутесиотис Лефтерис 1 0

Результаты матчей

Левадиакос
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Ионикос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
3
Левадиакос
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Ионикос
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

12
7

Волевые поражения

0
5
Левадиакос
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Ионикос
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

13
7

Волевые поражения

3
8

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
40%
76-90

Пропущено

7
14
1 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
14%
3
21%
31-45
2
29%
1
7%
46-60
4
57%
4
29%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
13 Не забивали 10
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
2
33%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

12
12
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
4
33%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
6
50%
1
8%
61-75
1
8%
2
17%
76-90

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
3
38%
3
27%
31-45
2
25%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
3
27%
76-90

Пропущено

19
26
6 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
4
21%
4
15%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
2
11%
4
15%
31-45
2
11%
5
19%
46-60
10
53%
5
19%
61-75
1
5%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Левадиакос
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Левадиакос - Арис Салоники 1:1 Левадиакос - Арис Салоники 1:2 Ламия - Левадиакос 0:0 ОФИ - Левадиакос 2:1
Левадиакос - Олимпиакос 0:1 Панетоликос - Левадиакос 0:0 Левадиакос - Атромитос 2:1 Левадиакос - АЕК 0:2 Лариса - Левадиакос 1:2 Волос - Левадиакос 2:1 Левадиакос - ПАОК 1:1 Ламия - Левадиакос 1:0 Левадиакос - Астерас 1:1 ПАС Янина - Левадиакос 2:1 Панатинаикос - Левадиакос 1:0 Ионикос - Левадиакос 0:0 Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Левадиакос - Атромитос 1:1 Ламия - Левадиакос 2:0 Левадиакос - Ионикос 2:1
Ионикос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ионикос - Панатинаикос 1:1 ОФИ - Ионикос 7:0 Астерас - Ионикос 1:0 Ионикос - ПАОК 0:3
ОФИ - Ионикос 0:2 Ионикос - Панетоликос 1:1 Ионикос - ПАС Янина 2:2 Ионикос - Аполлон Паралимни 0:4 Волос - Ионикос 4:0 Арис Салоники - Ионикос 2:1 Ионикос - Ламия 1:1 АЕК - Ионикос 4:1 Ионикос - Диагорас Врахнаика 1:0 Астерас Трипотамос - Ионикос 0:3 Волос - Ионикос 2:0 Ионикос - Атромитос 1:4 Олимпиакос - Ионикос 3:1 А.Е. Калампаки - Ионикос 0:4 Ионикос - Левадиакос 0:0 Панатинаикос - Ионикос 1:0

Результаты матчей

Левадиакос
Ионикос

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
3:0
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
2
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Левадиакос
Ионикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
9
6
1
14
1.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 0:0 15 12 3 0 25 - 5 39
2.
АЕК
 15 11 2 2 30 - 5 35
3.
ПАОК
 1:1 15 8 5 2 22 - 11 29
4.
Олимпиакос
 15 8 5 2 25 - 10 29
5.
Волос
 15 7 4 4 21 - 23 25
6.
Арис Салоники
 14 6 4 4 21 - 12 22
7.
Атромитос
 1:1 15 5 4 6 16 - 16 19
8.
Панетоликос
 14 4 4 6 16 - 17 16
9.
Астерас
 15 2 8 5 11 - 19 14
10.
ОФИ
 0:0 15 2 5 8 10 - 22 11
11.
Левадиакос
 15 2 5 8 9 - 18 11
12.
ПАС Янина
 14 2 4 8 14 - 30 10
13.
Ламия
 14 1 6 7 6 - 23 9
14.
Ионикос
 15 1 5 9 11 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 0:0 9 7 2 0 12 - 2 23
2.
АЕК
 7 6 0 1 15 - 2 18
3.
Олимпиакос
 8 5 2 1 16 - 4 17
4.
ПАОК
 1:1 7 5 1 1 12 - 5 16
5.
Арис Салоники
 7 4 2 1 13 - 5 14
6.
Волос
 8 4 1 3 12 - 15 13
7.
Атромитос
 1:1 8 3 4 1 9 - 6 13
8.
Астерас
 7 2 4 1 4 - 3 10
9.
ПАС Янина
 7 2 3 2 10 - 15 9
10.
Левадиакос
 7 2 3 2 6 - 7 9
11.
Ламия
 6 1 2 3 4 - 10 5
12.
Ионикос
 7 0 5 2 6 - 12 5
13.
ОФИ
 0:0 8 1 2 5 5 - 11 5
14.
Панетоликос
 7 1 1 5 5 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 8 5 2 1 15 - 3 17
2.
Панатинаикос
 0:0 6 5 1 0 13 - 3 16
3.
ПАОК
 1:1 8 3 4 1 10 - 6 13
4.
Волос
 7 3 3 1 9 - 8 12
5.
Олимпиакос
 7 3 3 1 9 - 6 12
6.
Панетоликос
 7 3 3 1 11 - 6 12
7.
Арис Салоники
 7 2 2 3 8 - 7 8
8.
Атромитос
 1:1 7 2 0 5 7 - 10 6
9.
ОФИ
 0:0 7 1 3 3 5 - 11 6
10.
Астерас
 8 0 4 4 7 - 16 4
11.
Ламия
 8 0 4 4 2 - 13 4
12.
Ионикос
 8 1 0 7 5 - 14 3
13.
Левадиакос
 8 0 2 6 3 - 11 2
14.
ПАС Янина
 7 0 1 6 4 - 15 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 9 (2)
Панетоликос Карелис Никос 9
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 7 (2)
ПАОК Оливейра Нелсон 6
Весь список

Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 6
Астерас Гардавски Михаэль 6
Астерас Иглесиас Матиас 6
Астерас Костаньо Хосе 6
ОФИ Ларссон Эрик 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    49'
    Аосман Аяс получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    48'
    Panagiotis Vichos получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    48'
    Чибсах Юссиф получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    Georgios Mygas получил желтую карточку от судьи
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