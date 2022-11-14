Тур: 13. Стадион: Теодорос Колокотронис.
0'
1:0
18' ГолПаскуаль Андрес
48' Желтая карточкаЧибсах Юссиф
65' Желтая карточкаФадига Бандиугу
66' Желтая карточкаРомао Алаиксис
67' Желтая карточкаМунафо Хуан
71' Желтая карточкаБарралес Джеронимо
80' Желтая карточкаGeorgios Mygas
90' Желтая карточкаТилика Лео
90'+7
Ход матча
18'
1:0
48'
65'
66'
67'
80'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 4
-
5 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
22
Бенито
Асьер
77
Аосман
Аяс
92
Себа
Жуниор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенито АсьерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Iraklis Metaxas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Аосман АясПолузащитник
-
92 Себа ЖуниорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Dimitrios Spanos
История личных встреч
Астерас
Ионикос
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
6
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.67
2.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
54
38
Бомбардиры внутри турнира
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тилика Лео
|3 (1)
|0.23
|Рехис Франсеск
|2
|0.15
|Барралес Джеронимо
|1
|0.08
|Гардавски Михаэль
|1
|0.08
|Станко Калеб
|1
|0.08
|Паскуаль Андрес
|1
|0.08
|Бенито Асьер
|1
|0.08
|Костаньо Хосе
|1
|0.08
|Бартоло Хулиан
|0
|0
|Бертолио Факундо
|0
|0
|Альварес Федерико
|0
|0
|Кармона Давид
|0
|0
|Атьенса Пичу
|0
|0
|Риера Адриан
|0
|0
Ионикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vasilios Mantzis
|5
|0.38
|Мендоса Хавьер
|2
|0.15
|Аосман Аяс
|1
|0.08
|Ловера Максимилиано
|1
|0.08
|Элефтериадис Христос
|1
|0.08
|Каньяс Хосе
|0
|0
Карточки
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гардавски Михаэль
|6
|0
|Костаньо Хосе
|6
|0
|Мунафо Хуан
|5
|0
|Иглесиас Матиас
|5
|0
|Жуканович Эрвин
|2
|1
|Барралес Джеронимо
|3
|0
|Паскуаль Андрес
|3
|0
|Тилика Лео
|3
|0
|Домингес Хуан
|1
|0
|Бертолио Факундо
|1
|0
|Пападопулос Никос
|1
|0
|Станко Калеб
|1
|0
|Рехис Франсеск
|1
|0
|Риера Адриан
|1
|0
|Georgios Kosteas
|1
|0
Ионикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромао Алаиксис
|4
|0
|Georgios Mygas
|4
|0
|Валерианос Йоргос
|3
|0
|Мендоса Хавьер
|3
|0
|Vasilios Mantzis
|3
|0
|Элефтериадис Христос
|2
|0
|Каньяс Хосе
|2
|0
|Аосман Аяс
|2
|0
|Federico Milo
|2
|0
|Сакик Эмануэль
|2
|0
|Машаш Зинедин
|2
|0
|Fabien Antunes
|2
|0
|Фадига Бандиугу
|2
|0
|Чигринский Дмитрий
|1
|0
|Чибсах Юссиф
|1
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|1
|0
|Иоаннидис Николаос
|1
|0
Результаты матчей
Астерас
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Ионикос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
3
Астерас
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Ионикос
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
7
Волевые поражения
6
4
Астерас
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Ионикос
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
7
Волевые поражения
7
7
Голы по времени матча
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
3
13
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
1
33%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
67%
1
8%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Забито
7
5
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
3
43%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
11
11
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
18%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
2
18%
4
36%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
4
36%
2
18%
76-90
Забито
11
10
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
3
27%
1
10%
16-30
2
18%
3
30%
31-45
4
36%
3
30%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
2
20%
76-90
Пропущено
14
24
4 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
2
14%
3
13%
1-15
1
7%
5
21%
16-30
1
7%
3
13%
31-45
4
29%
5
21%
46-60
2
14%
5
21%
61-75
4
29%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Астерас
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Атромитос - Астерас 2:0 Астерас - АЕК 1:1 ПАС Янина - Астерас 2:1 ПАОК - Астерас 2:2
Астерас - Атромитос 1:3 Астерас - Панетоликос 0:0 Панатинаикос - Астерас 1:0 Астерас - ОФИ 2:0 Астерас - Пансерраикос 3:1 Левадиакос - Астерас 1:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Ламия - Астерас 0:0 Астерас - Олимпиакос 0:0 Волос - Астерас 3:3 Астерас - Панетоликос 4:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 ОФИ - Астерас 1:0 Зигбург - Астерас 0:4 Боннер - Астерас 0:2 Виктория Кёльн - Астерас 1:2
Ионикос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ионикос - ПАОК 0:3 ОФИ - Ионикос 0:2 Ионикос - Панетоликос 1:1 Ионикос - ПАС Янина 2:2
Ионикос - Аполлон Паралимни 0:4 Волос - Ионикос 4:0 Арис Салоники - Ионикос 2:1 Ионикос - Ламия 1:1 АЕК - Ионикос 4:1 Ионикос - Диагорас Врахнаика 1:0 Asteras Tripotamos - Ионикос 0:3 Волос - Ионикос 2:0 Ионикос - Атромитос 1:4 Олимпиакос - Ионикос 3:1 AE Kalampaki - Ионикос 0:4 Ионикос - Левадиакос 0:0 Панатинаикос - Ионикос 1:0 Ламия - Ионикос 1:0 Ионикос - Атромитос 2:2 Левадиакос - Ионикос 2:1
Результаты матчей
Астерас
Ионикос
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Астерас
Ионикос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
85
310
211
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|13
|12
|1
|0
|24 - 4
|37
|2.
|АЕК
|13
|9
|2
|2
|23 - 5
|29
|3.
|ПАОК
|13
|7
|4
|2
|19 - 10
|25
|4.
|Олимпиакос
|13
|7
|4
|2
|18 - 8
|25
|5.
|Волос
|13
|7
|3
|3
|21 - 19
|24
|6.
|Арис Салоники
|13
|6
|3
|4
|20 - 11
|21
|7.
|Панетоликос
|13
|4
|4
|5
|16 - 15
|16
|8.
|Атромитос
|13
|4
|3
|6
|14 - 15
|15
|9.
|Астерас
|13
|2
|7
|4
|11 - 14
|13
|10.
|ОФИ
|13
|2
|4
|7
|10 - 21
|10
|11.
|Ламия
|13
|1
|6
|6
|6 - 20
|9
|12.
|ПАС Янина
|13
|2
|3
|8
|12 - 28
|9
|13.
|Левадиакос
|13
|1
|4
|8
|7 - 17
|7
|14.
|Ионикос
|13
|1
|4
|8
|10 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|8
|7
|1
|0
|12 - 2
|22
|2.
|ПАОК
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|3.
|АЕК
|6
|5
|0
|1
|12 - 2
|15
|4.
|Арис Салоники
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|5.
|Олимпиакос
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|6.
|Волос
|7
|4
|1
|2
|12 - 11
|13
|7.
|Атромитос
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|8.
|Астерас
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|9.
|ПАС Янина
|6
|2
|2
|2
|8 - 13
|8
|10.
|Ламия
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|11.
|ОФИ
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|12.
|Левадиакос
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|13.
|Панетоликос
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|14.
|Ионикос
|6
|0
|4
|2
|5 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|2.
|АЕК
|7
|4
|2
|1
|11 - 3
|14
|3.
|Панетоликос
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|4.
|Волос
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|5.
|Олимпиакос
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|6.
|ПАОК
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|7.
|Арис Салоники
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|8.
|ОФИ
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|9.
|Астерас
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|10.
|Ламия
|7
|0
|4
|3
|2 - 10
|4
|11.
|Атромитос
|6
|1
|0
|5
|6 - 10
|3
|12.
|Ионикос
|7
|1
|0
|6
|5 - 13
|3
|13.
|Левадиакос
|8
|0
|2
|6
|3 - 11
|2
|14.
|ПАС Янина
|7
|0
|1
|6
|4 - 15
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Панетоликос
|Карелис Никос
|9
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|8 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|7 (1)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|6 (2)
|Арис Салоники
|Грэй Андре
|5 (2)
|Ламия
|Бехарано Данни
|1 5
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|Астерас
|Костаньо Хосе
|6
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 4
|Атромитос
|Эрлингмарк Огюст
|1 4