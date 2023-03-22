Тур: 1. Стадион: Френдс Арена. Главный судья: Гринфилд Орел
История личных встреч
Швеция
Бельгия
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
0
60
Результаты последних матчей
Швеция
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Швеция - Исландия 2:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швеция - Алжир 2:0 Мексика - Швеция 1:2
Швеция - Словения 1:1 Сербия - Швеция 4:1 Норвегия - Швеция 3:2 Швеция - Сербия 0:1 Швеция - Норвегия 1:2 Словения - Швеция 0:2 Польша - Швеция 2:0 Швеция - Чехия 1:0 Испания - Швеция 1:0 Грузия - Швеция 2:0 Швеция - Греция 2:0 Швеция - Косово 3:0 Греция - Швеция 2:1 Швеция - Узбекистан 2:1 Швеция - Испания 2:1 Швеция - Украина 1:2
Бельгия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хорватия - Бельгия 0:0 Бельгия - Марокко 0:2 Бельгия - Канада 1:0 Бельгия - Египет 1:2
Нидерланды - Бельгия 1:0 Бельгия - Уэльс 2:1 Польша - Бельгия 0:1 Уэльс - Бельгия 1:1 Бельгия - Польша 6:1 Бельгия - Нидерланды 1:4 Бельгия - Буркина-Фасо 3:0 Ирландия - Бельгия 2:2 Уэльс - Бельгия 1:1 Бельгия - Эстония 3:1 Италия - Бельгия 2:1 Бельгия - Франция 2:3 Беларусь - Бельгия 0:1 Бельгия - Чехия 3:0 Эстония - Бельгия 2:5 Бельгия - Италия 1:2
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
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|0 - 0
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|5.
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|0
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|0 - 0
|0
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
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|0 - 0
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|2.
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|3.
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|0 - 0
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|4.
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|0
|0
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|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
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|0
|0 - 0
|0
|2.
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|0
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|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
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|0 - 0
|0
|4.
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|0 - 0
|0
- — Выход в финальную часть Евро-2024
Прогнозы на матч Швеция - Бельгия
Исход игры
Швеция
10.6% (5)
Ничья
27.7% (13)
Бельгия
61.7% (29)
Тотал 2.5
Больше
63.83% (30)
Меньше
36.17% (17)
Обе команды забьют
Да
87.23% (41)
Нет
12.77% (6)
Популярный счёт
1:2 Бельгия
46.8% (22)
1:1 Ничья
23.4% (11)
2:1 Швеция
8.5% (4)
0:1 Бельгия
6.4% (3)
0:2 Бельгия
4.3% (2)
2:2 Ничья
4.3% (2)
1:3 Бельгия
4.3% (2)
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