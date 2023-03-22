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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Гринфилд Орел
Швеция
FIFA #23
 
Позже
Бельгия
FIFA #4
Прогнозы 47
Швеция 10.6% (5)
X 27.7% (13)
Бельгия 61.7% (29)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Швеция
Ничья
Бельгия
3.80
3.50
3.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Швеция
Бельгия

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

Е2
0:1
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

0
60

Результаты последних матчей

Швеция
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Швеция - Исландия 2:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швеция - Алжир 2:0 Мексика - Швеция 1:2
Швеция - Словения 1:1 Сербия - Швеция 4:1 Норвегия - Швеция 3:2 Швеция - Сербия 0:1 Швеция - Норвегия 1:2 Словения - Швеция 0:2 Польша - Швеция 2:0 Швеция - Чехия 1:0 Испания - Швеция 1:0 Грузия - Швеция 2:0 Швеция - Греция 2:0 Швеция - Косово 3:0 Греция - Швеция 2:1 Швеция - Узбекистан 2:1 Швеция - Испания 2:1 Швеция - Украина 1:2
Бельгия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хорватия - Бельгия 0:0 Бельгия - Марокко 0:2 Бельгия - Канада 1:0 Бельгия - Египет 1:2
Нидерланды - Бельгия 1:0 Бельгия - Уэльс 2:1 Польша - Бельгия 0:1 Уэльс - Бельгия 1:1 Бельгия - Польша 6:1 Бельгия - Нидерланды 1:4 Бельгия - Буркина-Фасо 3:0 Ирландия - Бельгия 2:2 Уэльс - Бельгия 1:1 Бельгия - Эстония 3:1 Италия - Бельгия 2:1 Бельгия - Франция 2:3 Беларусь - Бельгия 0:1 Бельгия - Чехия 3:0 Эстония - Бельгия 2:5 Бельгия - Италия 1:2

Группа F

Команда И В Н П Г О
1.
Австрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Азербайджан
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Швеция
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Бельгия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Эстония
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа F

Команда И В Н П Г О
1.
Эстония
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Бельгия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Швеция
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Азербайджан
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Австрия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа F

Команда И В Н П Г О
1.
Эстония
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Бельгия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Швеция
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Азербайджан
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Австрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Швеция - Бельгия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 марта 2023, осталось 2 дня 9 часов 13 минут.

    Главный судья: Гринфилд Орел

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    • Прогнозы 47
    Швеция 10.6% (5)
    X 27.7% (13)
    Бельгия 61.7% (29)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Швеция
    Ничья
    Бельгия
    3.80
    3.50
    3.40
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Швеция - Бельгия онлайн

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    Прогнозы на матч Швеция - Бельгия

    Исход игры
    Швеция
    10.6% (5)
    Ничья
    27.7% (13)
    Бельгия
    61.7% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.83% (30)
    Меньше
    36.17% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    87.23% (41)
    Нет
    12.77% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Бельгия
    46.8% (22)
    1:1 Ничья
    23.4% (11)
    2:1 Швеция
    8.5% (4)
    0:1 Бельгия
    6.4% (3)
    0:2 Бельгия
    4.3% (2)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
    1:3 Бельгия
    4.3% (2)
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    Швеция
    Бельгия
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