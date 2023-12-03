  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 37.
Ред Булл Брагантино
1:0
Конец матча
Коритиба Парана
0'
33' Желтая карточка
Helio Junio
35' Желтая карточка
Фернандес Матеус
58' Желтая карточка
Капишаба Жуниньо
1:0
75' Гол
Ортис Лео
79' Желтая карточка
Matheus Goncalves
90'+6
1
Швенгбер
Клейтон
34
Уртадо
Хосе
3
Ортис
Лео
36
Кандидо
Луан
29
Капишаба
Жуниньо
35
Фернандес
Матеус
8
Эвангелиста
Лукас
17
Брунинью
Филипе
11
Helio
Junio
18
Борбас
Тиаго
16
Henry
Mosquera
72
Pedro
Luccas
16
Натанаэл
14
Thalisson
13
Кушчевич
Бенхамин
29
Diogo
Batista
8
Виллиан
Фариас
17
Matheus
Bianqui
19
Sebastian
Gomez2
10
Морено
Марселино
30
Robson
IV
37
Cesar
Andrade
Lima
Kaio
Ред Булл Брагантино
4-3-3
Коритиба Парана
4-3-3

История личных встреч

Ред Булл Брагантино
Коритиба Парана

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

История матчей

СA
0:1
СA
2:1
СA
4:2
СA
0:0
СA
1:2
СB
1:0
СB
1:1
СB
2:3
СB
0:0

Голы

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2
0.4

Среднее время на гол

45
225

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

0.6
2

Среднее время на гол

150
45

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.22
1.11

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

73
81

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саша Эдуардо 11 (3) 0.3
Борбас Тиаго 9 0.24
Рамирес Эрик II 3 0.08
Helio Junio 3 0.08
_Talisson 3 0.08
Витиньо Витор V 2 0.05
Henry Mosquera 2 0.05
Брунинью Филипе 2 0.05
Капишаба Жуниньо 2 0.05
Винисиос Маркос 2 0.05
Эвангелиста Лукас 1 0.03
Фернандес Матеус 1 0.03
Кандидо Луан 1 0.03
Густавиньо 1 0.03
Ортис Лео 1 0.03
Сантос Эдуардо 1 0.03
Алеррандро 1 0.03
Да Силва Джадсом 1 0.03
Силва Адерлан 0 0
Видхаупер Патрик Луан 0 0
Matheus Goncalves 0 0
Коритиба Парана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Robson IV 12 (7) 0.32
Alef Manga 4 (1) 0.11
Слимани Ислам 3 0.08
Гомес Бруно 3 0.08
Морено Марселино 2 0.05
Луис Виктор 2 0.05
Sebastian Gomez2 2 0.05
Matheus Bianqui 2 0.05
Кушчевич Бенхамин 2 0.05
Edu Goncalvec1 2 0.05
Диого Санто 1 0.03
Бошилья Габриэл 1 0.03
Ze Roberto III 1 0.03
Андрей 1 0.03
Хесе Родригес 1 0.03
Гарсез Маурисио 1 0.03
Габриэл Васконселлос 0 0
Jamerson 0 0
Натанаэл 0 0
Diogo Batista 0 0
Ruan Lucas 0 0

Карточки

Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капишаба Жуниньо 12 0
Борбас Тиаго 7 1
Фернандес Матеус 8 0
Helio Junio 8 0
Да Силва Джадсом 8 0
Витиньо Витор V 8 0
Силва Адерлан 6 1
Швенгбер Клейтон 6 1
Эвангелиста Лукас 6 0
Алеррандро 3 1
Саша Эдуардо 3 0
Ортис Лео 3 0
Уртадо Хосе 3 0
Кандидо Луан 3 0
Реалпе Леонардо 3 0
Видхаупер Патрик Луан 3 0
Matheus Goncalves 3 0
Рамирес Эрик II 1 1
Густавиньо 2 0
Сантос Эдуардо 2 0
Винисиос Маркос 2 0
Натан 1 0
Raul González II 1 0
Lucas Azevedo 1 0
Yani Quintero 1 0
Pedro Caixinha 1 0
Cipriano 1 0
Henry Mosquera 1 0
Lucas Goncalves Da Silva 1 0
Коритиба Парана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Robson IV 13 0
Натанаэл 7 0
Henrique XIV 7 0
Matheus Bianqui 7 0
Гомес Бруно 5 1
Кушчевич Бенхамин 6 0
Морено Марселино 6 0
Виллиан Фариас 4 1
Jamerson 4 1
Thiago Kosloski 2 2
Андрей 5 0
Ze Roberto III 3 1
Луис Виктор 4 0
Виана Бруно 4 0
Thiago Dombroski 4 0
Габриэл Васконселлос 3 0
Хейнер 3 0
Reynaldo2 3 0
Sebastian Gomez2 3 0
Alef Manga 3 0
Cesar Andrade Lima Kaio 3 0
Слимани Ислам 1 1
Диого Санто 2 0
Урсо Жуниор 2 0
Luan Polli 2 0
Пиньо Родриго 2 0
Thalisson 2 0
Самарис Андреас 1 0
Франсержио Родригес 1 0
Бошилья Габриэл 1 0
William Pottker 1 0
Lizeiro 1 0
Marcos Vinicius2 1 0
Diogo Batista 1 0
Wesley Moreira 1 0
Педросо Жан 1 0
Antonio Zago 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
47% (9)
11% (2)
Коритиба Парана
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

7
14
Ред Булл Брагантино
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Коритиба Парана
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

11
22

Упущенные победы

20
11
Ред Булл Брагантино
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (11)
38% (14)
32% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
51% (19)
16% (6)
Коритиба Парана
45.2%
54.8%
14 побед 17 поражений
Первый тайм
30% (11)
32% (12)
38% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
41% (15)
32% (12)

Сухие победы

14
7

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

14
27

Упущенные победы

27
25

Голы по времени матча

Забито

27
25
13 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
21 Не забивали 22
2
7%
3
12%
1-15
3
11%
5
20%
16-30
8
30%
30%
5
20%
31-45
3
11%
1
4%
46-60
4
15%
6
24%
61-75
7
26%
5
20%
76-90

Пропущено

15
44
11 В 1-м тайме 17
4 Во 2-м тайме 27
8 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 17
4
27%
4
9%
1-15
2
13%
2
5%
16-30
5
33%
11
25%
31-45
0
0%
10
23%
46-60
1
7%
10
23%
61-75
3
20%
7
16%
76-90

Забито

21
17
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 8
25 Не забивали 26
2
10%
5
29%
29%
1-15
4
19%
2
12%
16-30
4
19%
4
24%
31-45
3
14%
2
12%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
6
29%
4
24%
76-90

Пропущено

18
26
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
2
11%
2
8%
1-15
2
11%
4
15%
16-30
4
22%
6
23%
31-45
3
17%
1
4%
46-60
5
28%
3
12%
61-75
2
11%
10
38%
76-90

Забито

48
42
23 В 1-м тайме 24
25 Во 2-м тайме 18
16 Забивали первыми 14
9 Не забивали 11
4
8%
8
19%
1-15
7
15%
7
17%
16-30
12
25%
9
21%
31-45
6
13%
3
7%
46-60
6
13%
6
14%
61-75
13
27%
9
21%
76-90

Пропущено

33
70
19 В 1-м тайме 29
14 Во 2-м тайме 41
18 Пропускали первыми 21
20 Не пропускали 31
6
18%
6
9%
1-15
4
12%
6
9%
16-30
9
27%
17
24%
31-45
3
9%
11
16%
46-60
6
18%
13
19%
61-75
5
15%
17
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Ред Булл Брагантино 1:0 Фламенго - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2
Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Гойяс - Ред Булл Брагантино 0:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 1:0 Сантос - Ред Булл Брагантино 1:3 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 0:2 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 0:0 Ред Булл Брагантино - Куяба 2:0 Байя - Ред Булл Брагантино 4:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 3:3 Коритиба Парана - Ред Булл Брагантино 0:1
Коритиба Парана
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Коритиба Парана - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Флуминенсе - Коритиба Парана 2:1 Коритиба Парана - Крузейро 1:0 Америка Минейро - Коритиба Парана 0:3
Коритиба Парана - Гойяс 0:1 Коритиба Парана - Гремио 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Коритиба Парана 3:4 Сантос - Коритиба Парана 2:1 Коритиба Парана - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Коритиба Парана - Куяба 0:3 Атлетико Минейро - Коритиба Парана 1:2 Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Сан-Паулу - Коритиба Парана 2:1 Васко да Гама - Коритиба Парана 5:1 Коритиба Парана - Байя 2:4 Форталеза Сеара - Коритиба Парана 3:1 Коритиба Парана - Фламенго 2:3 Коринтианс - Коритиба Парана 3:1 Коритиба Парана - Ред Булл Брагантино 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коритиба Парана 4:1

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
Коритиба Парана

Точный счет

2:0
5 раз 26%
1:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
9 раз 47%
1
6 раз 32%
0
3 раза 16%
4
1 раз 5%
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
3:1
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
3
3 раза 17%
2
2 раза 11%
1
11 раз 58%
0
3 раза 16%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Точный счет

2:0
6 раз 16%
1:0
6 раз 16%
1:1
5 раз 14%
0:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:1
5 раз 14%
1:2
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:1
3 раза 8%
0:3
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
5:1
2 раза 5%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 35%
2
11 раз 30%
0
9 раз 24%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
1
17 раз 46%
0
10 раз 27%
2
7 раз 19%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Брагантино
Коритиба Парана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
11
7
10
9
1.5
5
13
1
18
2.5
1
17
1
18
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
16
3
5
13
1.5
5
14
3
15
2.5
2
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
9
0.5
Больше Меньше
27
10
15
22
1.5
10
27
4
33
2.5
3
34
1
36
3.5
1
36
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 37 20 9 8 63 - 32 69
2.
Атлетико Минейро
 37 19 9 9 51 - 28 66
3.
Фламенго
 37 19 9 9 56 - 41 66
4.
Гремио
 37 20 5 12 60 - 54 65
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 38 18 11 9 58 - 35 65
6.
Ред Булл Брагантино
 37 17 11 9 48 - 33 62
7.
Атлетико Паранаэнсе
 38 14 15 9 52 - 41 57
8.
Флуминенсе
 37 16 8 13 49 - 44 56
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 37 14 10 13 43 - 44 52
10.
Форталеза Сеара
 37 14 9 14 43 - 43 51
11.
Сан-Паулу
 37 13 11 13 39 - 38 50
12.
Куяба
 37 13 9 15 37 - 39 48
13.
Коринтианс
 37 11 14 12 45 - 48 47
14.
Крузейро
 37 11 13 13 34 - 31 46
15.
Сантос
 37 11 10 16 38 - 62 43
16.
Васко да Гама
 37 11 9 17 39 - 50 42
17.
Байя
 37 11 8 18 46 - 52 41
18.
Гойяс
 37 8 11 18 35 - 53 35
19.
Коритиба Парана
 37 8 6 23 41 - 71 30
20.
Америка Минейро
 37 5 9 23 42 - 80 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 19 14 2 3 35 - 12 44
2.
Гремио
 19 14 2 3 34 - 16 44
3.
Флуминенсе
 18 13 4 1 31 - 15 43
4.
Сан-Паулу
 18 12 3 3 28 - 13 39
5.
Ред Булл Брагантино
 19 11 5 3 28 - 14 38
6.
Атлетико Паранаэнсе
 19 10 8 1 33 - 19 38
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 20 11 5 4 37 - 18 38
8.
Атлетико Минейро
 19 11 3 5 28 - 16 36
9.
Фламенго
 19 10 5 4 26 - 16 35
10.
Форталеза Сеара
 19 9 6 4 28 - 20 33
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 18 8 5 5 27 - 20 29
12.
Коринтианс
 19 6 10 3 26 - 23 28
13.
Васко да Гама
 18 8 2 8 22 - 22 26
14.
Байя
 18 7 5 6 25 - 20 26
15.
Сантос
 18 6 7 5 25 - 26 25
16.
Куяба
 18 5 6 7 20 - 22 21
17.
Крузейро
 18 4 7 7 13 - 16 19
18.
Гойяс
 18 4 7 7 18 - 25 19
19.
Америка Минейро
 19 5 2 12 21 - 38 17
20.
Коритиба Парана
 18 4 4 10 17 - 26 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 18 9 4 5 30 - 25 31
2.
Атлетико Минейро
 18 8 6 4 23 - 12 30
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 18 7 6 5 21 - 17 27
4.
Куяба
 19 8 3 8 17 - 17 27
5.
Крузейро
 19 7 6 6 21 - 15 27
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 18 6 7 5 28 - 20 25
7.
Ред Булл Брагантино
 18 6 6 6 20 - 19 24
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 19 6 5 8 16 - 24 23
9.
Гремио
 18 6 3 9 26 - 38 21
10.
Коринтианс
 18 5 4 9 19 - 25 19
11.
Атлетико Паранаэнсе
 19 4 7 8 19 - 22 19
12.
Форталеза Сеара
 18 5 3 10 15 - 23 18
13.
Сантос
 19 5 3 11 13 - 36 18
14.
Гойяс
 19 4 4 11 17 - 28 16
15.
Васко да Гама
 19 3 7 9 17 - 28 16
16.
Байя
 19 4 3 12 21 - 32 15
17.
Коритиба Парана
 19 4 2 13 24 - 45 14
18.
Флуминенсе
 19 3 4 12 18 - 29 13
19.
Сан-Паулу
 19 1 8 10 11 - 25 11
20.
Америка Минейро
 18 0 7 11 21 - 42 7
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 19 (4)
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 18 (4)
Гремио Суарес Луис 15 (11)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 15 (11)
Сантос Леонардо Маркос 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 15
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 12
Сантос Rodrigo Fernandez2 1 12
Палмейрас Сан-Паулу Гомес Густаво 2 10
Сан-Паулу Коста Диего 13
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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