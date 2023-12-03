Тур: 37.
1:0
Конец матча
0'
33' Желтая карточкаHelio Junio
35' Желтая карточкаФернандес Матеус
58' Желтая карточкаКапишаба Жуниньо
1:0
75' ГолОртис Лео
79' Желтая карточкаMatheus Goncalves
90'+6
Ход матча
33'
35'
58'
75'
1:0
81'
34
Уртадо
Хосе
36
Кандидо
Луан
11
Helio
Junio
18
Борбас
Тиаго
72
Pedro
Luccas
16
Натанаэл
14
Thalisson
30
Robson
IV
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
- Защитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Helio JunioНападающий
-
18 Борбас ТиагоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 ГуставиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
-
-
-
21 _Talisson
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
72 Pedro LuccasВратарь
-
16 НатанаэлЗащитник
-
14 ThalissonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Robson IVНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Luan PolliВратарь
- Защитник
-
47 Педросо ЖанЗащитник
-
2 ХейнерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
7 АндрейПолузащитник
- Нападающий
-
-
98 Lucas Ronier
-
-
-
Главный тренер: Guto Ferreira
История личных встреч
Ред Булл Брагантино
Коритиба Парана
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
9 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
2
0.4
Среднее время на гол
45
225
Всего голов
3
8
Голов в среднем за матч
0.6
2
Среднее время на гол
150
45
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.22
1.11
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
73
81
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саша Эдуардо
|11 (3)
|0.3
|Борбас Тиаго
|9
|0.24
|Рамирес Эрик II
|3
|0.08
|Helio Junio
|3
|0.08
|_Talisson
|3
|0.08
|Витиньо Витор V
|2
|0.05
|Henry Mosquera
|2
|0.05
|Брунинью Филипе
|2
|0.05
|Капишаба Жуниньо
|2
|0.05
|Винисиос Маркос
|2
|0.05
|Эвангелиста Лукас
|1
|0.03
|Фернандес Матеус
|1
|0.03
|Кандидо Луан
|1
|0.03
|Густавиньо
|1
|0.03
|Ортис Лео
|1
|0.03
|Сантос Эдуардо
|1
|0.03
|Алеррандро
|1
|0.03
|Да Силва Джадсом
|1
|0.03
|Силва Адерлан
|0
|0
|Видхаупер Патрик Луан
|0
|0
|Matheus Goncalves
|0
|0
Коритиба Парана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Robson IV
|12 (7)
|0.32
|Alef Manga
|4 (1)
|0.11
|Слимани Ислам
|3
|0.08
|Гомес Бруно
|3
|0.08
|Морено Марселино
|2
|0.05
|Луис Виктор
|2
|0.05
|Sebastian Gomez2
|2
|0.05
|Matheus Bianqui
|2
|0.05
|Кушчевич Бенхамин
|2
|0.05
|Edu Goncalvec1
|2
|0.05
|Диого Санто
|1
|0.03
|Бошилья Габриэл
|1
|0.03
|Ze Roberto III
|1
|0.03
|Андрей
|1
|0.03
|Хесе Родригес
|1
|0.03
|Гарсез Маурисио
|1
|0.03
|Габриэл Васконселлос
|0
|0
|Jamerson
|0
|0
|Натанаэл
|0
|0
|Diogo Batista
|0
|0
|Ruan Lucas
|0
|0
Карточки
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капишаба Жуниньо
|12
|0
|Борбас Тиаго
|7
|1
|Фернандес Матеус
|8
|0
|Helio Junio
|8
|0
|Да Силва Джадсом
|8
|0
|Витиньо Витор V
|8
|0
|Силва Адерлан
|6
|1
|Швенгбер Клейтон
|6
|1
|Эвангелиста Лукас
|6
|0
|Алеррандро
|3
|1
|Саша Эдуардо
|3
|0
|Ортис Лео
|3
|0
|Уртадо Хосе
|3
|0
|Кандидо Луан
|3
|0
|Реалпе Леонардо
|3
|0
|Видхаупер Патрик Луан
|3
|0
|Matheus Goncalves
|3
|0
|Рамирес Эрик II
|1
|1
|Густавиньо
|2
|0
|Сантос Эдуардо
|2
|0
|Винисиос Маркос
|2
|0
|Натан
|1
|0
|Raul González II
|1
|0
|Lucas Azevedo
|1
|0
|Yani Quintero
|1
|0
|Pedro Caixinha
|1
|0
|Cipriano
|1
|0
|Henry Mosquera
|1
|0
|Lucas Goncalves Da Silva
|1
|0
Коритиба Парана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Robson IV
|13
|0
|Натанаэл
|7
|0
|Henrique XIV
|7
|0
|Matheus Bianqui
|7
|0
|Гомес Бруно
|5
|1
|Кушчевич Бенхамин
|6
|0
|Морено Марселино
|6
|0
|Виллиан Фариас
|4
|1
|Jamerson
|4
|1
|Thiago Kosloski
|2
|2
|Андрей
|5
|0
|Ze Roberto III
|3
|1
|Луис Виктор
|4
|0
|Виана Бруно
|4
|0
|Thiago Dombroski
|4
|0
|Габриэл Васконселлос
|3
|0
|Хейнер
|3
|0
|Reynaldo2
|3
|0
|Sebastian Gomez2
|3
|0
|Alef Manga
|3
|0
|Cesar Andrade Lima Kaio
|3
|0
|Слимани Ислам
|1
|1
|Диого Санто
|2
|0
|Урсо Жуниор
|2
|0
|Luan Polli
|2
|0
|Пиньо Родриго
|2
|0
|Thalisson
|2
|0
|Самарис Андреас
|1
|0
|Франсержио Родригес
|1
|0
|Бошилья Габриэл
|1
|0
|William Pottker
|1
|0
|Lizeiro
|1
|0
|Marcos Vinicius2
|1
|0
|Diogo Batista
|1
|0
|Wesley Moreira
|1
|0
|Педросо Жан
|1
|0
|Antonio Zago
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
47% (9)
11% (2)
Коритиба Парана
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
7
14
Ред Булл Брагантино
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Коритиба Парана
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
11
22
Упущенные победы
20
11
Ред Булл Брагантино
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (11)
38% (14)
32% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
51% (19)
16% (6)
Коритиба Парана
45.2%
54.8%
14 побед 17 поражений
Первый тайм
30% (11)
32% (12)
38% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
41% (15)
32% (12)
Сухие победы
14
7
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
14
27
Упущенные победы
27
25
Голы по времени матча
Забито
27
25
13 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
21 Не забивали 22
2
7%
3
12%
1-15
3
11%
5
20%
16-30
8
30%
30%
5
20%
31-45
3
11%
1
4%
46-60
4
15%
6
24%
61-75
7
26%
5
20%
76-90
Пропущено
15
44
11 В 1-м тайме 17
4 Во 2-м тайме 27
8 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 17
4
27%
4
9%
1-15
2
13%
2
5%
16-30
5
33%
11
25%
31-45
0
0%
10
23%
46-60
1
7%
10
23%
61-75
3
20%
7
16%
76-90
Забито
21
17
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 8
25 Не забивали 26
2
10%
5
29%
29%
1-15
4
19%
2
12%
16-30
4
19%
4
24%
31-45
3
14%
2
12%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
6
29%
4
24%
76-90
Пропущено
18
26
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
2
11%
2
8%
1-15
2
11%
4
15%
16-30
4
22%
6
23%
31-45
3
17%
1
4%
46-60
5
28%
3
12%
61-75
2
11%
10
38%
76-90
Забито
48
42
23 В 1-м тайме 24
25 Во 2-м тайме 18
16 Забивали первыми 14
9 Не забивали 11
4
8%
8
19%
1-15
7
15%
7
17%
16-30
12
25%
9
21%
31-45
6
13%
3
7%
46-60
6
13%
6
14%
61-75
13
27%
9
21%
76-90
Пропущено
33
70
19 В 1-м тайме 29
14 Во 2-м тайме 41
18 Пропускали первыми 21
20 Не пропускали 31
6
18%
6
9%
1-15
4
12%
6
9%
16-30
9
27%
17
24%
31-45
3
9%
11
16%
46-60
6
18%
13
19%
61-75
5
15%
17
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Ред Булл Брагантино 1:0 Фламенго - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2
Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Гойяс - Ред Булл Брагантино 0:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 1:0 Сантос - Ред Булл Брагантино 1:3 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 0:2 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 0:0 Ред Булл Брагантино - Куяба 2:0 Байя - Ред Булл Брагантино 4:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 3:3 Коритиба Парана - Ред Булл Брагантино 0:1
Коритиба Парана
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Коритиба Парана - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Флуминенсе - Коритиба Парана 2:1 Коритиба Парана - Крузейро 1:0 Америка Минейро - Коритиба Парана 0:3
Коритиба Парана - Гойяс 0:1 Коритиба Парана - Гремио 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Коритиба Парана 3:4 Сантос - Коритиба Парана 2:1 Коритиба Парана - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Коритиба Парана - Куяба 0:3 Атлетико Минейро - Коритиба Парана 1:2 Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Сан-Паулу - Коритиба Парана 2:1 Васко да Гама - Коритиба Парана 5:1 Коритиба Парана - Байя 2:4 Форталеза Сеара - Коритиба Парана 3:1 Коритиба Парана - Фламенго 2:3 Коринтианс - Коритиба Парана 3:1 Коритиба Парана - Ред Булл Брагантино 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коритиба Парана 4:1
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
Коритиба Парана
Точный счет
2:0
5 раз 26%
1:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
9 раз 47%
1
6 раз 32%
0
3 раза 16%
4
1 раз 5%
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
3:1
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
3
3 раза 17%
2
2 раза 11%
1
11 раз 58%
0
3 раза 16%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Точный счет
2:0
6 раз 16%
1:0
6 раз 16%
1:1
5 раз 14%
0:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:1
5 раз 14%
1:2
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:1
3 раза 8%
0:3
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
5:1
2 раза 5%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 35%
2
11 раз 30%
0
9 раз 24%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
1
17 раз 46%
0
10 раз 27%
2
7 раз 19%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Брагантино
Коритиба Парана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
117
109
513
118
117
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
163
513
514
315
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
289
Больше Меньше
2710
1522
1027
433
334
136
136
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|19 (4)
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|18 (4)
|Гремио
|Суарес Луис
|15 (11)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|15 (11)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|13 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 15
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 12
|Сантос
|Rodrigo Fernandez2
|1 12
|Палмейрас Сан-Паулу
|Гомес Густаво
|2 10
|Сан-Паулу
|Коста Диего
|13