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  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 37.
Коринтианс
1:2
Конец матча
Интернасьонал Порту Алегре
0'
18' Желтая карточка
Igor Gomes
0:1
35' Гол
José Maurisio3
50' Желтая карточка
Жил Карлос
1:1
57' Гол
Ромеро Анхель
1:2
66' Гол
Вандерсон
79' Желтая карточка
Москардо Габриэль
90' Красная карточка
Лукас VI
90' Желтая карточка
Кампаньяро Густаво
90'+13

Ход матча

18'
 
Igor Gomes
35'
0:1
José Maurisio3
(Бустос Фабрисио)
46'
Араужо Матеус
Жулиано де Паула
 
46'
Уэсли Лопес
Жоване
 
50'
Жил Карлос
 
57'
Ромеро Анхель
(Москардо Габриэль)
1:1
66'
1:2
Вандерсон
70'
Педринью Роша
Аугусто Ренато
 
70'
Биду
Fabio Santos IV
 
73'
 
Де Пена Карлос
Вандерсон
73'
 
Кампаньяро Густаво
Энрике Бруно
79'
Москардо Габриэль
 
88'
 
Thauan Lara
Арангис Чарлес
88'
 
Gabriel Paulista VIII
Патрик Алан
88'
Виейра Фелипе
Майкон Барберан
 
90'
Лукас VI
 
90'
 
Адриано Луис
Валенсия Эннер
90'
 
Кампаньяро Густаво
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
4
Жил
Карлос
3
Лукас
VI
6
Fabio
Santos
IV
44
Москардо
Габриэль
7
Майкон
Барберан
20
Жулиано
де
Паула
8
Аугусто
Ренато
11
Ромеро
Анхель
17
Жоване
33
Рочет
Серхио
16
Бустос
Фабрисио
21
Igor
Gomes
25
Меркадо
Габриэль
6
Мартинс
Родригес
20
Арангис
Чарлес
8
Энрике
Бруно
27
José
Maurisio3
10
Патрик
Алан
11
Вандерсон
13
Валенсия
Эннер
Коринтианс
4-5-1
Интернасьонал Порту Алегре
4-4-2

История личных встреч

Коринтианс
Интернасьонал Порту Алегре

18 матчей

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
27.8%
5.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед

32 матча

37.5%
43.8%
18.7%
12 побед 14 ничьих 6 побед

Первый тайм

34.4%
43.8%
21.8%
11 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
12 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

СA
2:2
СA
2:2
СA
2:2
СA
2:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
2:1
К
1:1
К
1:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:1
БСА
1:2
БСА
2:1
БСА
0:0
БСА
1:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
3:2
СA
2:0
СA
1:2
КБ
2:2
КБ
2:0
СA
0:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

18
21

Голов в среднем за матч

1.13
1.31

Среднее время на гол

80
68

Всего голов

20
9

Голов в среднем за матч

1.25
0.56

Среднее время на гол

72
160

Всего голов

38
30

Голов в среднем за матч

1.19
0.94

Тотал матчей

2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

75
96

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алберто Юри 8 0.22
Ромеро Анхель 7 0.19
Роджер 7 (2) 0.19
Fabio Santos IV 4 (4) 0.11
Аугусто Ренато 2 0.05
Майкон Барберан 2 0.05
Жил Карлос 2 0.05
Жулиано де Паула 2 0.05
Оливейра Руан 2 0.05
Лукас VI 1 0.03
Уэсли Лопес 1 0.03
Араужо Матеус 1 0.03
Москардо Габриэль 1 0.03
Педринью Роша 1 0.03
Gustavo Mosquito 1 0.03
Жоване 1 0.03
Вера Фаусто 0 0
Адсон 0 0
Фагнер Лемос 0 0
Рохас Матиас II 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валенсия Эннер 8 (1) 0.22
Вандерсон 7 0.19
José Maurisio3 6 0.16
Патрик Алан 3 (1) 0.08
Бустос Фабрисио 3 0.08
Адриано Луис 3 0.08
Джонни 2 0.05
Энрике Педро 2 (1) 0.05
Де Пена Карлос 2 0.05
Энрике Бруно 2 0.05
Мартинс Родригес 1 0.03
Jean Dias 1 0.03
Ромуло 1 0.03
Журавски Алешандре 1 0.03
Nicolas Hernandez2 0 0
Арангис Чарлес 0 0
Lucca 0 0

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жил Карлос 10 0
Фагнер Лемос 10 0
Fabio Santos IV 7 0
Мендес Бруно II 5 1
Алберто Юри 6 0
Вера Фаусто 6 0
Москардо Габриэль 6 0
Майкон Барберан 4 1
Лукас VI 4 1
Мурильо Джейсон 3 0
Роджер 3 0
Уэсли Лопес 3 0
Каэтано Жоао 3 0
Оливейра Руан 3 0
Рони 2 0
Ромеро Анхель 2 0
Биро 2 0
Кассио Рамос 2 0
Жулиано де Паула 2 0
Gustavo Mosquito 2 0
Биду 2 0
Аугусто Ренато 1 0
Педринью Роша 1 0
Рохас Матиас II 1 0
Мигель Карлос 1 0
Кейрос Эдуардо 1 0
Leonardo Mana 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 12 1
Джонни 7 0
Де Пена Карлос 5 1
Витао 5 1
Патрик Алан 6 0
Кампаньяро Густаво 6 0
Nicolas Hernandez2 6 0
Мартинс Родригес 5 0
Matheus Dias 5 0
Валенсия Эннер 4 0
Энрике Бруно 4 0
Рочет Серхио 4 0
Бустос Фабрисио 4 0
Igor Gomes 4 0
José Maurisio3 4 0
Lucca 2 1
Арангис Чарлес 3 0
Моледо Родриго 3 0
Энрике Педро 3 0
Вандерсон 3 0
Адриано Луис 1 1
Мальо Уго 1 1
Ромуло 2 0
Gabriel Paulista VIII 2 0
Keiller 2 0
Журавски Алешандре 2 0
Эдуардо Коудет 1 0
John Victor 1 0
Gabriel Barros 1 0
Thauan Lara 1 0
Jean Dias 1 0
Mano Menezes 1 0

Результаты матчей

Коринтианс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
16% (3)
58% (11)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Интернасьонал Порту Алегре
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

13
6
Коринтианс
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Интернасьонал Порту Алегре
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
58% (11)
26% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

18
11

Упущенные победы

15
22
Коринтианс
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (9)
51% (19)
24% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
46% (17)
19% (7)
Интернасьонал Порту Алегре
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
19% (7)
49% (18)
32% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (7)
54% (20)
27% (10)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

20
15

Упущенные победы

28
28

Голы по времени матча

Забито

26
17
7 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
21 Не забивали 26
0
0%
2
12%
1-15
3
12%
2
12%
16-30
4
15%
2
12%
31-45
5
19%
5
29%
29%
46-60
7
27%
3
18%
61-75
7
27%
3
18%
76-90

Пропущено

23
23
9 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
1
4%
3
13%
1-15
6
26%
3
13%
16-30
2
9%
5
22%
31-45
6
26%
4
17%
46-60
4
17%
3
13%
61-75
4
17%
5
22%
76-90

Забито

18
26
13 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
26 Не забивали 25
4
22%
4
15%
1-15
4
22%
4
15%
16-30
5
28%
3
12%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
1
6%
5
19%
61-75
4
22%
5
19%
76-90

Пропущено

26
21
14 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
2
8%
3
14%
1-15
6
23%
2
10%
16-30
6
23%
3
14%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
2
8%
6
29%
61-75
9
35%
7
33%
76-90

Забито

44
43
20 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 15
10 Не забивали 14
4
9%
6
14%
1-15
7
16%
6
14%
16-30
9
20%
5
12%
31-45
5
11%
10
23%
46-60
8
18%
8
19%
61-75
11
25%
8
19%
76-90

Пропущено

49
44
23 В 1-м тайме 19
26 Во 2-м тайме 25
20 Пропускали первыми 16
27 Не пропускали 26
3
6%
6
14%
1-15
12
24%
5
11%
16-30
8
16%
8
18%
31-45
7
14%
4
9%
46-60
6
12%
9
20%
61-75
13
27%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Васко да Гама - Коринтианс 2:4 Коринтианс - Байя 1:5 Гремио - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 1:1
Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Коринтианс - Сантос 1:1 Куяба - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Америка Минейро 1:1 Флуминенсе - Коринтианс 3:3 Коринтианс - Фламенго 1:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Коринтианс - Гремио 4:4 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Гойяс 1:1
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Ред Булл Брагантино 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 0:0
Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коритиба Парана 3:4 Васко да Гама - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 7:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 0:2 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 2:1 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Боливар 2:0 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Боливар - Интернасьонал Порту Алегре 0:1

Результаты матчей

Коринтианс
Интернасьонал Порту Алегре

Точный счет

1:1
8 раз 42%
1:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
0:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
12 раз 63%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
0
6 раз 33%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
7
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:2
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
8 раз 42%
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%

Точный счет

1:1
9 раз 24%
1:0
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
3:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
0:0
6 раз 16%
1:2
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
20 раз 54%
0
8 раз 22%
2
4 раза 11%
3
3 раза 8%
4
2 раза 5%
0
14 раз 38%
1
10 раз 27%
2
10 раз 27%
3
2 раза 5%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Коринтианс
Интернасьонал Порту Алегре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
12
6
5
14
1.5
8
10
3
16
2.5
3
15
1
18
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
11
8
4
14
1.5
5
14
2
16
2.5
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
8
0.5
Больше Меньше
23
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34
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36
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 36 19 9 8 62 - 32 66
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 37 18 10 9 58 - 35 64
3.
Атлетико Минейро
 36 18 9 9 49 - 27 63
4.
Фламенго
 36 18 9 9 54 - 40 63
5.
Гремио
 36 19 5 12 59 - 54 62
6.
Ред Булл Брагантино
 36 16 11 9 47 - 33 59
7.
Флуминенсе
 36 16 8 12 49 - 43 56
8.
Атлетико Паранаэнсе
 37 13 15 9 49 - 41 54
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 37 14 10 13 43 - 44 52
10.
Сан-Паулу
 36 13 11 12 38 - 36 50
11.
Форталеза Сеара
 36 13 9 14 42 - 43 48
12.
Куяба
 36 13 9 14 36 - 37 48
13.
Коринтианс
 37 11 14 12 45 - 48 47
14.
Крузейро
 36 11 12 13 34 - 31 45
15.
Сантос
 36 11 10 15 38 - 59 43
16.
Васко да Гама
 36 11 9 16 39 - 49 42
17.
Байя
 36 11 8 17 44 - 49 41
18.
Гойяс
 36 8 11 17 35 - 52 35
19.
Коритиба Парана
 36 8 6 22 41 - 70 30
20.
Америка Минейро
 36 4 9 23 39 - 78 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 18 13 4 1 31 - 15 43
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 18 13 2 3 34 - 12 41
3.
Гремио
 18 13 2 3 33 - 16 41
4.
Сан-Паулу
 18 12 3 3 28 - 13 39
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 19 11 4 4 37 - 18 37
6.
Ред Булл Брагантино
 18 10 5 3 27 - 14 35
7.
Атлетико Паранаэнсе
 18 9 8 1 30 - 19 35
8.
Атлетико Минейро
 18 10 3 5 26 - 15 33
9.
Фламенго
 18 9 5 4 24 - 15 32
10.
Форталеза Сеара
 18 8 6 4 27 - 20 30
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 18 8 5 5 27 - 20 29
12.
Коринтианс
 19 6 10 3 26 - 23 28
13.
Васко да Гама
 18 8 2 8 22 - 22 26
14.
Байя
 18 7 5 6 25 - 20 26
15.
Сантос
 18 6 7 5 25 - 26 25
16.
Куяба
 18 5 6 7 20 - 22 21
17.
Крузейро
 18 4 7 7 13 - 16 19
18.
Гойяс
 18 4 7 7 18 - 25 19
19.
Коритиба Парана
 18 4 4 10 17 - 26 16
20.
Америка Минейро
 18 4 2 12 18 - 36 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 18 9 4 5 30 - 25 31
2.
Атлетико Минейро
 18 8 6 4 23 - 12 30
3.
Куяба
 18 8 3 7 16 - 15 27
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 18 7 6 5 21 - 17 27
5.
Крузейро
 18 7 5 6 21 - 15 26
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 18 6 7 5 28 - 20 25
7.
Ред Булл Брагантино
 18 6 6 6 20 - 19 24
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 19 6 5 8 16 - 24 23
9.
Гремио
 18 6 3 9 26 - 38 21
10.
Коринтианс
 18 5 4 9 19 - 25 19
11.
Атлетико Паранаэнсе
 19 4 7 8 19 - 22 19
12.
Форталеза Сеара
 18 5 3 10 15 - 23 18
13.
Сантос
 18 5 3 10 13 - 33 18
14.
Гойяс
 18 4 4 10 17 - 27 16
15.
Васко да Гама
 18 3 7 8 17 - 27 16
16.
Байя
 18 4 3 11 19 - 29 15
17.
Коритиба Парана
 18 4 2 12 24 - 44 14
18.
Флуминенсе
 18 3 4 11 18 - 28 13
19.
Сан-Паулу
 18 1 8 9 10 - 23 11
20.
Америка Минейро
 18 0 7 11 21 - 42 7
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 18 (4)
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 18 (4)
Гремио Суарес Луис 14 (11)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 14 (10)
Сантос Леонардо Маркос 13 (2)
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Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 15
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 12
Коритиба Парана Robson IV 13
Флуминенсе Андре 1 11
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 11
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Бустос Фабрисио сделал результативную передачу.
    • 35'
      Г О О О О Л - Маурисио бьет в цель!
    • 18'
      Igor Gomes получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Коринтианс 1:2 Интернасьонал Порту Алегре онлайн

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