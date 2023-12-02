Тур: 37.
1:2
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаIgor Gomes
0:1
35' ГолJosé Maurisio3
50' Желтая карточкаЖил Карлос
1:1
57' ГолРомеро Анхель
1:2
66' ГолВандерсон
79' Желтая карточкаМоскардо Габриэль
90' Красная карточкаЛукас VI
90' Желтая карточкаКампаньяро Густаво
90'+13
Ход матча
18'
35'
46'
50'
57'
66'
1:2
70'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
3
Лукас
VI
17
Жоване
33
Рочет
Серхио
21
Igor
Gomes
10
Патрик
Алан
11
Вандерсон
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
-
3 Лукас VIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 ЖованеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Каэтано ЖоаоЗащитник
-
25 Мендес БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 БидуПолузащитник
- Нападающий
-
36 Уэсли ЛопесНападающий
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
-
33 Рочет СерхиоВратарь
- Защитник
-
21 Igor GomesЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
-
11 ВандерсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 KeillerВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 LuccaНападающий
-
-
-
36 Thauan Lara
-
-
-
24 Anthoni
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
История личных встреч
Коринтианс
Интернасьонал Порту Алегре
18 матчей
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
27.8%
5.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед
32 матча
37.5%
43.8%
18.7%
12 побед 14 ничьих 6 побед
Первый тайм
34.4%
43.8%
21.8%
11 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
12 побед 12 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
21
Голов в среднем за матч
1.13
1.31
Среднее время на гол
80
68
Всего голов
20
9
Голов в среднем за матч
1.25
0.56
Среднее время на гол
72
160
Всего голов
38
30
Голов в среднем за матч
1.19
0.94
Тотал матчей
2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
75
96
Бомбардиры внутри турнира
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алберто Юри
|8
|0.22
|Ромеро Анхель
|7
|0.19
|Роджер
|7 (2)
|0.19
|Fabio Santos IV
|4 (4)
|0.11
|Аугусто Ренато
|2
|0.05
|Майкон Барберан
|2
|0.05
|Жил Карлос
|2
|0.05
|Жулиано де Паула
|2
|0.05
|Оливейра Руан
|2
|0.05
|Лукас VI
|1
|0.03
|Уэсли Лопес
|1
|0.03
|Араужо Матеус
|1
|0.03
|Москардо Габриэль
|1
|0.03
|Педринью Роша
|1
|0.03
|Gustavo Mosquito
|1
|0.03
|Жоване
|1
|0.03
|Вера Фаусто
|0
|0
|Адсон
|0
|0
|Фагнер Лемос
|0
|0
|Рохас Матиас II
|0
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валенсия Эннер
|8 (1)
|0.22
|Вандерсон
|7
|0.19
|José Maurisio3
|6
|0.16
|Патрик Алан
|3 (1)
|0.08
|Бустос Фабрисио
|3
|0.08
|Адриано Луис
|3
|0.08
|Джонни
|2
|0.05
|Энрике Педро
|2 (1)
|0.05
|Де Пена Карлос
|2
|0.05
|Энрике Бруно
|2
|0.05
|Мартинс Родригес
|1
|0.03
|Jean Dias
|1
|0.03
|Ромуло
|1
|0.03
|Журавски Алешандре
|1
|0.03
|Nicolas Hernandez2
|0
|0
|Арангис Чарлес
|0
|0
|Lucca
|0
|0
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жил Карлос
|10
|0
|Фагнер Лемос
|10
|0
|Fabio Santos IV
|7
|0
|Мендес Бруно II
|5
|1
|Алберто Юри
|6
|0
|Вера Фаусто
|6
|0
|Москардо Габриэль
|6
|0
|Майкон Барберан
|4
|1
|Лукас VI
|4
|1
|Мурильо Джейсон
|3
|0
|Роджер
|3
|0
|Уэсли Лопес
|3
|0
|Каэтано Жоао
|3
|0
|Оливейра Руан
|3
|0
|Рони
|2
|0
|Ромеро Анхель
|2
|0
|Биро
|2
|0
|Кассио Рамос
|2
|0
|Жулиано де Паула
|2
|0
|Gustavo Mosquito
|2
|0
|Биду
|2
|0
|Аугусто Ренато
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Рохас Матиас II
|1
|0
|Мигель Карлос
|1
|0
|Кейрос Эдуардо
|1
|0
|Leonardo Mana
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|12
|1
|Джонни
|7
|0
|Де Пена Карлос
|5
|1
|Витао
|5
|1
|Патрик Алан
|6
|0
|Кампаньяро Густаво
|6
|0
|Nicolas Hernandez2
|6
|0
|Мартинс Родригес
|5
|0
|Matheus Dias
|5
|0
|Валенсия Эннер
|4
|0
|Энрике Бруно
|4
|0
|Рочет Серхио
|4
|0
|Бустос Фабрисио
|4
|0
|Igor Gomes
|4
|0
|José Maurisio3
|4
|0
|Lucca
|2
|1
|Арангис Чарлес
|3
|0
|Моледо Родриго
|3
|0
|Энрике Педро
|3
|0
|Вандерсон
|3
|0
|Адриано Луис
|1
|1
|Мальо Уго
|1
|1
|Ромуло
|2
|0
|Gabriel Paulista VIII
|2
|0
|Keiller
|2
|0
|Журавски Алешандре
|2
|0
|Эдуардо Коудет
|1
|0
|John Victor
|1
|0
|Gabriel Barros
|1
|0
|Thauan Lara
|1
|0
|Jean Dias
|1
|0
|Mano Menezes
|1
|0
Результаты матчей
Коринтианс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
16% (3)
58% (11)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Интернасьонал Порту Алегре
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
13
6
Коринтианс
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Интернасьонал Порту Алегре
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
58% (11)
26% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
18
11
Упущенные победы
15
22
Коринтианс
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (9)
51% (19)
24% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
46% (17)
19% (7)
Интернасьонал Порту Алегре
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
19% (7)
49% (18)
32% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (7)
54% (20)
27% (10)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
20
15
Упущенные победы
28
28
Голы по времени матча
Забито
26
17
7 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
21 Не забивали 26
0
0%
2
12%
1-15
3
12%
2
12%
16-30
4
15%
2
12%
31-45
5
19%
5
29%
29%
46-60
7
27%
3
18%
61-75
7
27%
3
18%
76-90
Пропущено
23
23
9 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
1
4%
3
13%
1-15
6
26%
3
13%
16-30
2
9%
5
22%
31-45
6
26%
4
17%
46-60
4
17%
3
13%
61-75
4
17%
5
22%
76-90
Забито
18
26
13 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
26 Не забивали 25
4
22%
4
15%
1-15
4
22%
4
15%
16-30
5
28%
3
12%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
1
6%
5
19%
61-75
4
22%
5
19%
76-90
Пропущено
26
21
14 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
2
8%
3
14%
1-15
6
23%
2
10%
16-30
6
23%
3
14%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
2
8%
6
29%
61-75
9
35%
7
33%
76-90
Забито
44
43
20 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 15
10 Не забивали 14
4
9%
6
14%
1-15
7
16%
6
14%
16-30
9
20%
5
12%
31-45
5
11%
10
23%
46-60
8
18%
8
19%
61-75
11
25%
8
19%
76-90
Пропущено
49
44
23 В 1-м тайме 19
26 Во 2-м тайме 25
20 Пропускали первыми 16
27 Не пропускали 26
3
6%
6
14%
1-15
12
24%
5
11%
16-30
8
16%
8
18%
31-45
7
14%
4
9%
46-60
6
12%
9
20%
61-75
13
27%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Васко да Гама - Коринтианс 2:4 Коринтианс - Байя 1:5 Гремио - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 1:1
Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Коринтианс - Сантос 1:1 Куяба - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Америка Минейро 1:1 Флуминенсе - Коринтианс 3:3 Коринтианс - Фламенго 1:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Коринтианс - Гремио 4:4 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Гойяс 1:1
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Ред Булл Брагантино 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 0:0
Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коритиба Парана 3:4 Васко да Гама - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 7:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 0:2 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 2:1 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Боливар 2:0 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Боливар - Интернасьонал Порту Алегре 0:1
Результаты матчей
Коринтианс
Интернасьонал Порту Алегре
Точный счет
1:1
8 раз 42%
1:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
0:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
12 раз 63%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
0
6 раз 33%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
7
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:2
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
8 раз 42%
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
Точный счет
1:1
9 раз 24%
1:0
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
3:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
0:0
6 раз 16%
1:2
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
20 раз 54%
0
8 раз 22%
2
4 раза 11%
3
3 раза 8%
4
2 раза 5%
0
14 раз 38%
1
10 раз 27%
2
10 раз 27%
3
2 раза 5%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Коринтианс
Интернасьонал Порту Алегре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
126
514
810
316
315
118
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
118
414
514
216
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
298
Больше Меньше
2314
928
1324
532
334
235
136
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|18 (4)
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|18 (4)
|Гремио
|Суарес Луис
|14 (11)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|14 (10)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|13 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 15
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 12
|Коритиба Парана
|Robson IV
|13
|Флуминенсе
|Андре
|1 11
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 11