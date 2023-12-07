  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 38.
Сан-Паулу
1:0
Конец матча
Фламенго
0'
15' Желтая карточка
Кастро Пабло
1:0
26' Гол
Лусиано Невес
79' Желтая карточка
Аллан Соуза
90'+7
23
Рафаэл
Пирес
45
Nathan
Mendes
5
Арболеда
Роберт
35
Lucas
Beraldo
6
Welington
29
Pablo
Maia
25
Alisson
II
27
Wellington
Rato
10
Лусиано
Невес
31
Жуан
Бланко
38
Caio
Paulista
17
Росси
Агустин
2
Варела
Гильермо
15
Бруно
Фабрисио
30
Кастро
Пабло
6
Айртон
Лукас
5
Пульгар
Эрик
20
Жерсон
Сантос
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
31
Араужо
Луис
9
Педро
Гильерме
11
Эвертон
Соарес
Сан-Паулу
4-3-3
Фламенго
4-3-3

История личных встреч

Сан-Паулу
Фламенго

20 матчей

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
45%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед

38 матчей

36.8%
28.9%
34.3%
14 побед 11 ничьих 13 побед

Первый тайм

31.6%
50%
18.4%
12 побед 19 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.6%
34.2%
34.2%
12 побед 13 ничьих 13 побед

История матчей

К
1:1
К
0:1
СA
1:1
К
1:0
К
1:3
СA
0:2
СA
3:1
СA
0:4
СA
5:1
СA
2:1
К
3:0
К
1:2
СA
1:4
СA
0:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:1
СA
2:0
СA
2:0
СA
0:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
2:1
ТМК
0:1
БСА
2:2
БСА
0:2
БСА
2:0
БСА
0:0
СA
1:0
СA
4:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
2:2
СA
2:0
СA
2:4

Голы

Всего голов

29
22

Голов в среднем за матч

1.53
1.16

Среднее время на гол

58
77

Всего голов

25
23

Голов в среднем за матч

1.32
1.21

Среднее время на гол

68
74

Всего голов

54
45

Голов в среднем за матч

1.42
1.18

Тотал матчей

2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
29
Больше 76%
Меньше 24%
9
18
Больше 47%
Меньше 53%
20
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
36

Среднее время на гол

63
76

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусиано Невес 9 (2) 0.24
Кальери Хонатан 9 (2) 0.24
Pablo Maia 4 0.11
David VI 2 0.05
Пауло Маркос 2 0.05
Michel Araujo 2 0.05
Пато Алешандре 2 0.05
Родригес Хамес 1 0.03
Caio Paulista 1 0.03
Rodrigo Nestor 1 0.03
Жуан Бланко 1 0.03
Alan Franco1 1 0.03
Эрисон 1 (1) 0.03
Лукас Моура 1 0.03
Невес Габриэль 1 0.03
Lucas Beraldo 1 0.03
Nathan Mendes 1 0.03
Alisson II 0 0
Wellington Rato 0 0
Рафинья Марсио 0 0
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 13 (4) 0.34
Де Арраскаэта Джорджиан 7 0.18
Жерсон Сантос 5 0.13
Габриэл Барбоза 5 (4) 0.13
Эвертон Соарес 4 0.11
Айртон Лукас 4 0.11
Рибейро Эвертон 3 0.08
Лео Перейра 3 0.08
Араужо Луис 3 0.08
Пульгар Эрик 2 0.05
Энрике Бруно 2 0.05
Viktor Hugo 1 0.03
Луис Давид 1 0.03
Уэсли Лопес 1 0.03
Франса Матеус 1 0.03
Луис Филипе 0 0
Тьяго Маия 0 0
Бруно Фабрисио 0 0

Карточки

Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pablo Maia 8 1
Рафинья XXI 8 1
Невес Габриэль 6 1
Lucas Beraldo 7 0
Коста Диего 6 0
Кальери Хонатан 6 0
Wellington Rato 6 0
Rodrigo Nestor 4 1
David VI 5 0
Лусиано Невес 5 0
Nathan Mendes 5 0
Dorival Junior 3 1
Caio Paulista 4 0
Michel Araujo 3 0
Alan Franco1 3 0
Rodrigo Huendra 3 0
Арболеда Роберт 1 1
Рафинья Марсио 2 0
Пауло Маркос 2 0
Жуан Бланко 2 0
Welington 2 0
Alisson II 2 0
Patryck 2 0
Rai Ramos 2 0
Эрисон 2 0
Таллиш Энрике 1 0
Рафаэл Пирес 1 0
Мендес Джегсон 1 0
Жандрей 1 0
Luan5 1 0
Matheus Belem 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 7 2
Пульгар Эрик 9 0
Энрике Бруно 7 1
Бруно Фабрисио 8 0
Айртон Лукас 8 0
Тьяго Маия 7 0
Лео Перейра 6 0
Жерсон Сантос 4 1
Араужо Луис 2 1
Луис Филипе 3 0
Рибейро Эвертон 3 0
Де Арраскаэта Джорджиан 3 0
Видаль Артуро 2 0
Котулио Матеус 2 0
Мариньо 2 0
Кастро Пабло 1 0
Луис Давид 1 0
Андре Силва 1 0
Росси Агустин 1 0
Кунья Матеус 1 0
Jesus Igor 1 0
Аллан Соуза 1 0
Педро Гильерме 1 0
Viktor Hugo 1 0

Результаты матчей

Сан-Паулу
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
37% (7)
11% (2)
Фламенго
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
16% (3)
58% (11)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

7
10

Упущенные победы

1
6
Сан-Паулу
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
26% (5)
63% (12)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
47% (9)
11% (2)
Фламенго
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

20
11

Упущенные победы

5
23
Сан-Паулу
85.2%
14.8%
23 победы 4 поражения
Первый тайм
34% (13)
50% (19)
16% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (18)
42% (16)
11% (4)
Фламенго
44.8%
55.2%
13 побед 16 поражений
Первый тайм
29% (11)
42% (16)
29% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (11)
24% (9)
47% (18)

Сухие победы

11
5

Сухие поражения

3
12

Волевые победы

27
21

Упущенные победы

6
29

Голы по времени матча

Забито

29
29
13 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 10
24 Не забивали 24
0
0%
2
7%
1-15
6
21%
6
21%
16-30
7
24%
8
28%
31-45
2
7%
4
14%
46-60
2
7%
2
7%
61-75
12
41%
7
24%
76-90

Пропущено

13
27
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 14
4
31%
2
7%
1-15
2
15%
4
15%
16-30
2
15%
4
15%
31-45
1
8%
7
26%
46-60
1
8%
1
4%
61-75
3
23%
9
33%
76-90

Забито

12
26
7 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 12
26 Не забивали 22
3
25%
3
12%
1-15
2
17%
5
19%
16-30
2
17%
3
12%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
5
42%
7
27%
76-90

Пропущено

24
16
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
4
17%
2
13%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
5
21%
3
19%
31-45
2
8%
1
6%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
8
33%
6
38%
76-90

Забито

41
55
20 В 1-м тайме 27
21 Во 2-м тайме 28
16 Забивали первыми 22
12 Не забивали 8
3
7%
5
9%
1-15
8
20%
11
20%
16-30
9
22%
11
20%
31-45
2
5%
8
15%
46-60
2
5%
6
11%
61-75
17
41%
14
25%
76-90

Пропущено

37
43
19 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 23
8
22%
4
9%
1-15
4
11%
6
14%
16-30
7
19%
7
16%
31-45
3
8%
8
19%
46-60
4
11%
3
7%
61-75
11
30%
30%
15
35%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Паулу
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Байя - Сан-Паулу 0:1 Сан-Паулу - Куяба 0:0 Флуминенсе - Сан-Паулу 1:0
Сантос - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:0 Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 5:0 Сан-Паулу - Гремио 3:0 Гойяс - Сан-Паулу 2:0 Васко да Гама - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Сан-Паулу - Коритиба Парана 2:1 Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Фламенго - Сан-Паулу 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - ЛДУ Кито 1:0 Америка Минейро - Сан-Паулу 2:1
Фламенго
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фламенго - Куяба 2:1 Фламенго - Атлетико Минейро 0:3 Америка Минейро - Фламенго 0:3 Фламенго - Ред Булл Брагантино 1:0
Фламенго - Флуминенсе 1:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Форталеза Сеара - Фламенго 0:2 Фламенго - Сантос 1:2 Гремио - Фламенго 3:2 Фламенго - Васко да Гама 1:0 Крузейро - Фламенго 0:2 Коринтианс - Фламенго 1:1 Фламенго - Байя 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Гойяс - Фламенго 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 1:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Коритиба Парана - Фламенго 2:3

Результаты матчей

Сан-Паулу
Фламенго

Точный счет

1:0
4 раза 21%
2:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
3:0
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
1
9 раз 47%
2
4 раза 21%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%

Точный счет

2:1
6 раз 32%
0:0
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:3
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 58%
0
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
4 раза 21%
4
1 раз 5%

Точный счет

2:1
10 раз 26%
0:0
7 раз 18%
1:0
6 раз 16%
1:1
4 раза 11%
0:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 16%
1:0
5 раз 13%
2:3
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:3
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
1:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 42%
0
13 раз 34%
2
5 раз 13%
3
2 раза 5%
4
2 раза 5%
1
13 раз 34%
2
9 раз 24%
0
8 раз 21%
3
7 раз 18%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Сан-Паулу
Фламенго

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
16
3
9
10
1.5
7
12
4
15
2.5
3
16
2
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
14
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
13
0.5
Больше Меньше
30
8
9
29
1.5
17
21
4
34
2.5
8
30
2
36
3.5
1
37
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 38 20 10 8 64 - 33 70
2.
Гремио
 38 21 5 12 63 - 56 68
3.
Атлетико Минейро
 38 19 9 10 52 - 32 66
4.
Фламенго
 38 19 9 10 56 - 42 66
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 39 18 11 10 59 - 38 65
6.
Ред Булл Брагантино
 38 17 11 10 49 - 35 62
7.
Атлетико Паранаэнсе
 39 14 15 10 52 - 44 57
8.
Флуминенсе
 38 16 8 14 51 - 47 56
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 38 15 10 13 46 - 45 55
10.
Форталеза Сеара
 38 15 9 14 45 - 44 54
11.
Сан-Паулу
 38 14 11 13 40 - 38 53
12.
Куяба
 38 14 9 15 40 - 39 51
13.
Коринтианс
 38 12 14 12 47 - 48 50
14.
Крузейро
 38 11 14 13 35 - 32 47
15.
Васко да Гама
 38 12 9 17 41 - 51 45
16.
Байя
 38 12 8 18 50 - 53 44
17.
Сантос
 38 11 10 17 39 - 64 43
18.
Гойяс
 38 9 11 18 36 - 53 38
19.
Коритиба Парана
 38 8 6 24 41 - 73 30
20.
Америка Минейро
 38 5 9 24 42 - 81 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 19 14 2 3 35 - 12 44
2.
Гремио
 19 14 2 3 34 - 16 44
3.
Флуминенсе
 19 13 4 2 33 - 18 43
4.
Сан-Паулу
 19 13 3 3 29 - 13 42
5.
Ред Булл Брагантино
 19 11 5 3 28 - 14 38
6.
Атлетико Паранаэнсе
 19 10 8 1 33 - 19 38
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 20 11 5 4 37 - 18 38
8.
Атлетико Минейро
 19 11 3 5 28 - 16 36
9.
Фламенго
 19 10 5 4 26 - 16 35
10.
Форталеза Сеара
 19 9 6 4 28 - 20 33
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 19 9 5 5 30 - 21 32
12.
Васко да Гама
 19 9 2 8 24 - 23 29
13.
Байя
 19 8 5 6 29 - 21 29
14.
Коринтианс
 19 6 10 3 26 - 23 28
15.
Сантос
 19 6 7 6 26 - 28 25
16.
Куяба
 19 6 6 7 23 - 22 24
17.
Гойяс
 19 5 7 7 19 - 25 22
18.
Крузейро
 19 4 8 7 14 - 17 20
19.
Америка Минейро
 19 5 2 12 21 - 38 17
20.
Коритиба Парана
 19 4 4 11 17 - 28 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 19 9 4 6 30 - 26 31
2.
Атлетико Минейро
 19 8 6 5 24 - 16 30
3.
Куяба
 19 8 3 8 17 - 17 27
4.
Крузейро
 19 7 6 6 21 - 15 27
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 19 7 6 6 22 - 20 27
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 19 6 8 5 29 - 21 26
7.
Гремио
 19 7 3 9 29 - 40 24
8.
Ред Булл Брагантино
 19 6 6 7 21 - 21 24
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 19 6 5 8 16 - 24 23
10.
Коринтианс
 19 6 4 9 21 - 25 22
11.
Форталеза Сеара
 19 6 3 10 17 - 24 21
12.
Атлетико Паранаэнсе
 20 4 7 9 19 - 25 19
13.
Сантос
 19 5 3 11 13 - 36 18
14.
Гойяс
 19 4 4 11 17 - 28 16
15.
Васко да Гама
 19 3 7 9 17 - 28 16
16.
Байя
 19 4 3 12 21 - 32 15
17.
Коритиба Парана
 19 4 2 13 24 - 45 14
18.
Флуминенсе
 19 3 4 12 18 - 29 13
19.
Сан-Паулу
 19 1 8 10 11 - 25 11
20.
Америка Минейро
 19 0 7 12 21 - 43 7
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 21 (4)
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 18 (4)
Гремио Суарес Луис 17 (11)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 15 (11)
Сантос Леонардо Маркос 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 16
Флуминенсе Андре 1 12
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 12
Сантос Rodrigo Fernandez2 1 12
Палмейрас Сан-Паулу Гомес Густаво 2 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 26'
    Веллингтон Рато сделал результативную передачу.
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