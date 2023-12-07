Тур: 38.
Ход матча
15'
26'
1:0
64'
79'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Рафаэл
Пирес
29
Pablo
Maia
25
Alisson
II
31
Жуан
Бланко
30
Кастро
Пабло
31
Араужо
Луис
- Основной состав
-
23 Рафаэл ПиресВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Pablo MaiaПолузащитник
-
25 Alisson IIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Жуан БланкоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
-
30 Морейра ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
49 ЭрисонНападающий
-
22 David VI
-
-
28 Alan Franco1
-
36 Patryck
-
-
-
Главный тренер: Dorival Junior
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Кастро ПаблоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Араужо ЛуисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Луис ФилипеВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 CleitonПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Аллан СоузаПолузащитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
-
25 Кунья МатеусНападающий
-
43 Уэсли ЛопесНападающий
- Нападающий
-
29 Viktor Hugo
-
Главный тренер: Тите
История личных встреч
Сан-Паулу
Фламенго
20 матчей
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
45%
12 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед
38 матчей
36.8%
28.9%
34.3%
14 побед 11 ничьих 13 побед
Первый тайм
31.6%
50%
18.4%
12 побед 19 ничьих 7 побед
Второй тайм
31.6%
34.2%
34.2%
12 побед 13 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
22
Голов в среднем за матч
1.53
1.16
Среднее время на гол
58
77
Всего голов
25
23
Голов в среднем за матч
1.32
1.21
Среднее время на гол
68
74
Всего голов
54
45
Голов в среднем за матч
1.42
1.18
Тотал матчей
2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
29
Больше 76%
Меньше 24%
9
18
Больше 47%
Меньше 53%
20
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
Среднее время на гол
63
76
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусиано Невес
|9 (2)
|0.24
|Кальери Хонатан
|9 (2)
|0.24
|Pablo Maia
|4
|0.11
|David VI
|2
|0.05
|Пауло Маркос
|2
|0.05
|Michel Araujo
|2
|0.05
|Пато Алешандре
|2
|0.05
|Родригес Хамес
|1
|0.03
|Caio Paulista
|1
|0.03
|Rodrigo Nestor
|1
|0.03
|Жуан Бланко
|1
|0.03
|Alan Franco1
|1
|0.03
|Эрисон
|1 (1)
|0.03
|Лукас Моура
|1
|0.03
|Невес Габриэль
|1
|0.03
|Lucas Beraldo
|1
|0.03
|Nathan Mendes
|1
|0.03
|Alisson II
|0
|0
|Wellington Rato
|0
|0
|Рафинья Марсио
|0
|0
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|13 (4)
|0.34
|Де Арраскаэта Джорджиан
|7
|0.18
|Жерсон Сантос
|5
|0.13
|Габриэл Барбоза
|5 (4)
|0.13
|Эвертон Соарес
|4
|0.11
|Айртон Лукас
|4
|0.11
|Рибейро Эвертон
|3
|0.08
|Лео Перейра
|3
|0.08
|Араужо Луис
|3
|0.08
|Пульгар Эрик
|2
|0.05
|Энрике Бруно
|2
|0.05
|Viktor Hugo
|1
|0.03
|Луис Давид
|1
|0.03
|Уэсли Лопес
|1
|0.03
|Франса Матеус
|1
|0.03
|Луис Филипе
|0
|0
|Тьяго Маия
|0
|0
|Бруно Фабрисио
|0
|0
Карточки
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pablo Maia
|8
|1
|Рафинья XXI
|8
|1
|Невес Габриэль
|6
|1
|Lucas Beraldo
|7
|0
|Коста Диего
|6
|0
|Кальери Хонатан
|6
|0
|Wellington Rato
|6
|0
|Rodrigo Nestor
|4
|1
|David VI
|5
|0
|Лусиано Невес
|5
|0
|Nathan Mendes
|5
|0
|Dorival Junior
|3
|1
|Caio Paulista
|4
|0
|Michel Araujo
|3
|0
|Alan Franco1
|3
|0
|Rodrigo Huendra
|3
|0
|Арболеда Роберт
|1
|1
|Рафинья Марсио
|2
|0
|Пауло Маркос
|2
|0
|Жуан Бланко
|2
|0
|Welington
|2
|0
|Alisson II
|2
|0
|Patryck
|2
|0
|Rai Ramos
|2
|0
|Эрисон
|2
|0
|Таллиш Энрике
|1
|0
|Рафаэл Пирес
|1
|0
|Мендес Джегсон
|1
|0
|Жандрей
|1
|0
|Luan5
|1
|0
|Matheus Belem
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэл Барбоза
|7
|2
|Пульгар Эрик
|9
|0
|Энрике Бруно
|7
|1
|Бруно Фабрисио
|8
|0
|Айртон Лукас
|8
|0
|Тьяго Маия
|7
|0
|Лео Перейра
|6
|0
|Жерсон Сантос
|4
|1
|Араужо Луис
|2
|1
|Луис Филипе
|3
|0
|Рибейро Эвертон
|3
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0
|Видаль Артуро
|2
|0
|Котулио Матеус
|2
|0
|Мариньо
|2
|0
|Кастро Пабло
|1
|0
|Луис Давид
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Росси Агустин
|1
|0
|Кунья Матеус
|1
|0
|Jesus Igor
|1
|0
|Аллан Соуза
|1
|0
|Педро Гильерме
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Паулу
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
37% (7)
11% (2)
Фламенго
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
16% (3)
58% (11)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
7
10
Упущенные победы
1
6
Сан-Паулу
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
26% (5)
63% (12)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
47% (9)
11% (2)
Фламенго
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
20
11
Упущенные победы
5
23
Сан-Паулу
85.2%
14.8%
23 победы 4 поражения
Первый тайм
34% (13)
50% (19)
16% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (18)
42% (16)
11% (4)
Фламенго
44.8%
55.2%
13 побед 16 поражений
Первый тайм
29% (11)
42% (16)
29% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (11)
24% (9)
47% (18)
Сухие победы
11
5
Сухие поражения
3
12
Волевые победы
27
21
Упущенные победы
6
29
Голы по времени матча
Забито
29
29
13 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 10
24 Не забивали 24
0
0%
2
7%
1-15
6
21%
6
21%
16-30
7
24%
8
28%
31-45
2
7%
4
14%
46-60
2
7%
2
7%
61-75
12
41%
7
24%
76-90
Пропущено
13
27
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 14
4
31%
2
7%
1-15
2
15%
4
15%
16-30
2
15%
4
15%
31-45
1
8%
7
26%
46-60
1
8%
1
4%
61-75
3
23%
9
33%
76-90
Забито
12
26
7 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 12
26 Не забивали 22
3
25%
3
12%
1-15
2
17%
5
19%
16-30
2
17%
3
12%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
5
42%
7
27%
76-90
Пропущено
24
16
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
4
17%
2
13%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
5
21%
3
19%
31-45
2
8%
1
6%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
8
33%
6
38%
76-90
Забито
41
55
20 В 1-м тайме 27
21 Во 2-м тайме 28
16 Забивали первыми 22
12 Не забивали 8
3
7%
5
9%
1-15
8
20%
11
20%
16-30
9
22%
11
20%
31-45
2
5%
8
15%
46-60
2
5%
6
11%
61-75
17
41%
14
25%
76-90
Пропущено
37
43
19 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 23
8
22%
4
9%
1-15
4
11%
6
14%
16-30
7
19%
7
16%
31-45
3
8%
8
19%
46-60
4
11%
3
7%
61-75
11
30%
30%
15
35%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Паулу
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Байя - Сан-Паулу 0:1 Сан-Паулу - Куяба 0:0 Флуминенсе - Сан-Паулу 1:0
Сантос - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:0 Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 5:0 Сан-Паулу - Гремио 3:0 Гойяс - Сан-Паулу 2:0 Васко да Гама - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Сан-Паулу - Коритиба Парана 2:1 Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Фламенго - Сан-Паулу 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - ЛДУ Кито 1:0 Америка Минейро - Сан-Паулу 2:1
Фламенго
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фламенго - Куяба 2:1 Фламенго - Атлетико Минейро 0:3 Америка Минейро - Фламенго 0:3 Фламенго - Ред Булл Брагантино 1:0
Фламенго - Флуминенсе 1:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Форталеза Сеара - Фламенго 0:2 Фламенго - Сантос 1:2 Гремио - Фламенго 3:2 Фламенго - Васко да Гама 1:0 Крузейро - Фламенго 0:2 Коринтианс - Фламенго 1:1 Фламенго - Байя 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Гойяс - Фламенго 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 1:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Коритиба Парана - Фламенго 2:3
Результаты матчей
Сан-Паулу
Фламенго
Точный счет
1:0
4 раза 21%
2:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
3:0
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
1
9 раз 47%
2
4 раза 21%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
Точный счет
2:1
6 раз 32%
0:0
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:3
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 58%
0
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
4 раза 21%
4
1 раз 5%
Точный счет
2:1
10 раз 26%
0:0
7 раз 18%
1:0
6 раз 16%
1:1
4 раза 11%
0:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 16%
1:0
5 раз 13%
2:3
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:3
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
1:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 42%
0
13 раз 34%
2
5 раз 13%
3
2 раза 5%
4
2 раза 5%
1
13 раз 34%
2
9 раз 24%
0
8 раз 21%
3
7 раз 18%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Сан-Паулу
Фламенго
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
163
910
712
415
316
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
145
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2513
Больше Меньше
308
929
1721
434
830
236
137
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|21 (4)
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|18 (4)
|Гремио
|Суарес Луис
|17 (11)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|15 (11)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|13 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 16
|Флуминенсе
|Андре
|1 12
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 12
|Сантос
|Rodrigo Fernandez2
|1 12
|Палмейрас Сан-Паулу
|Гомес Густаво
|2 10