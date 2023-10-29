  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 30.
Атлетико Минейро
2:0
Конец матча
Флуминенсе
0'
50' Желтая карточка
Lele
52' Желтая карточка
Rubens
59' Желтая карточка
Жемерсон де Жесус
1:0
62' Гол
Паулиньо Жозе
2:0
83' Гол
Паулиньо Жозе
90'+7
22
Эверсон
26
Саравия
Ренсо
28
Лемос
Маурисио
34
Жемерсон
де
Жесус
13
Арана
Гильерме
5
Отавио
II
23
Франко
Алан
15
Сарачо
Федерико
44
Rubens
10
Паулиньо
Жозе
7
Халк
Живанилдо
1
Фабио
Лопес
23
Guga3
4
Марлон
44
Браз
Давид
16
Diogo
VII
7
Андре
8
Мартинелли
Габриэл
29
Тьяго
Сантос
17
Фернандес
Леонардо
45
Vinicius
Lima
9
Джон
Кеннеди
Атлетико Минейро
4-4-2
Флуминенсе
4-5-1

История личных встреч

Атлетико Минейро
Флуминенсе

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.1%
58.8%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 6 побед

34 матча

38.2%
35.3%
26.5%
13 побед 12 ничьих 9 побед

Первый тайм

23.5%
52.9%
23.6%
8 побед 18 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.3%
47.1%
17.6%
12 побед 16 ничьих 6 побед

История матчей

СA
1:1
СA
2:0
СA
5:3
СA
2:1
К
1:0
К
1:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
5:2
СA
2:1
СA
1:2
СA
4:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
4:1
БСА
0:0
БСА
2:0
БСА
2:2
БСА
2:2
СA
3:2
СA
0:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
5:1
СA
1:3
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:1

Голы

Всего голов

30
20

Голов в среднем за матч

1.88
1.11

Среднее время на гол

48
81

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

1.56
1.06

Среднее время на гол

57
84

Всего голов

58
37

Голов в среднем за матч

1.71
1.09

Тотал матчей

2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

52
82

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паулиньо Жозе 13 0.43
Халк Живанилдо 11 (3) 0.37
Павон Кристиан 3 (1) 0.1
Igor Gomes 2 0.07
Hyoran 2 0.07
Сарачо Федерико 1 0.03
Варгас Эдуардо 1 0.03
Кардек Алан 1 0.03
Лемос Маурисио 1 0.03
Эденилсон дос Сантос 0 0
Саравия Ренсо 0 0
Педриньо II 0 0
Батталья Родриго 0 0
Феррейра Мариано 0 0
Жемерсон де Жесус 0 0
Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кано Херман 7 0.23
Vinicius Lima 6 0.2
Ариас Джон 5 (1) 0.17
Джон Кеннеди 4 0.13
Гансо Пауло 3 0.1
Keno 2 (1) 0.07
Lele 2 0.07
Мело Фелипе 2 0.07
Нино III 2 0.07
Guga3 1 0.03
Samuel VII 1 0.03
Марсело Виера 1 0.03
Diogo VII 1 0.03
Мартинелли Габриэл 1 0.03
Нето Жоао 1 0.03
Фернандес Леонардо 1 0.03
Алан VI 1 0.03
Gabriel Pirani 1 0.03
Jony Gonzalez 0 0
Alexsander Gomes 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемос Маурисио 10 1
Саравия Ренсо 8 1
Отавио II 8 0
Халк Живанилдо 7 0
Жемерсон де Жесус 7 0
Павон Кристиан 7 0
Батталья Родриго 6 0
Сарачо Федерико 6 0
Эверсон 5 0
Феррейра Мариано 5 0
Hyoran 4 0
Rubens 4 0
Варгас Эдуардо 3 0
Арана Гильерме 1 1
Эдуардо Коудет 2 0
Франко Алан 2 0
Igor Gomes 2 0
Де Лара Фукс Бруно 2 0
Луис Фелипе Сколари 0 1
Кардек Алан 1 0
Ревер Умберто 1 0
Patrick I 1 0
Nathan VI 1 0
Igor Rabello 1 0
Педриньо II 1 0
Matheus Mendes 1 0
Alisson Santana 1 0
Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре 10 1
Fernando Diniz 7 2
Мело Фелипе 8 1
Джон Кеннеди 8 0
Samuel VII 7 0
Кано Херман 6 0
Vinicius Lima 6 0
Тьяго Сантос 4 1
Ариас Джон 4 1
Нино III 4 1
Марлон 5 0
Keno 5 0
Lele 3 1
Мартинелли Габриэл 3 1
Марсело Виера 3 0
Гансо Пауло 3 0
Фабио Лопес 3 0
Джованни 1 0
Браз Давид 1 0
Маноэл 1 0
Фернандес Леонардо 1 0
Jony Gonzalez 1 0
Diogo VII 1 0
Daniel XII 1 0
Vitor Mendes 1 0
Guga3 1 0
Gabriel Pirani 1 0
Pedro Rangel 1 0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Флуминенсе
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

8
9
Атлетико Минейро
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Флуминенсе
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

16
29
Атлетико Минейро
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)
Флуминенсе
12.5%
87.5%
3 победы 21 поражение
Первый тайм
17% (5)
47% (14)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
30% (9)
57% (17)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

7
13

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

24
38

Голы по времени матча

Забито

19
14
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 4
16 Не забивали 23
4
21%
1
7%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
4
21%
2
14%
31-45
2
11%
6
43%
46-60
2
11%
2
14%
61-75
5
26%
2
14%
76-90

Пропущено

12
26
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 12
2
17%
1
4%
1-15
0
0%
6
23%
16-30
2
17%
3
12%
31-45
2
17%
4
15%
46-60
2
17%
4
15%
61-75
4
33%
8
31%
76-90

Забито

17
29
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 9
21 Не забивали 16
4
24%
3
10%
1-15
1
6%
4
14%
16-30
2
12%
5
17%
31-45
1
6%
9
31%
46-60
3
18%
4
14%
61-75
6
35%
4
14%
76-90

Пропущено

11
13
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
3
27%
4
31%
1-15
1
9%
4
31%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
2
18%
2
15%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
2
18%
1
8%
76-90

Забито

36
43
17 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 27
20 Забивали первыми 13
7 Не забивали 9
8
22%
4
9%
1-15
3
8%
5
12%
16-30
6
17%
7
16%
31-45
3
8%
15
35%
46-60
5
14%
6
14%
61-75
11
31%
6
14%
76-90

Пропущено

23
39
10 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 16
16 Не пропускали 20
5
22%
5
13%
1-15
1
4%
10
26%
16-30
4
17%
4
10%
31-45
4
17%
6
15%
46-60
3
13%
5
13%
61-75
6
26%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Крузейро 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Коритиба Парана 1:2
Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Куяба 1:0 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Сантос 2:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:2 Либертад - Атлетико Минейро 1:1
Флуминенсе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Флуминенсе - Гойяс 5:3 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Коринтианс 3:3 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2
Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 1:2 Куяба - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Васко да Гама - Флуминенсе 4:2 Флуминенсе - Форталеза Сеара 1:0 Олимпия Асунсьон - Флуминенсе 1:3 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 2:2 Флуминенсе - Олимпия Асунсьон 2:0 Флуминенсе - Америка Минейро 3:1 Гремио - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Архентинос Хуниорс 2:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Архентинос Хуниорс - Флуминенсе 1:1 Флуминенсе - Сантос 1:0 Коритиба Парана - Флуминенсе 2:0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
Флуминенсе

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
4
1 раз 7%
0
7 раз 50%
2
5 раз 36%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:2
5 раз 17%
1:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:0
6 раз 20%
2:0
6 раз 20%
2:1
4 раза 13%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 40%
2
10 раз 33%
0
7 раз 23%
4
1 раз 3%
2
11 раз 37%
0
9 раз 30%
1
6 раз 20%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Атлетико Минейро
Флуминенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
14
2
5
10
1.5
9
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
7
7
6
9
1.5
6
8
1
14
2.5
1
13
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
7
0.5
Больше Меньше
21
9
11
19
1.5
15
15
1
29
2.5
4
26
1
29
3.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 29 18 6 5 46 - 19 60
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 30 15 8 7 48 - 24 53
3.
Ред Булл Брагантино
 29 14 10 5 41 - 26 52
4.
Фламенго
 29 14 8 7 43 - 34 50
5.
Гремио
 30 15 5 10 50 - 45 50
6.
Атлетико Минейро
 30 14 7 9 36 - 23 49
7.
Атлетико Паранаэнсе
 30 13 10 7 45 - 35 49
8.
Флуминенсе
 30 13 6 11 42 - 40 45
9.
Форталеза Сеара
 28 12 6 10 33 - 29 42
10.
Сан-Паулу
 29 10 8 11 34 - 34 38
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 29 10 8 11 32 - 34 38
12.
Куяба
 29 10 7 12 30 - 32 37
13.
Крузейро
 29 9 10 10 28 - 24 37
14.
Коринтианс
 29 8 12 9 35 - 36 36
15.
Байя
 30 9 7 14 37 - 42 34
16.
Сантос
 29 9 6 14 33 - 53 33
17.
Гойяс
 29 7 10 12 31 - 43 31
18.
Васко да Гама
 29 8 6 15 29 - 41 30
19.
Коритиба Парана
 29 5 5 19 30 - 61 20
20.
Америка Минейро
 30 4 7 19 36 - 64 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 16 11 4 1 28 - 14 37
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 11 3 1 30 - 8 36
3.
Гремио
 15 11 2 2 30 - 14 35
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 15 10 2 3 26 - 12 32
5.
Сан-Паулу
 15 10 2 3 26 - 13 32
6.
Атлетико Паранаэнсе
 15 9 5 1 28 - 17 32
7.
Ред Булл Брагантино
 15 9 4 2 23 - 10 31
8.
Форталеза Сеара
 14 8 4 2 23 - 13 28
9.
Фламенго
 13 7 4 2 18 - 9 25
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 14 7 3 4 22 - 15 24
11.
Атлетико Минейро
 15 7 3 5 18 - 13 24
12.
Коринтианс
 14 5 8 1 21 - 14 23
13.
Сантос
 15 6 5 4 25 - 23 23
14.
Байя
 14 6 4 4 23 - 15 22
15.
Васко да Гама
 15 6 2 7 17 - 17 20
16.
Гойяс
 14 4 6 4 17 - 20 18
17.
Куяба
 15 4 6 5 18 - 17 18
18.
Крузейро
 15 4 5 6 9 - 11 17
19.
Америка Минейро
 15 4 1 10 17 - 29 13
20.
Коритиба Парана
 14 3 3 8 14 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 15 7 4 4 18 - 10 25
2.
Фламенго
 16 7 4 5 25 - 25 25
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 7 3 4 16 - 11 24
4.
Ред Булл Брагантино
 14 5 6 3 18 - 16 21
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 15 5 6 4 22 - 12 21
6.
Крузейро
 14 5 5 4 19 - 13 20
7.
Куяба
 14 6 1 7 12 - 15 19
8.
Атлетико Паранаэнсе
 15 4 5 6 17 - 18 17
9.
Гремио
 15 4 3 8 20 - 31 15
10.
Форталеза Сеара
 14 4 2 8 10 - 16 14
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 15 3 5 7 10 - 19 14
12.
Коринтианс
 15 3 4 8 14 - 22 13
13.
Гойяс
 15 3 4 8 14 - 23 13
14.
Байя
 16 3 3 10 14 - 27 12
15.
Сантос
 14 3 1 10 8 - 30 10
16.
Васко да Гама
 14 2 4 8 12 - 24 10
17.
Флуминенсе
 14 2 2 10 14 - 26 8
18.
Коритиба Парана
 15 2 2 11 16 - 39 8
19.
Сан-Паулу
 14 0 6 8 8 - 21 6
20.
Америка Минейро
 15 0 6 9 19 - 35 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 17 (4)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 13 (3)
Сантос Леонардо Маркос 13 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 11 (6)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 13
Флуминенсе Андре 1 11
Гремио Рейналдо Мануэл 2 9
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 10
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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