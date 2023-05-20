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  4. Суперлига 2022-2023

Словакия: Суперлига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Слован Братислава
0:1
Конец матча
Железярне Подбрезова
0'
0:1
46' Гол
Samuel Datko
89' Желтая карточка
Martin Talakov
90'+2
1
Хован
Адриан
25
Пощек
Лукаш
5
Крижан
Рихард
2
Вут
Симен
36
Ловат
Лукас
33
Куцка
Юрай
26
Лихи
Филип
11
Барсегян
Тигран
7
Вайсс
Владимир
21
Змрхаль
Яромир
15
Абубакари
Малик
1
Лудга
Рихард
39
Marek
Kristian
Bartos
4
Оравец
Матей
14
Matej
Gresak
20
Ковачик
Петер
25
Simon
Fasko
15
Rene
Paraj
11
Samuel
Datko
70
Moussa
Sangare
10
Jozef
Spyrka
7
Daniel
Pavuk
Слован Братислава
4-2-3-1
Железярне Подбрезова
3-4-3

История личных встреч

Слован Братислава
Железярне Подбрезова

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

С
1:2
С
3:1
С
2:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

3
1.5

Среднее время на гол

30
60

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Тотал матчей

3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
67

Бомбардиры внутри турнира

Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чаврич Александр 13 (2) 0.41
Вайсс Владимир 9 (3) 0.28
Грин Эндри 6 0.19
Куцка Юрай 6 0.19
Грнчар Давид 5 0.16
Барсегян Тигран 5 (1) 0.16
Змрхаль Яромир 3 0.09
Рамирес Эрик 3 (1) 0.09
Вернон де Марко 2 0.06
Кашия Гурам 2 0.06
Шапоньич Иван 2 (1) 0.06
Абубакари Малик 2 0.06
Ловат Лукас 1 0.03
Чакветадзе Георгий 1 0.03
Канкава Джаба 1 0.03
Хольман Дэвид 1 (1) 0.03
Агбо Уче 1 0.03
Мустафич Ален 0 0
Медведев Юрий II 0 0
Абена Минти 0 0
Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кобнан Мозес 9 0.28
Daniel Pavuk 5 (2) 0.16
Christophe Kabongo 5 0.16
Marek Kristian Bartos 4 0.13
Годал Борис 4 (1) 0.13
Кузма Марек 3 (1) 0.09
Samuel Datko 3 0.09
Ковачик Петер 2 (1) 0.06
Rene Paraj 2 0.06
Бариш Дамьян 1 0.03
Jozef Spyrka 1 0.03
Issa Adekunle 1 0.03
Благут Патрик 1 0.03
Бакаля Микулаш 1 0.03
Moussa Sangare 1 0.03
Andy Masaryk 1 0.03
Куколь Владимир 0 0
Грендель Эрик 0 0
Брежнаник Михал 0 0
Martin Talakov 0 0
Matej Gresak 0 0
Simon Fasko 0 0

Карточки

Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кашия Гурам 6 0
Вайсс Владимир 4 1
Ловат Лукас 5 0
Канкава Джаба 4 0
Куцка Юрай 4 0
Вернон де Марко 4 0
Рамирес Эрик 3 0
Агбо Уче 2 0
Пощек Лукаш 2 0
Чаврич Александр 2 0
Медведев Юрий II 2 0
Мустафич Ален 2 0
Абена Минти 1 0
Шапоньич Иван 1 0
Барсегян Тигран 1 0
Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rene Paraj 8 0
Годал Борис 6 1
Marek Kristian Bartos 7 0
Грендель Эрик 3 2
Куколь Владимир 5 0
Matej Gresak 5 0
Daniel Pavuk 5 0
Бакаля Микулаш 4 0
Martin Talakov 4 0
Кобнан Мозес 4 0
Брежнаник Михал 3 0
Бариш Дамьян 3 0
Jozef Spyrka 3 0
Лудга Рихард 3 0
Simon Fasko 1 1
Samuel Datko 2 0
Christophe Kabongo 2 0
Шикула Николас 2 0
Кузма Марек 1 0
Оравец Матей 1 0
Issa Adekunle 1 0
Ковачик Петер 1 0

Результаты матчей

Слован Братислава
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
25% (4)
6% (1)
Железярне Подбрезова
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

3
11
Слован Братислава
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Железярне Подбрезова
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

11
11

Волевые поражения

26
21
Слован Братислава
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (11)
41% (13)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
31% (10)
28% (9)
Железярне Подбрезова
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
34% (11)
25% (8)
41% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
31% (10)
34% (11)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

19
14

Волевые поражения

29
32

Голы по времени матча

Забито

37
20
11 В 1-м тайме 9
26 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 10
18 Не забивали 17
3
8%
3
15%
1-15
2
5%
2
10%
16-30
6
16%
4
20%
31-45
8
22%
3
15%
46-60
9
24%
3
15%
61-75
9
24%
5
25%
76-90

Пропущено

13
26
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
2
15%
2
8%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
4
31%
5
19%
31-45
3
23%
5
19%
46-60
2
15%
7
27%
61-75
1
8%
5
19%
76-90

Забито

27
23
10 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
20 Не забивали 21
4
15%
4
17%
1-15
2
7%
2
9%
16-30
4
15%
8
35%
31-45
6
22%
2
9%
46-60
7
26%
3
13%
61-75
4
15%
4
17%
76-90

Пропущено

20
19
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
3
15%
1
5%
1-15
4
20%
2
11%
16-30
4
20%
5
26%
31-45
3
15%
3
16%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
6
30%
7
37%
76-90

Забито

64
43
21 В 1-м тайме 23
43 Во 2-м тайме 20
19 Забивали первыми 18
6 Не забивали 6
7
11%
7
16%
1-15
4
6%
4
9%
16-30
10
16%
12
28%
31-45
14
22%
5
12%
46-60
16
25%
6
14%
61-75
13
20%
9
21%
76-90

Пропущено

33
45
18 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 28
11 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 23
5
15%
3
7%
1-15
5
15%
4
9%
16-30
8
24%
10
22%
31-45
6
18%
8
18%
46-60
2
6%
8
18%
61-75
7
21%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

Слован Братислава
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 ДАК - Слован Братислава 2:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:0
Жилина - Слован Братислава 2:4 Скалица - Слован Братислава 3:3 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 4:0 Слован Братислава - Скалица 2:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:0 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Базель 2:2 Слован Братислава - Жилина 0:1 Базель - Слован Братислава 2:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 4:1 СТК-1914 Саморин - Слован Братислава 1:1 Злате Моравце - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:3 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - ДАК 2:0 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:2
ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Жилина 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 3:1 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 6:1 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Земплин 2:2 Железярне Подбрезова - Жилина 3:1 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 0:2 Железярне Подбрезова - Скалица 0:2 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 3:1 Земплин - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2

Результаты матчей

Слован Братислава
Железярне Подбрезова

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
3:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

4
5 раз 31%
2
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
12 раз 75%
2
2 раза 13%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
5 раз 16%
4:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 31%
4
7 раз 22%
0
5 раз 16%
2
5 раз 16%
3
4 раза 13%
5
1 раз 3%
1
15 раз 47%
0
6 раз 19%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Слован Братислава
Железярне Подбрезова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
11
5
11
5
1.5
8
8
8
8
2.5
4
12
5
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
15
1
6
10
1.5
3
13
4
12
2.5
1
15
3
13
3.5
1
15
1
15
4.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
5
0.5
Больше Меньше
26
6
17
15
1.5
11
21
12
20
2.5
5
27
8
24
3.5
1
31
1
31
4.5
1
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 22 14 6 2 39 - 17 48
2.
Слован Братислава
 22 14 5 3 47 - 23 47
3.
Спартак Трнава
 22 12 4 6 39 - 26 40
4.
Железярне Подбрезова
 22 9 8 5 32 - 24 35
5.
Жилина
 22 9 4 9 34 - 33 31
6.
Дукла Банска-Бистрица
 22 9 4 9 34 - 37 31
7.
Ружомберок
 22 7 9 6 24 - 22 30
8.
Земплин
 22 6 5 11 22 - 34 23
9.
Злате Моравце
 22 4 11 7 28 - 35 23
10.
Тренчин
 22 5 7 10 20 - 33 22
11.
Скалица
 22 4 7 11 19 - 31 19
12.
Татран Липтовски-Микулаш
 22 1 6 15 17 - 40 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 11 9 2 0 31 - 9 29
2.
ДАК
 11 9 1 1 22 - 8 28
3.
Жилина
 11 7 2 2 21 - 9 23
4.
Спартак Трнава
 11 6 3 2 19 - 12 21
5.
Железярне Подбрезова
 11 6 3 2 16 - 10 21
6.
Земплин
 11 5 2 4 13 - 13 17
7.
Дукла Банска-Бистрица
 11 5 1 5 17 - 15 16
8.
Тренчин
 11 4 4 3 14 - 13 16
9.
Ружомберок
 11 3 5 3 12 - 12 14
10.
Скалица
 11 3 4 4 11 - 13 13
11.
Злате Моравце
 11 2 7 2 18 - 17 13
12.
Татран Липтовски-Микулаш
 11 0 4 7 9 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 11 5 5 1 17 - 9 20
2.
Спартак Трнава
 11 6 1 4 20 - 14 19
3.
Слован Братислава
 11 5 3 3 16 - 14 18
4.
Ружомберок
 11 4 4 3 12 - 10 16
5.
Дукла Банска-Бистрица
 11 4 3 4 17 - 22 15
6.
Железярне Подбрезова
 11 3 5 3 16 - 14 14
7.
Злате Моравце
 11 2 4 5 10 - 18 10
8.
Жилина
 11 2 2 7 13 - 24 8
9.
Скалица
 11 1 3 7 8 - 18 6
10.
Земплин
 11 1 3 7 9 - 21 6
11.
Тренчин
 11 1 3 7 6 - 20 6
12.
Татран Липтовски-Микулаш
 11 1 2 8 8 - 19 5
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Топ бомбардиров
ДАК Крстович Никола 17 (3)
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 15 (5)
Спартак Трнава Тайво Абдулрахман 14 (2)
Слован Братислава Чаврич Александр 13
Скалица Фабри Андрей 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Lazar Stojsavljevic 1 12
Дукла Банска-Бистрица Загуменски Тимотей 1 9
Тренчин Пирес Келвин 2 7
ДАК Кальмар Жолт 9
Скалица Mario Holly 9
Весь список
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    • Первый тайм
    • 56'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Слован Братислава 0:1 Железярне Подбрезова онлайн

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