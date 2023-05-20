Тур: 10. Стадион: Народны (Тегельне Поле).
0:1
Конец матча
Ход матча
46'
0:1
62'
78'
89'
25
Пощек
Лукаш
36
Ловат
Лукас
33
Куцка
Юрай
26
Лихи
Филип
14
Matej
Gresak
25
Simon
Fasko
15
Rene
Paraj
11
Samuel
Datko
10
Jozef
Spyrka
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Пощек ЛукашЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Ловат ЛукасЗащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
-
26 Лихи ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Шулла МихалВратарь
- Защитник
-
6 МаудуЗащитник
- Защитник
-
3 Агбо УчеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Matej GresakЗащитник
- Полузащитник
-
25 Simon FaskoПолузащитник
-
15 Rene ParajПолузащитник
-
11 Samuel DatkoПолузащитник
- Нападающий
-
10 Jozef SpyrkaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
17 Бариш ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
-
41 Ivan Rehak
-
31 Matej Luksch
-
-
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
История личных встреч
Слован Братислава
Железярне Подбрезова
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
3
1.5
Среднее время на гол
30
60
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Тотал матчей
3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
67
Бомбардиры внутри турнира
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чаврич Александр
|13 (2)
|0.41
|Вайсс Владимир
|9 (3)
|0.28
|Грин Эндри
|6
|0.19
|Куцка Юрай
|6
|0.19
|Грнчар Давид
|5
|0.16
|Барсегян Тигран
|5 (1)
|0.16
|Змрхаль Яромир
|3
|0.09
|Рамирес Эрик
|3 (1)
|0.09
|Вернон де Марко
|2
|0.06
|Кашия Гурам
|2
|0.06
|Шапоньич Иван
|2 (1)
|0.06
|Абубакари Малик
|2
|0.06
|Ловат Лукас
|1
|0.03
|Чакветадзе Георгий
|1
|0.03
|Канкава Джаба
|1
|0.03
|Хольман Дэвид
|1 (1)
|0.03
|Агбо Уче
|1
|0.03
|Мустафич Ален
|0
|0
|Медведев Юрий II
|0
|0
|Абена Минти
|0
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кобнан Мозес
|9
|0.28
|Daniel Pavuk
|5 (2)
|0.16
|Christophe Kabongo
|5
|0.16
|Marek Kristian Bartos
|4
|0.13
|Годал Борис
|4 (1)
|0.13
|Кузма Марек
|3 (1)
|0.09
|Samuel Datko
|3
|0.09
|Ковачик Петер
|2 (1)
|0.06
|Rene Paraj
|2
|0.06
|Бариш Дамьян
|1
|0.03
|Jozef Spyrka
|1
|0.03
|Issa Adekunle
|1
|0.03
|Благут Патрик
|1
|0.03
|Бакаля Микулаш
|1
|0.03
|Moussa Sangare
|1
|0.03
|Andy Masaryk
|1
|0.03
|Куколь Владимир
|0
|0
|Грендель Эрик
|0
|0
|Брежнаник Михал
|0
|0
|Martin Talakov
|0
|0
|Matej Gresak
|0
|0
|Simon Fasko
|0
|0
Карточки
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кашия Гурам
|6
|0
|Вайсс Владимир
|4
|1
|Ловат Лукас
|5
|0
|Канкава Джаба
|4
|0
|Куцка Юрай
|4
|0
|Вернон де Марко
|4
|0
|Рамирес Эрик
|3
|0
|Агбо Уче
|2
|0
|Пощек Лукаш
|2
|0
|Чаврич Александр
|2
|0
|Медведев Юрий II
|2
|0
|Мустафич Ален
|2
|0
|Абена Минти
|1
|0
|Шапоньич Иван
|1
|0
|Барсегян Тигран
|1
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rene Paraj
|8
|0
|Годал Борис
|6
|1
|Marek Kristian Bartos
|7
|0
|Грендель Эрик
|3
|2
|Куколь Владимир
|5
|0
|Matej Gresak
|5
|0
|Daniel Pavuk
|5
|0
|Бакаля Микулаш
|4
|0
|Martin Talakov
|4
|0
|Кобнан Мозес
|4
|0
|Брежнаник Михал
|3
|0
|Бариш Дамьян
|3
|0
|Jozef Spyrka
|3
|0
|Лудга Рихард
|3
|0
|Simon Fasko
|1
|1
|Samuel Datko
|2
|0
|Christophe Kabongo
|2
|0
|Шикула Николас
|2
|0
|Кузма Марек
|1
|0
|Оравец Матей
|1
|0
|Issa Adekunle
|1
|0
|Ковачик Петер
|1
|0
Результаты матчей
Слован Братислава
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
25% (4)
6% (1)
Железярне Подбрезова
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
3
11
Слован Братислава
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Железярне Подбрезова
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
11
11
Волевые поражения
26
21
Слован Братислава
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (11)
41% (13)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
31% (10)
28% (9)
Железярне Подбрезова
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
34% (11)
25% (8)
41% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
31% (10)
34% (11)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
19
14
Волевые поражения
29
32
Голы по времени матча
Забито
37
20
11 В 1-м тайме 9
26 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 10
18 Не забивали 17
3
8%
3
15%
1-15
2
5%
2
10%
16-30
6
16%
4
20%
31-45
8
22%
3
15%
46-60
9
24%
3
15%
61-75
9
24%
5
25%
76-90
Пропущено
13
26
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
2
15%
2
8%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
4
31%
5
19%
31-45
3
23%
5
19%
46-60
2
15%
7
27%
61-75
1
8%
5
19%
76-90
Забито
27
23
10 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
20 Не забивали 21
4
15%
4
17%
1-15
2
7%
2
9%
16-30
4
15%
8
35%
31-45
6
22%
2
9%
46-60
7
26%
3
13%
61-75
4
15%
4
17%
76-90
Пропущено
20
19
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
3
15%
1
5%
1-15
4
20%
2
11%
16-30
4
20%
5
26%
31-45
3
15%
3
16%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
6
30%
7
37%
76-90
Забито
64
43
21 В 1-м тайме 23
43 Во 2-м тайме 20
19 Забивали первыми 18
6 Не забивали 6
7
11%
7
16%
1-15
4
6%
4
9%
16-30
10
16%
12
28%
31-45
14
22%
5
12%
46-60
16
25%
6
14%
61-75
13
20%
9
21%
76-90
Пропущено
33
45
18 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 28
11 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 23
5
15%
3
7%
1-15
5
15%
4
9%
16-30
8
24%
10
22%
31-45
6
18%
8
18%
46-60
2
6%
8
18%
61-75
7
21%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Слован Братислава
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 ДАК - Слован Братислава 2:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:0
Жилина - Слован Братислава 2:4 Скалица - Слован Братислава 3:3 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 4:0 Слован Братислава - Скалица 2:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:0 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Базель 2:2 Слован Братислава - Жилина 0:1 Базель - Слован Братислава 2:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 4:1 СТК-1914 Саморин - Слован Братислава 1:1 Злате Моравце - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:3 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - ДАК 2:0 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:2
ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Жилина 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 3:1 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 6:1 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Земплин 2:2 Железярне Подбрезова - Жилина 3:1 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 0:2 Железярне Подбрезова - Скалица 0:2 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 3:1 Земплин - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2
Результаты матчей
Слован Братислава
Железярне Подбрезова
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
3:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
4
5 раз 31%
2
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
12 раз 75%
2
2 раза 13%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
5 раз 16%
4:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 31%
4
7 раз 22%
0
5 раз 16%
2
5 раз 16%
3
4 раза 13%
5
1 раз 3%
1
15 раз 47%
0
6 раз 19%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Слован Братислава
Железярне Подбрезова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
115
115
88
88
412
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
151
610
313
412
115
313
115
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
275
Больше Меньше
266
1715
1121
1220
527
824
131
131
131
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|ДАК
|Крстович Никола
|17 (3)
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|15 (5)
|Спартак Трнава
|Тайво Абдулрахман
|14 (2)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|13
|Скалица
|Фабри Андрей
|11 (3)
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|1 12
|Дукла Банска-Бистрица
|Загуменски Тимотей
|1 9
|Тренчин
|Пирес Келвин
|2 7
|ДАК
|Кальмар Жолт
|9
|Скалица
|Mario Holly
|9