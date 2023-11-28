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Тур: 5. Стадион: .
Астана
 
Позже
Динамо Загреб
Прогнозы 45
Астана 15.6% (7)
X 53.3% (24)
Динамо Загреб 31.1% (14)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Астана
Ничья
Динамо Загреб
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Астана
Динамо Загреб

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

История матчей

ЛК
5:1
ЛЧ
0:2
ЛЧ
4:0
ЛЧ
1:0
ЛЧ
0:2

Голы

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

3.33
2

Среднее время на гол

27
45

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Астана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томасов Марин 2 0.33
Оганесян Камо 2 0.33
Бейсебеков Абзал 1 0.17
Лончар Стьепан 1 0.17
Досмагамбетов Тимур 0 0
Эбонг Макс 0 0
Дарбо Дембо 0 0
Динамо Загреб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петкович Бруно 2 (2) 0.5
Марин Антонио 1 0.25
Халилович Тибор 1 0.25
Булат Марко 1 0.25
Михайличенко Богдан 0 0

Карточки

Астана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аманович Алекса 4 0
Ароян Вараздат 2 0
Оганесян Камо 2 0
Бейсебеков Абзал 2 0
Лончар Стьепан 2 0
Дарбо Дембо 2 0
Куат Исламбек 1 0
Вороговский Ян 1 0
Марочкин Александр 1 0
Урега Фабьен 1 0
Эбонг Макс 1 0
Grigori Babayan 1 0
Динамо Загреб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмрели Махир 2 0
Ристовски Стефан 1 0
Перич Дино 1 0
Мишич Йосип 1 0
Куленович Сандро 1 0
Шутало Бошко 1 0
Перкович Мауро 1 0
Сергей Якирович 1 0

Результаты матчей

Астана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Динамо Загреб
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Астана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Динамо Загреб
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

3
5
Астана
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Динамо Загреб
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
29%
1
50%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
2
33%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Пропущено

9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
40%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
22%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Астана
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Астана - ФК Балкани 0:0 Шахтёр Караганда - Астана 1:1 ФК Балкани - Астана 1:2 Астана - Жетысу 2:1
Астана - Виктория Пльзень 1:2 Актобе - Астана 2:0 Астана - Окжетпес 5:2 Ордабасы - Астана 1:2 Динамо Загреб - Астана 5:1 Астана - Тобол 2:1 Партизани - Астана 1:1 Кайрат - Астана 1:0 Астана - Партизани 1:0 Астана - Кайсар 1:1 Лудогорец - Астана 5:1 Астана - Лудогорец 2:1 Астана - Динамо Загреб 0:2 Кызылжар - Астана 1:0 Динамо Загреб - Астана 4:0 Астана - Атырау 0:0
Динамо Загреб
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Динамо Загреб - Осиек 2:1 Риека - Динамо Загреб 2:2 Виктория Пльзень - Динамо Загреб 1:0 Вараждин - Динамо Загреб 1:1
Ориолик - Динамо Загреб 0:8 Динамо Загреб - Локомотив Загреб 2:1 Динамо Загреб - Виктория Пльзень 0:1 ХНК Горица - Динамо Загреб 2:1 Динамо Загреб - Истра 1961 3:0 ФК Балкани - Динамо Загреб 2:0 Хайдук - Динамо Загреб 1:0 Рудеш - Динамо Загреб 1:5 Динамо Загреб - Астана 5:1 Динамо Загреб - Славен 3:0 Осиек - Динамо Загреб 2:3 Спарта Прага - Динамо Загреб 4:1 Динамо Загреб - Риека 2:1 Динамо Загреб - Спарта Прага 3:1 АЕК - Динамо Загреб 2:2 Динамо Загреб - АЕК 1:2

Результаты матчей

Астана
Динамо Загреб

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 75%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Астана
Динамо Загреб

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1
5
1.5
1
3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виктория Пльзень
 4 4 0 0 5 - 1 12
2.
ФК Балкани
 4 1 1 2 3 - 3 4
3.
Астана
 4 1 1 2 4 - 8 4
4.
Динамо Загреб
 4 1 0 3 5 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виктория Пльзень
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Динамо Загреб
 2 1 0 1 5 - 2 3
3.
ФК Балкани
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Астана
 2 0 1 1 1 - 2 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виктория Пльзень
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Астана
 2 1 0 1 3 - 6 3
3.
ФК Балкани
 2 0 1 1 0 - 1 1
4.
Динамо Загреб
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 8
Бешикташ Абубакар Венсан 7 (2)
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Сепси Штефэнеску Мариус 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Астана - Динамо Загреб от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 ноября 2023, осталось 2 дня 9 часов 34 минуты.



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    • Прогнозы 45
    Астана 15.6% (7)
    X 53.3% (24)
    Динамо Загреб 31.1% (14)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Астана
    Ничья
    Динамо Загреб
    4.20
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    3.85
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    Прогнозы на матч Астана - Динамо Загреб

    Исход игры
    Астана
    14.9% (7)
    Ничья
    51.1% (24)
    Динамо Загреб
    34% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.3% (18)
    Меньше
    61.7% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    80.85% (38)
    Нет
    19.15% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    44.7% (21)
    1:2 Динамо Загреб
    19.1% (9)
    2:1 Астана
    8.5% (4)
    0:1 Динамо Загреб
    8.5% (4)
    1:0 Астана
    6.4% (3)
    2:2 Ничья
    6.4% (3)
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