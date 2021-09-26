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Бразилия: Серия A 2021

2021
Америка Минейро
1:1
Конец матча
Фламенго
0'
25' Желтая карточка
Ademir Santos
65' Желтая карточка
Котулио Матеус
0:1
89' Гол
Michael 3
1:1
90' Гол
Ale
90'+8
1
Матеус
Фернандо
Кавичиоли
29
Patric
II
3
Габриэль
Эдуардо
45
Potigar
66
Marlon
VII
21
Lucas
Kal
8
Juninho
IX
10
Ademir
Santos
99
Сарате
Мауро
11
Felipe
Azevedo
13
Фабрисио
Агосто
22
Батиста
Габриэл
34
Котулио
Матеус
2
Энрике
Густаво
4
Лео
Перейра
6
Мартинс
Родригес
5
Виллиан
Арао
8
Тьяго
Маия
11
Витиньо
Виктор
10
Диего
Рибас
27
Энрике
Бруно
21
Педро
Гильерме
Америка Минейро
4-2-3-1
Фламенго
4-2-3-1

История личных встреч

Америка Минейро
Фламенго

1 матч

0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
100%
-200%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

0%
200%
-100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

0%
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

0%
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

9 матчей

0%
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

0%
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

СA
2:0
СA
2:2
СA
2:0
КСМР
1:0
СA
0:1
СA
2:1
КСМР
1:0
СA
2:1
СA
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Америка Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Felipe Azevedo 3 0.14
Juninho V 2 (1) 0.09
Фабрисио Агосто 2 0.09
Ribamar 2 0.09
Ademir Santos 2 0.09
Lucas Kal 1 0.05
Rodolfo V 1 0.05
Пауло Жоао 1 0.05
Juninho IX 1 0.05
Карлос Алберто Гомес де Жезус 1 0.05
Ale 1 0.05
Marlon VII 1 0.05
Geovane VI 1 0.05
Сарате Мауро 0 0
Габриэль Эдуардо 0 0
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрике Бруно 8 0.42
Габриэл Барбоза 6 (2) 0.32
Педро Гильерме 4 0.21
Michael 3 4 0.21
Витиньо Виктор 3 0.16
Муниз Родриго 3 0.16
Энрике Густаво 2 0.11
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0.05
Рибейро Эвертон 1 0.05
Виллиан Арао 1 0.05
Тьяго Маия 1 0.05
Перейра Андреас 1 0.05
Луис Филипе 0 0
Исла Маурисио 0 0
Котулио Матеус 0 0
Марсело Родиней 0 0
Joao Gomes 0 0
Мартинс Родригес 0 0

Карточки

Америка Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Felipe Azevedo 3 0
Русшел Алан 3 0
Potigar 1 1
Карлос Алберто Гомес де Жезус 2 0
Зе Витор 2 0
Фабрисио Агосто 2 0
Назарио Бруно 2 0
Eduardo VI 2 0
Ribamar 2 0
Ramon1 2 0
Ze Ricardo1 2 0
Оливейра Андерсон 1 0
Ale 1 0
Сарате Мауро 1 0
Тоскано Марсело 1 0
Габриэль Эдуардо 1 0
Patric II 1 0
Geovane VI 1 0
Ademir Santos 1 0
Sabino1 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диего Рибас 5 0
Витиньо Виктор 5 0
Энрике Бруно 4 0
Joao Gomes 4 0
Кайо Родриго 3 0
Виллиан Арао 3 0
Котулио Матеус 3 0
Габриэл Барбоза 1 1
Исла Маурисио 2 0
Де Арраскаэта Джорджиан 2 0
Max Alves 2 0
Луис Филипе 1 0
Лео Перейра 1 0
Марсело Родиней 1 0
Энрике Густаво 1 0
Виана Бруно 1 0
Педро Гильерме 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Америка Минейро 21.05% (4) 5.26% (1) 15.79% (3) 10.53% (2) 26.32% (5) 21.05% (4)
 Фламенго 8.82% (3) 14.71% (5) 11.76% (4) 8.82% (3) 23.53% (8) 32.35% (11)

Предыдущие игры

Америка Минейро Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Сан-Паулу 0:0 Америка Минейро Коринтианс 1:1 Америка Минейро Америка Минейро 2:0 Атлетико Паранаэнсе Америка Минейро 2:0 Сеара
Америка Минейро 0:2 Брагантино Шапекоэнсе 1:1 Америка Минейро Америка Минейро 1:0 Флуминенсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Америка Минейро Гремио 1:1 Америка Минейро Америка Минейро 0:1 Спорт Ресифи Америка Минейро 0:1 Атлетико Минейро Форталеза 4:0 Америка Минейро Америка Минейро 2:0 Сантос Байя 3:4 Америка Минейро Америка Минейро 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Америка Минейро 1:1 Жувентуде Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Америка Минейро Америка Минейро 0:0 Куяба Фламенго 2:0 Америка Минейро Крисьюма 2:2 Америка Минейро
Фламенго Последние 20 матчей: +16 =1 -3
Фламенго 2:0 Барселона Гуаякиль Фламенго 0:1 Гремио Фламенго 2:0 Гремио Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Фламенго
Сантос 0:4 Фламенго Гремио 0:4 Фламенго Сеара 1:1 Фламенго Фламенго 5:1 Олимпия Асунсьон Фламенго 2:0 Спорт Ресифи Олимпия Асунсьон 1:4 Фламенго Фламенго 0:4 Интернасьонал Порту Алегре АБК 0:1 Фламенго Коринтианс 1:3 Фламенго Фламенго 6:0 АБК Фламенго 5:1 Сан-Паулу Фламенго 4:1 Дефенса и Хустисия Байя 0:5 Фламенго Дефенса и Хустисия 0:1 Фламенго Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Атлетико Минейро 2:1 Фламенго
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 21 14 4 3 32 - 13 46
2. Палмейрас Сан-Паулу 21 12 2 7 33 - 25 38
3. Фламенго 19 11 2 6 36 - 19 35
4. Форталеза 21 9 6 6 29 - 23 33
5. Брагантино 20 8 9 3 31 - 22 33
6. Коринтианс 22 8 9 5 22 - 19 33
7. Интернасьонал Порту Алегре 20 7 8 5 24 - 22 29
8. Флуминенсе 21 7 8 6 22 - 23 29
9. Сеара 21 6 10 5 20 - 21 28
10. Куяба 21 6 10 5 23 - 22 28
11. Сан-Паулу 22 6 9 7 18 - 23 27
12. Атлетико Паранаэнсе 20 8 3 9 25 - 24 27
13. Атлетико Гойяненсе 20 6 8 6 17 - 20 26
14. Америка Минейро 22 5 9 8 19 - 24 24
15. Сантос 21 5 9 7 20 - 25 24
16. Байя 21 6 5 10 25 - 33 23
17. Жувентуде 21 5 8 8 18 - 25 23
18. Гремио 19 6 4 9 15 - 18 22
19. Спорт Ресифи 21 3 8 10 8 - 18 17
20. Шапекоэнсе 22 1 7 14 17 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 9 7 1 1 19 - 5 22
2. Палмейрас Сан-Паулу 11 7 1 3 20 - 16 22
3. Сеара 11 6 4 1 15 - 8 22
4. Форталеза 10 6 3 1 17 - 7 21
5. Фламенго 10 6 0 4 16 - 12 18
6. Атлетико Паранаэнсе 10 5 3 2 14 - 11 18
7. Сантос 11 4 5 2 11 - 9 17
8. Америка Минейро 12 4 4 4 10 - 8 16
9. Флуминенсе 10 4 4 2 10 - 9 16
10. Сан-Паулу 11 3 6 2 9 - 8 15
11. Жувентуде 11 4 3 4 10 - 13 15
12. Байя 11 4 2 5 15 - 17 14
13. Коринтианс 11 3 4 4 13 - 14 13
14. Гремио 10 3 4 3 9 - 7 13
15. Куяба 11 3 4 4 13 - 15 13
16. Интернасьонал Порту Алегре 9 3 3 3 10 - 10 12
17. Брагантино 10 2 6 2 15 - 14 12
18. Атлетико Гойяненсе 10 2 6 2 7 - 8 12
19. Спорт Ресифи 10 1 4 5 2 - 6 7
20. Шапекоэнсе 10 0 2 8 5 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 12 7 3 2 13 - 8 24
2. Брагантино 10 6 3 1 16 - 8 21
3. Коринтианс 11 5 5 1 9 - 5 20
4. Интернасьонал Порту Алегре 11 4 5 2 14 - 12 17
5. Фламенго 9 5 2 2 20 - 7 17
6. Палмейрас Сан-Паулу 10 5 1 4 13 - 9 16
7. Куяба 10 3 6 1 10 - 7 15
8. Атлетико Гойяненсе 10 4 2 4 10 - 12 14
9. Флуминенсе 11 3 4 4 12 - 14 13
10. Форталеза 11 3 3 5 12 - 16 12
11. Сан-Паулу 11 3 3 5 9 - 15 12
12. Спорт Ресифи 11 2 4 5 6 - 12 10
13. Байя 10 2 3 5 10 - 16 9
14. Атлетико Паранаэнсе 10 3 0 7 11 - 13 9
15. Гремио 9 3 0 6 6 - 11 9
16. Жувентуде 10 1 5 4 8 - 12 8
17. Америка Минейро 10 1 5 4 9 - 16 8
18. Шапекоэнсе 12 1 5 6 12 - 18 8
19. Сантос 10 1 4 5 9 - 16 7
20. Сеара 10 0 6 4 5 - 13 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 9 6 5
2. Сеара Габриэл Барбоза 9 2 3
3. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 8 2 5
4. Брагантино Итало Хосе 8 0 3
5. Фламенго Энрике Бруно 8 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Палмейрас Сан-Паулу Каррейро Патрик 7 1
2. Форталеза Фелипе 7 1
3. Жувентуде Guilherme Castilho 5 2
4. Куяба Clayson 6 1
5. Сеара Габриэл Барбоза 6 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    25'
    Адемир Сантос получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Америка Минейро 1:1 Фламенго онлайн




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