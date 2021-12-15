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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
ПАС Янина
0:4
Конец матча

Стадион:
ПАОК
0'
0:1
31' Пенальти
Куртич Ясмин
54' Желтая карточка
Михай Энеа
59' Желтая карточка
Мург Томас
0:2
63' Гол
Куртич Ясмин
0:3
68' Гол
Дуглас Гомес
72' Желтая карточка
Лолис Александрос
83' Желтая карточка
Эррамуспе Родриго
83' Желтая карточка
Акпом Чуба
0:4
89' Гол
Акпом Чуба
90'+4
1
Лодыгин
Юрий
2
Салиакас
Манолис
15
Эррамуспе
Родриго
6
Каргас
Яннис
43
Пеерсман
Марвин
17
Шнайдер
Ян-Марк
10
Домингес
Хуан
80
Лиасос
Ангелос
29
Гардавски
Михаэль
21
Милинчану
Николай
18
Морейра
Ахмад
Мендес
31
Пасхалакис
Александрос
19
Лиратцис
Элефтериос
6
Михай
Энеа
15
Креспо
Хосе
16
Сидклей
Феррейра
27
Куртич
Ясмин
51
Циггарас
Теохарис
10
Мург
Томас
8
Дуглас
Гомес
14
Живкович
Андрия
47
Акпом
Чуба
ПАС Янина
4-4-2
ПАОК
4-2-3-1

История личных встреч

ПАС Янина
ПАОК

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

116.7%
50%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед

21 матч

28.6%
9.5%
61.9%
6 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.8%
28.6%
47.6%
5 побед 6 ничьих 10 побед

История матчей

С
0:1
С
0:2
С
2:1
С
0:2
С
2:1
С
1:3
С
1:0
С
0:1
С
0:1
С
3:1
С
3:1
С
1:1
С
3:0
КГ
1:1
С
2:1
С
0:2
С
1:2
С
0:1
С
2:0
С
1:3
С
1:2

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эррамуспе Родриго 5 (5) 0.36
Переа Хуан 3 0.21
Милинчану Николай 2 0.14
Морейра Ахмад Мендес 2 0.14
Каргас Яннис 2 0.14
Салиакас Манолис 1 0.07
Гардавски Михаэль 1 0.07
Шнайдер Ян-Марк 1 0.07
Конде Педро 1 0.07
Бренер Фабрисио 1 0.07
Пеерсман Марвин 0 0
Leonid Mina 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куртич Ясмин 7 (3) 0.5
Акпом Чуба 3 0.21
Дуглас Гомес 3 (1) 0.21
Свидерски Кароль 3 0.21
Живкович Андрия 2 0.14
Мург Томас 2 0.14
Бисесвар Диего 1 0.07
Сидклей Феррейра 1 0.07
Шваб Штефан 1 (1) 0.07
Виейринья 1 (1) 0.07
Митрицэ Александру 1 0.07
Лиратцис Элефтериос 1 0.07
Михаилидис Яннис 1 0.07
Эль-Каддури Омар 0 0
Живкович Живко 0 0
Лукас Тэйлор 0 0
Алвес Родриго 0 0

Карточки

ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррамуспе Родриго 4 0
Переа Хуан 4 0
Домингес Хуан 3 0
Гардавски Михаэль 3 0
Карахалиос Зисис 3 0
Лодыгин Юрий 2 0
Каргас Яннис 2 0
Салиакас Манолис 2 0
Бренер Фабрисио 2 0
Пеерсман Марвин 1 0
Шнайдер Ян-Марк 1 0
Конде Педро 1 0
Лолис Александрос 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Живкович Андрия 4 0
Михаилидис Яннис 4 0
Шваб Штефан 3 0
Эсити Андерсон 3 0
Дуглас Гомес 3 0
Куртич Ясмин 2 0
Мург Томас 2 0
Акпом Чуба 2 0
Сидклей Феррейра 2 0
Лукас Тэйлор 2 0
Михай Энеа 2 0
Варела Фернанду 1 0
Бисесвар Диего 1 0
Эль-Каддури Омар 1 0
Виейринья 1 0
Митрицэ Александру 1 0
Свидерски Кароль 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
16
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
3
27%
2
13%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
1
9%
3
19%
61-75
1
9%
5
31%
76-90

Пропущено

12
10
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
3
25%
3
30%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
3
25%
1
10%
76-90

Забито

8
11
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
1
13%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
3
38%
2
18%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
1
50%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
50%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

19
27
9 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
4
21%
3
11%
1-15
1
5%
4
15%
16-30
4
21%
5
19%
31-45
4
21%
2
7%
46-60
2
11%
6
22%
61-75
4
21%
7
26%
76-90

Пропущено

14
19
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
4
29%
3
16%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
3
21%
4
21%
31-45
1
7%
4
21%
46-60
2
14%
2
11%
61-75
3
21%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

ПАС Янина
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ПАС Янина - Волос 3:2 Ламия - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - АЕК 1:2 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5
ПАС Янина - Панетоликос 3:0 ПАС Янина - Астерас 1:1 Лариса - ПАС Янина 1:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 1:1 Ионикос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 ПАОК - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 0:2 Лариса - ПАС Янина 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Панетоликос 0:1 Волос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ламия 1:2
ПАОК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ПАОК - Ламия 2:1 ПАОК - Линкольн 2:0 Ионикос - ПАОК 3:2 Лариса - ПАОК 1:1
ПАОК - Арис Салоники 0:1 Слован Братислава - ПАОК 0:0 Атромитос - ПАОК 2:0 Панатинаикос - ПАОК 1:3 ПАОК - Копенгаген 1:2 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2 ПАОК - Волос 4:4 ОФИ - ПАОК 1:3 ПАОК - Слован Братислава 1:1 ПАОК - АЕК 2:0 Панетоликос - ПАОК 1:2 Астерас - ПАОК 0:1 Линкольн - ПАОК 0:2 ПАОК - ПАС Янина 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 0:0 14 11 3 0 24 - 9 36
2. АЕК 13 8 3 2 25 - 14 27
3. ПАОК 14 8 1 5 28 - 18 25
4. Арис Салоники 13 7 2 4 15 - 12 23
5. ПАС Янина 14 6 4 4 19 - 14 22
6. Панатинаикос 13 6 2 5 22 - 11 20
7. ОФИ 12 4 6 2 14 - 12 18
8. Астерас 14 4 5 5 13 - 12 17
9. Волос 14 4 3 7 24 - 29 15
10. Ионикос 13 3 5 5 13 - 18 14
11. Панетоликос 14 3 3 8 14 - 26 12
12. Ламия 14 2 5 7 13 - 19 11
13. Атромитос 0:0 14 2 4 8 13 - 27 10
14. Аполлон Смирнис 12 1 4 7 7 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 0:0 7 5 2 0 10 - 3 17
2. Панатинаикос 7 5 1 1 18 - 5 16
3. АЕК 6 5 0 1 12 - 4 15
4. ПАС Янина 8 3 2 3 11 - 12 11
5. Арис Салоники 6 3 2 1 7 - 6 11
6. ПАОК 6 3 1 2 12 - 8 10
7. Астерас 7 3 1 3 9 - 7 10
8. ОФИ 7 2 3 2 9 - 10 9
9. Волос 7 3 0 4 10 - 11 9
10. Ионикос 6 2 3 1 7 - 6 9
11. Атромитос 0:0 7 2 2 3 9 - 9 8
12. Аполлон Смирнис 6 1 3 2 4 - 6 6
13. Панетоликос 7 1 2 4 7 - 11 5
14. Ламия 7 0 3 4 8 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 0:0 7 6 1 0 14 - 6 19
2. ПАОК 8 5 0 3 16 - 10 15
3. АЕК 7 3 3 1 13 - 10 12
4. Арис Салоники 7 4 0 3 8 - 6 12
5. ПАС Янина 6 3 2 1 8 - 2 11
6. ОФИ 5 2 3 0 5 - 2 9
7. Ламия 7 2 2 3 5 - 6 8
8. Астерас 7 1 4 2 4 - 5 7
9. Панетоликос 7 2 1 4 7 - 15 7
10. Волос 7 1 3 3 14 - 18 6
11. Ионикос 7 1 2 4 6 - 12 5
12. Панатинаикос 6 1 1 4 4 - 6 4
13. Атромитос 0:0 7 0 2 5 4 - 18 2
14. Аполлон Смирнис 6 0 1 5 3 - 17 1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Куртич Ясмин из команды ПАОК забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч ПАС Янина 0:4 ПАОК онлайн


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