Олимпиада 2022
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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
АЕК
3:0
Конец матча

Стадион:
Аполлон Смирнис
0'
10' Желтая карточка
Лисгарас Христос
35' Желтая карточка
Ле Таллек Дамьен
47' Желтая карточка
Мохаммади Милад
1:0
52' Гол
Араужо Серхио
57' Желтая карточка
Якимовски Никола
2:0
67' Гол
Цубер Стивен
3:0
71' Гол
Араужо Серхио
79' Вторая желтая карточка
Мохаммади Милад
85' Желтая карточка
Иоаннидис Николаос
90'+4
1
Цидотас
Панайотис
19
Мишлен
Клеман
5
Сварнас
Стратос
24
Митоглу
Герасимос
3
Мохаммади
Милад
6
Ле
Таллек
Дамьен
88
Йевтич
Дарко
4
Шимански
Дамиан
9
Гарсия
Леви
11
Араужо
Серхио
17
Цубер
Стивен
13
Верхульст
Давино
44
Рогне
Томас
31
Лисгарас
Христос
15
Якимовски
Никола
2
Дентакис
Антонис
19
Чибсах
Юссиф
64
Фатион
Антони
3
Витлис
Вассилис
23
Цилулис
Сотирис
20
Сигневич
Николай
7
Памлидис
Георгиос
АЕК
4-3-3
Аполлон Смирнис
3-4-3

История личных встреч

АЕК
Аполлон Смирнис

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

14 матчей

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

С
2:2
С
2:0
К
2:1
К
2:0
С
3:4
С
2:1
С
0:2
С
0:1
С
0:0
ФЛП
3:3
ФЛП
2:1
ФЛ
1:1
ФЛЮ
1:1
ФЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Араужо Серхио 10 0.48
Цубер Стивен 7 (1) 0.33
Гарсия Леви 3 0.14
Амрабат Нордин 3 (1) 0.14
Ансарифард Карим 3 0.14
Враньеш Огнен 3 0.14
Манталос Петрос 2 (1) 0.1
Шимански Дамиан 1 0.05
Шахов Евгений 1 0.05
Ле Таллек Дамьен 1 0.05
Цавелас Георгиос 1 0.05
Хаджсафи Эсхан 1 0.05
Митоглу Герасимос 1 0.05
Мохаммади Милад 0 0
Мишлен Клеман 0 0
Танкович Муамер 0 0
Аполлон Смирнис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоаннидис Николаос 3 0.15
Памлидис Георгиос 2 0.1
Дауда Абиола 1 0.05
Фатион Антони 1 (1) 0.05
Мартинес Николас II 0 0
Цилулис Сотирис 0 0

Карточки

АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Враньеш Огнен 7 0
Симоэш Андре 7 0
Ле Таллек Дамьен 6 0
Ансарифард Карим 5 0
Шимански Дамиан 5 0
Манталос Петрос 4 0
Цавелас Георгиос 4 0
Амрабат Нордин 3 0
Рота Лазарос 3 0
Мохаммади Милад 1 1
Шахов Евгений 2 0
Гарсия Леви 0 1
Митоглу Герасимос 0 1
Хаджсафи Эсхан 1 0
Араужо Серхио 1 0
Танкович Муамер 1 0
Сварнас Стратос 1 0
Аполлон Смирнис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фатион Антони 9 1
Лисгарас Христос 6 1
Баксеванидис Димос 5 1
Иоаннидис Николаос 6 0
Кастро Фабри 6 0
Цилулис Сотирис 4 1
Алвеш Бруну 4 0
Сливка Выкинтас 4 0
Якимовски Никола 2 1
Дентакис Антонис 3 0
Домингес Луис Густаво 2 0
Верхульст Давино 1 0
Сигневич Николай 1 0
Янниотас Яннис 1 0
Памлидис Георгиос 1 0
Мартинес Николас II 1 0
Витлис Вассилис 1 0
Крайопулос Эммануил 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
3
9 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 1
8 Забивали первыми 0
11 Не забивали 17
4
22%
1
33%
1-15
3
17%
1
33%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
3
17%
1
33%
76-90

Пропущено

10
24
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 9
1
10%
3
13%
1-15
2
20%
3
13%
16-30
1
10%
2
8%
31-45
1
10%
2
8%
46-60
2
20%
9
38%
61-75
3
30%
5
21%
76-90

Забито

19
4
11 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 1
12 Не забивали 17
4
21%
0
0%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
3
16%
1
25%
31-45
1
5%
1
25%
46-60
1
5%
2
50%
61-75
6
32%
0
0%
76-90

Пропущено

12
11
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
1
8%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
25%
1
9%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
6
50%
2
18%
76-90

Забито

37
7
20 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 4
15 Забивали первыми 1
2 Не забивали 14
8
22%
1
14%
1-15
7
19%
1
14%
16-30
5
14%
1
14%
31-45
2
5%
1
14%
46-60
6
16%
2
29%
61-75
9
24%
1
14%
76-90

Пропущено

22
35
8 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 22
5 Пропускали первыми 14
12 Не пропускали 14
2
9%
5
14%
1-15
2
9%
5
14%
16-30
4
18%
3
9%
31-45
2
9%
4
11%
46-60
3
14%
11
31%
61-75
9
41%
7
20%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Арис Салоники - АЕК 2:1 АЕК - Волос 1:2 Атромитос - АЕК 0:2 ПАОК - АЕК 0:0
АЕК - Панетоликос 1:2 Ламия - АЕК 0:2 Кифисия - АЕК 1:1 АЕК - ОФИ 1:2 Ионикос - АЕК 0:1 Астерас - АЕК 0:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 АЕК - Кифисия 4:0 ПАС Янина - АЕК 1:2 АЕК - Олимпиакос 2:3 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 АЕК - Арис Салоники 2:1 Волос - АЕК 1:3 АЕК - Атромитос 3:0 Панетоликос - АЕК 1:3 ПАОК - АЕК 2:0
Аполлон Смирнис
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 2:0 Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Волос - Аполлон Смирнис 1:0
Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 Кифисия - Аполлон Смирнис 1:0 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 3:0 21 16 5 0 37 - 11 53
2. ПАОК 20 13 2 5 43 - 21 41
3. АЕК 21 12 3 6 37 - 22 39
4. Арис Салоники 21 10 5 6 21 - 18 35
5. ПАС Янина 22 9 6 7 25 - 22 33
6. Астерас 20 9 5 6 21 - 15 32
7. Панатинаикос 20 9 3 8 30 - 18 30
8. ОФИ 21 7 8 6 27 - 27 29
9. Волос 21 8 4 9 33 - 37 28
10. Панетоликос 21 6 3 12 23 - 38 21
11. Ламия 19 4 6 9 17 - 24 18
12. Ионикос 0:3 21 4 6 11 17 - 29 18
13. Атромитос 18 2 4 12 16 - 37 10
14. Аполлон Смирнис 20 1 6 13 7 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 3:0 10 8 2 0 16 - 4 26
2. Панатинаикос 11 7 2 2 22 - 6 23
3. Астерас 11 7 1 3 14 - 7 22
4. ПАОК 10 6 2 2 21 - 11 20
5. АЕК 10 6 0 4 18 - 10 18
6. ПАС Янина 11 5 3 3 15 - 13 18
7. Арис Салоники 10 5 3 2 10 - 9 18
8. Волос 11 5 1 5 15 - 17 16
9. ОФИ 11 3 5 3 16 - 18 14
10. Ионикос 0:3 10 3 3 4 9 - 12 12
11. Ламия 10 2 3 5 12 - 17 9
12. Панетоликос 10 2 2 6 9 - 15 8
13. Аполлон Смирнис 10 1 5 4 4 - 11 8
14. Атромитос 8 2 1 5 9 - 14 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 3:0 11 8 3 0 21 - 7 27
2. ПАОК 10 7 0 3 22 - 10 21
3. АЕК 11 6 3 2 19 - 12 21
4. Арис Салоники 11 5 2 4 11 - 9 17
5. ОФИ 10 4 3 3 11 - 9 15
6. ПАС Янина 11 4 3 4 10 - 9 15
7. Панетоликос 11 4 1 6 14 - 23 13
8. Волос 10 3 3 4 18 - 20 12
9. Астерас 9 2 4 3 7 - 8 10
10. Ламия 9 2 3 4 5 - 7 9
11. Панатинаикос 9 2 1 6 8 - 12 7
12. Ионикос 0:3 11 1 3 7 8 - 17 6
13. Атромитос 10 0 3 7 7 - 23 3
14. Аполлон Смирнис 10 0 1 9 3 - 24 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Ле Таллек Дамьен получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    Лисгарас Христос получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч АЕК 3:0 Аполлон Смирнис онлайн


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