Греция: Суперлига 2021-2022
3:0
Конец матча
Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
10' Желтая карточкаЛисгарас Христос
35' Желтая карточкаЛе Таллек Дамьен
47' Желтая карточкаМохаммади Милад
1:0
52' ГолАраужо Серхио
57' Желтая карточкаЯкимовски Никола
2:0
67' ГолЦубер Стивен
3:0
71' ГолАраужо Серхио
79' Вторая желтая карточкаМохаммади Милад
85' Желтая карточкаИоаннидис Николаос
Ход матча
10'
35'
47'
52'
1:0
57'
67'
2:0
71'
3:0
79'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 3
-
8 Угловые 6
-
2 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 15
-
52 Владение мячом, % 48
88
Йевтич
Дарко
17
Цубер
Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Йевтич ДаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Цубер СтивенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Argirios Giannikis
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Рогне ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Чибсах ЮссифПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marco Grote
История личных встреч
АЕК
Аполлон Смирнис
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
14 матчей
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Араужо Серхио
|10
|0.48
|Цубер Стивен
|7 (1)
|0.33
|Гарсия Леви
|3
|0.14
|Амрабат Нордин
|3 (1)
|0.14
|Ансарифард Карим
|3
|0.14
|Враньеш Огнен
|3
|0.14
|Манталос Петрос
|2 (1)
|0.1
|Шимански Дамиан
|1
|0.05
|Шахов Евгений
|1
|0.05
|Ле Таллек Дамьен
|1
|0.05
|Цавелас Георгиос
|1
|0.05
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0.05
|Митоглу Герасимос
|1
|0.05
|Мохаммади Милад
|0
|0
|Мишлен Клеман
|0
|0
|Танкович Муамер
|0
|0
Аполлон Смирнис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иоаннидис Николаос
|3
|0.15
|Памлидис Георгиос
|2
|0.1
|Дауда Абиола
|1
|0.05
|Фатион Антони
|1 (1)
|0.05
|Мартинес Николас II
|0
|0
|Цилулис Сотирис
|0
|0
Карточки
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Враньеш Огнен
|7
|0
|Симоэш Андре
|7
|0
|Ле Таллек Дамьен
|6
|0
|Ансарифард Карим
|5
|0
|Шимански Дамиан
|5
|0
|Манталос Петрос
|4
|0
|Цавелас Георгиос
|4
|0
|Амрабат Нордин
|3
|0
|Рота Лазарос
|3
|0
|Мохаммади Милад
|1
|1
|Шахов Евгений
|2
|0
|Гарсия Леви
|0
|1
|Митоглу Герасимос
|0
|1
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0
|Араужо Серхио
|1
|0
|Танкович Муамер
|1
|0
|Сварнас Стратос
|1
|0
Аполлон Смирнис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фатион Антони
|9
|1
|Лисгарас Христос
|6
|1
|Баксеванидис Димос
|5
|1
|Иоаннидис Николаос
|6
|0
|Кастро Фабри
|6
|0
|Цилулис Сотирис
|4
|1
|Алвеш Бруну
|4
|0
|Сливка Выкинтас
|4
|0
|Якимовски Никола
|2
|1
|Дентакис Антонис
|3
|0
|Домингес Луис Густаво
|2
|0
|Верхульст Давино
|1
|0
|Сигневич Николай
|1
|0
|Янниотас Яннис
|1
|0
|Памлидис Георгиос
|1
|0
|Мартинес Николас II
|1
|0
|Витлис Вассилис
|1
|0
|Крайопулос Эммануил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
3
9 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 1
8 Забивали первыми 0
11 Не забивали 17
4
22%
1
33%
1-15
3
17%
1
33%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
3
17%
1
33%
76-90
Пропущено
10
24
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 9
1
10%
3
13%
1-15
2
20%
3
13%
16-30
1
10%
2
8%
31-45
1
10%
2
8%
46-60
2
20%
9
38%
61-75
3
30%
5
21%
76-90
Забито
19
4
11 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 1
12 Не забивали 17
4
21%
0
0%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
3
16%
1
25%
31-45
1
5%
1
25%
46-60
1
5%
2
50%
61-75
6
32%
0
0%
76-90
Пропущено
12
11
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
1
8%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
25%
1
9%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
6
50%
2
18%
76-90
Забито
37
7
20 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 4
15 Забивали первыми 1
2 Не забивали 14
8
22%
1
14%
1-15
7
19%
1
14%
16-30
5
14%
1
14%
31-45
2
5%
1
14%
46-60
6
16%
2
29%
61-75
9
24%
1
14%
76-90
Пропущено
22
35
8 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 22
5 Пропускали первыми 14
12 Не пропускали 14
2
9%
5
14%
1-15
2
9%
5
14%
16-30
4
18%
3
9%
31-45
2
9%
4
11%
46-60
3
14%
11
31%
61-75
9
41%
7
20%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Арис Салоники - АЕК 2:1 АЕК - Волос 1:2 Атромитос - АЕК 0:2 ПАОК - АЕК 0:0
АЕК - Панетоликос 1:2 Ламия - АЕК 0:2 Кифисия - АЕК 1:1 АЕК - ОФИ 1:2 Ионикос - АЕК 0:1 Астерас - АЕК 0:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 АЕК - Кифисия 4:0 ПАС Янина - АЕК 1:2 АЕК - Олимпиакос 2:3 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 АЕК - Арис Салоники 2:1 Волос - АЕК 1:3 АЕК - Атромитос 3:0 Панетоликос - АЕК 1:3 ПАОК - АЕК 2:0
Аполлон Смирнис
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 2:0 Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Волос - Аполлон Смирнис 1:0
Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 Кифисия - Аполлон Смирнис 1:0 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|3:0
|21
|16
|5
|0
|37 - 11
|53
|2.
|ПАОК
|20
|13
|2
|5
|43 - 21
|41
|3.
|АЕК
|21
|12
|3
|6
|37 - 22
|39
|4.
|Арис Салоники
|21
|10
|5
|6
|21 - 18
|35
|5.
|ПАС Янина
|22
|9
|6
|7
|25 - 22
|33
|6.
|Астерас
|20
|9
|5
|6
|21 - 15
|32
|7.
|Панатинаикос
|20
|9
|3
|8
|30 - 18
|30
|8.
|ОФИ
|21
|7
|8
|6
|27 - 27
|29
|9.
|Волос
|21
|8
|4
|9
|33 - 37
|28
|10.
|Панетоликос
|21
|6
|3
|12
|23 - 38
|21
|11.
|Ламия
|19
|4
|6
|9
|17 - 24
|18
|12.
|Ионикос
|0:3
|21
|4
|6
|11
|17 - 29
|18
|13.
|Атромитос
|18
|2
|4
|12
|16 - 37
|10
|14.
|Аполлон Смирнис
|20
|1
|6
|13
|7 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|3:0
|10
|8
|2
|0
|16 - 4
|26
|2.
|Панатинаикос
|11
|7
|2
|2
|22 - 6
|23
|3.
|Астерас
|11
|7
|1
|3
|14 - 7
|22
|4.
|ПАОК
|10
|6
|2
|2
|21 - 11
|20
|5.
|АЕК
|10
|6
|0
|4
|18 - 10
|18
|6.
|ПАС Янина
|11
|5
|3
|3
|15 - 13
|18
|7.
|Арис Салоники
|10
|5
|3
|2
|10 - 9
|18
|8.
|Волос
|11
|5
|1
|5
|15 - 17
|16
|9.
|ОФИ
|11
|3
|5
|3
|16 - 18
|14
|10.
|Ионикос
|0:3
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|11.
|Ламия
|10
|2
|3
|5
|12 - 17
|9
|12.
|Панетоликос
|10
|2
|2
|6
|9 - 15
|8
|13.
|Аполлон Смирнис
|10
|1
|5
|4
|4 - 11
|8
|14.
|Атромитос
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|3:0
|11
|8
|3
|0
|21 - 7
|27
|2.
|ПАОК
|10
|7
|0
|3
|22 - 10
|21
|3.
|АЕК
|11
|6
|3
|2
|19 - 12
|21
|4.
|Арис Салоники
|11
|5
|2
|4
|11 - 9
|17
|5.
|ОФИ
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|6.
|ПАС Янина
|11
|4
|3
|4
|10 - 9
|15
|7.
|Панетоликос
|11
|4
|1
|6
|14 - 23
|13
|8.
|Волос
|10
|3
|3
|4
|18 - 20
|12
|9.
|Астерас
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|10.
|Ламия
|9
|2
|3
|4
|5 - 7
|9
|11.
|Панатинаикос
|9
|2
|1
|6
|8 - 12
|7
|12.
|Ионикос
|0:3
|11
|1
|3
|7
|8 - 17
|6
|13.
|Атромитос
|10
|0
|3
|7
|7 - 23
|3
|14.
|Аполлон Смирнис
|10
|0
|1
|9
|3 - 24
|1