Тур: 15. Стадион: Profertil Arena Hartberg.
1:1
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаDario Grujic
0:1
29' ГолГуэнуш Хаким
1:1
58' ГолПровиденс Рубен
67' Желтая карточкаТейшейра Брайан
82' Желтая карточкаStefano Surdanovic
87' Желтая карточкаХайль Юрген
88' Вторая желтая карточкаDario Grujic
90'+5
Ход матча
18'
29'
0:1
58'
1:1
67'
77'
87'
88'
31
Роттер
Томас
28
Хайль
Юрген
10
Альмог
Эйлон
12
Гуэнуш
Хаким
23
Pius
Grabher
16
Torben
Rhein
22
Yadaly
Diaby
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Роттер ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Хайль ЮргенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Альмог ЭйлонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
-
39 Кривак РенеНападающий
-
Главный тренер: Шмидт Клаус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Гуэнуш ХакимЗащитник
- Полузащитник
-
23 Pius GrabherПолузащитник
-
16 Torben RheinПолузащитник
- Нападающий
-
22 Yadaly DiabyНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хелак АммарВратарь
- Полузащитник
-
14 Кудосу ХенриНападающий
-
35 Adriel
-
-
-
-
Главный тренер: Markus Mader
История личных встреч
Хартберг
Аустрия Лустенау
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
53.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 11 побед
28 матчей
35.7%
17.9%
46.4%
10 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
25%
39.3%
35.7%
7 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
32.1%
28.6%
39.3%
9 побед 8 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
22
Голов в среднем за матч
0.85
1.47
Среднее время на гол
106
61
Всего голов
27
13
Голов в среднем за матч
1.8
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
38
35
Голов в среднем за матч
1.36
1.25
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
Среднее время на гол
66
72
Бомбардиры внутри турнира
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тадич Дарио
|5 (3)
|0.33
|Айдын Окан
|2
|0.13
|Афдияй Донис
|2
|0.13
|Кривак Рене
|2
|0.13
|Альмог Эйлон
|1
|0.07
|Фадингер Лукас
|1
|0.07
|Matija Horvat
|1
|0.07
|Провиденс Рубен
|1
|0.07
|Фаркаш Патрик
|0
|0
|Фризер Доминик
|0
|0
|Штурм Филипп
|0
|0
|Хайль Юрген
|0
|0
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тейшейра Брайан
|4 (1)
|0.27
|Оливейра Андерсон
|4
|0.27
|Anthony Schmid
|3
|0.2
|Stefano Surdanovic
|3
|0.2
|Lukas Fridrikas
|3
|0.2
|Маак Маттиас
|1
|0.07
|Michael Cheukoua
|1
|0.07
|Гуэнуш Хаким
|1
|0.07
|Fabian Gmeiner
|0
|0
|Torben Rhein
|0
|0
|Yadaly Diaby
|0
|0
Карточки
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matija Horvat
|3
|1
|Фаркаш Патрик
|4
|0
|Хайль Юрген
|4
|0
|Свете Рене
|3
|0
|Фризер Доминик
|2
|0
|Провиденс Рубен
|2
|0
|Зоннляйтнер Марио
|1
|0
|Айдын Окан
|1
|0
|Кайнц Тобиас
|1
|0
|Эджупи Альберт
|1
|0
|Альмог Эйлон
|1
|0
|Штурм Филипп
|1
|0
|Фадингер Лукас
|1
|0
|Кривак Рене
|1
|0
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pius Grabher
|4
|0
|Stefano Surdanovic
|2
|1
|Тейшейра Брайан
|3
|0
|Югоне Жан
|3
|0
|Оливейра Андерсон
|1
|1
|Dario Grujic
|1
|1
|Lukas Fridrikas
|2
|0
|Гуэнуш Хаким
|2
|0
|Тюркмен Джем
|2
|0
|Domenik Schierl
|1
|0
|Yuliwes Bellache
|1
|0
Результаты матчей
Хартберг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Аустрия Лустенау
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
5
7
Хартберг
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Аустрия Лустенау
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
16
9
Волевые поражения
3
10
Хартберг
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Аустрия Лустенау
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
17
10
Волевые поражения
8
17
Голы по времени матча
Забито
9
9
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
3
33%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
2
22%
3
33%
76-90
Пропущено
14
13
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
1
7%
3
23%
1-15
2
14%
5
38%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
4
29%
1
8%
76-90
Забито
7
11
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
1
14%
1
9%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
4
36%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
1
14%
3
27%
76-90
Пропущено
16
15
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
1
6%
3
20%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
4
25%
3
20%
46-60
3
19%
1
7%
61-75
4
25%
6
40%
76-90
Забито
16
20
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
13%
1
5%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
3
19%
5
25%
31-45
3
19%
2
10%
46-60
3
19%
3
15%
61-75
3
19%
6
30%
76-90
Пропущено
30
28
11 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
1
3%
5
18%
1-15
3
10%
8
29%
16-30
7
23%
1
4%
31-45
7
23%
5
18%
46-60
4
13%
2
7%
61-75
8
27%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Хартберг
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Ред Булл Зальцбург - Хартберг 1:0 Рапид Вена - Хартберг 5:1 Хартберг - Сваровски Тироль 1:5 Альтах - Хартберг 1:0
ЛАСК - Хартберг 0:3 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:3 Хартберг - Фёрст Вена 1:0 Вольфсбергер - Хартберг 3:1 Хартберг - Аустрия Вена 0:3 Штурм - Хартберг 0:0 Дорнбирн - Хартберг 3:2 Хартберг - Рид 2:0 Аустрия Лустенау - Хартберг 4:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:2 Сваровски Тироль - Хартберг 2:1 Хартберг - Альтах 2:1 Леобен - Хартберг 1:2 Хартберг - Залаэгерсег 1:2 Хартберг - Санкт-Пёльтен 0:4 Хартберг - Университатя 1:0
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Аустрия Лустенау - Рапид Вена 3:3 Аустрия Лустенау - Рид 0:0 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 3:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Лустенау 2:1
Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:3 Аугсбург - Аустрия Лустенау 5:2 Штурм - Аустрия Лустенау 2:0 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:1 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 2:2 Винер - Аустрия Лустенау 2:0 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:6 Альтах - Аустрия Лустенау 1:2 Аустрия Лустенау - Хартберг 4:1 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Рид - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:1 Мархфельд Маннсдорф - Аустрия Лустенау 2:3 Аустрия Лустенау - Кёльн 0:4 Дорнбирнер - Аустрия Лустенау 0:5 Аустрия Лустенау - Санкт-Галлен 0:4
Результаты матчей
Хартберг
Аустрия Лустенау
Точный счет
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
Точный счет
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Хартберг
Аустрия Лустенау
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
34
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
17
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
114
411
69
114
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|15
|11
|3
|1
|32 - 9
|36
|2.
|Штурм
|14
|9
|4
|1
|24 - 9
|31
|3.
|ЛАСК
|14
|7
|5
|2
|29 - 19
|26
|4.
|Аустрия Вена
|14
|6
|4
|4
|25 - 24
|22
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|15
|6
|3
|6
|26 - 28
|21
|6.
|Сваровски Тироль
|14
|6
|2
|6
|25 - 26
|20
|7.
|Рапид Вена
|14
|5
|3
|6
|22 - 17
|18
|8.
|Аустрия Лустенау
|15
|3
|6
|6
|20 - 28
|15
|9.
|Альтах
|14
|4
|2
|8
|19 - 30
|14
|10.
|Вольфсбергер
|15
|4
|2
|9
|28 - 34
|14
|11.
|Рид
|15
|3
|4
|8
|12 - 22
|13
|12.
|Хартберг
|15
|3
|2
|10
|15 - 31
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|8
|5
|3
|0
|12 - 3
|18
|3.
|ЛАСК
|8
|4
|2
|2
|17 - 14
|14
|4.
|Аустрия Вена
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|5.
|Аустрия Лустенау
|7
|2
|3
|2
|11 - 15
|9
|6.
|Сваровски Тироль
|6
|2
|2
|2
|8 - 13
|8
|7.
|Рид
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|8.
|Рапид Вена
|7
|2
|1
|4
|10 - 10
|7
|9.
|Аустрия Клагенфурт
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|10.
|Альтах
|7
|2
|1
|4
|10 - 14
|7
|11.
|Хартберг
|7
|2
|1
|4
|8 - 15
|7
|12.
|Вольфсбергер
|8
|1
|1
|6
|13 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|7
|6
|0
|1
|20 - 6
|18
|2.
|Аустрия Клагенфурт
|8
|4
|2
|2
|17 - 15
|14
|3.
|Сваровски Тироль
|8
|4
|0
|4
|17 - 13
|12
|4.
|ЛАСК
|6
|3
|3
|0
|12 - 5
|12
|5.
|Штурм
|6
|3
|3
|0
|9 - 3
|12
|6.
|Аустрия Вена
|7
|3
|2
|2
|14 - 13
|11
|7.
|Рапид Вена
|7
|3
|2
|2
|12 - 7
|11
|8.
|Вольфсбергер
|7
|3
|1
|3
|15 - 14
|10
|9.
|Альтах
|7
|2
|1
|4
|9 - 16
|7
|10.
|Аустрия Лустенау
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|11.
|Рид
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|12.
|Хартберг
|8
|1
|1
|6
|7 - 16
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|12
|ЛАСК
|Любичич Марин
|9 (1)
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|9
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|8 (3)
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|7 (1)
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|7
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|1 5
|Рид
|Leo Mikic
|2 3
|Штурм
|Аффенгрубер Давид
|1 4
|Штурм
|Газибегович Юсуф
|5