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Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Хартберг
1:1
Конец матча
Аустрия Лустенау
0'
18' Желтая карточка
Dario Grujic
0:1
29' Гол
Гуэнуш Хаким
1:1
58' Гол
Провиденс Рубен
67' Желтая карточка
Тейшейра Брайан
82' Желтая карточка
Stefano Surdanovic
87' Желтая карточка
Хайль Юрген
88' Вторая желтая карточка
Dario Grujic
90'+5
1
Свете
Рене
12
Штайнвендер
Михаэль
31
Роттер
Томас
11
Matija
Horvat
32
Эджупи
Альберт
28
Хайль
Юрген
29
Фаркаш
Патрик
22
Карамарко
Марин
33
Фризер
Доминик
9
Айдын
Окан
10
Альмог
Эйлон
27
Domenik
Schierl
7
Fabian
Gmeiner
5
Югоне
Жан
6
Dario
Grujic
12
Гуэнуш
Хаким
70
Stefano
Surdanovic
23
Pius
Grabher
16
Torben
Rhein
28
Оливейра
Андерсон
22
Yadaly
Diaby
10
Тейшейра
Брайан
Хартберг
3-4-2-1
Аустрия Лустенау
4-3-3

История личных встреч

Хартберг
Аустрия Лустенау

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
53.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 11 побед

28 матчей

35.7%
17.9%
46.4%
10 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

25%
39.3%
35.7%
7 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

32.1%
28.6%
39.3%
9 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

Б
4:1
ЭЛ
2:0
ЭЛ
0:4
ЭЛ
0:0
ЭЛ
1:2
ЭЛ
1:3
ЭЛ
0:4
ЭЛ
0:1
ЭЛ
5:0
ЭЛ
1:0
ЭЛ
1:1
ЭЛ
0:1
ЭЛ
0:1
ЭЛ
1:3
ЭЛ
0:0
ЭЛ
3:1
ЭЛ
0:1
ЭЛ
2:0
ЭЛ
0:2
ЭЛ
4:0
ЭЛ
2:3
ЭЛ
2:2
ЭЛ
1:1
ЭЛ
2:1
ЭЛ
1:0
ЭЛ
3:0
ЭЛ
0:3
ЭЛ
2:0

Голы

Всего голов

11
22

Голов в среднем за матч

0.85
1.47

Среднее время на гол

106
61

Всего голов

27
13

Голов в среднем за матч

1.8
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

38
35

Голов в среднем за матч

1.36
1.25

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
3
Больше 11%
Меньше 89%
25

Среднее время на гол

66
72

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тадич Дарио 5 (3) 0.33
Айдын Окан 2 0.13
Афдияй Донис 2 0.13
Кривак Рене 2 0.13
Альмог Эйлон 1 0.07
Фадингер Лукас 1 0.07
Matija Horvat 1 0.07
Провиденс Рубен 1 0.07
Фаркаш Патрик 0 0
Фризер Доминик 0 0
Штурм Филипп 0 0
Хайль Юрген 0 0
Аустрия Лустенау
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тейшейра Брайан 4 (1) 0.27
Оливейра Андерсон 4 0.27
Anthony Schmid 3 0.2
Stefano Surdanovic 3 0.2
Lukas Fridrikas 3 0.2
Маак Маттиас 1 0.07
Michael Cheukoua 1 0.07
Гуэнуш Хаким 1 0.07
Fabian Gmeiner 0 0
Torben Rhein 0 0
Yadaly Diaby 0 0

Карточки

Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matija Horvat 3 1
Фаркаш Патрик 4 0
Хайль Юрген 4 0
Свете Рене 3 0
Фризер Доминик 2 0
Провиденс Рубен 2 0
Зоннляйтнер Марио 1 0
Айдын Окан 1 0
Кайнц Тобиас 1 0
Эджупи Альберт 1 0
Альмог Эйлон 1 0
Штурм Филипп 1 0
Фадингер Лукас 1 0
Кривак Рене 1 0
Аустрия Лустенау
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pius Grabher 4 0
Stefano Surdanovic 2 1
Тейшейра Брайан 3 0
Югоне Жан 3 0
Оливейра Андерсон 1 1
Dario Grujic 1 1
Lukas Fridrikas 2 0
Гуэнуш Хаким 2 0
Тюркмен Джем 2 0
Domenik Schierl 1 0
Yuliwes Bellache 1 0

Результаты матчей

Хартберг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Аустрия Лустенау
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

5
7
Хартберг
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Аустрия Лустенау
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

16
9

Волевые поражения

3
10
Хартберг
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Аустрия Лустенау
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

17
10

Волевые поражения

8
17

Голы по времени матча

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
3
33%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
2
22%
3
33%
76-90

Пропущено

14
13
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
1
7%
3
23%
1-15
2
14%
5
38%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
4
29%
1
8%
76-90

Забито

7
11
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
1
14%
1
9%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
4
36%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
1
14%
3
27%
76-90

Пропущено

16
15
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
1
6%
3
20%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
4
25%
3
20%
46-60
3
19%
1
7%
61-75
4
25%
6
40%
76-90

Забито

16
20
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
13%
1
5%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
3
19%
5
25%
31-45
3
19%
2
10%
46-60
3
19%
3
15%
61-75
3
19%
6
30%
76-90

Пропущено

30
28
11 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
1
3%
5
18%
1-15
3
10%
8
29%
16-30
7
23%
1
4%
31-45
7
23%
5
18%
46-60
4
13%
2
7%
61-75
8
27%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Хартберг
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Ред Булл Зальцбург - Хартберг 1:0 Рапид Вена - Хартберг 5:1 Хартберг - Сваровски Тироль 1:5 Альтах - Хартберг 1:0
ЛАСК - Хартберг 0:3 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:3 Хартберг - Фёрст Вена 1:0 Вольфсбергер - Хартберг 3:1 Хартберг - Аустрия Вена 0:3 Штурм - Хартберг 0:0 Дорнбирн - Хартберг 3:2 Хартберг - Рид 2:0 Аустрия Лустенау - Хартберг 4:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:2 Сваровски Тироль - Хартберг 2:1 Хартберг - Альтах 2:1 Леобен - Хартберг 1:2 Хартберг - Залаэгерсег 1:2 Хартберг - Санкт-Пёльтен 0:4 Хартберг - Университатя 1:0
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Аустрия Лустенау - Рапид Вена 3:3 Аустрия Лустенау - Рид 0:0 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 3:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Лустенау 2:1
Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:3 Аугсбург - Аустрия Лустенау 5:2 Штурм - Аустрия Лустенау 2:0 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:1 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 2:2 Винер - Аустрия Лустенау 2:0 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:6 Альтах - Аустрия Лустенау 1:2 Аустрия Лустенау - Хартберг 4:1 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Рид - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:1 Мархфельд Маннсдорф - Аустрия Лустенау 2:3 Аустрия Лустенау - Кёльн 0:4 Дорнбирнер - Аустрия Лустенау 0:5 Аустрия Лустенау - Санкт-Галлен 0:4

Результаты матчей

Хартберг
Аустрия Лустенау

Точный счет

0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Точный счет

0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Хартберг
Аустрия Лустенау

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
1
7
1.5
3
5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
11
4
4
11
1.5
6
9
1
14
2.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 15 11 3 1 32 - 9 36
2. Штурм 14 9 4 1 24 - 9 31
3. ЛАСК 14 7 5 2 29 - 19 26
4. Аустрия Вена 14 6 4 4 25 - 24 22
5. Аустрия Клагенфурт 15 6 3 6 26 - 28 21
6. Сваровски Тироль 14 6 2 6 25 - 26 20
7. Рапид Вена 14 5 3 6 22 - 17 18
8. Аустрия Лустенау 15 3 6 6 20 - 28 15
9. Альтах 14 4 2 8 19 - 30 14
10. Вольфсбергер 15 4 2 9 28 - 34 14
11. Рид 15 3 4 8 12 - 22 13
12. Хартберг 15 3 2 10 15 - 31 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 8 6 1 1 15 - 6 19
2. Ред Булл Зальцбург 8 5 3 0 12 - 3 18
3. ЛАСК 8 4 2 2 17 - 14 14
4. Аустрия Вена 7 3 2 2 11 - 11 11
5. Аустрия Лустенау 7 2 3 2 11 - 15 9
6. Сваровски Тироль 6 2 2 2 8 - 13 8
7. Рид 7 2 2 3 8 - 11 8
8. Рапид Вена 7 2 1 4 10 - 10 7
9. Аустрия Клагенфурт 7 2 1 4 9 - 13 7
10. Альтах 7 2 1 4 10 - 14 7
11. Хартберг 7 2 1 4 8 - 15 7
12. Вольфсбергер 8 1 1 6 13 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 7 6 0 1 20 - 6 18
2. Аустрия Клагенфурт 8 4 2 2 17 - 15 14
3. Сваровски Тироль 8 4 0 4 17 - 13 12
4. ЛАСК 6 3 3 0 12 - 5 12
5. Штурм 6 3 3 0 9 - 3 12
6. Аустрия Вена 7 3 2 2 14 - 13 11
7. Рапид Вена 7 3 2 2 12 - 7 11
8. Вольфсбергер 7 3 1 3 15 - 14 10
9. Альтах 7 2 1 4 9 - 16 7
10. Аустрия Лустенау 8 1 3 4 9 - 13 6
11. Рид 8 1 2 5 4 - 11 5
12. Хартберг 8 1 1 6 7 - 16 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 12
ЛАСК Любичич Марин 9 (1)
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 9
ЛАСК Накамура Кейто 8 (3)
Альтах Нухиу Атдхи 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 7
Аустрия Вена Галвао Лукас 1 5
Рид Leo Mikic 2 3
Штурм Аффенгрубер Давид 1 4
Штурм Газибегович Юсуф 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Фаркаш Патрик уходит с поля. Рубен Провиденс выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      29'
      Г О О О О Л - Гуэнуш Хаким бьет в цель!
    • Желтая карточка
      18'
      Darijo Grujcic получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хартберг 1:1 Аустрия Лустенау онлайн

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