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Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Альтах
1:0
Конец матча
Хартберг
0'
45' Желтая карточка
Тибиди Алексис
55' Желтая карточка
Фадингер Лукас
63' Желтая карточка
Эдокполор Носа Ийобоса
69' Желтая карточка
Matija Horvat
82' Желтая карточка
Фризер Доминик
90' Желтая карточка
Йегер Лукас
1:0
90' Гол
Нухиу Атдхи
90'+8
13
Касали
Тино
4
Felix
Strauss
18
Цвишенбруггер
Ян
17
Эдокполор
Носа
Ийобоса
28
Jan
Jurcec
15
Форсон
Аманква
7
Бишоф
Ной
23
Йегер
Лукас
42
Нимага
Бакари
29
Тибиди
Алексис
9
Нухиу
Атдхи
35
Заллингер
Рафаэль
16
Зоннляйтнер
Марио
11
Matija
Horvat
22
Карамарко
Марин
33
Фризер
Доминик
70
Провиденс
Рубен
23
Кайнц
Тобиас
9
Айдын
Окан
8
Фадингер
Лукас
39
Кривак
Рене
24
Тадич
Дарио
Альтах
5-4-1
Хартберг
5-3-2

История личных встреч

Альтах
Хартберг

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.9%
8.7%
17.4%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

82.6%
13%
4.4%
19 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 10 побед

34 матча

55.9%
20.6%
23.5%
19 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

50%
32.4%
17.6%
17 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

55.9%
14.7%
29.4%
19 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

Б
2:1
ББЗВ
4:0
ББЗВ
0:0
Б
0:2
Б
1:2
ББЗВ
2:1
ББЗВ
2:2
Б
1:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
3:3
ББЗВ
3:1
ББЗВ
0:1
Б
6:1
Б
2:1
ЭЛ
3:0
ЭЛ
2:2
ЭЛ
3:0
ЭЛ
0:4
ЭЛ
1:2
ЭЛ
2:0
ЭЛ
0:0
ЭЛ
4:1
ЭЛ
1:0
ЭЛ
0:2
ЭЛ
4:2
ЭЛ
0:4
ЭЛ
1:2
ЭЛ
1:2
ЭЛ
0:2
ЭЛ
4:0
ЭЛ
1:1
ЭЛ
0:2
ЭЛ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нухиу Атдхи 7 0.58
Тибиди Алексис 4 0.33
Тартаротти Йоханнес 1 0.08
Йегер Лукас 1 0.08
Jan Jurcec 1 0.08
Турнвальд Мануэль 0 0
Форсон Аманква 0 0
Шрайнер Эммануэль 0 0
Нимага Бакари 0 0
Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тадич Дарио 5 (3) 0.45
Афдияй Донис 2 0.18
Кривак Рене 2 0.18
Айдын Окан 1 0.09
Альмог Эйлон 1 0.09
Matija Horvat 1 0.09
Фаркаш Патрик 0 0
Штурм Филипп 0 0
Хайль Юрген 0 0
Фадингер Лукас 0 0

Карточки

Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нухиу Атдхи 3 1
Райтер Доминик 3 1
Цвишенбруггер Ян 3 0
Эдокполор Носа Ийобоса 3 0
Шрайнер Эммануэль 2 0
Йегер Лукас 2 0
Турнвальд Мануэль 2 0
Тибиди Алексис 2 0
Хаудум Штефан 1 0
Гугганиг Лукас 1 0
Ндиайе Пап-Альюн II 1 0
Felix Strauss 1 0
Форсон Аманква 1 0
Jan Jurcec 1 0
Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matija Horvat 3 1
Фаркаш Патрик 4 0
Свете Рене 2 0
Хайль Юрген 2 0
Зоннляйтнер Марио 1 0
Фризер Доминик 1 0
Эджупи Альберт 1 0
Штурм Филипп 1 0
Фадингер Лукас 1 0
Провиденс Рубен 1 0
Кривак Рене 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Пропущено

15
10
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
4
40%
31-45
5
33%
2
20%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
4
27%
3
30%
76-90

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
2
40%
2
29%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Пропущено

12
8
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
17%
1
13%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
5
42%
2
25%
76-90

Забито

14
13
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
2
14%
1
8%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
1
7%
2
15%
31-45
2
14%
2
15%
46-60
4
29%
3
23%
61-75
4
29%
3
23%
76-90

Пропущено

27
18
9 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
3
11%
1
6%
1-15
3
11%
1
6%
16-30
3
11%
5
28%
31-45
5
19%
4
22%
46-60
4
15%
2
11%
61-75
9
33%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Альтах
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Альтах - Ред Булл Зальцбург 2:3 Рид - Альтах 2:3 Альтах - Дорнбирн 2:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 1:4
Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Альтах - Рапид Вена 0:1 Адмира - Альтах 3:0 ЛАСК - Альтах 4:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:2 Штурм - Альтах 4:0 Альтах - Аустрия Вена 3:2 Альтах - Вольфсбергер 2:2 Хартберг - Альтах 2:1 Электра - Альтах 1:3 Альтах - Винтертур 1:1 Альтах - Люцерн 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Адмира - Альтах 0:3 Альтах - Рид 1:1 Хартберг - Альтах 4:0
Хартберг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
ЛАСК - Хартберг 0:3 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:3 Хартберг - Фёрст Вена 1:0 Вольфсбергер - Хартберг 3:1
Хартберг - Аустрия Вена 0:3 Штурм - Хартберг 0:0 Дорнбирн - Хартберг 3:2 Хартберг - Рид 2:0 Аустрия Лустенау - Хартберг 4:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:2 Сваровски Тироль - Хартберг 2:1 Хартберг - Альтах 2:1 Леобен - Хартберг 1:2 Хартберг - Залаэгерсег 1:2 Хартберг - Санкт-Пёльтен 0:4 Хартберг - Университатя 1:0 Хайлигенкройц - Хартберг 0:5 Хартберг - СВ Лафниц 2:2 Хартберг - Рид 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 12 8 3 1 22 - 8 27
2. Ред Булл Зальцбург 11 8 2 1 26 - 7 26
3. ЛАСК 12 6 4 2 23 - 16 22
4. Аустрия Вена 11 5 3 3 20 - 18 18
5. Аустрия Клагенфурт 12 5 2 5 21 - 23 17
6. Вольфсбергер 12 4 2 6 24 - 25 14
7. Рапид Вена 11 4 2 5 14 - 12 14
8. Сваровски Тироль 12 4 2 6 17 - 23 14
9. Аустрия Лустенау 12 3 3 6 16 - 24 12
10. Альтах 12 3 2 7 15 - 26 11
11. Рид 12 3 2 7 9 - 18 11
12. Хартберг 11 3 1 7 12 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 7 5 1 1 13 - 5 16
2. Ред Булл Зальцбург 6 4 2 0 11 - 3 14
3. ЛАСК 6 3 1 2 11 - 11 10
4. Аустрия Вена 5 2 2 1 8 - 7 8
5. Сваровски Тироль 6 2 2 2 8 - 13 8
6. Аустрия Клагенфурт 6 2 1 3 7 - 10 7
7. Рид 6 2 1 3 6 - 9 7
8. Аустрия Лустенау 5 2 1 2 8 - 12 7
9. Альтах 7 2 1 4 10 - 14 7
10. Хартберг 5 2 0 3 6 - 9 6
11. Вольфсбергер 6 1 1 4 10 - 15 4
12. Рапид Вена 5 1 1 3 5 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 6 3 3 0 12 - 5 12
2. Ред Булл Зальцбург 5 4 0 1 15 - 4 12
3. Штурм 5 3 2 0 9 - 3 11
4. Аустрия Вена 6 3 1 2 12 - 11 10
5. Рапид Вена 6 3 1 2 9 - 4 10
6. Аустрия Клагенфурт 6 3 1 2 14 - 13 10
7. Вольфсбергер 6 3 1 2 14 - 10 10
8. Сваровски Тироль 6 2 0 4 9 - 10 6
9. Аустрия Лустенау 7 1 2 4 8 - 12 5
10. Альтах 5 1 1 3 5 - 12 4
11. Хартберг 6 1 1 4 6 - 10 4
12. Рид 6 1 1 4 3 - 9 4
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Топ бомбардиров
ЛАСК Любичич Марин 9 (1)
ЛАСК Накамура Кейто 7 (3)
Альтах Нухиу Атдхи 7 (1)
Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 7
Вольфсбергер Барибо Тай 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 6
Рид Leo Mikic 2 2
Альтах Нухиу Атдхи 1 3
Аустрия Вена Галвао Лукас 1 3
Альтах Райтер Доминик 1 3
Весь список
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      46'
      Тибиди Алексис получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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