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  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Аустрия Лустенау
3:0
Конец матча
Альтах
0'
1:0
9' Гол
Pius Grabher
14' Желтая карточка
Йегер Лукас
45' Желтая карточка
Felix Strauss
2:0
45' Пенальти
Тейшейра Брайан
3:0
52' Гол
Тейшейра Брайан
61' Желтая карточка
Fabian Gmeiner
63' Желтая карточка
Оливейра Андерсон
78' Желтая карточка
Тибиди Алексис
83' Желтая карточка
Domenik Schierl
86' Желтая карточка
Pius Grabher
90'+16
27
Domenik
Schierl
28
Оливейра
Андерсон
5
Югоне
Жан
35
Adriel
7
Fabian
Gmeiner
12
Гуэнуш
Хаким
16
Torben
Rhein
23
Pius
Grabher
70
Stefano
Surdanovic
20
Lukas
Fridrikas
10
Тейшейра
Брайан
13
Касали
Тино
4
Felix
Strauss
18
Цвишенбруггер
Ян
27
Хаудум
Штефан
28
Jan
Jurcec
11
Букта
Чаба
7
Бишоф
Ной
23
Йегер
Лукас
42
Нимага
Бакари
29
Тибиди
Алексис
9
Нухиу
Атдхи
Аустрия Лустенау
5-3-2
Альтах
5-4-1

История личных встреч

Аустрия Лустенау
Альтах

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

21 матч

38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
9 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

Б
1:2
ЭЛ
5:0
ЭЛ
2:0
ЭЛ
1:1
ЭЛ
0:0
ЭЛ
2:0
ЭЛ
2:2
ЭЛ
1:2
ЭЛ
2:0
ЭЛ
4:1
ЭЛ
1:1
ЭЛ
0:5
ЭЛ
1:1
ЭЛ
2:1
ЭЛ
2:1
ЭЛ
2:0
ЭЛ
2:0
ЭЛ
2:0
ЭЛ
1:2
ЭЛ
0:2
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

20
9

Голов в среднем за матч

2
0.82

Среднее время на гол

45
110

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.36
1.4

Среднее время на гол

66
64

Всего голов

35
23

Голов в среднем за матч

1.67
1.1

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
18

Среднее время на гол

54
82

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Лустенау
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тейшейра Брайан 6 (2) 0.38
Оливейра Андерсон 4 0.25
Anthony Schmid 3 0.19
Lukas Fridrikas 3 0.19
Stefano Surdanovic 3 0.19
Гуэнуш Хаким 1 0.06
Маак Маттиас 1 0.06
Pius Grabher 1 0.06
Michael Cheukoua 1 0.06
Fabian Gmeiner 0 0
Torben Rhein 0 0
Yadaly Diaby 0 0
Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нухиу Атдхи 8 0.5
Тибиди Алексис 5 0.31
Бишоф Ной 2 0.13
Форсон Аманква 1 0.06
Тартаротти Йоханнес 1 0.06
Jan Jurcec 1 0.06
Йегер Лукас 1 0.06
Турнвальд Мануэль 0 0
Шрайнер Эммануэль 0 0
Нимага Бакари 0 0
Букта Чаба 0 0

Карточки

Аустрия Лустенау
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pius Grabher 5 0
Оливейра Андерсон 2 1
Stefano Surdanovic 2 1
Тейшейра Брайан 3 0
Югоне Жан 3 0
Dario Grujic 1 1
Domenik Schierl 2 0
Lukas Fridrikas 2 0
Гуэнуш Хаким 2 0
Тюркмен Джем 2 0
Fabian Gmeiner 1 0
Yuliwes Bellache 1 0
Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нухиу Атдхи 4 1
Эдокполор Носа Ийобоса 5 0
Райтер Доминик 3 1
Йегер Лукас 4 0
Тибиди Алексис 4 0
Цвишенбруггер Ян 3 0
Felix Strauss 3 0
Шрайнер Эммануэль 2 0
Турнвальд Мануэль 2 0
Форсон Аманква 2 0
Хаудум Штефан 1 0
Нимага Бакари 1 0
Гугганиг Лукас 1 0
Тартаротти Йоханнес 1 0
Ндиайе Пап-Альюн II 1 0
Jan Jurcec 1 0

Результаты матчей

Аустрия Лустенау
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Альтах
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

5
3
Аустрия Лустенау
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Альтах
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
10

Волевые поражения

6
6
Аустрия Лустенау
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Альтах
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

10
14

Волевые поражения

11
9

Голы по времени матча

Забито

14
9
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
2
14%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
5
36%
1
11%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
2
14%
3
33%
61-75
3
21%
1
11%
76-90

Пропущено

15
19
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
13%
4
21%
1-15
3
20%
1
5%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
6
40%
6
32%
76-90

Забито

9
10
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
2
20%
1-15
3
33%
1
10%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
3
33%
3
30%
76-90

Пропущено

13
16
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
23%
2
13%
1-15
5
38%
2
13%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
2
15%
5
31%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
1
8%
4
25%
76-90

Забито

23
19
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
2
9%
4
21%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
6
26%
2
11%
31-45
3
13%
2
11%
46-60
3
13%
5
26%
61-75
6
26%
4
21%
76-90

Пропущено

28
35
14 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
5
18%
6
17%
1-15
8
29%
3
9%
16-30
1
4%
5
14%
31-45
5
18%
7
20%
46-60
2
7%
4
11%
61-75
7
25%
10
29%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Лустенау
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хартберг - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Рапид Вена 3:3 Аустрия Лустенау - Рид 0:0 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 3:2
Аустрия Клагенфурт - Аустрия Лустенау 2:1 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:3 Аугсбург - Аустрия Лустенау 5:2 Штурм - Аустрия Лустенау 2:0 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:1 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 2:2 Винер - Аустрия Лустенау 2:0 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:6 Альтах - Аустрия Лустенау 1:2 Аустрия Лустенау - Хартберг 4:1 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Рид - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:1 Мархфельд Маннсдорф - Аустрия Лустенау 2:3 Аустрия Лустенау - Кёльн 0:4 Дорнбирнер - Аустрия Лустенау 0:5
Альтах
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Альтах - Штурм 1:1 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Вольфсбергер - Альтах 2:3 Альтах - Хартберг 1:0
Альтах - Ред Булл Зальцбург 2:3 Рид - Альтах 2:3 Альтах - Дорнбирн 2:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 1:4 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Альтах - Рапид Вена 0:1 Адмира - Альтах 3:0 ЛАСК - Альтах 4:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:2 Штурм - Альтах 4:0 Альтах - Аустрия Вена 3:2 Альтах - Вольфсбергер 2:2 Хартберг - Альтах 2:1 Электра - Альтах 1:3 Альтах - Винтертур 1:1 Альтах - Люцерн 0:1

Результаты матчей

Аустрия Лустенау
Альтах

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:3
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Аустрия Лустенау
Альтах

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
3
5
3
5
2.5
1
7
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
3
5
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
12
4
7
9
1.5
5
11
3
13
2.5
3
13
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 15 11 3 1 32 - 9 36
2. Штурм 15 9 5 1 25 - 10 32
3. ЛАСК 15 7 5 3 29 - 20 26
4. Рапид Вена 16 7 3 6 25 - 18 24
5. Сваровски Тироль 16 7 3 6 27 - 26 24
6. Аустрия Вена 15 6 5 4 25 - 24 23
7. Аустрия Клагенфурт 15 6 3 6 26 - 28 21
8. Аустрия Лустенау 16 4 6 6 23 - 28 18
9. Альтах 16 4 3 9 20 - 34 15
10. Вольфсбергер 15 4 2 9 28 - 34 14
11. Рид 16 3 4 9 12 - 24 13
12. Хартберг 16 3 2 11 16 - 33 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 8 6 1 1 15 - 6 19
2. Ред Булл Зальцбург 8 5 3 0 12 - 3 18
3. ЛАСК 8 4 2 2 17 - 14 14
4. Аустрия Лустенау 8 3 3 2 14 - 15 12
5. Сваровски Тироль 8 3 3 2 10 - 13 12
6. Аустрия Вена 7 3 2 2 11 - 11 11
7. Рапид Вена 8 3 1 4 11 - 10 10
8. Альтах 8 2 2 4 11 - 15 8
9. Рид 7 2 2 3 8 - 11 8
10. Аустрия Клагенфурт 7 2 1 4 9 - 13 7
11. Хартберг 8 2 1 5 9 - 17 7
12. Вольфсбергер 8 1 1 6 13 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 7 6 0 1 20 - 6 18
2. Рапид Вена 8 4 2 2 14 - 8 14
3. Аустрия Клагенфурт 8 4 2 2 17 - 15 14
4. Штурм 7 3 4 0 10 - 4 13
5. Аустрия Вена 8 3 3 2 14 - 13 12
6. Сваровски Тироль 8 4 0 4 17 - 13 12
7. ЛАСК 7 3 3 1 12 - 6 12
8. Вольфсбергер 7 3 1 3 15 - 14 10
9. Альтах 8 2 1 5 9 - 19 7
10. Аустрия Лустенау 8 1 3 4 9 - 13 6
11. Рид 9 1 2 6 4 - 13 5
12. Хартберг 8 1 1 6 7 - 16 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 12
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 10
ЛАСК Любичич Марин 9 (1)
ЛАСК Накамура Кейто 8 (3)
Альтах Нухиу Атдхи 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 7
Аустрия Вена Галвао Лукас 1 5
Рид Leo Mikic 2 3
Штурм Газибегович Юсуф 6
Альтах Нухиу Атдхи 1 4
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    • Первый тайм
    • 53'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      51'
      Г О О О О Л - Тейшейра Брайан из команды Аустрия Лустенау забивает с точки!
    • Желтая карточка
      48'
      Felix Strauss получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      14'
      Йегер Лукас получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      9'
      Г О О О О Л - Пиус Грабер бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Аустрия Лустенау 3:0 Альтах онлайн

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