Тур: 16. Стадион: Planet Pure Stadium.
3:0
Конец матча
0'
1:0
9' ГолPius Grabher
14' Желтая карточкаЙегер Лукас
45' Желтая карточкаFelix Strauss
2:0
45' ПенальтиТейшейра Брайан
3:0
52' ГолТейшейра Брайан
61' Желтая карточкаFabian Gmeiner
63' Желтая карточкаОливейра Андерсон
78' Желтая карточкаТибиди Алексис
83' Желтая карточкаDomenik Schierl
86' Желтая карточкаPius Grabher
90'+16
Ход матча
9'
1:0
14'
45'
45'
2:0
52'
3:0
61'
78'
83'
86'
35
Adriel
12
Гуэнуш
Хаким
16
Torben
Rhein
23
Pius
Grabher
13
Касали
Тино
28
Jan
Jurcec
11
Букта
Чаба
23
Йегер
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 AdrielЗащитник
- Защитник
-
12 Гуэнуш ХакимЗащитник
-
16 Torben RheinПолузащитник
-
23 Pius GrabherПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хелак АммарВратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
22 Yadaly Diaby
-
44 Hannes Kung
-
Главный тренер: Markus Mader
- Основной состав
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Jan JurcecЗащитник
-
11 Букта ЧабаЗащитник
- Полузащитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Miroslav Klose
История личных встреч
Аустрия Лустенау
Альтах
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
21 матч
38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
9 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
9
Голов в среднем за матч
2
0.82
Среднее время на гол
45
110
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.36
1.4
Среднее время на гол
66
64
Всего голов
35
23
Голов в среднем за матч
1.67
1.1
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
Среднее время на гол
54
82
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тейшейра Брайан
|6 (2)
|0.38
|Оливейра Андерсон
|4
|0.25
|Anthony Schmid
|3
|0.19
|Lukas Fridrikas
|3
|0.19
|Stefano Surdanovic
|3
|0.19
|Гуэнуш Хаким
|1
|0.06
|Маак Маттиас
|1
|0.06
|Pius Grabher
|1
|0.06
|Michael Cheukoua
|1
|0.06
|Fabian Gmeiner
|0
|0
|Torben Rhein
|0
|0
|Yadaly Diaby
|0
|0
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нухиу Атдхи
|8
|0.5
|Тибиди Алексис
|5
|0.31
|Бишоф Ной
|2
|0.13
|Форсон Аманква
|1
|0.06
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0.06
|Jan Jurcec
|1
|0.06
|Йегер Лукас
|1
|0.06
|Турнвальд Мануэль
|0
|0
|Шрайнер Эммануэль
|0
|0
|Нимага Бакари
|0
|0
|Букта Чаба
|0
|0
Карточки
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pius Grabher
|5
|0
|Оливейра Андерсон
|2
|1
|Stefano Surdanovic
|2
|1
|Тейшейра Брайан
|3
|0
|Югоне Жан
|3
|0
|Dario Grujic
|1
|1
|Domenik Schierl
|2
|0
|Lukas Fridrikas
|2
|0
|Гуэнуш Хаким
|2
|0
|Тюркмен Джем
|2
|0
|Fabian Gmeiner
|1
|0
|Yuliwes Bellache
|1
|0
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нухиу Атдхи
|4
|1
|Эдокполор Носа Ийобоса
|5
|0
|Райтер Доминик
|3
|1
|Йегер Лукас
|4
|0
|Тибиди Алексис
|4
|0
|Цвишенбруггер Ян
|3
|0
|Felix Strauss
|3
|0
|Шрайнер Эммануэль
|2
|0
|Турнвальд Мануэль
|2
|0
|Форсон Аманква
|2
|0
|Хаудум Штефан
|1
|0
|Нимага Бакари
|1
|0
|Гугганиг Лукас
|1
|0
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0
|Ндиайе Пап-Альюн II
|1
|0
|Jan Jurcec
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Лустенау
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Альтах
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
5
3
Аустрия Лустенау
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Альтах
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
10
Волевые поражения
6
6
Аустрия Лустенау
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Альтах
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
10
14
Волевые поражения
11
9
Голы по времени матча
Забито
14
9
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
2
14%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
5
36%
1
11%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
2
14%
3
33%
61-75
3
21%
1
11%
76-90
Пропущено
15
19
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
13%
4
21%
1-15
3
20%
1
5%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
6
40%
6
32%
76-90
Забито
9
10
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
2
20%
1-15
3
33%
1
10%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
3
33%
3
30%
76-90
Пропущено
13
16
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
23%
2
13%
1-15
5
38%
2
13%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
2
15%
5
31%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
1
8%
4
25%
76-90
Забито
23
19
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
2
9%
4
21%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
6
26%
2
11%
31-45
3
13%
2
11%
46-60
3
13%
5
26%
61-75
6
26%
4
21%
76-90
Пропущено
28
35
14 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
5
18%
6
17%
1-15
8
29%
3
9%
16-30
1
4%
5
14%
31-45
5
18%
7
20%
46-60
2
7%
4
11%
61-75
7
25%
10
29%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хартберг - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Рапид Вена 3:3 Аустрия Лустенау - Рид 0:0 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 3:2
Аустрия Клагенфурт - Аустрия Лустенау 2:1 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:3 Аугсбург - Аустрия Лустенау 5:2 Штурм - Аустрия Лустенау 2:0 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:1 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 2:2 Винер - Аустрия Лустенау 2:0 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:6 Альтах - Аустрия Лустенау 1:2 Аустрия Лустенау - Хартберг 4:1 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Рид - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:1 Мархфельд Маннсдорф - Аустрия Лустенау 2:3 Аустрия Лустенау - Кёльн 0:4 Дорнбирнер - Аустрия Лустенау 0:5
Альтах
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Альтах - Штурм 1:1 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Вольфсбергер - Альтах 2:3 Альтах - Хартберг 1:0
Альтах - Ред Булл Зальцбург 2:3 Рид - Альтах 2:3 Альтах - Дорнбирн 2:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 1:4 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Альтах - Рапид Вена 0:1 Адмира - Альтах 3:0 ЛАСК - Альтах 4:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:2 Штурм - Альтах 4:0 Альтах - Аустрия Вена 3:2 Альтах - Вольфсбергер 2:2 Хартберг - Альтах 2:1 Электра - Альтах 1:3 Альтах - Винтертур 1:1 Альтах - Люцерн 0:1
Результаты матчей
Аустрия Лустенау
Альтах
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:3
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Аустрия Лустенау
Альтах
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
44
35
35
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
35
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
124
79
511
313
313
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|15
|11
|3
|1
|32 - 9
|36
|2.
|Штурм
|15
|9
|5
|1
|25 - 10
|32
|3.
|ЛАСК
|15
|7
|5
|3
|29 - 20
|26
|4.
|Рапид Вена
|16
|7
|3
|6
|25 - 18
|24
|5.
|Сваровски Тироль
|16
|7
|3
|6
|27 - 26
|24
|6.
|Аустрия Вена
|15
|6
|5
|4
|25 - 24
|23
|7.
|Аустрия Клагенфурт
|15
|6
|3
|6
|26 - 28
|21
|8.
|Аустрия Лустенау
|16
|4
|6
|6
|23 - 28
|18
|9.
|Альтах
|16
|4
|3
|9
|20 - 34
|15
|10.
|Вольфсбергер
|15
|4
|2
|9
|28 - 34
|14
|11.
|Рид
|16
|3
|4
|9
|12 - 24
|13
|12.
|Хартберг
|16
|3
|2
|11
|16 - 33
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|8
|5
|3
|0
|12 - 3
|18
|3.
|ЛАСК
|8
|4
|2
|2
|17 - 14
|14
|4.
|Аустрия Лустенау
|8
|3
|3
|2
|14 - 15
|12
|5.
|Сваровски Тироль
|8
|3
|3
|2
|10 - 13
|12
|6.
|Аустрия Вена
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|7.
|Рапид Вена
|8
|3
|1
|4
|11 - 10
|10
|8.
|Альтах
|8
|2
|2
|4
|11 - 15
|8
|9.
|Рид
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|10.
|Аустрия Клагенфурт
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|11.
|Хартберг
|8
|2
|1
|5
|9 - 17
|7
|12.
|Вольфсбергер
|8
|1
|1
|6
|13 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|7
|6
|0
|1
|20 - 6
|18
|2.
|Рапид Вена
|8
|4
|2
|2
|14 - 8
|14
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|8
|4
|2
|2
|17 - 15
|14
|4.
|Штурм
|7
|3
|4
|0
|10 - 4
|13
|5.
|Аустрия Вена
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|6.
|Сваровски Тироль
|8
|4
|0
|4
|17 - 13
|12
|7.
|ЛАСК
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|8.
|Вольфсбергер
|7
|3
|1
|3
|15 - 14
|10
|9.
|Альтах
|8
|2
|1
|5
|9 - 19
|7
|10.
|Аустрия Лустенау
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|11.
|Рид
|9
|1
|2
|6
|4 - 13
|5
|12.
|Хартберг
|8
|1
|1
|6
|7 - 16
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|12
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|10
|ЛАСК
|Любичич Марин
|9 (1)
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|8 (3)
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|8 (1)
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|7
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|1 5
|Рид
|Leo Mikic
|2 3
|Штурм
|Газибегович Юсуф
|6
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 4