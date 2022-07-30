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Австрия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Альтах
2:2
Конец матча
Вольфсбергер
0'
1:0
12' Гол
Нухиу Атдхи
1:1
53' Гол
Яшич Адис
61' Желтая карточка
Raphael Schifferl
2:1
63' Гол
Йегер Лукас
68' Желтая карточка
Гугганиг Лукас
75' Желтая карточка
Райтер Доминик
2:2
88' Гол
Барибо Тай
90'+6
13
Касали
Тино
34
Турнвальд
Мануэль
5
Гугганиг
Лукас
18
Цвишенбруггер
Ян
17
Эдокполор
Носа
Ийобоса
23
Йегер
Лукас
27
Хаудум
Штефан
15
Форсон
Аманква
29
Тибиди
Алексис
11
Букта
Чаба
9
Нухиу
Атдхи
1
Бонманн
Хендрик
24
Raphael
Schifferl
8
Писингер
Симон
4
Гугганиг
Давид
6
Верачниг
Николас
97
Яшич
Адис
30
Тафернер
Маттойс
16
Ляйтгеб
Марио
7
Кершбаумер
Константин
9
Визингер
Дарио
11
Барибо
Тай
Альтах
4-2-3-1
Вольфсбергер
5-3-2

История личных встреч

Альтах
Вольфсбергер

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

24 матча

41.7%
20.8%
37.5%
10 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

25%
54.2%
20.8%
6 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

16.7%
54.2%
29.1%
4 победы 13 ничьих 7 побед

История матчей

Б
3:0
Б
1:2
Б
0:1
Б
0:2
Б
2:1
Б
5:2
Б
0:0
Б
0:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
3:2
Б
1:0
Б
0:0
Б
2:1
Б
1:2
Б
1:0
Б
1:1
Б
1:0
Б
2:1
Б
0:2
Б
2:0
Б
1:0
Б
0:0
Б
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нухиу Атдхи 2 1
Йегер Лукас 1 0.5
Турнвальд Мануэль 0 0
Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кершбаумер Константин 1 0.5
Барибо Тай 1 0.5
Яшич Адис 1 0.5
Рёчер Торстен 0 0
Новак Михаэль 0 0

Карточки

Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гугганиг Лукас 1 0
Райтер Доминик 1 0
Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рёчер Торстен 1 0
Кершбаумер Константин 1 0
Raphael Schifferl 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Альтах
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хартберг - Альтах 2:1 Электра - Альтах 1:3 Альтах - Винтертур 1:1 Альтах - Люцерн 0:1
Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Адмира - Альтах 0:3 Альтах - Рид 1:1 Хартберг - Альтах 4:0 ЛАСК - Альтах 2:1 Альтах - ЛАСК 0:0 Сваровски Тироль - Альтах 0:3 Альтах - Адмира 2:2 Вадуц - Альтах 0:3 Рид - Альтах 1:2 Альтах - Хартберг 0:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 4:0 Альтах - Адмира 0:2 Аустрия Клагенфурт - Альтах 2:0 Альтах - Аустрия Вена 0:2 Люцерн - Альтах 2:2
Вольфсбергер
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Вольфсбергер - Милан 0:5 Вольфсбергер - Штурм 1:1 Кюхль - Вольфсбергер 1:4 Вольфсбергер - Дебрецен 2:1
Вольфсбергер - Спарта Прага 1:0 Вольфсбергер - Гразер 1:2 Хольштайн Киль - Вольфсбергер 1:0 Вольфсбергер - Ганза 1:3 Вольфсбергер - Рапид Вена 2:1 Штурм - Вольфсбергер 1:4 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 4:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 1:2 Рапид Вена - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Штурм 0:2 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:4 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - ЛАСК 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 2 1 1 0 3 - 2 4
2. ЛАСК 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Рапид Вена 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Хартберг 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Ред Булл Зальцбург 2 1 0 1 4 - 2 3
6. Рид 2 1 0 1 1 - 1 3
7. Аустрия Лустенау 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Вольфсбергер 2 0 2 0 3 - 3 2
9. Альтах 2 0 1 1 3 - 4 1
10. Сваровски Тироль 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Аустрия Клагенфурт 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Аустрия Вена 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1 1 0 0 3 - 0 3
2. ЛАСК 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Рид 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Аустрия Лустенау 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Хартберг 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Рапид Вена 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Штурм 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Вольфсбергер 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Альтах 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Аустрия Вена 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Сваровски Тироль 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Аустрия Клагенфурт 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Вольфсбергер 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Хартберг 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Рапид Вена 0 0 0 0 0 - 0 0
5. ЛАСК 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Сваровски Тироль 1 0 0 1 1 - 2 0
7. Альтах 1 0 0 1 1 - 2 0
8. Рид 1 0 0 1 0 - 1 0
9. Ред Булл Зальцбург 1 0 0 1 1 - 2 0
10. Аустрия Лустенау 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Аустрия Клагенфурт 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Аустрия Вена 1 0 0 1 0 - 3 0
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    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      12'
      Г О О О О Л - Нухиу Атдхи бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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