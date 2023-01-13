Тур: 19.
0'
31' Желтая карточкаAntonis Katsiaris
0:1
44' ГолЖайро
48' Желтая карточкаДрекса Павел
60' Желтая карточкаНаме Мустафа
77' Желтая карточкаPantelis Gavriel
83' Желтая карточкаFotis Kotsonis
88' Желтая карточкаСильва Луис
0:2
90' ПенальтиТанкович Муамер
90' Желтая карточкаТанкович Муамер
90' Желтая карточкаAdrian Oscar Lucero
90'+6
Ход матча
44'
0:1
48'
60'
77'
83'
88'
90'
0:2
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
25 Дрекса ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Костич ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
99 Julien Lamy
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marinos Satsias
- Основной состав
- Вратарь
-
20 ЛеовижилдуЗащитник
-
33 Байрич КенанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
-
10 ЖайроПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
История личных встреч
Эносис
Пафос
10 матчей
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
20 матчей
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.3
1
Среднее время на гол
69
90
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.9
1.1
Среднее время на гол
47
81
Всего голов
32
21
Голов в среднем за матч
1.6
1.05
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
56
85
Бомбардиры внутри турнира
Эносис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вученович Александар
|3
|0.16
|Дьявара Кандет
|3
|0.16
|Рушиас Онисифорос
|2
|0.11
|Julien Lamy
|2
|0.11
|Дрекса Павел
|1
|0.05
|Сильва Луис
|1
|0.05
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жайро
|14
|0.74
|Валакари Онни
|5 (2)
|0.26
|Семедо Вилли
|4
|0.21
|Наме Мустафа
|4
|0.21
|Танкович Муамер
|4 (3)
|0.21
|Абдураими Бешарт
|3
|0.16
|Байрич Кенан
|1
|0.05
|Аль-Гаддиуи Хамади
|1
|0.05
|Квида Джозев
|1
|0.05
|Кане Мамаду
|1
|0.05
|Драгомир Влад
|1
|0.05
Карточки
Эносис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эхманн Марко
|4
|1
|Константину Константинос
|5
|0
|Вученович Александар
|5
|0
|Demetris Mavroudis
|5
|0
|Adrian Oscar Lucero
|4
|0
|Fotis Kotsonis
|4
|0
|Дрекса Павел
|3
|0
|Вукчевич Стефан
|3
|0
|Marko Jevremovic
|3
|0
|Сильва Луис
|3
|0
|Мейра Марсиу
|3
|0
|Andreas Christofi
|3
|0
|Костич Иван
|2
|0
|Antonis Katsiaris
|2
|0
|Pantelis Gavriel
|2
|0
|Рушиас Онисифорос
|1
|0
|Дьявара Кандет
|1
|0
|Omer Korsia
|1
|0
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кане Мамаду
|6
|1
|Квида Джозев
|5
|0
|Драгомир Влад
|4
|0
|Байрич Кенан
|3
|0
|Икоко Джордан
|3
|0
|Танкович Муамер
|3
|0
|Леовижилду
|3
|0
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0
|Жайро
|2
|0
|Наме Мустафа
|2
|0
|Хестад Эйрик
|1
|0
|Хочко Дени
|1
|0
|Бетанкор Хефте
|1
|0
|Jeisson Palacios III
|1
|0
|Антош Даниэль
|1
|0
|Семедо Вилли
|1
|0
|Пеладжио Педро
|1
|0
Результаты матчей
Эносис
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Пафос
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
2
4
Эносис
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Пафос
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
16
2
Волевые поражения
4
20
Эносис
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Пафос
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (9)
21% (4)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
17
4
Волевые поражения
6
24
Голы по времени матча
Забито
6
18
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 8
15 Не забивали 10
0
0%
1
6%
1-15
1
17%
3
17%
16-30
2
33%
5
28%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
50%
7
39%
76-90
Пропущено
13
7
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
1
8%
1
14%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
3
23%
2
29%
46-60
1
8%
3
43%
61-75
2
15%
1
14%
76-90
Забито
6
21
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 10
3
50%
3
14%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
2
33%
2
10%
46-60
1
17%
4
19%
61-75
0
0%
7
33%
76-90
Пропущено
16
7
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
3
19%
1
14%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
3
43%
31-45
1
6%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
6
38%
1
14%
76-90
Забито
12
39
6 В 1-м тайме 17
6 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 15
11 Не забивали 1
3
25%
4
10%
1-15
1
8%
5
13%
16-30
2
17%
8
21%
31-45
2
17%
3
8%
46-60
1
8%
5
13%
61-75
3
25%
14
36%
76-90
Пропущено
29
14
16 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 9
4
14%
2
14%
1-15
5
17%
0
0%
16-30
7
24%
3
21%
31-45
4
14%
3
21%
46-60
1
3%
4
29%
61-75
8
28%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Эносис
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Неа Саламина - Эносис 2:0 Эносис - Омония 0:3 Докса Катокопия - Эносис 0:3 Эносис - АЕЛ Лимаcсол 0:1
Эносис - Аполлон 0:1 Эносис - АЕК Ларнака 0:2 Акритас Хлоракас - Эносис 2:1 Эносис - Кармиотисса 0:0 АПОЭЛ - Эносис 2:0 Эносис - Олимпиакос Никосия 2:1 Арис Лимассол - Эносис 2:1 Эносис - Анортосис 1:1 Эносис - Олимпиас Лимпион 4:1 Пафос - Эносис 3:0 Эносис - Неа Саламина 2:0 Омония - Эносис 4:0 Эносис - Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 0:1 Аполлон - Эносис 1:0 Эносис - АСИЛ Лыси 2:3
Пафос
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Пафос - Аполлон 2:2 АЕК Ларнака - Пафос 1:0 Пафос - Акритас Хлоракас 5:2 Кармиотисса - Пафос 0:1
Пафос - АПОЭЛ 1:2 Пафос - Панатинаикос 2:2 Пафос - Олимпиакос Никосия 1:1 Арис Лимассол - Пафос 2:2 Пафос - Олвейс Реди 0:2 Пафос - Анортосис 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Пафос 1:3 Неа Саламина - Пафос 0:2 Пафос - Омония 3:0 Докса Катокопия - Пафос 0:3 Пафос - Эносис 3:0 Закакиу - Пафос 0:3 Аполлон - Пафос 1:1 Пафос - АЕК Ларнака 1:0 Акритас Хлоракас - Пафос 0:4 Пафос - Кармиотисса 4:0
Результаты матчей
Эносис
Пафос
Точный счет
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
4 раза 44%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
11 раз 58%
1
5 раз 26%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
1
7 раз 37%
2
4 раза 21%
3
4 раза 21%
4
2 раза 11%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Эносис
Пафос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
28
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
91
18
64
18
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
811
Больше Меньше
181
316
118
118
712
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|14
|Омония
|Бруно V
|7
|Омония
|Какулис Андроникос
|6
|АЕК Ларнака
|Альтман Омри
|6
|АПОЭЛ
|Маркиньос XXIII
|6
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|8
|Омония
|Кассама Морету
|1 6
|Пафос
|Кане Мамаду
|1 6
|АЕЛ Лимаcсол
|Тшибола Аарон
|7
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|7