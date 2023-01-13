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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 19.
Эносис
0:2
Конец матча
Пафос
0'
31' Желтая карточка
Antonis Katsiaris
0:1
44' Гол
Жайро
48' Желтая карточка
Дрекса Павел
60' Желтая карточка
Наме Мустафа
77' Желтая карточка
Pantelis Gavriel
83' Желтая карточка
Fotis Kotsonis
88' Желтая карточка
Сильва Луис
0:2
90' Пенальти
Танкович Муамер
90' Желтая карточка
Танкович Муамер
90' Желтая карточка
Adrian Oscar Lucero
90'+6
Эносис
Пафос

История личных встреч

Эносис
Пафос

10 матчей

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

20 матчей

20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

ПД
3:0
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
1:2
К
1:1
К
2:2
ПД
1:1
ПД
1:0
К
2:0
К
3:2
ВД
2:2
ВД
3:1
ПД
3:3
ПД
2:1
ВД
0:0

Голы

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.3
1

Среднее время на гол

69
90

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.9
1.1

Среднее время на гол

47
81

Всего голов

32
21

Голов в среднем за матч

1.6
1.05

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

56
85

Бомбардиры внутри турнира

Эносис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вученович Александар 3 0.16
Дьявара Кандет 3 0.16
Рушиас Онисифорос 2 0.11
Julien Lamy 2 0.11
Дрекса Павел 1 0.05
Сильва Луис 1 0.05
Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жайро 14 0.74
Валакари Онни 5 (2) 0.26
Семедо Вилли 4 0.21
Наме Мустафа 4 0.21
Танкович Муамер 4 (3) 0.21
Абдураими Бешарт 3 0.16
Байрич Кенан 1 0.05
Аль-Гаддиуи Хамади 1 0.05
Квида Джозев 1 0.05
Кане Мамаду 1 0.05
Драгомир Влад 1 0.05

Карточки

Эносис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эхманн Марко 4 1
Константину Константинос 5 0
Вученович Александар 5 0
Demetris Mavroudis 5 0
Adrian Oscar Lucero 4 0
Fotis Kotsonis 4 0
Дрекса Павел 3 0
Вукчевич Стефан 3 0
Marko Jevremovic 3 0
Сильва Луис 3 0
Мейра Марсиу 3 0
Andreas Christofi 3 0
Костич Иван 2 0
Antonis Katsiaris 2 0
Pantelis Gavriel 2 0
Рушиас Онисифорос 1 0
Дьявара Кандет 1 0
Omer Korsia 1 0
Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кане Мамаду 6 1
Квида Джозев 5 0
Драгомир Влад 4 0
Байрич Кенан 3 0
Икоко Джордан 3 0
Танкович Муамер 3 0
Леовижилду 3 0
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0
Жайро 2 0
Наме Мустафа 2 0
Хестад Эйрик 1 0
Хочко Дени 1 0
Бетанкор Хефте 1 0
Jeisson Palacios III 1 0
Антош Даниэль 1 0
Семедо Вилли 1 0
Пеладжио Педро 1 0

Результаты матчей

Эносис
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Пафос
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

2
4
Эносис
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Пафос
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

16
2

Волевые поражения

4
20
Эносис
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Пафос
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (9)
21% (4)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

17
4

Волевые поражения

6
24

Голы по времени матча

Забито

6
18
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 8
15 Не забивали 10
0
0%
1
6%
1-15
1
17%
3
17%
16-30
2
33%
5
28%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
50%
7
39%
76-90

Пропущено

13
7
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
1
8%
1
14%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
3
23%
2
29%
46-60
1
8%
3
43%
61-75
2
15%
1
14%
76-90

Забито

6
21
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 10
3
50%
3
14%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
2
33%
2
10%
46-60
1
17%
4
19%
61-75
0
0%
7
33%
76-90

Пропущено

16
7
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
3
19%
1
14%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
3
43%
31-45
1
6%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
6
38%
1
14%
76-90

Забито

12
39
6 В 1-м тайме 17
6 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 15
11 Не забивали 1
3
25%
4
10%
1-15
1
8%
5
13%
16-30
2
17%
8
21%
31-45
2
17%
3
8%
46-60
1
8%
5
13%
61-75
3
25%
14
36%
76-90

Пропущено

29
14
16 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 9
4
14%
2
14%
1-15
5
17%
0
0%
16-30
7
24%
3
21%
31-45
4
14%
3
21%
46-60
1
3%
4
29%
61-75
8
28%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Эносис
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Неа Саламина - Эносис 2:0 Эносис - Омония 0:3 Докса Катокопия - Эносис 0:3 Эносис - АЕЛ Лимаcсол 0:1
Эносис - Аполлон 0:1 Эносис - АЕК Ларнака 0:2 Акритас Хлоракас - Эносис 2:1 Эносис - Кармиотисса 0:0 АПОЭЛ - Эносис 2:0 Эносис - Олимпиакос Никосия 2:1 Арис Лимассол - Эносис 2:1 Эносис - Анортосис 1:1 Эносис - Олимпиас Лимпион 4:1 Пафос - Эносис 3:0 Эносис - Неа Саламина 2:0 Омония - Эносис 4:0 Эносис - Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 0:1 Аполлон - Эносис 1:0 Эносис - АСИЛ Лыси 2:3
Пафос
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Пафос - Аполлон 2:2 АЕК Ларнака - Пафос 1:0 Пафос - Акритас Хлоракас 5:2 Кармиотисса - Пафос 0:1
Пафос - АПОЭЛ 1:2 Пафос - Панатинаикос 2:2 Пафос - Олимпиакос Никосия 1:1 Арис Лимассол - Пафос 2:2 Пафос - Олвейс Реди 0:2 Пафос - Анортосис 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Пафос 1:3 Неа Саламина - Пафос 0:2 Пафос - Омония 3:0 Докса Катокопия - Пафос 0:3 Пафос - Эносис 3:0 Закакиу - Пафос 0:3 Аполлон - Пафос 1:1 Пафос - АЕК Ларнака 1:0 Акритас Хлоракас - Пафос 0:4 Пафос - Кармиотисса 4:0

Результаты матчей

Эносис
Пафос

Точный счет

0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
4 раза 44%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
11 раз 58%
1
5 раз 26%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
1
7 раз 37%
2
4 раза 21%
3
4 раза 21%
4
2 раза 11%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Эносис
Пафос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
2
8
1.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
9
1
1
8
1.5
6
4
1
8
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
11
0.5
Больше Меньше
18
1
3
16
1.5
11
8
1
18
2.5
7
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 18 13 2 3 29 - 10 41
2.
Пафос
 19 12 5 2 40 - 13 41
3.
АПОЭЛ
 18 12 4 2 24 - 7 40
4.
Арис Лимассол
 18 9 7 2 29 - 12 34
5.
Омония
 18 10 1 7 30 - 18 31
6.
Аполлон
 17 8 5 4 17 - 14 29
7.
АЕЛ Лимаcсол
 17 7 4 6 14 - 11 25
8.
Неа Саламина
 18 8 1 9 19 - 23 25
9.
Анортосис
 17 5 4 8 13 - 21 19
10.
Кармиотисса
 17 4 5 8 12 - 24 17
11.
Эносис
 19 4 2 13 12 - 29 14
12.
Олимпиакос Никосия
 19 2 7 10 11 - 30 13
13.
Докса Катокопия
 18 3 3 12 10 - 26 12
14.
Акритас Хлоракас
 19 3 2 14 11 - 33 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 9 8 1 0 18 - 3 25
2.
Омония
 9 8 0 1 22 - 4 24
3.
Пафос
 9 6 2 1 21 - 7 20
4.
АПОЭЛ
 9 5 3 1 10 - 2 18
5.
Аполлон
 8 5 1 2 9 - 6 16
6.
Арис Лимассол
 9 3 4 2 15 - 10 13
7.
АЕЛ Лимаcсол
 9 4 1 4 7 - 7 13
8.
Неа Саламина
 9 4 1 4 10 - 13 13
9.
Кармиотисса
 9 3 2 4 7 - 9 11
10.
Акритас Хлоракас
 10 3 0 7 7 - 18 9
11.
Анортосис
 8 2 3 3 7 - 10 9
12.
Эносис
 10 2 2 6 6 - 13 8
13.
Олимпиакос Никосия
 9 1 5 3 5 - 9 8
14.
Докса Катокопия
 9 1 1 7 3 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 9 7 1 1 14 - 5 22
2.
Пафос
 10 6 3 1 19 - 6 21
3.
Арис Лимассол
 9 6 3 0 14 - 2 21
4.
АЕК Ларнака
 9 5 1 3 11 - 7 16
5.
Аполлон
 9 3 4 2 8 - 8 13
6.
АЕЛ Лимаcсол
 8 3 3 2 7 - 4 12
7.
Неа Саламина
 9 4 0 5 9 - 10 12
8.
Анортосис
 9 3 1 5 6 - 11 10
9.
Докса Катокопия
 9 2 2 5 7 - 13 8
10.
Омония
 9 2 1 6 8 - 14 7
11.
Кармиотисса
 8 1 3 4 5 - 15 6
12.
Эносис
 9 2 0 7 6 - 16 6
13.
Олимпиакос Никосия
 10 1 2 7 6 - 21 5
14.
Акритас Хлоракас
 9 0 2 7 4 - 15 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 14
Омония Бруно V 7
Омония Какулис Андроникос 6
АЕК Ларнака Альтман Омри 6
АПОЭЛ Маркиньос XXIII 6
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 8
Омония Кассама Морету 1 6
Пафос Кане Мамаду 1 6
АЕЛ Лимаcсол Тшибола Аарон 7
Докса Катокопия Ковачевич Боян 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      48'
      Дрекса Павел получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Жайро бьет в цель!
    • Описание гола
      32'
      ГОООООЛ Эносис забивает
    • Желтая карточка
      31'
      Antonis Katsiaris получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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