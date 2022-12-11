Тур: 14.
0:0
Конец матча
0'
37' Желтая карточкаБашту Угу
39' Желтая карточкаAndre Ferreira Teixeira
42' Желтая карточкаГоми Янник
48' Желтая карточкаБенгтссон Лео
59' Желтая карточкаБрорссон Франц
61' Желтая карточкаМилинчану Николай
71' Красная карточкаМукету-Муссунда Алекс
73' Желтая карточкаТшибола Аарон
74' Желтая карточкаБерахино Сейдо
90'+9
Ход матча
37'
42'
48'
59'
73'
74'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Защитник
-
99 Сисс АмадуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Silva
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Яневски Чедомир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
3 КажуЗащитник
- Полузащитник
-
80 Шави УорренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гоми ЯнникНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 ДелмироЗащитник
-
20 Яго СтивЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
История личных встреч
АЕЛ Лимаcсол
Арис Лимассол
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
15 матчей
66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
1.43
1.63
Среднее время на гол
63
55
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.63
0.86
Среднее время на гол
144
105
Всего голов
15
19
Голов в среднем за матч
1
1.27
Тотал матчей
2.5
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
90
71
Бомбардиры внутри турнира
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тшибола Аарон
|2
|0.15
|Берахино Сейдо
|2 (1)
|0.15
|Макрис Андреас
|1
|0.08
|Папафотис Вассилис
|1
|0.08
|Бруно Араужо
|1
|0.08
|Хаза Жаред
|1
|0.08
|Silva
|1
|0.08
Арис Лимассол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенгтссон Лео
|5
|0.36
|Кокорин Александр
|5 (1)
|0.36
|Шави Уоррен
|3
|0.21
|Шполярич Матья
|2
|0.14
|Кажу
|2
|0.14
|Струски Кароль
|2
|0.14
|Браун Морган
|2
|0.14
|Яблонский Евгений
|1
|0.07
|Брорссон Франц
|1
|0.07
|Маямбела Михлали
|1
|0.07
|Гоми Янник
|1
|0.07
|Джаве Флорисс
|1
|0.07
|Стемпиньски Мариуш
|1 (1)
|0.07
Карточки
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тшибола Аарон
|6
|0
|Башту Угу
|3
|1
|Бруно Араужо
|4
|0
|Здравковски Давор
|4
|0
|Миральяс Кевин
|2
|0
|Медоевич Слободан
|2
|0
|Качаниклич Алекс
|2
|0
|Andre Ferreira Teixeira
|2
|0
|Франдзис Христофорос
|2
|0
|Vittorio Continella
|2
|0
|Оливейра Мигель
|1
|0
|Берахино Сейдо
|1
|0
|Макрис Андреас
|1
|0
|Милинчану Николай
|1
|0
|Пантели Стилианос
|1
|0
Арис Лимассол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яго Стив
|4
|1
|Кажу
|5
|0
|Кокорин Александр
|4
|0
|Сёке Юлиус
|4
|0
|Джаве Флорисс
|4
|0
|Мукету-Муссунда Алекс
|2
|1
|Брорссон Франц
|3
|0
|Бенгтссон Лео
|3
|0
|Маямбела Михлали
|2
|0
|Струски Кароль
|2
|0
|Браун Морган
|2
|0
|Шави Уоррен
|2
|0
|Сикорский Даниэль
|1
|0
|Яблонский Евгений
|1
|0
|Шполярич Матья
|1
|0
|Делмиро
|1
|0
|Гоми Янник
|1
|0
|Медиуб Абдель
|1
|0
|Боакье Эрик
|1
|0
Результаты матчей
АЕЛ Лимаcсол
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Арис Лимассол
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
3
0
АЕЛ Лимаcсол
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Арис Лимассол
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
5
13
АЕЛ Лимаcсол
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Арис Лимассол
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
7
Волевые поражения
8
13
Голы по времени матча
Забито
5
13
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
20%
2
15%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
2
40%
1
8%
61-75
1
20%
4
31%
76-90
Пропущено
6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Забито
5
15
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 7
0
0%
1
7%
1-15
2
40%
4
27%
16-30
1
20%
2
13%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
40%
3
20%
76-90
Пропущено
5
8
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
2
40%
2
25%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
Забито
10
28
4 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 10
7 Не забивали 1
0
0%
4
14%
1-15
2
20%
6
21%
16-30
2
20%
4
14%
31-45
1
10%
5
18%
46-60
2
20%
2
7%
61-75
3
30%
7
25%
76-90
Пропущено
11
11
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
18%
2
18%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
3
27%
3
27%
61-75
2
18%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
АЕЛ Лимаcсол - ПАОК 0:3 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:1 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Пафос 1:3
Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимаcсол 0:3 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 1:0 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Эрмис Арадиппу 1:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 0:1 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Zakakiou - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Спартак Плевен 3:1 Докса - АЕЛ Лимаcсол 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Zakakiou 1:0 Этникос Ахна - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:1
Арис Лимассол
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Анортосис - Арис Лимассол 0:2 Арис Лимассол - Пафос 2:2 Неа Саламина - Арис Лимассол 1:3 Арис Лимассол - Омония 1:1
Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2 Арис Лимассол - Эносис 2:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2 Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Кармиотисса 1:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Нефтчи - Арис Лимассол 3:0 Арис Лимассол - Нефтчи 2:0 Анортосис - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Аполлон 1:4 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:2
Результаты матчей
АЕЛ Лимаcсол
Арис Лимассол
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
АЕЛ Лимаcсол
Арис Лимассол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
61
24
52
15
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
131
211
95
112
410
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|9
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|5
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|5
|Омония
|Бруно V
|5
|АПОЭЛ
|Маркиньос XXIII
|5
|Омония
|Кассама Морету
|1 6
|Пафос
|Кане Мамаду
|1 5
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|6
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|6
|АЕЛ Лимаcсол
|Тшибола Аарон
|6