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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 14.
АЕЛ Лимаcсол
0:0
Конец матча
Арис Лимассол
0'
37' Желтая карточка
Башту Угу
39' Желтая карточка
Andre Ferreira Teixeira
42' Желтая карточка
Гоми Янник
48' Желтая карточка
Бенгтссон Лео
59' Желтая карточка
Брорссон Франц
61' Желтая карточка
Милинчану Николай
71' Красная карточка
Мукету-Муссунда Алекс
73' Желтая карточка
Тшибола Аарон
74' Желтая карточка
Берахино Сейдо
90'+9
АЕЛ Лимаcсол
Арис Лимассол

История личных встреч

АЕЛ Лимаcсол
Арис Лимассол

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

15 матчей

66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
3:0
К
1:0
К
0:2
ПД
0:3
ПД
0:1
ПД
2:2
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
2:1

Голы

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

1.43
1.63

Среднее время на гол

63
55

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.63
0.86

Среднее время на гол

144
105

Всего голов

15
19

Голов в среднем за матч

1
1.27

Тотал матчей

2.5
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

90
71

Бомбардиры внутри турнира

АЕЛ Лимаcсол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тшибола Аарон 2 0.15
Берахино Сейдо 2 (1) 0.15
Макрис Андреас 1 0.08
Папафотис Вассилис 1 0.08
Бруно Араужо 1 0.08
Хаза Жаред 1 0.08
Silva 1 0.08
Арис Лимассол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенгтссон Лео 5 0.36
Кокорин Александр 5 (1) 0.36
Шави Уоррен 3 0.21
Шполярич Матья 2 0.14
Кажу 2 0.14
Струски Кароль 2 0.14
Браун Морган 2 0.14
Яблонский Евгений 1 0.07
Брорссон Франц 1 0.07
Маямбела Михлали 1 0.07
Гоми Янник 1 0.07
Джаве Флорисс 1 0.07
Стемпиньски Мариуш 1 (1) 0.07

Карточки

АЕЛ Лимаcсол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тшибола Аарон 6 0
Башту Угу 3 1
Бруно Араужо 4 0
Здравковски Давор 4 0
Миральяс Кевин 2 0
Медоевич Слободан 2 0
Качаниклич Алекс 2 0
Andre Ferreira Teixeira 2 0
Франдзис Христофорос 2 0
Vittorio Continella 2 0
Оливейра Мигель 1 0
Берахино Сейдо 1 0
Макрис Андреас 1 0
Милинчану Николай 1 0
Пантели Стилианос 1 0
Арис Лимассол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яго Стив 4 1
Кажу 5 0
Кокорин Александр 4 0
Сёке Юлиус 4 0
Джаве Флорисс 4 0
Мукету-Муссунда Алекс 2 1
Брорссон Франц 3 0
Бенгтссон Лео 3 0
Маямбела Михлали 2 0
Струски Кароль 2 0
Браун Морган 2 0
Шави Уоррен 2 0
Сикорский Даниэль 1 0
Яблонский Евгений 1 0
Шполярич Матья 1 0
Делмиро 1 0
Гоми Янник 1 0
Медиуб Абдель 1 0
Боакье Эрик 1 0

Результаты матчей

АЕЛ Лимаcсол
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Арис Лимассол
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
0
АЕЛ Лимаcсол
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Арис Лимассол
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

5
13
АЕЛ Лимаcсол
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Арис Лимассол
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
7

Волевые поражения

8
13

Голы по времени матча

Забито

5
13
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
20%
2
15%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
2
40%
1
8%
61-75
1
20%
4
31%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Забито

5
15
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 7
0
0%
1
7%
1-15
2
40%
4
27%
16-30
1
20%
2
13%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
40%
3
20%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
2
40%
2
25%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Забито

10
28
4 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 10
7 Не забивали 1
0
0%
4
14%
1-15
2
20%
6
21%
16-30
2
20%
4
14%
31-45
1
10%
5
18%
46-60
2
20%
2
7%
61-75
3
30%
7
25%
76-90

Пропущено

11
11
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
18%
2
18%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
3
27%
3
27%
61-75
2
18%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
АЕЛ Лимаcсол - ПАОК 0:3 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:1 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Пафос 1:3
Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимаcсол 0:3 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 1:0 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Эрмис Арадиппу 1:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 0:1 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Zakakiou - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Спартак Плевен 3:1 Докса - АЕЛ Лимаcсол 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Zakakiou 1:0 Этникос Ахна - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:1
Арис Лимассол
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Анортосис - Арис Лимассол 0:2 Арис Лимассол - Пафос 2:2 Неа Саламина - Арис Лимассол 1:3 Арис Лимассол - Омония 1:1
Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2 Арис Лимассол - Эносис 2:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2 Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Кармиотисса 1:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Нефтчи - Арис Лимассол 3:0 Арис Лимассол - Нефтчи 2:0 Анортосис - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Аполлон 1:4 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:2

Результаты матчей

АЕЛ Лимаcсол
Арис Лимассол

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

АЕЛ Лимаcсол
Арис Лимассол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
6
1
2
4
1.5
5
2
1
5
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
13
1
2
11
1.5
9
5
1
12
2.5
4
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 14 10 3 1 21 - 5 33
2.
Пафос
 14 9 4 1 30 - 8 31
3.
АЕК Ларнака
 14 10 1 3 24 - 9 31
4.
Арис Лимассол
 14 9 3 2 28 - 11 30
5.
Аполлон
 13 6 4 3 12 - 10 22
6.
Омония
 14 7 1 6 22 - 16 22
7.
Анортосис
 14 5 3 6 13 - 17 18
8.
Неа Саламина
 13 5 1 7 13 - 17 16
9.
АЕЛ Лимаcсол
 13 4 3 6 10 - 11 15
10.
Кармиотисса
 13 4 3 6 9 - 21 15
11.
Докса Катокопия
 14 3 2 9 10 - 20 11
12.
Эносис
 14 3 2 9 9 - 21 11
13.
Олимпиакос Никосия
 14 1 5 8 10 - 27 8
14.
Акритас Хлоракас
 14 2 1 11 7 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 7 6 1 0 15 - 2 19
2.
Омония
 7 6 0 1 18 - 4 18
3.
Пафос
 7 5 1 1 14 - 3 16
4.
АПОЭЛ
 7 3 3 1 8 - 2 12
5.
Арис Лимассол
 7 3 2 2 14 - 9 11
6.
Аполлон
 6 3 1 2 6 - 6 10
7.
Кармиотисса
 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
Анортосис
 7 2 2 3 7 - 8 8
9.
Эносис
 7 2 2 3 6 - 7 8
10.
АЕЛ Лимаcсол
 7 2 1 4 4 - 7 7
11.
Неа Саламина
 6 2 1 3 6 - 10 7
12.
Олимпиакос Никосия
 7 1 3 3 5 - 9 6
13.
Акритас Хлоракас
 7 2 0 5 5 - 15 6
14.
Докса Катокопия
 7 1 0 6 3 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 7 7 0 0 13 - 3 21
2.
Арис Лимассол
 7 6 1 0 14 - 2 19
3.
Пафос
 7 4 3 0 16 - 5 15
4.
АЕК Ларнака
 7 4 0 3 9 - 7 12
5.
Аполлон
 7 3 3 1 6 - 4 12
6.
Анортосис
 7 3 1 3 6 - 9 10
7.
Неа Саламина
 7 3 0 4 7 - 7 9
8.
Докса Катокопия
 7 2 2 3 7 - 10 8
9.
АЕЛ Лимаcсол
 6 2 2 2 6 - 4 8
10.
Кармиотисса
 6 1 2 3 2 - 13 5
11.
Омония
 7 1 1 5 4 - 12 4
12.
Эносис
 7 1 0 6 3 - 14 3
13.
Олимпиакос Никосия
 7 0 2 5 5 - 18 2
14.
Акритас Хлоракас
 7 0 1 6 2 - 10 1
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Топ бомбардиров
Пафос Жайро 9
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 5
Арис Лимассол Кокорин Александр 5
Омония Бруно V 5
АПОЭЛ Маркиньос XXIII 5
Весь список

Топ нарушителей
Омония Кассама Морету 1 6
Пафос Кане Мамаду 1 5
Неа Саламина Манджек Жорж 6
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 6
АЕЛ Лимаcсол Тшибола Аарон 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      42'
      Гоми Янник получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      39'
      Andre Teixeira получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Башту Угу уходит с поля. Биловар Кристиан выходит вместо него
    • Желтая карточка
      37'
      Башту Угу получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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