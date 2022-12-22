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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 16.
Арис Лимассол
1:1
Конец матча
АПОЭЛ
0'
1:0
42' Гол
Струски Кароль
1:1
45' Пенальти
Маркиньос XXIII
71' Желтая карточка
Кажу
71' Желтая карточка
Далсью
90'+8
Арис Лимассол
АПОЭЛ

История личных встреч

Арис Лимассол
АПОЭЛ

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед

15 матчей

6.7%
26.7%
66.6%
1 победа 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

6.7%
40%
53.3%
1 победа 6 ничьих 8 побед

История матчей

ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
5:2
ПД
0:0
ПД
5:0
ПД
0:3
К
1:3
К
1:1
ПД
1:2
ПД
4:0
ПД
1:3
ПД
1:0

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.57
0.75

Среднее время на гол

157
120

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

2.25
2

Среднее время на гол

40
45

Всего голов

22
20

Голов в среднем за матч

1.47
1.33

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

61
67

Бомбардиры внутри турнира

Арис Лимассол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенгтссон Лео 5 0.31
Кокорин Александр 5 (1) 0.31
Струски Кароль 3 0.19
Шави Уоррен 3 0.19
Шполярич Матья 2 0.13
Кажу 2 0.13
Браун Морган 2 0.13
Яблонский Евгений 1 0.06
Брорссон Франц 1 0.06
Маямбела Михлали 1 0.06
Гоми Янник 1 0.06
Джаве Флорисс 1 0.06
Стемпиньски Мариуш 1 (1) 0.06
АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркиньос XXIII 6 (4) 0.38
Сушич Матео 3 0.19
Эфрем Георгиос 2 0.13
Блум Данни 2 0.13
Костадинов Георги 2 0.13
Донис Анастасиос 2 0.13
Креспо Хосе 1 0.06
Двали Лаша 1 0.06
Квилитая Георгий 1 0.06
Сарфо Кингсли 1 0.06
Сациас Яннис 1 0.06

Карточки

Арис Лимассол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кажу 6 0
Яго Стив 4 1
Кокорин Александр 4 0
Сёке Юлиус 4 0
Джаве Флорисс 4 0
Мукету-Муссунда Алекс 2 1
Брорссон Франц 3 0
Бенгтссон Лео 3 0
Струски Кароль 3 0
Маямбела Михлали 2 0
Браун Морган 2 0
Шави Уоррен 2 0
Сикорский Даниэль 1 0
Яблонский Евгений 1 0
Шполярич Матья 1 0
Делмиро 1 0
Гоми Янник 1 0
Медиуб Абдель 1 0
Боакье Эрик 1 0
АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вилер Христос 4 1
Креспо Хосе 2 1
Даушвили Муртаз 3 0
Вильяфаньес Лукас 3 0
Квилитая Георгий 3 0
Шебаке Иссам 3 0
Маркиньос XXIII 3 0
Далсью 2 0
Сациас Яннис 2 0
Эфрем Георгиос 1 0
Сушич Матео 1 0
Блум Данни 1 0
Маглица Антун 1 0
Двали Лаша 1 0
Костадинов Георги 1 0
Донис Анастасиос 1 0
Ндонгаля Дьемерси 1 0
Каро Андреас 1 0
Rafael Moreira 1 0

Результаты матчей

Арис Лимассол
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
АПОЭЛ
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

6
1
Арис Лимассол
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
АПОЭЛ
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

13
8
Арис Лимассол
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
АПОЭЛ
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

19
9

Голы по времени матча

Забито

16
14
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 7
8 Не забивали 8
1
6%
2
14%
1-15
4
25%
2
14%
16-30
3
19%
6
43%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
19%
4
29%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
2
22%
1
25%
76-90

Забито

13
8
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
3
23%
1
13%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
2
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
4
31%
3
38%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

29
22
15 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 10
2 Не забивали 4
4
14%
3
14%
1-15
6
21%
2
9%
16-30
5
17%
8
36%
31-45
5
17%
0
0%
46-60
2
7%
2
9%
61-75
7
24%
7
32%
76-90

Пропущено

12
7
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
2
29%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
3
25%
1
14%
61-75
3
25%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Лимассол
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Олимпиакос Никосия - Арис Лимассол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Арис Лимассол 0:0 Анортосис - Арис Лимассол 0:2 Арис Лимассол - Пафос 2:2
Неа Саламина - Арис Лимассол 1:3 Арис Лимассол - Омония 1:1 Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2 Арис Лимассол - Эносис 2:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2 Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Кармиотисса 1:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Нефтчи - Арис Лимассол 3:0 Арис Лимассол - Нефтчи 2:0 Анортосис - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Аполлон 1:4 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1
АПОЭЛ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Пафос - АПОЭЛ 1:2 Неа Саламина - АПОЭЛ 1:3 АПОЭЛ - Омония 4:0
Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Эносис 2:0 Аполлон - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 Акритас Хлоракас - АПОЭЛ 1:2 Онисилос Сотира - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Кармиотисса 0:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Анортосис - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Юргорден 3:2 Юргорден - АПОЭЛ 3:0 Кызыл-Жар - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Кызыл-Жар 1:0

Результаты матчей

Арис Лимассол
АПОЭЛ

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
5
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Арис Лимассол
АПОЭЛ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
2
6
1
7
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
1.5
5
3
3
5
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
13
3
9
7
1.5
7
9
4
12
2.5
2
14
1
15
3.5
1
15
1
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 16 11 4 1 23 - 6 37
2.
АЕК Ларнака
 16 12 1 3 28 - 10 37
3.
Пафос
 15 10 4 1 31 - 8 34
4.
Арис Лимассол
 16 9 5 2 29 - 12 32
5.
Омония
 16 8 1 7 25 - 18 25
6.
Аполлон
 15 7 4 4 13 - 12 25
7.
Неа Саламина
 16 7 1 8 17 - 21 22
8.
Анортосис
 15 5 3 7 13 - 18 18
9.
АЕЛ Лимаcсол
 14 5 3 6 11 - 11 18
10.
Кармиотисса
 15 4 3 8 10 - 24 15
11.
Эносис
 16 4 2 10 12 - 22 14
12.
Докса Катокопия
 16 3 2 11 10 - 24 11
13.
Олимпиакос Никосия
 15 1 6 8 10 - 27 9
14.
Акритас Хлоракас
 15 2 1 12 8 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 8 7 1 0 17 - 3 22
2.
Омония
 8 7 0 1 20 - 4 21
3.
Пафос
 7 5 1 1 14 - 3 16
4.
АПОЭЛ
 8 4 3 1 9 - 2 15
5.
Аполлон
 7 4 1 2 7 - 6 13
6.
Арис Лимассол
 8 3 3 2 15 - 10 12
7.
Неа Саламина
 8 3 1 4 8 - 13 10
8.
Кармиотисса
 8 3 1 4 7 - 9 10
9.
Анортосис
 7 2 2 3 7 - 8 8
10.
Эносис
 8 2 2 4 6 - 8 8
11.
АЕЛ Лимаcсол
 7 2 1 4 4 - 7 7
12.
Олимпиакос Никосия
 8 1 4 3 5 - 9 7
13.
Акритас Хлоракас
 8 2 0 6 6 - 17 6
14.
Докса Катокопия
 8 1 0 7 3 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 8 7 1 0 14 - 4 22
2.
Арис Лимассол
 8 6 2 0 14 - 2 20
3.
Пафос
 8 5 3 0 17 - 5 18
4.
АЕК Ларнака
 8 5 0 3 11 - 7 15
5.
Аполлон
 8 3 3 2 6 - 6 12
6.
Неа Саламина
 8 4 0 4 9 - 8 12
7.
АЕЛ Лимаcсол
 7 3 2 2 7 - 4 11
8.
Анортосис
 8 3 1 4 6 - 10 10
9.
Докса Катокопия
 8 2 2 4 7 - 11 8
10.
Эносис
 8 2 0 6 6 - 14 6
11.
Кармиотисса
 7 1 2 4 3 - 15 5
12.
Омония
 8 1 1 6 5 - 14 4
13.
Олимпиакос Никосия
 7 0 2 5 5 - 18 2
14.
Акритас Хлоракас
 7 0 1 6 2 - 10 1
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Топ бомбардиров
Пафос Жайро 10
Омония Бруно V 6
АПОЭЛ Маркиньос XXIII 6
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 5
Арис Лимассол Кокорин Александр 5
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 8
Омония Кассама Морету 1 6
Докса Катокопия Ковачевич Боян 7
Пафос Кане Мамаду 1 5
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 6
Весь список
  • Желтая карточка
    71'
    Далсью получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Двали Лаша уходит с поля. Каро Андреас выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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