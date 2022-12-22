Тур: 16.
1:1
Конец матча
0'
1:0
42' ГолСтруски Кароль
1:1
45' ПенальтиМаркиньос XXIII
71' Желтая карточкаКажу
71' Желтая карточкаДалсью
90'+8
Ход матча
42'
1:0
45'
1:1
71'
71'
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.42 Победа АПОЭЛа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 КажуЗащитник
-
80 Шави УорренПолузащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Яго СтивЗащитник
-
13 ДелмироЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гоми ЯнникНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ДалсьюПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Шебаке ИссамЗащитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Блум ДанниНападающий
-
-
55 Carlos Dias
-
-
Главный тренер: Милоевич Владан
История личных встреч
Арис Лимассол
АПОЭЛ
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед
15 матчей
6.7%
26.7%
66.6%
1 победа 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
6.7%
40%
53.3%
1 победа 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
0.57
0.75
Среднее время на гол
157
120
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
2.25
2
Среднее время на гол
40
45
Всего голов
22
20
Голов в среднем за матч
1.47
1.33
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
61
67
Бомбардиры внутри турнира
Арис Лимассол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенгтссон Лео
|5
|0.31
|Кокорин Александр
|5 (1)
|0.31
|Струски Кароль
|3
|0.19
|Шави Уоррен
|3
|0.19
|Шполярич Матья
|2
|0.13
|Кажу
|2
|0.13
|Браун Морган
|2
|0.13
|Яблонский Евгений
|1
|0.06
|Брорссон Франц
|1
|0.06
|Маямбела Михлали
|1
|0.06
|Гоми Янник
|1
|0.06
|Джаве Флорисс
|1
|0.06
|Стемпиньски Мариуш
|1 (1)
|0.06
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркиньос XXIII
|6 (4)
|0.38
|Сушич Матео
|3
|0.19
|Эфрем Георгиос
|2
|0.13
|Блум Данни
|2
|0.13
|Костадинов Георги
|2
|0.13
|Донис Анастасиос
|2
|0.13
|Креспо Хосе
|1
|0.06
|Двали Лаша
|1
|0.06
|Квилитая Георгий
|1
|0.06
|Сарфо Кингсли
|1
|0.06
|Сациас Яннис
|1
|0.06
Карточки
Арис Лимассол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кажу
|6
|0
|Яго Стив
|4
|1
|Кокорин Александр
|4
|0
|Сёке Юлиус
|4
|0
|Джаве Флорисс
|4
|0
|Мукету-Муссунда Алекс
|2
|1
|Брорссон Франц
|3
|0
|Бенгтссон Лео
|3
|0
|Струски Кароль
|3
|0
|Маямбела Михлали
|2
|0
|Браун Морган
|2
|0
|Шави Уоррен
|2
|0
|Сикорский Даниэль
|1
|0
|Яблонский Евгений
|1
|0
|Шполярич Матья
|1
|0
|Делмиро
|1
|0
|Гоми Янник
|1
|0
|Медиуб Абдель
|1
|0
|Боакье Эрик
|1
|0
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вилер Христос
|4
|1
|Креспо Хосе
|2
|1
|Даушвили Муртаз
|3
|0
|Вильяфаньес Лукас
|3
|0
|Квилитая Георгий
|3
|0
|Шебаке Иссам
|3
|0
|Маркиньос XXIII
|3
|0
|Далсью
|2
|0
|Сациас Яннис
|2
|0
|Эфрем Георгиос
|1
|0
|Сушич Матео
|1
|0
|Блум Данни
|1
|0
|Маглица Антун
|1
|0
|Двали Лаша
|1
|0
|Костадинов Георги
|1
|0
|Донис Анастасиос
|1
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|1
|0
|Каро Андреас
|1
|0
|Rafael Moreira
|1
|0
Результаты матчей
Арис Лимассол
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
АПОЭЛ
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
6
1
Арис Лимассол
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
АПОЭЛ
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
13
8
Арис Лимассол
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
АПОЭЛ
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
19
9
Голы по времени матча
Забито
16
14
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 7
8 Не забивали 8
1
6%
2
14%
1-15
4
25%
2
14%
16-30
3
19%
6
43%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
19%
4
29%
76-90
Пропущено
9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
2
22%
1
25%
76-90
Забито
13
8
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
3
23%
1
13%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
2
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
4
31%
3
38%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
29
22
15 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 10
2 Не забивали 4
4
14%
3
14%
1-15
6
21%
2
9%
16-30
5
17%
8
36%
31-45
5
17%
0
0%
46-60
2
7%
2
9%
61-75
7
24%
7
32%
76-90
Пропущено
12
7
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
2
29%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
3
25%
1
14%
61-75
3
25%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Лимассол
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Олимпиакос Никосия - Арис Лимассол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Арис Лимассол 0:0 Анортосис - Арис Лимассол 0:2 Арис Лимассол - Пафос 2:2
Неа Саламина - Арис Лимассол 1:3 Арис Лимассол - Омония 1:1 Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2 Арис Лимассол - Эносис 2:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2 Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Кармиотисса 1:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Нефтчи - Арис Лимассол 3:0 Арис Лимассол - Нефтчи 2:0 Анортосис - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Аполлон 1:4 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1
АПОЭЛ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Пафос - АПОЭЛ 1:2 Неа Саламина - АПОЭЛ 1:3 АПОЭЛ - Омония 4:0
Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Эносис 2:0 Аполлон - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 Акритас Хлоракас - АПОЭЛ 1:2 Онисилос Сотира - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Кармиотисса 0:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Анортосис - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Юргорден 3:2 Юргорден - АПОЭЛ 3:0 Кызыл-Жар - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Кызыл-Жар 1:0
Результаты матчей
Арис Лимассол
АПОЭЛ
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
5
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Арис Лимассол
АПОЭЛ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
26
17
17
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
53
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
133
97
79
412
214
115
115
115
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|10
|Омония
|Бруно V
|6
|АПОЭЛ
|Маркиньос XXIII
|6
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|5
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|5
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|8
|Омония
|Кассама Морету
|1 6
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|7
|Пафос
|Кане Мамаду
|1 5
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|6