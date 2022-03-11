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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
АХ Лёвен
1:4
Конец матча

Стадион:
Унион Сент-Жиллуаз
0'
1:0
11' Пенальти
Шрейверс Сьебе
1:1
27' Гол
Deniz Undav
30' Желтая карточка
Mandela Keita
44' Желтая карточка
Деваст Себастьен
1:2
48' Гол
Deniz Undav
1:3
58' Гол
Теума Тедди
60' Желтая карточка
Шакла Софьян
1:4
62' Пенальти
Deniz Undav
90'+1
13
Рунарссон
Рунар
3
Шакла
Софьян
6
Деваст
Себастьен
35
Озкаджар
Дженк
11
Аль-Тамари
Мусса
4
Малинов
Кристиян
27
Mandela
Keita
24
Де
Норре
Каспер
10
Мерсье
Ксавье
9
Каба
Сори
8
Шрейверс
Сьебе
49
Морис
Антони
28
Матида
Коки
16
Бёрджесс
Кристиан
59
Ismael
Kandouss
94
Loic
Lapoussin
17
Теума
Тедди
6
Casper
Nielsen2
8
Амани
Жан
2
Ниукоп
Барт
9
Deniz
Undav
64
Козловски
Кацпер
АХ Лёвен
3-4-3
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2

История личных встреч

АХ Лёвен
Унион Сент-Жиллуаз

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

17 матчей

35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

11.8%
52.9%
35.3%
2 победы 9 ничьих 6 побед

История матчей

ПДА
1:3
ПДБВЭ
3:5
ПДБПЭ
0:0
ПДБВЭ
2:3
ПДБПЭ
1:1
ПДБВЭ
2:1
ПДБВЭ
1:2
ПДБПЭ
1:3
ПДБПЭ
1:2
ПДБ
3:1
ПДБ
0:0
ПДБ
1:0
ПДБ
0:0
ПДБВЭ
2:0
ПДБВЭ
4:0
ПДБПЭ
2:0
ВД
0:3

Бомбардиры внутри турнира

АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каба Сори 10 (2) 0.33
Мертенс Матье 9 0.3
Шрейверс Сьебе 4 (1) 0.13
Мерсье Ксавье 3 0.1
Шенгелия Леван 3 0.1
Аль-Тамари Мусса 3 0.1
Анри Тома 3 (1) 0.1
Де Норре Каспер 2 0.07
Озкаджар Дженк 2 0.07
Де Сарт Алексис 1 0.03
Секидика Джесс 1 0.03
Шакла Софьян 0 0
Резаи Кавех 0 0
Влитинк Тибо 0 0
Mandela Keita 0 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Deniz Undav 24 (3) 0.77
Ванзейр Данте 15 (1) 0.48
Casper Nielsen2 6 0.19
Теума Тедди 5 (2) 0.16
Митома Каору 5 0.16
Бёрджесс Кристиан 4 0.13
Ниукоп Барт 2 0.06
Loic Lapoussin 2 0.06
Амани Жан 2 0.06
Senne Lynen 1 0.03
Ismael Kandouss 1 0.03
Миллан Алехандро 1 0.03
Matthew Sorinola 1 0.03
Франсуа Гийом 0 0
Багер Йонас 0 0
Матида Коки 0 0

Карточки

АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малинов Кристиян 5 2
Шрейверс Сьебе 7 0
Деваст Себастьен 5 1
Мертенс Матье 6 0
Mandela Keita 5 0
Аль-Тамари Мусса 3 1
Нгава Пьер-Айвес 4 0
Де Норре Каспер 4 0
Озкаджар Дженк 4 0
Мерсье Ксавье 3 0
Де Сарт Алексис 3 0
Шакла Софьян 1 1
Каба Сори 1 1
Патрис Луи 2 0
Ромо Рафаэль 1 0
Резаи Кавех 1 0
Анри Тома 1 0
Шенгелия Леван 1 0
Влитинк Тибо 1 0
Уэдраого Дилан 1 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Siebe van der Heyden 11 0
Ниукоп Барт 8 0
Бёрджесс Кристиан 7 0
Амани Жан 5 1
Багер Йонас 1 3
Deniz Undav 6 0
Ismael Kandouss 5 0
Casper Nielsen2 5 0
Ванзейр Данте 3 1
Теума Тедди 4 0
Loic Lapoussin 4 0
Франсуа Гийом 3 0
Авенатти Фелипе 3 0
Matthew Sorinola 3 0
Пуэртас Кэмерон 2 0
Митома Каору 2 0
Марк Дамьен 1 0
Морис Антони 1 0
Пирар Люка 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
43
6 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 23
6 Забивали первыми 12
18 Не забивали 16
3
15%
8
19%
1-15
0
0%
6
14%
16-30
3
15%
6
14%
31-45
2
10%
7
16%
46-60
6
30%
7
16%
61-75
6
30%
9
21%
76-90

Пропущено

24
12
11 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
2
8%
3
25%
1-15
5
21%
1
8%
16-30
4
17%
1
8%
31-45
3
13%
1
8%
46-60
7
29%
29%
3
25%
61-75
3
13%
3
25%
76-90

Забито

22
24
12 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
18 Не забивали 20
4
18%
2
8%
1-15
3
14%
3
13%
16-30
5
23%
5
21%
31-45
3
14%
7
29%
29%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
4
18%
4
17%
76-90

Пропущено

26
15
11 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 9
3
12%
2
13%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
6
23%
3
20%
31-45
5
19%
1
7%
46-60
3
12%
2
13%
61-75
7
27%
6
40%
76-90

Забито

42
67
18 В 1-м тайме 30
24 Во 2-м тайме 37
15 Забивали первыми 20
6 Не забивали 5
7
17%
10
15%
1-15
3
7%
9
13%
16-30
8
19%
11
16%
31-45
5
12%
14
21%
46-60
9
21%
10
15%
61-75
10
24%
13
19%
76-90

Пропущено

50
27
22 В 1-м тайме 11
28 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 8
26 Не пропускали 17
5
10%
5
19%
1-15
7
14%
2
7%
16-30
10
20%
4
15%
31-45
8
16%
2
7%
46-60
10
20%
5
19%
61-75
10
20%
9
33%
76-90

Результаты последних матчей

АХ Лёвен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2
АХ Лёвен - Генк 2:1 Остенде - АХ Лёвен 1:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1 Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3 Брюгге - АХ Лёвен 4:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 1:4 Кортрейк - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Гент 0:1 Вестерло - АХ Лёвен 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 0:0 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 0:1
Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 1:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 3:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 4:0 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 31 22 4 5 71 - 25 70
2. Брюгге 30 17 9 4 61 - 34 60
3. Антверпен 30 17 5 8 51 - 35 56
4. Андерлехт 30 15 10 5 63 - 32 55
5. Гент 30 15 7 8 46 - 28 52
6. Мехелен 29 14 5 10 51 - 49 47
7. Шарлеруа 30 13 8 9 45 - 40 47
8. Генк 30 13 6 11 58 - 43 45
9. Серкль Брюгге 30 11 7 12 45 - 38 40
10. Сент-Трейден 30 11 6 13 33 - 38 39
11. Кортрейк 30 9 10 11 39 - 39 37
12. АХ Лёвен 30 9 10 11 41 - 51 37
13. Стандард 30 8 9 13 30 - 44 33
14. Остенде 30 9 5 16 28 - 55 32
15. Эйпен 30 8 7 15 36 - 50 31
16. Зульте-Варегем 30 7 8 15 39 - 63 29
17. Серен Юнайтед 30 7 2 21 26 - 65 23
18. Беерсхот-Вильрейк 30 4 4 22 30 - 64 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 15 9 3 3 31 - 16 30
2. Мехелен 15 9 3 3 31 - 20 30
3. Брюгге 15 8 6 1 31 - 15 30
4. Генк 15 9 3 3 34 - 17 30
5. Унион Сент-Жиллуаз 15 9 2 4 26 - 13 29
6. Андерлехт 15 8 5 2 35 - 18 29
7. Антверпен 15 8 3 4 28 - 18 27
8. АХ Лёвен 15 6 4 5 20 - 24 22
9. Шарлеруа 15 5 5 5 16 - 16 20
10. Кортрейк 15 5 4 6 21 - 20 19
11. Серкль Брюгге 15 5 3 7 19 - 18 18
12. Сент-Трейден 15 5 3 7 20 - 21 18
13. Остенде 15 5 2 8 16 - 32 17
14. Серен Юнайтед 15 5 2 8 15 - 29 17
15. Зульте-Варегем 15 4 4 7 20 - 30 16
16. Эйпен 15 4 3 8 17 - 26 15
17. Стандард 15 3 5 7 14 - 22 14
18. Беерсхот-Вильрейк 15 4 1 10 15 - 29 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 16 13 2 1 45 - 12 41
2. Брюгге 15 9 3 3 30 - 19 30
3. Антверпен 15 9 2 4 23 - 17 29
4. Шарлеруа 15 8 3 4 29 - 24 27
5. Андерлехт 15 7 5 3 28 - 14 26
6. Гент 15 6 4 5 15 - 12 22
7. Серкль Брюгге 15 6 4 5 26 - 20 22
8. Сент-Трейден 15 6 3 6 13 - 17 21
9. Стандард 15 5 4 6 16 - 22 19
10. Кортрейк 15 4 6 5 18 - 19 18
11. Мехелен 14 5 2 7 20 - 29 17
12. Эйпен 15 4 4 7 19 - 24 16
13. Генк 15 4 3 8 24 - 26 15
14. АХ Лёвен 15 3 6 6 21 - 27 15
15. Остенде 15 4 3 8 12 - 23 15
16. Зульте-Варегем 15 3 4 8 19 - 33 13
17. Серен Юнайтед 15 2 0 13 11 - 36 6
18. Беерсхот-Вильрейк 15 0 3 12 15 - 35 3
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