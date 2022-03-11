Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:4
Конец матча
Стадион: King Power at Den Dreef
1:0
11' ПенальтиШрейверс Сьебе
1:1
27' ГолDeniz Undav
30' Желтая карточкаMandela Keita
44' Желтая карточкаДеваст Себастьен
1:2
48' ГолDeniz Undav
1:3
58' ГолТеума Тедди
60' Желтая карточкаШакла Софьян
1:4
62' ПенальтиDeniz Undav
Ход матча
11'
1:0
27'
1:1
30'
44'
48'
1:2
58'
1:3
60'
62'
1:4
49
Морис
Антони
28
Матида
Коки
17
Теума
Тедди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Ромо РафаэльВратарь
-
25 Патрис ЛуиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Влитинк ТибоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Марк Брис
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
-
28 Матида КокиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Теума ТеддиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Пирар ЛюкаВратарь
-
18 Митома КаоруПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Марк ДамьенПолузащитник
- Нападающий
-
24 Ilyes Ziani
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
История личных встреч
АХ Лёвен
Унион Сент-Жиллуаз
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
17 матчей
35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
11.8%
52.9%
35.3%
2 победы 9 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каба Сори
|10 (2)
|0.33
|Мертенс Матье
|9
|0.3
|Шрейверс Сьебе
|4 (1)
|0.13
|Мерсье Ксавье
|3
|0.1
|Шенгелия Леван
|3
|0.1
|Аль-Тамари Мусса
|3
|0.1
|Анри Тома
|3 (1)
|0.1
|Де Норре Каспер
|2
|0.07
|Озкаджар Дженк
|2
|0.07
|Де Сарт Алексис
|1
|0.03
|Секидика Джесс
|1
|0.03
|Шакла Софьян
|0
|0
|Резаи Кавех
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
|Mandela Keita
|0
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Deniz Undav
|24 (3)
|0.77
|Ванзейр Данте
|15 (1)
|0.48
|Casper Nielsen2
|6
|0.19
|Теума Тедди
|5 (2)
|0.16
|Митома Каору
|5
|0.16
|Бёрджесс Кристиан
|4
|0.13
|Ниукоп Барт
|2
|0.06
|Loic Lapoussin
|2
|0.06
|Амани Жан
|2
|0.06
|Senne Lynen
|1
|0.03
|Ismael Kandouss
|1
|0.03
|Миллан Алехандро
|1
|0.03
|Matthew Sorinola
|1
|0.03
|Франсуа Гийом
|0
|0
|Багер Йонас
|0
|0
|Матида Коки
|0
|0
Карточки
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малинов Кристиян
|5
|2
|Шрейверс Сьебе
|7
|0
|Деваст Себастьен
|5
|1
|Мертенс Матье
|6
|0
|Mandela Keita
|5
|0
|Аль-Тамари Мусса
|3
|1
|Нгава Пьер-Айвес
|4
|0
|Де Норре Каспер
|4
|0
|Озкаджар Дженк
|4
|0
|Мерсье Ксавье
|3
|0
|Де Сарт Алексис
|3
|0
|Шакла Софьян
|1
|1
|Каба Сори
|1
|1
|Патрис Луи
|2
|0
|Ромо Рафаэль
|1
|0
|Резаи Кавех
|1
|0
|Анри Тома
|1
|0
|Шенгелия Леван
|1
|0
|Влитинк Тибо
|1
|0
|Уэдраого Дилан
|1
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Siebe van der Heyden
|11
|0
|Ниукоп Барт
|8
|0
|Бёрджесс Кристиан
|7
|0
|Амани Жан
|5
|1
|Багер Йонас
|1
|3
|Deniz Undav
|6
|0
|Ismael Kandouss
|5
|0
|Casper Nielsen2
|5
|0
|Ванзейр Данте
|3
|1
|Теума Тедди
|4
|0
|Loic Lapoussin
|4
|0
|Франсуа Гийом
|3
|0
|Авенатти Фелипе
|3
|0
|Matthew Sorinola
|3
|0
|Пуэртас Кэмерон
|2
|0
|Митома Каору
|2
|0
|Марк Дамьен
|1
|0
|Морис Антони
|1
|0
|Пирар Люка
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
43
6 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 23
6 Забивали первыми 12
18 Не забивали 16
3
15%
8
19%
1-15
0
0%
6
14%
16-30
3
15%
6
14%
31-45
2
10%
7
16%
46-60
6
30%
7
16%
61-75
6
30%
9
21%
76-90
Пропущено
24
12
11 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
2
8%
3
25%
1-15
5
21%
1
8%
16-30
4
17%
1
8%
31-45
3
13%
1
8%
46-60
7
29%
29%
3
25%
61-75
3
13%
3
25%
76-90
Забито
22
24
12 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
18 Не забивали 20
4
18%
2
8%
1-15
3
14%
3
13%
16-30
5
23%
5
21%
31-45
3
14%
7
29%
29%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
4
18%
4
17%
76-90
Пропущено
26
15
11 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 9
3
12%
2
13%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
6
23%
3
20%
31-45
5
19%
1
7%
46-60
3
12%
2
13%
61-75
7
27%
6
40%
76-90
Забито
42
67
18 В 1-м тайме 30
24 Во 2-м тайме 37
15 Забивали первыми 20
6 Не забивали 5
7
17%
10
15%
1-15
3
7%
9
13%
16-30
8
19%
11
16%
31-45
5
12%
14
21%
46-60
9
21%
10
15%
61-75
10
24%
13
19%
76-90
Пропущено
50
27
22 В 1-м тайме 11
28 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 8
26 Не пропускали 17
5
10%
5
19%
1-15
7
14%
2
7%
16-30
10
20%
4
15%
31-45
8
16%
2
7%
46-60
10
20%
5
19%
61-75
10
20%
9
33%
76-90
Результаты последних матчей
АХ Лёвен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2
АХ Лёвен - Генк 2:1 Остенде - АХ Лёвен 1:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1 Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3 Брюгге - АХ Лёвен 4:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 1:4 Кортрейк - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Гент 0:1 Вестерло - АХ Лёвен 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 0:0 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 0:1
Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 1:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 3:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 4:0 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|31
|22
|4
|5
|71 - 25
|70
|2.
|Брюгге
|30
|17
|9
|4
|61 - 34
|60
|3.
|Антверпен
|30
|17
|5
|8
|51 - 35
|56
|4.
|Андерлехт
|30
|15
|10
|5
|63 - 32
|55
|5.
|Гент
|30
|15
|7
|8
|46 - 28
|52
|6.
|Мехелен
|29
|14
|5
|10
|51 - 49
|47
|7.
|Шарлеруа
|30
|13
|8
|9
|45 - 40
|47
|8.
|Генк
|30
|13
|6
|11
|58 - 43
|45
|9.
|Серкль Брюгге
|30
|11
|7
|12
|45 - 38
|40
|10.
|Сент-Трейден
|30
|11
|6
|13
|33 - 38
|39
|11.
|Кортрейк
|30
|9
|10
|11
|39 - 39
|37
|12.
|АХ Лёвен
|30
|9
|10
|11
|41 - 51
|37
|13.
|Стандард
|30
|8
|9
|13
|30 - 44
|33
|14.
|Остенде
|30
|9
|5
|16
|28 - 55
|32
|15.
|Эйпен
|30
|8
|7
|15
|36 - 50
|31
|16.
|Зульте-Варегем
|30
|7
|8
|15
|39 - 63
|29
|17.
|Серен Юнайтед
|30
|7
|2
|21
|26 - 65
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|30
|4
|4
|22
|30 - 64
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|15
|9
|3
|3
|31 - 16
|30
|2.
|Мехелен
|15
|9
|3
|3
|31 - 20
|30
|3.
|Брюгге
|15
|8
|6
|1
|31 - 15
|30
|4.
|Генк
|15
|9
|3
|3
|34 - 17
|30
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|15
|9
|2
|4
|26 - 13
|29
|6.
|Андерлехт
|15
|8
|5
|2
|35 - 18
|29
|7.
|Антверпен
|15
|8
|3
|4
|28 - 18
|27
|8.
|АХ Лёвен
|15
|6
|4
|5
|20 - 24
|22
|9.
|Шарлеруа
|15
|5
|5
|5
|16 - 16
|20
|10.
|Кортрейк
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|11.
|Серкль Брюгге
|15
|5
|3
|7
|19 - 18
|18
|12.
|Сент-Трейден
|15
|5
|3
|7
|20 - 21
|18
|13.
|Остенде
|15
|5
|2
|8
|16 - 32
|17
|14.
|Серен Юнайтед
|15
|5
|2
|8
|15 - 29
|17
|15.
|Зульте-Варегем
|15
|4
|4
|7
|20 - 30
|16
|16.
|Эйпен
|15
|4
|3
|8
|17 - 26
|15
|17.
|Стандард
|15
|3
|5
|7
|14 - 22
|14
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|15
|4
|1
|10
|15 - 29
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|13
|2
|1
|45 - 12
|41
|2.
|Брюгге
|15
|9
|3
|3
|30 - 19
|30
|3.
|Антверпен
|15
|9
|2
|4
|23 - 17
|29
|4.
|Шарлеруа
|15
|8
|3
|4
|29 - 24
|27
|5.
|Андерлехт
|15
|7
|5
|3
|28 - 14
|26
|6.
|Гент
|15
|6
|4
|5
|15 - 12
|22
|7.
|Серкль Брюгге
|15
|6
|4
|5
|26 - 20
|22
|8.
|Сент-Трейден
|15
|6
|3
|6
|13 - 17
|21
|9.
|Стандард
|15
|5
|4
|6
|16 - 22
|19
|10.
|Кортрейк
|15
|4
|6
|5
|18 - 19
|18
|11.
|Мехелен
|14
|5
|2
|7
|20 - 29
|17
|12.
|Эйпен
|15
|4
|4
|7
|19 - 24
|16
|13.
|Генк
|15
|4
|3
|8
|24 - 26
|15
|14.
|АХ Лёвен
|15
|3
|6
|6
|21 - 27
|15
|15.
|Остенде
|15
|4
|3
|8
|12 - 23
|15
|16.
|Зульте-Варегем
|15
|3
|4
|8
|19 - 33
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|15
|2
|0
|13
|11 - 36
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|15
|0
|3
|12
|15 - 35
|3