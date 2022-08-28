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Австрия: Бундеслига

2022-2023

Стадион: Зрители: 3647
Аустрия Клагенфурт
3:3
Конец матча
Аустрия Вена
0'
1:0
2' Гол
Пинк Маркус
40' Желтая карточка
Пинк Маркус
1:1
45' Гол
Браунёдер Маттиас
2:1
46' Гол
Ридер Флориан
2:2
53' Гол
Ранфтль Райнхольд
56' Желтая карточка
Блауэнштайнер Микаэль
2:3
76' Гол
Келес Джан
79' Желтая карточка
Ридер Флориан
3:3
87' Пенальти
Andy Irving
89' Желтая карточка
Ранфтль Райнхольд
90' Желтая карточка
Тейгль Георг
90'+5
13
Менцель
Филлип
24
Верницниг
Кристофер
31
Thorsten
Mahrer
37
Nicolas
Wimmer
33
Шумахер
Тилль
14
Christopher
Cvetko
19
Andy
Irving
8
Kosmas
Gezos
9
Sinan
Karweina
32
Пинк
Маркус
23
Ридер
Флориан
1
Фрюхтль
Кристиан
89
Куметио
Билли
20
Мюль
Лукас
3
Галвао
Лукас
26
Ранфтль
Райнхольд
66
Мартинс
Марвин
17
Грубер
Андреас
23
Браунёдер
Маттиас
30
Фишер
Манфред
36
Фитц
Доминик
27
Вучич
Ромео
Аустрия Клагенфурт
4-3-3
Аустрия Вена
5-4-1

История личных встреч

Аустрия Клагенфурт
Аустрия Вена

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

12 матчей

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

БЧГ
1:2
БЧГ
1:1
Б
0:0
Б
1:1
ТМК
2:0
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинк Маркус 2 0.33
Арвайлер Йонас 2 0.33
Ридер Флориан 1 0.17
Nicolas Wimmer 1 (1) 0.17
Andy Irving 1 (1) 0.17
Бенателли Рико 0 0
Блауэнштайнер Микаэль 0 0
Sinan Karweina 0 0
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грубер Андреас 2 0.33
Табакович Харис 2 0.33
Фитц Доминик 1 0.17
Браунёдер Маттиас 1 0.17
Джуричин Марко 1 0.17
Ранфтль Райнхольд 1 0.17
Фишер Манфред 1 0.17
Келес Джан 1 0.17
Тейгль Георг 0 0
Мартинс Марвин 0 0
Хускович Муарем 0 0

Карточки

Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пинк Маркус 2 0
Бенателли Рико 2 0
Kosmas Gezos 2 0
Ридер Флориан 2 0
Maximiliano Moreira 1 0
Thorsten Mahrer 1 0
Менцель Филлип 1 0
Florian Jaritz 1 0
Nicolas Wimmer 1 0
Блауэнштайнер Микаэль 1 0
Christopher Cvetko 1 0
Sinan Karweina 1 0
Nikola Djoric 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ранфтль Райнхольд 2 0
Фитц Доминик 2 0
Браунёдер Маттиас 2 0
Галвао Лукас 0 1
Тейгль Георг 1 0
Джуричин Марко 1 0
Табакович Харис 1 0
Фишер Манфред 1 0
Келес Джан 1 0
Хускович Муарем 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
1
25%
1
13%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
1
25%
2
22%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
1
33%
76-90

Пропущено

7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
11
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
14%
3
27%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
4
57%
2
18%
76-90

Пропущено

11
11
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
3
27%
1
9%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
3
27%
3
27%
46-60
2
18%
3
27%
61-75
1
9%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1
ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Саутгемптон 0:0 Admira Dornbirn - Аустрия Клагенфурт 1:8 Аустрия Клагенфурт - Ганза 0:0 Аустрия Клагенфурт - Филлах 12:0 Аустрия Клагенфурт - Осиек 1:4 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм 1:2 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 0:6 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:4 Штурм - Аустрия Клагенфурт 3:1
Аустрия Вена
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фенербахче - Аустрия Вена 4:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Фенербахче 0:2 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:1
Альтах - Аустрия Вена 3:2 Аустрия Вена - ЛАСК 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0 Вельс - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Штурм 4:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Штурм - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 2:1 Адмира - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 6 5 1 0 16 - 5 16
2. Ред Булл Зальцбург 6 5 0 1 16 - 3 15
3. Штурм 6 3 2 1 10 - 5 11
4. Аустрия Лустенау 6 3 1 2 9 - 11 10
5. Аустрия Вена 6 2 2 2 10 - 12 8
6. Рапид Вена 5 2 1 2 5 - 5 7
7. Сваровски Тироль 6 2 1 3 9 - 11 7
8. Хартберг 5 2 0 3 6 - 9 6
9. Аустрия Клагенфурт 6 1 2 3 7 - 11 5
10. Вольфсбергер 6 1 2 3 9 - 13 5
11. Рид 6 1 1 4 3 - 7 4
12. Альтах 6 1 1 4 8 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 3 3 0 0 7 - 1 9
2. ЛАСК 3 3 0 0 9 - 3 9
3. Штурм 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Аустрия Лустенау 3 2 0 1 6 - 8 6
5. Хартберг 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Альтах 3 1 1 1 6 - 6 4
7. Аустрия Вена 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Рапид Вена 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Аустрия Клагенфурт 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Сваровски Тироль 3 1 1 1 5 - 6 4
11. Рид 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Вольфсбергер 3 0 1 2 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Ред Булл Зальцбург 3 2 0 1 9 - 2 6
3. Штурм 3 1 2 0 4 - 3 5
4. Аустрия Лустенау 3 1 1 1 3 - 3 4
5. Аустрия Вена 4 1 1 2 7 - 10 4
6. Вольфсбергер 3 1 1 1 6 - 5 4
7. Рапид Вена 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Сваровски Тироль 3 1 0 2 4 - 5 3
9. Аустрия Клагенфурт 3 0 1 2 3 - 7 1
10. Хартберг 2 0 0 2 2 - 6 0
11. Рид 3 0 0 3 0 - 4 0
12. Альтах 3 0 0 3 2 - 10 0
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    • 49'
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    • Описание гола
      48'
      Г О О О О Л - Matthias Braunoeder бьет в цель!
    • Желтая карточка
      40'
      Пинк Маркус получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      2'
      Г О О О О Л - Пинк Маркус бьет в цель!
    • Первый тайм начался
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