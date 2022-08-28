Стадион: Вёртерзе-Штадион Зрители: 3647
3:3
Конец матча
0'
1:0
2' ГолПинк Маркус
40' Желтая карточкаПинк Маркус
1:1
45' ГолБраунёдер Маттиас
2:1
46' ГолРидер Флориан
2:2
53' ГолРанфтль Райнхольд
56' Желтая карточкаБлауэнштайнер Микаэль
2:3
76' ГолКелес Джан
79' Желтая карточкаРидер Флориан
3:3
87' ПенальтиAndy Irving
89' Желтая карточкаРанфтль Райнхольд
90' Желтая карточкаТейгль Георг
90'+5
Ход матча
2'
1:0
40'
45'
46'
53'
76'
2:3
79'
87'
3:3
90'
19
Andy
Irving
32
Пинк
Маркус
20
Мюль
Лукас
36
Фитц
Доминик
27
Вучич
Ромео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Andy IrvingПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Пинк МаркусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
18 Moritz Berg
-
Главный тренер: Петер Пакульт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
-
27 Вучич РомеоНападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Тейгль ГеоргНападающий
-
40 Matteo Meisl
-
-
Главный тренер: Manfred Schmid
История личных встреч
Аустрия Клагенфурт
Аустрия Вена
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
12 матчей
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинк Маркус
|2
|0.33
|Арвайлер Йонас
|2
|0.33
|Ридер Флориан
|1
|0.17
|Nicolas Wimmer
|1 (1)
|0.17
|Andy Irving
|1 (1)
|0.17
|Бенателли Рико
|0
|0
|Блауэнштайнер Микаэль
|0
|0
|Sinan Karweina
|0
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грубер Андреас
|2
|0.33
|Табакович Харис
|2
|0.33
|Фитц Доминик
|1
|0.17
|Браунёдер Маттиас
|1
|0.17
|Джуричин Марко
|1
|0.17
|Ранфтль Райнхольд
|1
|0.17
|Фишер Манфред
|1
|0.17
|Келес Джан
|1
|0.17
|Тейгль Георг
|0
|0
|Мартинс Марвин
|0
|0
|Хускович Муарем
|0
|0
Карточки
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пинк Маркус
|2
|0
|Бенателли Рико
|2
|0
|Kosmas Gezos
|2
|0
|Ридер Флориан
|2
|0
|Maximiliano Moreira
|1
|0
|Thorsten Mahrer
|1
|0
|Менцель Филлип
|1
|0
|Florian Jaritz
|1
|0
|Nicolas Wimmer
|1
|0
|Блауэнштайнер Микаэль
|1
|0
|Christopher Cvetko
|1
|0
|Sinan Karweina
|1
|0
|Nikola Djoric
|1
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ранфтль Райнхольд
|2
|0
|Фитц Доминик
|2
|0
|Браунёдер Маттиас
|2
|0
|Галвао Лукас
|0
|1
|Тейгль Георг
|1
|0
|Джуричин Марко
|1
|0
|Табакович Харис
|1
|0
|Фишер Манфред
|1
|0
|Келес Джан
|1
|0
|Хускович Муарем
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
1
25%
1
13%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
1
25%
2
22%
76-90
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
1
33%
76-90
Пропущено
7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
11
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
14%
3
27%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
4
57%
2
18%
76-90
Пропущено
11
11
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
3
27%
1
9%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
3
27%
3
27%
46-60
2
18%
3
27%
61-75
1
9%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1
ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Саутгемптон 0:0 Admira Dornbirn - Аустрия Клагенфурт 1:8 Аустрия Клагенфурт - Ганза 0:0 Аустрия Клагенфурт - Филлах 12:0 Аустрия Клагенфурт - Осиек 1:4 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм 1:2 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 0:6 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:4 Штурм - Аустрия Клагенфурт 3:1
Аустрия Вена
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фенербахче - Аустрия Вена 4:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Фенербахче 0:2 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:1
Альтах - Аустрия Вена 3:2 Аустрия Вена - ЛАСК 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0 Вельс - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Штурм 4:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Штурм - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 2:1 Адмира - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|6
|5
|1
|0
|16 - 5
|16
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|6
|5
|0
|1
|16 - 3
|15
|3.
|Штурм
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|4.
|Аустрия Лустенау
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|10
|5.
|Аустрия Вена
|6
|2
|2
|2
|10 - 12
|8
|6.
|Рапид Вена
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|7.
|Сваровски Тироль
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|8.
|Хартберг
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|9.
|Аустрия Клагенфурт
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|10.
|Вольфсбергер
|6
|1
|2
|3
|9 - 13
|5
|11.
|Рид
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|12.
|Альтах
|6
|1
|1
|4
|8 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|ЛАСК
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|3.
|Штурм
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|4.
|Аустрия Лустенау
|3
|2
|0
|1
|6 - 8
|6
|5.
|Хартберг
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Альтах
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|7.
|Аустрия Вена
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Рапид Вена
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Аустрия Клагенфурт
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Сваровски Тироль
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|11.
|Рид
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Вольфсбергер
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|3
|2
|0
|1
|9 - 2
|6
|3.
|Штурм
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|4.
|Аустрия Лустенау
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|5.
|Аустрия Вена
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|6.
|Вольфсбергер
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|7.
|Рапид Вена
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Сваровски Тироль
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|9.
|Аустрия Клагенфурт
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|10.
|Хартберг
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|11.
|Рид
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|12.
|Альтах
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
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