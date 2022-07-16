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Финляндия: Вейккауслига

2022

Стадион:
Мариехамн
1:1
Конец матча
ХИФК
0'
0:1
6' Гол
Ерёменко Сергей
1:1
31' Пенальти
Овоери Джон
34' Желтая карточка
Кубронн Жан-Кристоф
43' Желтая карточка
Менса Баба
75' Желтая карточка
Клинкенберг Дан
90'+4
1
Филлион
Янн-Александр
28
Ниссинен
Йири
29
Райтанен
Патрик
3
Менса
Баба
13
Кубронн
Жан-Кристоф
14
Joakim
Latonen
8
Нгамба
Альваро
16
Балисо
Янга
7
Сьорос
Рику
19
Овоери
Джон
9
De
22
Ramilson
Almeida
3
Маттила
Сакари
4
Клинкенберг
Дан
15
Jesse
Nikki
88
Хинг-Гловер
Макарио
24
Fortuna
Namputu
11
Куйянпяя
Аату
6
Малоло
Обед
10
Ерёменко
Сергей
35
Роберто
Савио
9
Маркканен
Ээро
Мариехамн
ХИФК

История личных встреч

Мариехамн
ХИФК

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
40%
10 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 6 побед

24 матча

25%
50%
25%
6 побед 12 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
4 победы 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

41.7%
33.3%
25%
10 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

К
1:1
В
1:1
В
0:3
В
0:0
В
2:2
В
0:3
ТМС
1:1
К
2:2
VEL
0:0
В
1:3
В
1:1
К
3:0
В
0:0
В
1:1
В
1:1
В
1:0
В
2:5
В
0:1
КЛ
1:0
В
1:0
В
1:1
В
1:1
КЛ
1:3
КЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Овоери Джон 4 (1) 0.29
Joakim Latonen 2 0.14
Хамбо Вахид 2 0.14
De 2 0.14
Сумусало Микко 1 0.07
Сид Робин 1 0.07
Абубакари Мохаммед 1 0.07
Менса Баба 1 0.07
Тамминен Ээро 1 0.07
Ниссинен Йири 0 0
ХИФК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркканен Ээро 2 0.14
Али Юсиф 1 0.07
Маттила Сакари 1 (1) 0.07
Камавуака Уилсон 1 0.07
Ерёменко Сергей 1 0.07
Хинг-Гловер Макарио 1 0.07
Eetu Puro 1 0.07
Куйянпяя Аату 1 0.07
Саэс Фелипе 1 (1) 0.07

Карточки

Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
De 3 1
Кубронн Жан-Кристоф 4 0
Ниссинен Йири 4 0
Балисо Янга 4 0
Тамминен Ээро 2 1
Абубакари Мохаммед 3 0
Лахти Тими 2 0
Овоери Джон 2 0
Менса Баба 2 0
Райтанен Патрик 2 0
Фелипе 2 0
Нгамба Альваро 2 0
Сумусало Микко 1 0
Сид Робин 1 0
Хамбо Вахид 1 0
Joakim Latonen 1 0
Виклеф Оскар 1 0
Хенрикссон Элмо 1 0
ХИФК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ерёменко Сергей 3 1
Маттила Сакари 4 0
Бакман Джани 4 0
Бету Антониу 2 1
Камавуака Уилсон 2 0
Маркканен Ээро 2 0
Серж Канон 2 0
Малоло Обед 2 0
Клинкенберг Дан 2 0
Али Юсиф 2 0
Ахади Мосавер 2 0
Eetu Puro 2 0
Jesse Nikki 2 0
Хинг-Гловер Макарио 1 0
Didis Lutumba-Pitah 1 0
Куйянпяя Аату 1 0
Тайнио Максимус 1 0
Саэс Фелипе 1 0
Fortuna Namputu 1 0
Ifeanyi Ani 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
1
13%
3
43%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Пропущено

8
8
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
3
38%
16-30
3
38%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

12
17
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
8%
2
12%
1-15
6
50%
2
12%
16-30
1
8%
2
12%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
2
17%
5
29%
29%
76-90

Забито

15
10
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
2
13%
3
30%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
3
20%
2
20%
61-75
4
27%
2
20%
76-90

Пропущено

20
25
14 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
3
15%
2
8%
1-15
7
35%
5
20%
16-30
4
20%
3
12%
31-45
2
10%
2
8%
46-60
2
10%
6
24%
61-75
2
10%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Мариехамн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ВПС - Мариехамн 1:3 Хонка - Мариехамн 1:1 Мариехамн - ХИК 2:1 Хака - Мариехамн 3:2
Мариехамн - ХИФК 1:1 Мариехамн - ВПС 1:3 Эспоон Паллосеура - Мариехамн 0:3 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:0 Ильвес - Мариехамн 1:0 Мариехамн - КуПС 1:1 Интер Турку - Мариехамн 4:0 Мариехамн - Оулу 2:1 Мариехамн - Хонка 1:1 ХИФК - Мариехамн 1:1 Мариехамн - Лахти 0:0 Сириус - Мариехамн 3:0 Хака - Мариехамн 2:0 Мариехамн - Лахти 0:3 Мариехамн - КТП 5:1 Оулу - Мариехамн 1:2
ХИФК
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
ХИФК - Хака 0:2 ХИФК - Ильвес 0:1 ПК-35 Хельсинки - ХИФК 2:2 Ильвес - ХИФК 0:1
ХИФК - ВПС 1:5 Мариехамн - ХИФК 1:1 ХИФК - Хонка 1:2 Пёксит - ХИФК 0:7 ХИФК - КуПС 0:1 Интер Турку - ХИФК 2:2 Оулу - ХИФК 1:1 ХИФК - ХИК 0:2 Хака - ХИФК 2:1 ХИФК - Лахти 0:3 ХИФК - Мариехамн 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИФК 2:1 ХИФК - Ильвес 0:3 ХИК - ХИФК 1:0 КуПС - ХИФК 0:0 ХИФК - СЯК Сейнайоки 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 14 10 3 1 24 - 9 33
2. ХИК 15 9 3 3 22 - 14 30
3. Хонка 14 8 3 3 27 - 13 27
4. Оулу 14 6 3 5 19 - 21 21
5. Хака 13 5 3 5 19 - 22 18
6. Ильвес 13 5 3 5 18 - 18 18
7. Интер Турку 13 5 3 5 25 - 18 18
8. ВПС 14 5 1 8 29 - 21 16
9. СЯК Сейнайоки 13 4 3 6 14 - 21 15
10. Мариехамн 14 3 6 5 15 - 20 15
11. Лахти 15 3 3 9 14 - 34 12
12. ХИФК 14 1 4 9 10 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 7 6 1 0 15 - 4 19
2. Хонка 7 5 2 0 18 - 5 17
3. ХИК 8 5 1 2 15 - 11 16
4. Ильвес 7 4 0 3 11 - 10 12
5. Интер Турку 7 3 2 2 15 - 9 11
6. Оулу 7 3 2 2 9 - 13 11
7. Хака 6 3 2 1 9 - 8 11
8. СЯК Сейнайоки 7 3 2 2 10 - 9 11
9. Мариехамн 7 2 4 1 8 - 8 10
10. Лахти 6 1 1 4 3 - 12 4
11. ВПС 6 0 1 5 4 - 10 1
12. ХИФК 8 0 1 7 3 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ВПС 8 5 0 3 25 - 11 15
2. КуПС 7 4 2 1 9 - 5 14
3. ХИК 7 4 2 1 7 - 3 14
4. Оулу 7 3 1 3 10 - 8 10
5. Хонка 7 3 1 3 9 - 8 10
6. Лахти 9 2 2 5 11 - 22 8
7. Хака 7 2 1 4 10 - 14 7
8. Интер Турку 6 2 1 3 10 - 9 7
9. ХИФК 6 1 3 2 7 - 8 6
10. Ильвес 6 1 3 2 7 - 8 6
11. Мариехамн 7 1 2 4 7 - 12 5
12. СЯК Сейнайоки 6 1 1 4 4 - 12 4
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