Стадион: Виклоф Холдинг Арена
0'
0:1
6' ГолЕрёменко Сергей
1:1
31' ПенальтиОвоери Джон
34' Желтая карточкаКубронн Жан-Кристоф
43' Желтая карточкаМенса Баба
75' Желтая карточкаКлинкенберг Дан
90'+4
Ход матча
6'
0:1
31'
1:1
43'
75'
16
Балисо
Янга
19
Овоери
Джон
9
De
15
Jesse
Nikki
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Балисо ЯнгаПолузащитник
- Нападающий
-
19 Овоери ДжонНападающий
-
9 DeНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Виклеф ОскарПолузащитник
-
10 ФелипеПолузащитник
-
11 Хамбо ВахидНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Norrmen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Jesse NikkiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Eetu Puro
-
-
29 Ifeanyi Ani
-
Главный тренер: Паателайнен Миксу
История личных встреч
Мариехамн
ХИФК
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
40%
10 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 6 побед
24 матча
25%
50%
25%
6 побед 12 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
4 победы 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
41.7%
33.3%
25%
10 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Овоери Джон
|4 (1)
|0.29
|Joakim Latonen
|2
|0.14
|Хамбо Вахид
|2
|0.14
|De
|2
|0.14
|Сумусало Микко
|1
|0.07
|Сид Робин
|1
|0.07
|Абубакари Мохаммед
|1
|0.07
|Менса Баба
|1
|0.07
|Тамминен Ээро
|1
|0.07
|Ниссинен Йири
|0
|0
ХИФК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркканен Ээро
|2
|0.14
|Али Юсиф
|1
|0.07
|Маттила Сакари
|1 (1)
|0.07
|Камавуака Уилсон
|1
|0.07
|Ерёменко Сергей
|1
|0.07
|Хинг-Гловер Макарио
|1
|0.07
|Eetu Puro
|1
|0.07
|Куйянпяя Аату
|1
|0.07
|Саэс Фелипе
|1 (1)
|0.07
Карточки
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|De
|3
|1
|Кубронн Жан-Кристоф
|4
|0
|Ниссинен Йири
|4
|0
|Балисо Янга
|4
|0
|Тамминен Ээро
|2
|1
|Абубакари Мохаммед
|3
|0
|Лахти Тими
|2
|0
|Овоери Джон
|2
|0
|Менса Баба
|2
|0
|Райтанен Патрик
|2
|0
|Фелипе
|2
|0
|Нгамба Альваро
|2
|0
|Сумусало Микко
|1
|0
|Сид Робин
|1
|0
|Хамбо Вахид
|1
|0
|Joakim Latonen
|1
|0
|Виклеф Оскар
|1
|0
|Хенрикссон Элмо
|1
|0
ХИФК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ерёменко Сергей
|3
|1
|Маттила Сакари
|4
|0
|Бакман Джани
|4
|0
|Бету Антониу
|2
|1
|Камавуака Уилсон
|2
|0
|Маркканен Ээро
|2
|0
|Серж Канон
|2
|0
|Малоло Обед
|2
|0
|Клинкенберг Дан
|2
|0
|Али Юсиф
|2
|0
|Ахади Мосавер
|2
|0
|Eetu Puro
|2
|0
|Jesse Nikki
|2
|0
|Хинг-Гловер Макарио
|1
|0
|Didis Lutumba-Pitah
|1
|0
|Куйянпяя Аату
|1
|0
|Тайнио Максимус
|1
|0
|Саэс Фелипе
|1
|0
|Fortuna Namputu
|1
|0
|Ifeanyi Ani
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
1
13%
3
43%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
2
25%
2
29%
76-90
Пропущено
8
8
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
3
38%
16-30
3
38%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
12
17
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
8%
2
12%
1-15
6
50%
2
12%
16-30
1
8%
2
12%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
2
17%
5
29%
29%
76-90
Забито
15
10
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
2
13%
3
30%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
3
20%
2
20%
61-75
4
27%
2
20%
76-90
Пропущено
20
25
14 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
3
15%
2
8%
1-15
7
35%
5
20%
16-30
4
20%
3
12%
31-45
2
10%
2
8%
46-60
2
10%
6
24%
61-75
2
10%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Мариехамн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ВПС - Мариехамн 1:3 Хонка - Мариехамн 1:1 Мариехамн - ХИК 2:1 Хака - Мариехамн 3:2
Мариехамн - ХИФК 1:1 Мариехамн - ВПС 1:3 Эспоон Паллосеура - Мариехамн 0:3 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:0 Ильвес - Мариехамн 1:0 Мариехамн - КуПС 1:1 Интер Турку - Мариехамн 4:0 Мариехамн - Оулу 2:1 Мариехамн - Хонка 1:1 ХИФК - Мариехамн 1:1 Мариехамн - Лахти 0:0 Сириус - Мариехамн 3:0 Хака - Мариехамн 2:0 Мариехамн - Лахти 0:3 Мариехамн - КТП 5:1 Оулу - Мариехамн 1:2
ХИФК
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
ХИФК - Хака 0:2 ХИФК - Ильвес 0:1 ПК-35 Хельсинки - ХИФК 2:2 Ильвес - ХИФК 0:1
ХИФК - ВПС 1:5 Мариехамн - ХИФК 1:1 ХИФК - Хонка 1:2 Пёксит - ХИФК 0:7 ХИФК - КуПС 0:1 Интер Турку - ХИФК 2:2 Оулу - ХИФК 1:1 ХИФК - ХИК 0:2 Хака - ХИФК 2:1 ХИФК - Лахти 0:3 ХИФК - Мариехамн 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИФК 2:1 ХИФК - Ильвес 0:3 ХИК - ХИФК 1:0 КуПС - ХИФК 0:0 ХИФК - СЯК Сейнайоки 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|14
|10
|3
|1
|24 - 9
|33
|2.
|ХИК
|15
|9
|3
|3
|22 - 14
|30
|3.
|Хонка
|14
|8
|3
|3
|27 - 13
|27
|4.
|Оулу
|14
|6
|3
|5
|19 - 21
|21
|5.
|Хака
|13
|5
|3
|5
|19 - 22
|18
|6.
|Ильвес
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|7.
|Интер Турку
|13
|5
|3
|5
|25 - 18
|18
|8.
|ВПС
|14
|5
|1
|8
|29 - 21
|16
|9.
|СЯК Сейнайоки
|13
|4
|3
|6
|14 - 21
|15
|10.
|Мариехамн
|14
|3
|6
|5
|15 - 20
|15
|11.
|Лахти
|15
|3
|3
|9
|14 - 34
|12
|12.
|ХИФК
|14
|1
|4
|9
|10 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|7
|6
|1
|0
|15 - 4
|19
|2.
|Хонка
|7
|5
|2
|0
|18 - 5
|17
|3.
|ХИК
|8
|5
|1
|2
|15 - 11
|16
|4.
|Ильвес
|7
|4
|0
|3
|11 - 10
|12
|5.
|Интер Турку
|7
|3
|2
|2
|15 - 9
|11
|6.
|Оулу
|7
|3
|2
|2
|9 - 13
|11
|7.
|Хака
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|8.
|СЯК Сейнайоки
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|9.
|Мариехамн
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|10.
|Лахти
|6
|1
|1
|4
|3 - 12
|4
|11.
|ВПС
|6
|0
|1
|5
|4 - 10
|1
|12.
|ХИФК
|8
|0
|1
|7
|3 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ВПС
|8
|5
|0
|3
|25 - 11
|15
|2.
|КуПС
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|3.
|ХИК
|7
|4
|2
|1
|7 - 3
|14
|4.
|Оулу
|7
|3
|1
|3
|10 - 8
|10
|5.
|Хонка
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|6.
|Лахти
|9
|2
|2
|5
|11 - 22
|8
|7.
|Хака
|7
|2
|1
|4
|10 - 14
|7
|8.
|Интер Турку
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|9.
|ХИФК
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|10.
|Ильвес
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|11.
|Мариехамн
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|12.
|СЯК Сейнайоки
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
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