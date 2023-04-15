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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 1.
Палмейрас Сан-Паулу
2:1
Конец матча
Куяба
0'
1:0
5' Гол
Endrick
7' Желтая карточка
Дейверсон Силва
37' Желтая карточка
Лопес Хосе Мануэль
45' Желтая карточка
Кафу Жонатан
1:1
45' Гол
Raniele
48' Желтая карточка
Matheusinho
52' Желтая карточка
Филипе Аугусто
57' Вторая желтая карточка
Филипе Аугусто
2:1
65' Гол
Лопес Хосе Мануэль
66' Желтая карточка
Жонатан Луис
90'+10
21
Вевертон
Перейра
2
Роша
Маркос
15
Гомес
Густаво
26
Мурило
Серкейра
6
Vanderlan
14
Гимарайнс
Артур
8
Рафаэл
Жозе
25
Менино
Габриэль
7
Дуду
X
9
Endrick
18
Лопес
Хосе
Мануэль
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
98
Matheusinho
34
Аллисон
4
Marllon
94
Patric
Calmon
5
Филипе
Аугусто
14
Raniele
7
Кафу
Жонатан
10
Pablo
Cepellini
17
Negueba
16
Дейверсон
Силва
Палмейрас Сан-Паулу
4-4-2
Куяба
4-2-3-1

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Куяба

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

СA
1:1
СA
1:0
СA
1:3
СA
0:2

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
2

Среднее время на гол

180
45

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

0.75
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
60

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Хосе Мануэль 1 1
Endrick 1 1
Дуду X 0 0
Vanderlan 0 0
Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Raniele 1 1
Кафу Жонатан 0 0

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Хосе Мануэль 1 0
Жонатан Луис 1 0
Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Филипе Аугусто 1 1
Дейверсон Силва 1 0
Кафу Жонатан 1 0
Matheusinho 1 0

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Куяба
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Палмейрас Сан-Паулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Куяба
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Томбенсе 4:2 Палмейрас Сан-Паулу - Агуа-Санта 4:0 Боливар - Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Агуа-Санта - Палмейрас Сан-Паулу 2:1
Палмейрас Сан-Паулу - Итуано 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Бернарду 1:0 Гуарани Кампинас - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ферровиария 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Агуа-Санта - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Интер Лимейра 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 3:1 Мирасол - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Итуано - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Бенту 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Америка Минейро 2:1
Куяба
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Куяба - Униан Рондонополис 1:0 Униан Рондонополис - Куяба 0:2 Куяба - Луверденсе 5:0 Луверденсе - Куяба 0:0
Касеренсе - Куяба 0:1 Куяба - Луверденсе 5:0 Сан-Раймундо РР - Куяба 4:3 Нова-Мутун - Куяба 1:3 Куяба - Униан Рондонополис 2:1 Куяба - Операрио ВГ 4:1 Дом Боско - Куяба 0:1 Куяба - Спорт Синоп 3:0 Академия ФК - Куяба 0:3 Куяба - Миксто 4:1 Куяба - Коритиба Парана 2:1 Атлетико Минейро - Куяба 3:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Куяба 0:2 Куяба - Аваи 1:0 Куяба - Гойяс 1:2

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
Куяба

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Палмейрас Сан-Паулу
Куяба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Сантос
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Крузейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Коринтианс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Коритиба Парана
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Гремио
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Фламенго
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Атлетико Минейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Васко да Гама
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ред Булл Брагантино
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Атлетико Паранаэнсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Интернасьонал Порту Алегре
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Форталеза Сеара
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Гойяс
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Байя
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Куяба
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Америка Минейро
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Ред Булл Брагантино
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Сантос
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Крузейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Коринтианс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Коритиба Парана
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Гремио
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Фламенго
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Атлетико Минейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Васко да Гама
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Флуминенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Форталеза Сеара
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Гойяс
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Байя
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Куяба
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Атлетико Паранаэнсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Америка Минейро
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Сантос
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Крузейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Коринтианс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Коритиба Парана
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Гремио
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Фламенго
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Атлетико Минейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Васко да Гама
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Палмейрас Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ред Булл Брагантино
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Форталеза Сеара
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Гойяс
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Байя
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Атлетико Паранаэнсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Америка Минейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Куяба
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Lele 1 (1)
Флуминенсе Джон Кеннеди 1
Флуминенсе Кано Херман 1
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 1
Палмейрас Сан-Паулу Endrick 1
Весь список

Топ нарушителей
Куяба Филипе Аугусто 1 1
Флуминенсе Джон Кеннеди 1
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 1
Палмейрас Сан-Паулу Жонатан Луис 1
Куяба Дейверсон Силва 1
Весь список
  • 67'
    Negueba уходит с поля. Питта Исидро выходит вместо него
  • Желтая карточка
    66'
    Jhonatan получил желтую карточку от судьи
  • 65'
    Vanderlan сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    65'
    Г О О О О Л - Хосе Лопес бьет в цель!
  • 61'
    Endrick уходит с поля. Наварро Рафа выходит вместо него
  • 57'
    Филипе Аугусто получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    52'
    Филипе Аугусто получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    48'
    Matheusinho получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
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    • 46'
      Кафу Жонатан уходит с поля. Nicolas Quagliata выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 54'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 52'
      Кафу Жонатан сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      52'
      Г О О О О Л - Raniele бьет в цель!
    • Желтая карточка
      49'
      Кафу Жонатан получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      37'
      Хосе Лопес получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      7'
      Дейверсон Силва получил желтую карточку от судьи
    • 5'
      Дуду X сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      5'
      Г О О О О Л - Endrick бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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