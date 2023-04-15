Тур: 1.
2:1
Конец матча
0'
1:0
5' ГолEndrick
7' Желтая карточкаДейверсон Силва
37' Желтая карточкаЛопес Хосе Мануэль
45' Желтая карточкаКафу Жонатан
1:1
45' ГолRaniele
48' Желтая карточкаMatheusinho
52' Желтая карточкаФилипе Аугусто
57' Вторая желтая карточкаФилипе Аугусто
2:1
65' ГолЛопес Хосе Мануэль
66' Желтая карточкаЖонатан Луис
90'+10
Ход матча
45'
45'
1:1
48'
52'
57'
61'
65'
2:1
66'
67'
Прогноз на матч от Liveresult
7
Дуду
X
9
Endrick
98
Matheusinho
34
Аллисон
4
Marllon
14
Raniele
17
Negueba
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ДудуПолузащитник
-
9 EndrickНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Полузащитник
-
40 Жонатан ЛуисПолузащитник
-
17 ЖованиПолузащитник
-
19 Лопес БреноНападающий
-
29 Наварро РафаНападающий
-
-
-
27 Richard Rios
-
34 Kaiky Naves
-
51 Kaique
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
- Вратарь
-
98 MatheusinhoЗащитник
-
34 АллисонЗащитник
-
4 MarllonЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 RanieleПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 NeguebaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Гава РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
8 Ronald
-
-
-
Главный тренер: Виейра Иво
История личных встреч
Палмейрас Сан-Паулу
Куяба
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.5
2
Среднее время на гол
180
45
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
0.75
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
120
60
Бомбардиры внутри турнира
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|1
|Endrick
|1
|1
|Дуду X
|0
|0
|Vanderlan
|0
|0
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Raniele
|1
|1
|Кафу Жонатан
|0
|0
Карточки
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0
|Жонатан Луис
|1
|0
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Филипе Аугусто
|1
|1
|Дейверсон Силва
|1
|0
|Кафу Жонатан
|1
|0
|Matheusinho
|1
|0
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Куяба
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Палмейрас Сан-Паулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Куяба
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Томбенсе 4:2 Палмейрас Сан-Паулу - Агуа-Санта 4:0 Боливар - Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Агуа-Санта - Палмейрас Сан-Паулу 2:1
Палмейрас Сан-Паулу - Итуано 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Бернарду 1:0 Гуарани Кампинас - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ферровиария 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Агуа-Санта - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Интер Лимейра 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 3:1 Мирасол - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Итуано - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Бенту 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Америка Минейро 2:1
Куяба
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Куяба - Униан Рондонополис 1:0 Униан Рондонополис - Куяба 0:2 Куяба - Луверденсе 5:0 Луверденсе - Куяба 0:0
Касеренсе - Куяба 0:1 Куяба - Луверденсе 5:0 Сан-Раймундо РР - Куяба 4:3 Нова-Мутун - Куяба 1:3 Куяба - Униан Рондонополис 2:1 Куяба - Операрио ВГ 4:1 Дом Боско - Куяба 0:1 Куяба - Спорт Синоп 3:0 Академия ФК - Куяба 0:3 Куяба - Миксто 4:1 Куяба - Коритиба Парана 2:1 Атлетико Минейро - Куяба 3:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Куяба 0:2 Куяба - Аваи 1:0 Куяба - Гойяс 1:2
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
Куяба
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Палмейрас Сан-Паулу
Куяба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Флуминенсе
|Lele
|1 (1)
|Флуминенсе
|Джон Кеннеди
|1
|Флуминенсе
|Кано Херман
|1
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|Палмейрас Сан-Паулу
|Endrick
|1
|Куяба
|Филипе Аугусто
|1 1
|Флуминенсе
|Джон Кеннеди
|1
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|Палмейрас Сан-Паулу
|Жонатан Луис
|1
|Куяба
|Дейверсон Силва
|1