  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
  4. Премьер-лига 2021-2022

Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Урал
 
Позже

Стадион:
ЦСКА Москва

История личных встреч

Урал
ЦСКА Москва

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

18 матчей

5.6%
22.2%
72.2%
1 победа 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

11.1%
38.9%
50%
2 победы 7 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
К
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:1
ПЛ
3:4
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
К
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бикфалви Эрик 2 0.2
Егорычев Андрей 1 0.1
Панюков Андрей 1 0.1
Максименко Артём 1 0.1
Мишкич Даниэль 0 0
Йовичич Бранко 0 0
Гаджимурадов Рамазан 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эджуке Чидера 2 0.2
Заболотный Антон 2 0.2
Чалов Фёдор 2 0.2
Ахметов Ильзат 1 (1) 0.1
Бийол Яка 1 0.1
Бистрович Кристиян 1 0.1
Зайнутдинов Бактиёр 1 0.1
Дивеев Игорь 1 0.1
Марадишвили Константин 1 0.1
Яковлев Владислав 1 0.1
Дзагоев Алан 0 0
Влашич Никола 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бикфалви Эрик 4 1
Герасимов Алексей 4 0
Мишкич Даниэль 3 0
Годзюр Ярослав 1 0
Рыков Владимир 1 0
Помазун Илья 1 0
Йовичич Бранко 1 0
Ибрахимай Илльдрен 1 0
Адамов Арсен 1 0
Колесниченко Кирилл 1 0
Гаджимурадов Рамазан 1 0
Егорычев Андрей 1 0
Кузьмичев Иван 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухин Максим 4 0
Обляков Иван 3 0
Заболотный Антон 1 1
Бохинен Эмиль 2 0
Дзагоев Алан 1 0
Фернандес Марио 1 0
Кучаев Константин 1 0
Дивеев Игорь 1 0
Тикнизян Наир 1 0
Бийол Яка 1 0
Марадишвили Константин 1 0
Яковлев Владислав 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
8
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
25%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
1
13%
76-90

Пропущено

6
6
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
3
50%
1
17%
76-90

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

6
13
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 8
5 Не забивали 2
2
33%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
50%
2
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
1
17%
2
15%
76-90

Пропущено

12
8
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
3
38%
46-60
2
17%
2
25%
61-75
5
42%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Урал - Крылья Советов 1:1 Уфа - Урал 0:1 Урал - Арсенал Тула 2:0 Торпедо Владимир - Урал 0:2
Урал - Локомотив Москва 0:0 Рубин - Урал 4:0 Урал - Ростов 1:1 Урал - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Урал 1:0 Сочи - Урал 2:0 Урал - Нижний Новгород 1:1 Урал - Краснодар 0:3 Крылья Советов - Урал 0:1 Урал - Крылья Советов 3:1 Рубин - Урал 3:1 Урал - Рубин 2:0 Локомотив Москва - Урал 1:0 Урал - Ростов 1:0 Химки - Урал 1:0 Урал - Ахмат 1:1
ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Зенит-Ижевск - ЦСКА Москва 0:4
ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Арсенал Тула - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ахмат 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 ЦСКА Москва - Уфа 1:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:1 ЦСКА Москва - Злате Моравце 2:0 ЦСКА Москва - Адмира 1:0 Копенгаген - ЦСКА Москва 1:0 Капфенберг - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Винер Нойштадт 3:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 10 7 2 1 22 - 12 23
2. Динамо Москва Заявка 10 6 1 3 14 - 9 19
3. Сочи Заявка 10 6 0 4 14 - 10 18
4. Локомотив Москва Заявка 10 4 5 1 13 - 8 17
5. Краснодар Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
6. ЦСКА Москва Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
7. Спартак Москва Заявка 10 5 1 4 11 - 8 16
8. Нижний Новгород Заявка 10 4 2 4 12 - 13 14
9. Рубин Заявка 10 4 2 4 13 - 11 14
10. Крылья Советов Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
11. Ахмат Заявка 10 4 0 6 11 - 16 12
12. Ростов Заявка 10 2 3 5 13 - 20 9
13. Урал Заявка 10 2 3 5 5 - 13 9
14. Арсенал Тула Заявка 10 2 3 5 12 - 19 9
15. Уфа Заявка 10 2 2 6 11 - 17 8
16. Химки Заявка 10 1 5 4 8 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2. Локомотив Москва Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
3. ЦСКА Москва Заявка 5 3 1 1 5 - 2 10
4. Рубин Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
5. Краснодар Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
6. Сочи Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
7. Спартак Москва Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
8. Динамо Москва Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
9. Ахмат Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
10. Крылья Советов Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
11. Урал Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
12. Арсенал Тула Заявка 5 1 3 1 5 - 7 6
13. Уфа Заявка 6 1 2 3 8 - 10 5
14. Химки Заявка 5 0 4 1 4 - 6 4
15. Нижний Новгород Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
16. Ростов Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
3. Нижний Новгород Заявка 5 3 2 0 7 - 4 11
4. Сочи Заявка 6 3 0 3 6 - 8 9
5. Краснодар Заявка 6 2 2 2 9 - 6 8
6. Ростов Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
7. Спартак Москва Заявка 5 2 1 2 3 - 3 7
8. Локомотив Москва Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
9. ЦСКА Москва Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
10. Крылья Советов Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
11. Ахмат Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
12. Рубин Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Химки Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
14. Урал Заявка 4 1 0 3 1 - 7 3
15. Уфа Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
16. Арсенал Тула Заявка 5 1 0 4 7 - 12 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Уфа Агаларов Гамид 8 1 0
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
3. Химки Глушаков Денис 6 3 0
4. Краснодар Кордоба Джон 5 1 3
5. Зенит Ерохин Александр 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 5 2
2. Краснодар Черников Александр 5 1
3. Урал Бикфалви Эрик 4 1
4. Ахмат Нижич Зоран 4 1
5. Зенит Кузяев Далер 4 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Урал - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 октября 2021, осталось 2 дня 11 часов 41 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 69
    Урал 11.6% (8)
    X 13% (9)
    ЦСКА Москва 75.4% (52)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Урал
    Ничья
    ЦСКА Москва
    6.41
    4.01
    1.69
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Урал - ЦСКА Москва онлайн


    Прогнозы на матч Урал - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Урал
    11.6% (8)
    Ничья
    13% (9)
    ЦСКА Москва
    75.4% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.76% (32)
    Меньше
    52.24% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    59.7% (40)
    Нет
    40.3% (27)
    Популярный счёт
    1:2 ЦСКА Москва
    33.3% (23)
    0:1 ЦСКА Москва
    21.7% (15)
    0:2 ЦСКА Москва
    13% (9)
    1:1 Ничья
    11.6% (8)
    2:1 Урал
    5.8% (4)
    1:3 ЦСКА Москва
    5.8% (4)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Букмекеры

    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет для тебя!
    1500 рублей для новых игроков!
    30 000 рублей бонусы!
    50 000 000 рублей от Winline
    Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей для ставок АПЛ


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     