Тур: 5.
0:0
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаТшибола Аарон
38' Желтая карточкаМакрис Андреас
58' Желтая карточкаAndre Ferreira Teixeira
80' Желтая карточкаЗдравковски Давор
90'+6
Ход матча
28'
38'
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Шебаке ИссамЗащитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Полузащитник
-
23 Муянич АмелПолузащитник
- Полузащитник
-
20 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Элиа МариосНападающий
-
17 Блум ДанниНападающий
-
Главный тренер: Августи Софронис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
66 Silva
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Сисс АмадуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Silas
История личных встреч
АПОЭЛ
АЕЛ Лимаcсол
29 матчей
86.2%
13.8%
25 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.2%
34.5%
10.3%
16 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
75.9%
24.1%
22 победы 7 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
40 матчей
62.5%
17.5%
20%
25 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
40%
47.5%
12.5%
16 побед 19 ничьих 5 побед
Второй тайм
55%
30%
15%
22 победы 12 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сушич Матео
|1
|0.2
|Блум Данни
|1
|0.2
|Костадинов Георги
|1
|0.2
|Маркиньос XXIII
|1
|0.2
|Сациас Яннис
|1
|0.2
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берахино Сейдо
|1 (1)
|0.2
Карточки
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вилер Христос
|2
|1
|Шебаке Иссам
|2
|0
|Креспо Хосе
|1
|0
|Вильяфаньес Лукас
|1
|0
|Костадинов Георги
|1
|0
|Далсью
|1
|0
|Rafael Moreira
|1
|0
|Маркиньос XXIII
|1
|0
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тшибола Аарон
|3
|0
|Здравковски Давор
|3
|0
|Vittorio Continella
|2
|0
|Башту Угу
|0
|1
|Миральяс Кевин
|1
|0
|Оливейра Мигель
|1
|0
|Макрис Андреас
|1
|0
|Бруно Араужо
|1
|0
|Andre Ferreira Teixeira
|1
|0
|Пантели Стилианос
|1
|0
|Франдзис Христофорос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
АПОЭЛ
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Анортосис - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Пафос 1:1
АПОЭЛ - Юргорден 3:2 Юргорден - АПОЭЛ 3:0 Кызыл-Жар - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Кызыл-Жар 1:0 АПОЭЛ - Паралимни 0:1 АПОЭЛ - Ботев Пловдив 2:0 Ботев Пловдив - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 Македония Джёрче Петров - АПОЭЛ 0:2 ЦСКА-1948 - АПОЭЛ 0:0 Ботев Враца - АПОЭЛ 0:0 Пафос - АПОЭЛ 3:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:1 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:2
АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 0:1 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1
Zakakiou - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Спартак Плевен 3:1 Докса - АЕЛ Лимаcсол 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Zakakiou 1:0 Этникос Ахна - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:1 Омония - АЕЛ Лимаcсол 3:2 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:4 ПАЕЕК - АЕЛ Лимаcсол 0:3 Омония - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Этникос Ахна 2:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:1 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - ПАЕЕК 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|5
|4
|0
|1
|12 - 3
|12
|2.
|Пафос
|5
|3
|2
|0
|11 - 2
|11
|3.
|Аполлон
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|4.
|Омония
|5
|3
|0
|2
|10 - 5
|9
|5.
|АПОЭЛ
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|8
|6.
|АЕК Ларнака
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|7.
|Неа Саламина
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Докса Катокопия
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|9.
|Анортосис
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|10.
|Акритас Хлоракас
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|11.
|Эносис
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|12.
|Кармиотисса
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|13.
|АЕЛ Лимаcсол
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|14.
|Олимпиакос Никосия
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК Ларнака
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|2.
|Аполлон
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Омония
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|4.
|Пафос
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|Арис Лимассол
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|6.
|Неа Саламина
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Акритас Хлоракас
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|8.
|АПОЭЛ
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|9.
|Анортосис
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|Олимпиакос Никосия
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|11.
|Докса Катокопия
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|12.
|Эносис
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|АЕЛ Лимаcсол
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|14.
|Кармиотисса
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Докса Катокопия
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Арис Лимассол
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|АПОЭЛ
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Анортосис
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|5.
|Пафос
|3
|1
|2
|0
|6 - 2
|5
|6.
|Аполлон
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Неа Саламина
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Кармиотисса
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|9.
|Омония
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|10.
|Эносис
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|11.
|АЕЛ Лимаcсол
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|12.
|Акритас Хлоракас
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Олимпиакос Никосия
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|14.
|АЕК Ларнака
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|4
|Омония
|Бруно V
|6
|Анортосис
|Нинга Казимир
|3
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|3
|Омония
|Безус Роман
|2
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 2
|АПОЭЛ
|Вилер Христос
|1 2
|АЕЛ Лимаcсол
|Тшибола Аарон
|3
|Акритас Хлоракас
|Эрасо Хави
|3
|Анортосис
|Варда Амр
|3