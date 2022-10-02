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Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 5.
АПОЭЛ
0:0
Конец матча
АЕЛ Лимаcсол
0'
28' Желтая карточка
Тшибола Аарон
38' Желтая карточка
Макрис Андреас
58' Желтая карточка
Andre Ferreira Teixeira
80' Желтая карточка
Здравковски Давор
90'+6
АПОЭЛ
АЕЛ Лимаcсол

История личных встреч

АПОЭЛ
АЕЛ Лимаcсол

29 матчей

86.2%
13.8%
25 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.2%
34.5%
10.3%
16 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

75.9%
24.1%
22 победы 7 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

40 матчей

62.5%
17.5%
20%
25 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

40%
47.5%
12.5%
16 побед 19 ничьих 5 побед

Второй тайм

55%
30%
15%
22 победы 12 ничьих 6 побед

История матчей

ПД
2:3
ПД
3:0
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
2:1
С
1:0
ПД
3:0
К
0:2
ПД
4:0
ПД
0:3
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
3:1
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
1:4
К
1:1
К
0:0
ПД
2:0
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
6:0
С
0:0
К
4:2
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
3:0
КК
0:1
КК
1:0
ПД
2:2
ПД
2:1
ПД
2:0
КК
1:3
КК
0:2
ПД
1:3
ПД
0:0
ПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сушич Матео 1 0.2
Блум Данни 1 0.2
Костадинов Георги 1 0.2
Маркиньос XXIII 1 0.2
Сациас Яннис 1 0.2
АЕЛ Лимаcсол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берахино Сейдо 1 (1) 0.2

Карточки

АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вилер Христос 2 1
Шебаке Иссам 2 0
Креспо Хосе 1 0
Вильяфаньес Лукас 1 0
Костадинов Георги 1 0
Далсью 1 0
Rafael Moreira 1 0
Маркиньос XXIII 1 0
АЕЛ Лимаcсол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тшибола Аарон 3 0
Здравковски Давор 3 0
Vittorio Continella 2 0
Башту Угу 0 1
Миральяс Кевин 1 0
Оливейра Мигель 1 0
Макрис Андреас 1 0
Бруно Араужо 1 0
Andre Ferreira Teixeira 1 0
Пантели Стилианос 1 0
Франдзис Христофорос 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

АПОЭЛ
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Анортосис - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Пафос 1:1
АПОЭЛ - Юргорден 3:2 Юргорден - АПОЭЛ 3:0 Кызыл-Жар - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Кызыл-Жар 1:0 АПОЭЛ - Паралимни 0:1 АПОЭЛ - Ботев Пловдив 2:0 Ботев Пловдив - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 Македония Джёрче Петров - АПОЭЛ 0:2 ЦСКА-1948 - АПОЭЛ 0:0 Ботев Враца - АПОЭЛ 0:0 Пафос - АПОЭЛ 3:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:1 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:2
АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 0:1 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1
Zakakiou - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Спартак Плевен 3:1 Докса - АЕЛ Лимаcсол 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Zakakiou 1:0 Этникос Ахна - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:1 Омония - АЕЛ Лимаcсол 3:2 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:4 ПАЕЕК - АЕЛ Лимаcсол 0:3 Омония - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Этникос Ахна 2:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:1 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - ПАЕЕК 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 5 4 0 1 12 - 3 12
2. Пафос 5 3 2 0 11 - 2 11
3. Аполлон 5 3 2 0 6 - 3 11
4. Омония 5 3 0 2 10 - 5 9
5. АПОЭЛ 5 2 2 1 5 - 2 8
6. АЕК Ларнака 5 2 1 2 7 - 4 7
7. Неа Саламина 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Докса Катокопия 5 2 1 2 4 - 5 7
9. Анортосис 5 2 1 2 5 - 8 7
10. Акритас Хлоракас 5 1 1 3 3 - 10 4
11. Эносис 4 1 0 3 2 - 7 3
12. Кармиотисса 4 1 0 3 3 - 9 3
13. АЕЛ Лимаcсол 5 0 2 3 2 - 5 2
14. Олимпиакос Никосия 4 0 1 3 1 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 3 2 1 0 5 - 0 7
2. Аполлон 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Омония 2 2 0 0 7 - 2 6
4. Пафос 2 2 0 0 5 - 0 6
5. Арис Лимассол 3 2 0 1 8 - 3 6
6. Неа Саламина 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Акритас Хлоракас 3 1 0 2 1 - 7 3
8. АПОЭЛ 3 0 2 1 1 - 2 2
9. Анортосис 2 0 1 1 1 - 3 1
10. Олимпиакос Никосия 3 0 1 2 1 - 4 1
11. Докса Катокопия 2 0 0 2 0 - 3 0
12. Эносис 1 0 0 1 1 - 2 0
13. АЕЛ Лимаcсол 2 0 0 2 1 - 3 0
14. Кармиотисса 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Докса Катокопия 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Арис Лимассол 2 2 0 0 4 - 0 6
3. АПОЭЛ 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Анортосис 3 2 0 1 4 - 5 6
5. Пафос 3 1 2 0 6 - 2 5
6. Аполлон 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Неа Саламина 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Кармиотисса 2 1 0 1 2 - 5 3
9. Омония 3 1 0 2 3 - 3 3
10. Эносис 3 1 0 2 1 - 5 3
11. АЕЛ Лимаcсол 3 0 2 1 1 - 2 2
12. Акритас Хлоракас 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Олимпиакос Никосия 1 0 0 1 0 - 5 0
14. АЕК Ларнака 2 0 0 2 2 - 4 0
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 4
Омония Бруно V 6
Анортосис Нинга Казимир 3
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 3
Омония Безус Роман 2
Весь список

Топ нарушителей
Арис Лимассол Яго Стив 1 2
АПОЭЛ Вилер Христос 1 2
АЕЛ Лимаcсол Тшибола Аарон 3
Акритас Хлоракас Эрасо Хави 3
Анортосис Варда Амр 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Макрис Андреас получил желтую карточку от судьи
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    • Желтая карточка
      28'
      Тшибола Аарон получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч АПОЭЛ 0:0 АЕЛ Лимаcсол онлайн

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