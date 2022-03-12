Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Ян Брейдель
49' Желтая карточкаВандандриш Кевин
1:0
50' ПенальтиХотич Дино
2:0
67' ГолДенкей Кевин
67' Желтая карточкаДенкей Кевин
Ход матча
49'
50'
1:0
67'
2:0
67'
21
Варлесон
18
Мьянге
Сенна
10
Хотич
Дино
23
Деман
Оливье
- Основной состав
-
21 ВарлесонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
- Полузащитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Деман ОливьеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Сомерс ТибоНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Деман МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Беншаиб АминПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Karim Belhocine
История личных встреч
Серкль Брюгге
Кортрейк
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
14 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 14 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 14 побед
25 матчей
24%
20%
56%
6 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
36%
36%
28%
9 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
16%
28%
56%
4 победы 7 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матондо Рабби
|9
|0.29
|Хотич Дино
|7 (4)
|0.23
|Денкей Кевин
|5
|0.16
|Миллан Алехандро
|3 (2)
|0.1
|Мьянге Сенна
|3
|0.1
|Деман Оливье
|3
|0.1
|Уткус Эдгарас
|3
|0.1
|Сомерс Тибо
|3
|0.1
|Рубио Вальдо
|2
|0.06
|Даланн Йеспер
|2
|0.06
|Попович Борис
|2
|0.06
|David Sousa
|1
|0.03
|Витиньо Виктор II
|1
|0.03
|Лопес Леонардо
|1
|0.03
|Кануте Франк
|1
|0.03
|Ванхутт Шарль
|1
|0.03
|Велковски Димитар
|0
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|0
|0
|Декостере Роббе
|0
|0
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селемани Фаиз
|13 (5)
|0.42
|Гейе Папе Хабиб
|5
|0.16
|Д'Эне Кристоф
|3
|0.1
|Сейнсбери Трент
|3
|0.1
|Вандандриш Кевин
|2
|0.06
|Мбайо Дилан
|2
|0.06
|Шевалье Тедди
|2
|0.06
|Марлос Морено
|2
|0.06
|Ружо Лукас
|1
|0.03
|Палаверса Анте
|1
|0.03
|Алиуи Рашид
|1
|0.03
|Бадамоси Мохамед
|1
|0.03
|Billel Messaoudi
|1
|0.03
|Abdelkahar Kadri
|1
|0.03
|Оканси Эрик
|1
|0.03
|Abdelhak Kadri
|0
|0
|Mathias Fixelles
|0
|0
|Энен Давид
|0
|0
|Радованович Александар
|0
|0
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Леонардо
|10
|0
|Уткус Эдгарас
|8
|1
|Деман Оливье
|7
|0
|Даланн Йеспер
|6
|0
|Матондо Рабби
|4
|1
|Ван дер Брюгген Ханнес
|3
|1
|Мьянге Сенна
|4
|0
|Хотич Дино
|3
|0
|Ванхутт Шарль
|3
|0
|Декостере Роббе
|3
|0
|Миллан Алехандро
|3
|0
|David Sousa
|2
|0
|Велковски Димитар
|2
|0
|Витиньо Виктор II
|2
|0
|Рубио Вальдо
|2
|0
|Кануте Франк
|2
|0
|Сомерс Тибо
|2
|0
|Денкей Кевин
|2
|0
|Попович Борис
|2
|0
|Дидийон Томас
|1
|0
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Д'Эне Кристоф
|9
|0
|Вандандриш Кевин
|8
|0
|Палаверса Анте
|6
|1
|Сейнсбери Трент
|7
|0
|Ружо Лукас
|7
|0
|Mathias Fixelles
|4
|1
|Радованович Александар
|4
|1
|Марлос Морено
|5
|0
|Мбайо Дилан
|5
|0
|Селемани Фаиз
|4
|0
|Гейе Папе Хабиб
|4
|0
|Бадамоси Мохамед
|4
|0
|Дерейк Тимоти
|3
|0
|Девале Жиль
|3
|0
|Сиссоко Самбу II
|3
|0
|Abdelkahar Kadri
|1
|1
|Илич Марко
|2
|0
|Ватанабэ Цуёси
|2
|0
|Шевалье Тедди
|1
|0
|Йонкхеере Михил
|1
|0
|Алиуи Рашид
|1
|0
|Торп Виктор
|1
|0
|Abdelhak Kadri
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
19
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 10
19 Не забивали 18
2
11%
4
21%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
6
32%
2
11%
31-45
2
11%
6
32%
46-60
2
11%
3
16%
61-75
4
21%
3
16%
76-90
Пропущено
18
18
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
5
28%
2
11%
1-15
3
17%
5
28%
16-30
1
6%
4
22%
31-45
4
22%
3
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
28%
4
22%
76-90
Забито
26
21
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 8
15 Не забивали 18
2
8%
2
10%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
8
31%
4
19%
31-45
1
4%
3
14%
46-60
6
23%
5
24%
61-75
7
27%
5
24%
76-90
Пропущено
19
19
5 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
0
0%
3
16%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
5
26%
1
5%
31-45
5
26%
3
16%
46-60
6
32%
4
21%
61-75
3
16%
4
21%
76-90
Забито
45
40
23 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 25
19 Забивали первыми 18
4 Не забивали 6
4
9%
6
15%
1-15
5
11%
3
8%
16-30
14
31%
6
15%
31-45
3
7%
9
23%
46-60
8
18%
8
20%
61-75
11
24%
8
20%
76-90
Пропущено
37
37
14 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 21
5
14%
5
14%
1-15
3
8%
9
24%
16-30
6
16%
5
14%
31-45
9
24%
6
16%
46-60
6
16%
4
11%
61-75
8
22%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Серкль Брюгге - Генк 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2
Стандард - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Остенде 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Серкль Брюгге - Брюгге 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 3:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1
Кортрейк
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Генк - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Зульте-Варегем 5:0 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 2:1
Кортрейк - Сент-Трейден 1:3 Кортрейк - Антверпен 0:2 Кортрейк - Брюгге 0:1 Шарлеруа - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Эйпен 1:1 Гент - Кортрейк 2:2 Андерлехт - Кортрейк 3:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:2 Остенде - Кортрейк 0:2 Кортрейк - АХ Лёвен 2:1 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Кортрейк - Остенде 1:0 Эйпен - Кортрейк 2:2 Андерлехт - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Стандард - Кортрейк 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|31
|22
|4
|5
|71 - 25
|70
|2.
|Брюгге
|30
|17
|9
|4
|61 - 34
|60
|3.
|Антверпен
|30
|17
|5
|8
|51 - 35
|56
|4.
|Андерлехт
|30
|15
|10
|5
|63 - 32
|55
|5.
|Гент
|30
|15
|7
|8
|46 - 28
|52
|6.
|Мехелен
|30
|14
|6
|10
|53 - 51
|48
|7.
|Шарлеруа
|31
|13
|9
|9
|47 - 42
|48
|8.
|Генк
|30
|13
|6
|11
|58 - 43
|45
|9.
|Серкль Брюгге
|31
|12
|7
|12
|47 - 38
|43
|10.
|Сент-Трейден
|30
|11
|6
|13
|33 - 38
|39
|11.
|АХ Лёвен
|30
|9
|10
|11
|41 - 51
|37
|12.
|Кортрейк
|31
|9
|10
|12
|39 - 41
|37
|13.
|Стандард
|30
|8
|9
|13
|30 - 44
|33
|14.
|Зульте-Варегем
|31
|8
|8
|15
|42 - 63
|32
|15.
|Остенде
|30
|9
|5
|16
|28 - 55
|32
|16.
|Эйпен
|31
|8
|7
|16
|36 - 53
|31
|17.
|Серен Юнайтед
|30
|7
|2
|21
|26 - 65
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|30
|4
|4
|22
|30 - 64
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|16
|9
|4
|3
|33 - 22
|31
|2.
|Гент
|15
|9
|3
|3
|31 - 16
|30
|3.
|Брюгге
|15
|8
|6
|1
|31 - 15
|30
|4.
|Генк
|15
|9
|3
|3
|34 - 17
|30
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|15
|9
|2
|4
|26 - 13
|29
|6.
|Андерлехт
|15
|8
|5
|2
|35 - 18
|29
|7.
|Антверпен
|15
|8
|3
|4
|28 - 18
|27
|8.
|АХ Лёвен
|15
|6
|4
|5
|20 - 24
|22
|9.
|Серкль Брюгге
|16
|6
|3
|7
|21 - 18
|21
|10.
|Шарлеруа
|15
|5
|5
|5
|16 - 16
|20
|11.
|Кортрейк
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|12.
|Зульте-Варегем
|16
|5
|4
|7
|23 - 30
|19
|13.
|Сент-Трейден
|15
|5
|3
|7
|20 - 21
|18
|14.
|Остенде
|15
|5
|2
|8
|16 - 32
|17
|15.
|Серен Юнайтед
|15
|5
|2
|8
|15 - 29
|17
|16.
|Эйпен
|15
|4
|3
|8
|17 - 26
|15
|17.
|Стандард
|15
|3
|5
|7
|14 - 22
|14
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|15
|4
|1
|10
|15 - 29
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|13
|2
|1
|45 - 12
|41
|2.
|Брюгге
|15
|9
|3
|3
|30 - 19
|30
|3.
|Антверпен
|15
|9
|2
|4
|23 - 17
|29
|4.
|Шарлеруа
|16
|8
|4
|4
|31 - 26
|28
|5.
|Андерлехт
|15
|7
|5
|3
|28 - 14
|26
|6.
|Гент
|15
|6
|4
|5
|15 - 12
|22
|7.
|Серкль Брюгге
|15
|6
|4
|5
|26 - 20
|22
|8.
|Сент-Трейден
|15
|6
|3
|6
|13 - 17
|21
|9.
|Стандард
|15
|5
|4
|6
|16 - 22
|19
|10.
|Кортрейк
|16
|4
|6
|6
|18 - 21
|18
|11.
|Мехелен
|14
|5
|2
|7
|20 - 29
|17
|12.
|Эйпен
|16
|4
|4
|8
|19 - 27
|16
|13.
|Генк
|15
|4
|3
|8
|24 - 26
|15
|14.
|АХ Лёвен
|15
|3
|6
|6
|21 - 27
|15
|15.
|Остенде
|15
|4
|3
|8
|12 - 23
|15
|16.
|Зульте-Варегем
|15
|3
|4
|8
|19 - 33
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|15
|2
|0
|13
|11 - 36
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|15
|0
|3
|12
|15 - 35
|3