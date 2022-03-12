  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2021-2022

Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Серкль Брюгге
2:0
Конец матча

Стадион:
Кортрейк
0'
49' Желтая карточка
Вандандриш Кевин
1:0
50' Пенальти
Хотич Дино
2:0
67' Гол
Денкей Кевин
67' Желтая карточка
Денкей Кевин
90'+5
21
Варлесон
2
Витиньо
Виктор
II
6
Уткус
Эдгарас
4
Даланн
Йеспер
18
Мьянге
Сенна
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
10
Хотич
Дино
22
Лопес
Леонардо
23
Деман
Оливье
9
Денкей
Кевин
11
Матондо
Рабби
31
Илич
Марко
2
Рейнолдс
Брайан
5
Сейнсбери
Трент
66
Радованович
Александар
25
Nayel
Mehssatou
26
Вандандриш
Кевин
8
Палаверса
Анте
29
Марлос
Морено
18
Abdelkahar
Kadri
10
Селемани
Фаиз
9
Billel
Messaoudi
Серкль Брюгге
4-3-3
Кортрейк
4-2-3-1

История личных встреч

Серкль Брюгге
Кортрейк

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

14 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 14 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 14 побед

25 матчей

24%
20%
56%
6 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

36%
36%
28%
9 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

16%
28%
56%
4 победы 7 ничьих 14 побед

История матчей

ПДА
0:2
ПДА
1:2
ПДА
0:1
ТМК
0:1
ТМС
0:1
ПДА
1:0
ПДА
1:3
ПДАТЗПВЛЕПО
4:0
ПДАТЗПВЛЕПО
1:2
ПДА
2:1
ПДА
1:1
ТМК
1:3
ТМК
1:1
ТМК
0:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:4
ЛЖ
0:4
ЛЖ
4:0
ЛЖ
4:0
ЛЖ
3:1
ТМС
0:0
КБ
2:2
КБ
1:2
ЛЖ
3:1
ЛЖ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матондо Рабби 9 0.29
Хотич Дино 7 (4) 0.23
Денкей Кевин 5 0.16
Миллан Алехандро 3 (2) 0.1
Мьянге Сенна 3 0.1
Деман Оливье 3 0.1
Уткус Эдгарас 3 0.1
Сомерс Тибо 3 0.1
Рубио Вальдо 2 0.06
Даланн Йеспер 2 0.06
Попович Борис 2 0.06
David Sousa 1 0.03
Витиньо Виктор II 1 0.03
Лопес Леонардо 1 0.03
Кануте Франк 1 0.03
Ванхутт Шарль 1 0.03
Велковски Димитар 0 0
Ван дер Брюгген Ханнес 0 0
Декостере Роббе 0 0
Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селемани Фаиз 13 (5) 0.42
Гейе Папе Хабиб 5 0.16
Д'Эне Кристоф 3 0.1
Сейнсбери Трент 3 0.1
Вандандриш Кевин 2 0.06
Мбайо Дилан 2 0.06
Шевалье Тедди 2 0.06
Марлос Морено 2 0.06
Ружо Лукас 1 0.03
Палаверса Анте 1 0.03
Алиуи Рашид 1 0.03
Бадамоси Мохамед 1 0.03
Billel Messaoudi 1 0.03
Abdelkahar Kadri 1 0.03
Оканси Эрик 1 0.03
Abdelhak Kadri 0 0
Mathias Fixelles 0 0
Энен Давид 0 0
Радованович Александар 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Леонардо 10 0
Уткус Эдгарас 8 1
Деман Оливье 7 0
Даланн Йеспер 6 0
Матондо Рабби 4 1
Ван дер Брюгген Ханнес 3 1
Мьянге Сенна 4 0
Хотич Дино 3 0
Ванхутт Шарль 3 0
Декостере Роббе 3 0
Миллан Алехандро 3 0
David Sousa 2 0
Велковски Димитар 2 0
Витиньо Виктор II 2 0
Рубио Вальдо 2 0
Кануте Франк 2 0
Сомерс Тибо 2 0
Денкей Кевин 2 0
Попович Борис 2 0
Дидийон Томас 1 0
Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Д'Эне Кристоф 9 0
Вандандриш Кевин 8 0
Палаверса Анте 6 1
Сейнсбери Трент 7 0
Ружо Лукас 7 0
Mathias Fixelles 4 1
Радованович Александар 4 1
Марлос Морено 5 0
Мбайо Дилан 5 0
Селемани Фаиз 4 0
Гейе Папе Хабиб 4 0
Бадамоси Мохамед 4 0
Дерейк Тимоти 3 0
Девале Жиль 3 0
Сиссоко Самбу II 3 0
Abdelkahar Kadri 1 1
Илич Марко 2 0
Ватанабэ Цуёси 2 0
Шевалье Тедди 1 0
Йонкхеере Михил 1 0
Алиуи Рашид 1 0
Торп Виктор 1 0
Abdelhak Kadri 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
19
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 10
19 Не забивали 18
2
11%
4
21%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
6
32%
2
11%
31-45
2
11%
6
32%
46-60
2
11%
3
16%
61-75
4
21%
3
16%
76-90

Пропущено

18
18
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
5
28%
2
11%
1-15
3
17%
5
28%
16-30
1
6%
4
22%
31-45
4
22%
3
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
28%
4
22%
76-90

Забито

26
21
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 8
15 Не забивали 18
2
8%
2
10%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
8
31%
4
19%
31-45
1
4%
3
14%
46-60
6
23%
5
24%
61-75
7
27%
5
24%
76-90

Пропущено

19
19
5 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
0
0%
3
16%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
5
26%
1
5%
31-45
5
26%
3
16%
46-60
6
32%
4
21%
61-75
3
16%
4
21%
76-90

Забито

45
40
23 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 25
19 Забивали первыми 18
4 Не забивали 6
4
9%
6
15%
1-15
5
11%
3
8%
16-30
14
31%
6
15%
31-45
3
7%
9
23%
46-60
8
18%
8
20%
61-75
11
24%
8
20%
76-90

Пропущено

37
37
14 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 21
5
14%
5
14%
1-15
3
8%
9
24%
16-30
6
16%
5
14%
31-45
9
24%
6
16%
46-60
6
16%
4
11%
61-75
8
22%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Серкль Брюгге - Генк 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2
Стандард - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Остенде 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Серкль Брюгге - Брюгге 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 3:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1
Кортрейк
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Генк - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Зульте-Варегем 5:0 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 2:1
Кортрейк - Сент-Трейден 1:3 Кортрейк - Антверпен 0:2 Кортрейк - Брюгге 0:1 Шарлеруа - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Эйпен 1:1 Гент - Кортрейк 2:2 Андерлехт - Кортрейк 3:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:2 Остенде - Кортрейк 0:2 Кортрейк - АХ Лёвен 2:1 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Кортрейк - Остенде 1:0 Эйпен - Кортрейк 2:2 Андерлехт - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Стандард - Кортрейк 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 31 22 4 5 71 - 25 70
2. Брюгге 30 17 9 4 61 - 34 60
3. Антверпен 30 17 5 8 51 - 35 56
4. Андерлехт 30 15 10 5 63 - 32 55
5. Гент 30 15 7 8 46 - 28 52
6. Мехелен 30 14 6 10 53 - 51 48
7. Шарлеруа 31 13 9 9 47 - 42 48
8. Генк 30 13 6 11 58 - 43 45
9. Серкль Брюгге 31 12 7 12 47 - 38 43
10. Сент-Трейден 30 11 6 13 33 - 38 39
11. АХ Лёвен 30 9 10 11 41 - 51 37
12. Кортрейк 31 9 10 12 39 - 41 37
13. Стандард 30 8 9 13 30 - 44 33
14. Зульте-Варегем 31 8 8 15 42 - 63 32
15. Остенде 30 9 5 16 28 - 55 32
16. Эйпен 31 8 7 16 36 - 53 31
17. Серен Юнайтед 30 7 2 21 26 - 65 23
18. Беерсхот-Вильрейк 30 4 4 22 30 - 64 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 16 9 4 3 33 - 22 31
2. Гент 15 9 3 3 31 - 16 30
3. Брюгге 15 8 6 1 31 - 15 30
4. Генк 15 9 3 3 34 - 17 30
5. Унион Сент-Жиллуаз 15 9 2 4 26 - 13 29
6. Андерлехт 15 8 5 2 35 - 18 29
7. Антверпен 15 8 3 4 28 - 18 27
8. АХ Лёвен 15 6 4 5 20 - 24 22
9. Серкль Брюгге 16 6 3 7 21 - 18 21
10. Шарлеруа 15 5 5 5 16 - 16 20
11. Кортрейк 15 5 4 6 21 - 20 19
12. Зульте-Варегем 16 5 4 7 23 - 30 19
13. Сент-Трейден 15 5 3 7 20 - 21 18
14. Остенде 15 5 2 8 16 - 32 17
15. Серен Юнайтед 15 5 2 8 15 - 29 17
16. Эйпен 15 4 3 8 17 - 26 15
17. Стандард 15 3 5 7 14 - 22 14
18. Беерсхот-Вильрейк 15 4 1 10 15 - 29 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 16 13 2 1 45 - 12 41
2. Брюгге 15 9 3 3 30 - 19 30
3. Антверпен 15 9 2 4 23 - 17 29
4. Шарлеруа 16 8 4 4 31 - 26 28
5. Андерлехт 15 7 5 3 28 - 14 26
6. Гент 15 6 4 5 15 - 12 22
7. Серкль Брюгге 15 6 4 5 26 - 20 22
8. Сент-Трейден 15 6 3 6 13 - 17 21
9. Стандард 15 5 4 6 16 - 22 19
10. Кортрейк 16 4 6 6 18 - 21 18
11. Мехелен 14 5 2 7 20 - 29 17
12. Эйпен 16 4 4 8 19 - 27 16
13. Генк 15 4 3 8 24 - 26 15
14. АХ Лёвен 15 3 6 6 21 - 27 15
15. Остенде 15 4 3 8 12 - 23 15
16. Зульте-Варегем 15 3 4 8 19 - 33 13
17. Серен Юнайтед 15 2 0 13 11 - 36 6
18. Беерсхот-Вильрейк 15 0 3 12 15 - 35 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Серкль Брюгге 2:0 Кортрейк онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 