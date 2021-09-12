Италия: Серия B 2021-2022
Порденоне
0:4
Конец матча
Стадион: Stadio Guido Teghil
Парма
0:1
19' ГолВаскес Франко
23' Желтая карточкаЦаммарини Роберто
29' Желтая карточкаHamza El Kaouakibi
31' Желтая карточкаКоррея Фелиш
0:2
38' ГолЮрич Станко
57' Желтая карточкаФаласко Никола
0:3
64' ГолИнглезе Роберто
0:4
80' ГолМан Деннис
16
Маньино
Лука
19
Зом
Симон
25
Коббо
Элиас
11
Юрич
Станко
77
Коррея
Фелиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Маньино ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Пинато МаркоЗащитник
- Защитник
-
18 Паза СимонеПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Matteo Perri
-
-
-
Главный тренер: Massimo Paci
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Зом СимонЗащитник
-
25 Коббо ЭлиасЗащитник
-
5 ДанилоЗащитник
- Защитник
-
11 Юрич СтанкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Коррея ФелишНападающий
- Запасные игроки
-
22 Турк МартинВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
27 Бузи МаксимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Ман ДеннисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Enzo Maresca
Ход матча
19'
0:1
31'
38'
0:2
57'
58'
64'
0:3
80'
0:4
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 6
-
7 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ман Деннис
|2
|0.67
|2.
|Васкес Франко
|1
|0.33
|3.
|Юрич Станко
|1
|0.33
|4.
|Инглезе Роберто
|1
|0.33
|5.
|Тутино Дженнаро
|1
|0.33
|6.
|Михэйлэ Валентин
|1
|0.33
|7.
|Брунетта Хуан
|0
|0
|8.
|Коббо Элиас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кампорезе Микеле
|0
|1
|2.
|Мисурака Джанвито
|1
|0
|3.
|Фаласко Никола
|1
|0
|4.
|Цаммарини Роберто
|1
|0
|5.
|Маньино Лука
|1
|0
|6.
|Hamza El Kaouakibi
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гальоло Риккардо
|1
|0
|2.
|Ман Деннис
|1
|0
|3.
|Михэйлэ Валентин
|1
|0
|4.
|Коррея Фелиш
|1
|0
|5.
|Юрич Станко
|1
|0
|6.
|Болог Ботонд
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Порденоне
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Парма
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Порденоне Последние 20 матчей: +3 =4 -13СПАЛ 2013 5:0 Порденоне Порденоне 0:1 Перуджа Порденоне 1:3 Специя Порденоне 2:4 Болонья
Аталанта 2:1 Порденоне Порденоне 2:0 Козенца Венеция 0:0 Порденоне Порденоне 1:2 Салернитана Реджана 1:0 Порденоне Порденоне 2:2 Пиза Порденоне 2:0 Фрозиноне Кремонезе 2:1 Порденоне Порденоне 3:0 Виртус Энтелла Брешия 4:1 Порденоне Эмполи 1:0 Порденоне Порденоне 0:0 Пескара Монца 2:0 Порденоне Кьево 3:0 Порденоне Порденоне 1:1 Асколи Реджина 1:0 Порденоне
Парма Последние 20 матчей: +2 =3 -15Парма 1:0 Беневенто Фрозиноне 2:2 Парма Парма 1:3 Лечче Парма 0:2 Интер Милан
Последние игры между собой
Порденоне: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Парма: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|Пиза
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|Асколи
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|4.
|Парма
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|5.
|Кремонезе
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|6.
|Читтаделла
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Фрозиноне
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|Монца
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Реджина
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|СПАЛ 2013
|3
|1
|1
|1
|6 - 2
|4
|11.
|Беневенто
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Перуджа
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Козенца
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|14.
|Комо
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|Кротоне
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|16.
|Лечче
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|17.
|Виченца Виртус
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|18.
|Алессандрия
|3
|0
|0
|3
|4 - 9
|0
|19.
|Тернана
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|20.
|Порденоне
|3
|0
|0
|3
|0 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Читтаделла
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Пиза
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|СПАЛ 2013
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|5.
|Беневенто
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|Реджина
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Брешия
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|8.
|Козенца
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Монца
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Парма
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Асколи
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|Кротоне
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Фрозиноне
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Лечче
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Перуджа
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Комо
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Виченца Виртус
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Алессандрия
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|19.
|Тернана
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|20.
|Порденоне
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Асколи
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Парма
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|4.
|Перуджа
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Пиза
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|6.
|Фрозиноне
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Комо
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|Монца
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Реджина
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Лечче
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|11.
|Кремонезе
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Беневенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Тернана
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Читтаделла
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Кротоне
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|17.
|Порденоне
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|18.
|Виченца Виртус
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|19.
|Алессандрия
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|20.
|Козенца
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|4
|1
|0
|2.
|Пиза
|Lorenzo Lucca
|3
|0
|1
|3.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|3
|0
|0
|4.
|Кремонезе
|Буонаюто Кристиан
|2
|0
|1
|5.
|Брешия
|Ягелло Филип
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Реджина
|Менез Жереми
|1
|1
|2.
|Тернана
|Агацци Давиде
|1
|1
|3.
|Кремонезе
|Баэс Хайме
|1
|1
|4.
|Перуджа
|Куан Кристиан
|1
|1
|5.
|Реджина
|Хетемай Перпарим
|2
|0