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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Порденоне
0:4
Конец матча

Стадион:
Парма
0'
0:1
19' Гол
Васкес Франко
23' Желтая карточка
Цаммарини Роберто
29' Желтая карточка
Hamza El Kaouakibi
31' Желтая карточка
Коррея Фелиш
0:2
38' Гол
Юрич Станко
57' Желтая карточка
Фаласко Никола
0:3
64' Гол
Инглезе Роберто
0:4
80' Гол
Ман Деннис
90'+1
22
Перизан
Самуэле
2
Hamza
El
Kaouakibi
3
Alessio
Sabbione
6
Барисон
Альберто
54
Фаласко
Никола
33
Цаммарини
Роберто
8
Петриччоне
Якопо
16
Маньино
Лука
10
Чичиретти
Амато
90
Фолоруншо
Майкл
9
Цаджу
Франк
1
Буффон
Джанлуиджи
19
Зом
Симон
25
Коббо
Элиас
5
Данило
Ларанжера
15
Дель
Прато
Энрико
11
Юрич
Станко
21
Скьяттарелла
Паскуале
10
Васкес
Франко
28
Михэйлэ
Валентин
8
Брунетта
Хуан
77
Коррея
Фелиш
Порденоне
4-3-2-1
Парма
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Порденоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Парма
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ман Деннис 2 0.67
2. Васкес Франко 1 0.33
3. Юрич Станко 1 0.33
4. Инглезе Роберто 1 0.33
5. Тутино Дженнаро 1 0.33
6. Михэйлэ Валентин 1 0.33
7. Брунетта Хуан 0 0
8. Коббо Элиас 0 0

Карточки

Порденоне
# Игрок      
1. Кампорезе Микеле 0 1
2. Мисурака Джанвито 1 0
3. Фаласко Никола 1 0
4. Цаммарини Роберто 1 0
5. Маньино Лука 1 0
6. Hamza El Kaouakibi 1 0
Парма
# Игрок      
1. Гальоло Риккардо 1 0
2. Ман Деннис 1 0
3. Михэйлэ Валентин 1 0
4. Коррея Фелиш 1 0
5. Юрич Станко 1 0
6. Болог Ботонд 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Порденоне 0 0 0 0 0 0
 Парма 0 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Порденоне Последние 20 матчей: +3 =4 -13
СПАЛ 2013 5:0 Порденоне Порденоне 0:1 Перуджа Порденоне 1:3 Специя Порденоне 2:4 Болонья
Аталанта 2:1 Порденоне Порденоне 2:0 Козенца Венеция 0:0 Порденоне Порденоне 1:2 Салернитана Реджана 1:0 Порденоне Порденоне 2:2 Пиза Порденоне 2:0 Фрозиноне Кремонезе 2:1 Порденоне Порденоне 3:0 Виртус Энтелла Брешия 4:1 Порденоне Эмполи 1:0 Порденоне Порденоне 0:0 Пескара Монца 2:0 Порденоне Кьево 3:0 Порденоне Порденоне 1:1 Асколи Реджина 1:0 Порденоне
Парма Последние 20 матчей: +2 =3 -15
Парма 1:0 Беневенто Фрозиноне 2:2 Парма Парма 1:3 Лечче Парма 0:2 Интер Милан
Парма 0:3 Сассуоло Бохум 1:0 Парма Сампдория 3:0 Парма Парма 1:3 Сассуоло Лацио 1:0 Парма Парма 2:5 Аталанта Торино 1:0 Парма Парма 3:4 Кротоне Ювентус 3:1 Парма Кальяри 4:3 Парма Парма 1:3 Милан Беневенто 2:2 Парма Парма 1:2 Дженоа Парма 2:0 Рома Фиорентина 3:3 Парма Парма 1:2 Интер Милан

Последние игры между собой

Порденоне: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Парма: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Парма 1:1 Порденоне Лега Про, Повышение Парма 3:2 Порденоне Лега Про Порденоне 2:4 Парма Лега Про
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 3 3 0 0 10 - 2 9
2. Пиза 3 3 0 0 7 - 1 9
3. Асколи 3 3 0 0 5 - 2 9
4. Парма 3 2 1 0 7 - 2 7
5. Кремонезе 3 2 0 1 5 - 1 6
6. Читтаделла 3 2 0 1 5 - 4 6
7. Фрозиноне 3 1 2 0 4 - 2 5
8. Монца 3 1 2 0 2 - 1 5
9. Реджина 3 1 2 0 4 - 3 5
10. СПАЛ 2013 3 1 1 1 6 - 2 4
11. Беневенто 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Перуджа 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Козенца 3 1 0 2 3 - 7 3
14. Комо 3 0 2 1 3 - 4 2
15. Кротоне 3 0 2 1 5 - 7 2
16. Лечче 3 0 2 1 1 - 4 2
17. Виченца Виртус 3 0 0 3 1 - 5 0
18. Алессандрия 3 0 0 3 4 - 9 0
19. Тернана 3 0 0 3 3 - 9 0
20. Порденоне 3 0 0 3 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Читтаделла 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Пиза 2 2 0 0 3 - 0 6
4. СПАЛ 2013 2 1 1 0 6 - 1 4
5. Беневенто 2 1 1 0 4 - 3 4
6. Реджина 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Брешия 1 1 0 0 5 - 1 3
8. Козенца 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Монца 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Парма 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Асколи 1 1 0 0 1 - 0 3
12. Кротоне 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Фрозиноне 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Лечче 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Перуджа 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Комо 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Алессандрия 1 0 0 1 1 - 3 0
19. Тернана 2 0 0 2 1 - 6 0
20. Порденоне 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Асколи 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Парма 2 1 1 0 6 - 2 4
4. Перуджа 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Пиза 1 1 0 0 4 - 1 3
6. Фрозиноне 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Комо 2 0 2 0 3 - 3 2
8. Монца 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Реджина 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Лечче 2 0 1 1 0 - 3 1
11. Кремонезе 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Беневенто 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Тернана 1 0 0 1 2 - 3 0
14. СПАЛ 2013 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Читтаделла 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Кротоне 1 0 0 1 2 - 4 0
17. Порденоне 1 0 0 1 0 - 5 0
18. Виченца Виртус 2 0 0 2 1 - 3 0
19. Алессандрия 2 0 0 2 3 - 6 0
20. Козенца 2 0 0 2 1 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Алессандрия Корацца Симоне 4 1 0
2. Пиза Lorenzo Lucca 3 0 1
3. Кротоне Мулаттьери Самуэле 3 0 0
4. Кремонезе Буонаюто Кристиан 2 0 1
5. Брешия Ягелло Филип 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Реджина Менез Жереми 1 1
2. Тернана Агацци Давиде 1 1
3. Кремонезе Баэс Хайме 1 1
4. Перуджа Куан Кристиан 1 1
5. Реджина Хетемай Перпарим 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Юрич Станко бьет в цель!
  • Желтая карточка
    31'
    Коррея Фелиш получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Hamza El Kaouakibi получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Цаммарини Роберто получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Васкес Франко бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Порденоне 0:4 Парма онлайн




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