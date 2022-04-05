Италия: Серия B 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Stadio Guido Teghil
1:0
13' ГолДели Франческо
15' Желтая карточкаРиччи Матео
53' Желтая карточкаАндреони Кристиан
2:0
82' ГолКамбьяги Николо
88' Желтая карточкаAlessandro Selvini
Ход матча
13'
15'
82'
2:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 11
-
7 Удары в створ 2
-
9 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 13
-
35 Владение мячом, % 65
32
Бутич
Карло
88
Риччи
Матео
28
Чано
Камилло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Бутич КарлоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Паза СимонеПолузащитник
-
15 Ониша МихаэлПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Вокич ДеянПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Bruno Tedino
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Риччи МатеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
26 Лулич КарлоПолузащитник
-
15 Хауди ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Marko Bozic
-
-
-
-
Главный тренер: Fabio Grosso
История личных встреч
Порденоне
Фрозиноне
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Порденоне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камбьяги Николо
|7
|0.21
|Бутич Карло
|4 (2)
|0.12
|Фолоруншо Майкл
|2
|0.06
|Кампорезе Микеле
|2
|0.06
|Фаласко Никола
|1
|0.03
|Цаджу Франк
|1 (1)
|0.03
|Пинато Марко
|1
|0.03
|Дели Франческо
|1
|0.03
|Цаммарини Роберто
|1
|0.03
|Барисон Альберто
|1
|0.03
|Маньино Лука
|1
|0.03
|Купиш Томаш
|0
|0
|Бассоли Алессандро
|0
|0
|Паза Симоне
|0
|0
|Эль-Кауакиби Хамза
|0
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шарпантье Габриэль
|10 (1)
|0.3
|Зербин Алессио
|7
|0.21
|Канотто Луиджи
|4
|0.12
|Гатти Федерико
|4
|0.12
|Чано Камилло
|3
|0.09
|Чичерелли Эмануэле
|3
|0.09
|Дзампано Франческо
|2
|0.06
|Риччи Матео
|2 (1)
|0.06
|Новакович Андрия
|2
|0.06
|Лулич Карло
|2
|0.06
|Гарритано Лука
|2
|0.06
|Болока Даниэль
|1
|0.03
|Роден Маркус
|1
|0.03
|Баришич Адриан-Леон
|1
|0.03
|Майелло Раффаэле
|1 (1)
|0.03
|Трибуцци Алессио
|0
|0
|Бригенти Николо
|0
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|0
|0
|Касасола Тиаго
|0
|0
Карточки
Порденоне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль-Кауакиби Хамза
|8
|1
|Фаласко Никола
|7
|1
|Барисон Альберто
|5
|1
|Пинато Марко
|6
|0
|Ловиза Алессандро
|6
|0
|Кампорезе Микеле
|4
|1
|Цаммарини Роберто
|5
|0
|Паза Симоне
|3
|1
|Фолоруншо Майкл
|4
|0
|Торрази Эмануэле
|4
|0
|Ди Серио Джузеппе
|4
|0
|Бассоли Алессандро
|3
|0
|Дели Франческо
|3
|0
|Саббионе Алессио
|3
|0
|Вокич Деян
|3
|0
|Маньино Лука
|3
|0
|Андреони Кристиан
|3
|0
|Камбьяги Николо
|3
|0
|Менса Дэвис
|1
|1
|Мисурака Джанвито
|2
|0
|Канделлоне Леонардо
|2
|0
|Цаджу Франк
|2
|0
|Бутич Карло
|2
|0
|Далле Мура Кристиан
|2
|0
|Хжановски Адам
|0
|1
|Стефани Мирко
|1
|0
|Гавацци Давиде
|1
|0
|Перизан Самуэле
|1
|0
|Петриччоне Якопо
|1
|0
|Силла Юссуф
|1
|0
|Пеллегрини Якопо
|1
|0
|Ониша Михаэл
|1
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гатти Федерико
|11
|1
|Коттали Маттео
|11
|0
|Риччи Матео
|9
|0
|Чано Камилло
|7
|0
|Дзампано Франческо
|7
|0
|Болока Даниэль
|6
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|5
|0
|Зербин Алессио
|5
|0
|Шарпантье Габриэль
|5
|0
|Роден Маркус
|4
|0
|Чичерелли Эмануэле
|4
|0
|Лулич Карло
|4
|0
|Канотто Луиджи
|4
|0
|Майелло Раффаэле
|3
|0
|Новакович Андрия
|3
|0
|Трибуцци Алессио
|3
|0
|Баришич Адриан-Леон
|3
|0
|Гарритано Лука
|2
|0
|Бригенти Николо
|1
|0
|Касасола Тиаго
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
|Alessandro Selvini
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
20
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 6
22 Не забивали 22
2
13%
1
5%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
4
27%
4
20%
31-45
1
7%
5
25%
46-60
2
13%
5
25%
61-75
3
20%
5
25%
76-90
Пропущено
27
22
16 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 13
4
15%
3
14%
1-15
8
30%
30%
5
23%
16-30
4
15%
4
18%
31-45
1
4%
3
14%
46-60
4
15%
1
5%
61-75
6
22%
6
27%
76-90
Забито
9
25
3 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
25 Не забивали 20
2
22%
1
4%
1-15
1
11%
1
4%
16-30
0
0%
11
44%
31-45
2
22%
2
8%
46-60
1
11%
4
16%
61-75
3
33%
6
24%
76-90
Пропущено
31
14
8 В 1-м тайме 5
23 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 10
4
13%
1
7%
1-15
2
6%
1
7%
16-30
2
6%
3
21%
31-45
4
13%
6
43%
46-60
11
35%
1
7%
61-75
8
26%
2
14%
76-90
Забито
24
45
12 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 27
13 Забивали первыми 15
14 Не забивали 9
4
17%
2
4%
1-15
4
17%
1
2%
16-30
4
17%
15
33%
31-45
3
13%
7
16%
46-60
3
13%
9
20%
61-75
6
25%
11
24%
76-90
Пропущено
58
36
24 В 1-м тайме 17
34 Во 2-м тайме 19
20 Пропускали первыми 15
30 Не пропускали 23
8
14%
4
11%
1-15
10
17%
6
17%
16-30
6
10%
7
19%
31-45
5
9%
9
25%
46-60
15
26%
2
6%
61-75
14
24%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Порденоне
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Асколи - Порденоне 1:0 Порденоне - Брешия 1:1 Кремонезе - Порденоне 2:1 Порденоне - Комо 1:1
Порденоне - Пиза 0:1 Тернана - Порденоне 1:0 Виченца Виртус - Порденоне 1:0 Порденоне - Монца 1:4 Реджина - Порденоне 2:0 Порденоне - Читтаделла 0:1 Парма - Порденоне 4:1 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Порденоне - Лечче 0:1 Кротоне - Порденоне 4:1 Порденоне - Козенца 1:1 Беневенто - Порденоне 2:1 Порденоне - Алессандрия 2:0 Фрозиноне - Порденоне 2:2 Порденоне - Асколи 0:1
Фрозиноне
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лечче - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Беневенто 2:0 Кротоне - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Алессандрия 3:0
Асколи - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Козенца 1:0 Читтаделла - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Реджина 3:0 Брешия - Фрозиноне 2:2 Фрозиноне - Комо 1:2 Перуджа - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Парма - Фрозиноне 0:1 Пиза - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0 Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 1:1 Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Порденоне 2:2 Фрозиноне - Лечче 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|Заявка
|33
|18
|9
|6
|50 - 31
|63
|2.
|Лечче
|Заявка
|33
|16
|14
|3
|54 - 28
|62
|3.
|Пиза
|Заявка
|32
|16
|10
|6
|41 - 29
|58
|4.
|Монца
|Заявка
|32
|16
|9
|7
|51 - 32
|57
|5.
|Брешия
|Заявка
|32
|15
|12
|5
|49 - 32
|57
|6.
|Беневенто
|Заявка
|32
|16
|9
|7
|55 - 30
|57
|7.
|Асколи
|Заявка
|32
|15
|7
|10
|44 - 39
|52
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|33
|13
|12
|8
|47 - 34
|51
|9.
|Перуджа
|Заявка
|32
|11
|14
|7
|34 - 28
|47
|10.
|Реджина
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|29 - 40
|44
|11.
|Комо
|Заявка
|32
|10
|14
|8
|39 - 40
|44
|12.
|Тернана
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|48 - 51
|44
|13.
|Читтаделла
|Заявка
|32
|11
|11
|10
|34 - 32
|44
|14.
|Парма
|Заявка
|32
|9
|15
|8
|40 - 34
|42
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|39 - 50
|34
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|33
|6
|8
|19
|31 - 55
|26
|17.
|Козенца
|Заявка
|32
|5
|10
|17
|29 - 52
|25
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|32
|6
|6
|20
|31 - 54
|24
|19.
|Кротоне
|Заявка
|32
|3
|11
|18
|32 - 52
|20
|20.
|Порденоне
|Заявка
|33
|3
|8
|22
|24 - 58
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|31 - 13
|36
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|29 - 16
|36
|3.
|Лечче
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|33 - 14
|35
|4.
|Пиза
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|22 - 11
|33
|5.
|Беневенто
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|35 - 16
|31
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|27 - 12
|30
|7.
|Реджина
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|17 - 20
|26
|8.
|Брешия
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|25 - 19
|25
|9.
|Тернана
|Заявка
|17
|8
|1
|8
|25 - 23
|25
|10.
|Асколи
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 17
|23
|11.
|Комо
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|18 - 15
|22
|12.
|Читтаделла
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 16
|22
|13.
|Парма
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 14
|20
|14.
|Перуджа
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|15 - 14
|19
|15.
|Козенца
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 20
|18
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 22
|17
|17.
|Кротоне
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|19 - 21
|17
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|26 - 27
|16
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 22
|16
|20.
|Порденоне
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|15 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|24 - 13
|32
|2.
|Асколи
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|26 - 22
|29
|3.
|Перуджа
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|19 - 14
|28
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|21 - 15
|27
|5.
|Лечче
|Заявка
|17
|6
|9
|2
|21 - 14
|27
|6.
|Беневенто
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|20 - 14
|26
|7.
|Пиза
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|19 - 18
|25
|8.
|Парма
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|21 - 20
|22
|9.
|Комо
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|21 - 25
|22
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|14 - 16
|22
|11.
|Монца
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|20 - 19
|21
|12.
|Фрозиноне
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|20 - 22
|21
|13.
|Тернана
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 28
|19
|14.
|Реджина
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|12 - 20
|18
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|13 - 23
|18
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 33
|9
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|13 - 32
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|17
|0
|7
|10
|13 - 32
|7
|19.
|Порденоне
|Заявка
|16
|1
|2
|13
|9 - 31
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|16
|0
|3
|13
|13 - 31
|3