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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Порденоне
2:0
Конец матча

Стадион:
Фрозиноне
0'
1:0
13' Гол
Дели Франческо
15' Желтая карточка
Риччи Матео
53' Желтая карточка
Андреони Кристиан
2:0
82' Гол
Камбьяги Николо
88' Желтая карточка
Alessandro Selvini
90'+4
1
Бинди
Джакомо
2
Эль-Кауакиби
Хамза
30
Далле
Мура
Кристиан
26
Бассоли
Алессандро
99
Андреони
Кристиан
23
Торрази
Эмануэле
7
Менса
Дэвис
10
Дели
Франческо
5
Ловиза
Алессандро
28
Камбьяги
Николо
32
Бутич
Карло
94
Минелли
Стефано
23
Бригенти
Николо
44
Баришич
Адриан-Леон
25
Шиминьски
Пшемыслав
24
Зербин
Алессио
21
Болока
Даниэль
88
Риччи
Матео
7
Роден
Маркус
27
Канотто
Луиджи
28
Чано
Камилло
17
Чичерелли
Эмануэле
Порденоне
4-1-4-1
Фрозиноне
4-3-3

История личных встреч

Порденоне
Фрозиноне

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

История матчей

СB
2:2
СB
2:0
СB
1:1
СB
0:2
СB
0:1
СB
2:2
СB
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Порденоне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камбьяги Николо 7 0.21
Бутич Карло 4 (2) 0.12
Фолоруншо Майкл 2 0.06
Кампорезе Микеле 2 0.06
Фаласко Никола 1 0.03
Цаджу Франк 1 (1) 0.03
Пинато Марко 1 0.03
Дели Франческо 1 0.03
Цаммарини Роберто 1 0.03
Барисон Альберто 1 0.03
Маньино Лука 1 0.03
Купиш Томаш 0 0
Бассоли Алессандро 0 0
Паза Симоне 0 0
Эль-Кауакиби Хамза 0 0
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шарпантье Габриэль 10 (1) 0.3
Зербин Алессио 7 0.21
Канотто Луиджи 4 0.12
Гатти Федерико 4 0.12
Чано Камилло 3 0.09
Чичерелли Эмануэле 3 0.09
Дзампано Франческо 2 0.06
Риччи Матео 2 (1) 0.06
Новакович Андрия 2 0.06
Лулич Карло 2 0.06
Гарритано Лука 2 0.06
Болока Даниэль 1 0.03
Роден Маркус 1 0.03
Баришич Адриан-Леон 1 0.03
Майелло Раффаэле 1 (1) 0.03
Трибуцци Алессио 0 0
Бригенти Николо 0 0
Шиминьски Пшемыслав 0 0
Касасола Тиаго 0 0

Карточки

Порденоне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Кауакиби Хамза 8 1
Фаласко Никола 7 1
Барисон Альберто 5 1
Пинато Марко 6 0
Ловиза Алессандро 6 0
Кампорезе Микеле 4 1
Цаммарини Роберто 5 0
Паза Симоне 3 1
Фолоруншо Майкл 4 0
Торрази Эмануэле 4 0
Ди Серио Джузеппе 4 0
Бассоли Алессандро 3 0
Дели Франческо 3 0
Саббионе Алессио 3 0
Вокич Деян 3 0
Маньино Лука 3 0
Андреони Кристиан 3 0
Камбьяги Николо 3 0
Менса Дэвис 1 1
Мисурака Джанвито 2 0
Канделлоне Леонардо 2 0
Цаджу Франк 2 0
Бутич Карло 2 0
Далле Мура Кристиан 2 0
Хжановски Адам 0 1
Стефани Мирко 1 0
Гавацци Давиде 1 0
Перизан Самуэле 1 0
Петриччоне Якопо 1 0
Силла Юссуф 1 0
Пеллегрини Якопо 1 0
Ониша Михаэл 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гатти Федерико 11 1
Коттали Маттео 11 0
Риччи Матео 9 0
Чано Камилло 7 0
Дзампано Франческо 7 0
Болока Даниэль 6 0
Шиминьски Пшемыслав 5 0
Зербин Алессио 5 0
Шарпантье Габриэль 5 0
Роден Маркус 4 0
Чичерелли Эмануэле 4 0
Лулич Карло 4 0
Канотто Луиджи 4 0
Майелло Раффаэле 3 0
Новакович Андрия 3 0
Трибуцци Алессио 3 0
Баришич Адриан-Леон 3 0
Гарритано Лука 2 0
Бригенти Николо 1 0
Касасола Тиаго 1 0
Манцари Джакомо 1 0
Alessandro Selvini 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
20
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 6
22 Не забивали 22
2
13%
1
5%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
4
27%
4
20%
31-45
1
7%
5
25%
46-60
2
13%
5
25%
61-75
3
20%
5
25%
76-90

Пропущено

27
22
16 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 13
4
15%
3
14%
1-15
8
30%
30%
5
23%
16-30
4
15%
4
18%
31-45
1
4%
3
14%
46-60
4
15%
1
5%
61-75
6
22%
6
27%
76-90

Забито

9
25
3 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
25 Не забивали 20
2
22%
1
4%
1-15
1
11%
1
4%
16-30
0
0%
11
44%
31-45
2
22%
2
8%
46-60
1
11%
4
16%
61-75
3
33%
6
24%
76-90

Пропущено

31
14
8 В 1-м тайме 5
23 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 10
4
13%
1
7%
1-15
2
6%
1
7%
16-30
2
6%
3
21%
31-45
4
13%
6
43%
46-60
11
35%
1
7%
61-75
8
26%
2
14%
76-90

Забито

24
45
12 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 27
13 Забивали первыми 15
14 Не забивали 9
4
17%
2
4%
1-15
4
17%
1
2%
16-30
4
17%
15
33%
31-45
3
13%
7
16%
46-60
3
13%
9
20%
61-75
6
25%
11
24%
76-90

Пропущено

58
36
24 В 1-м тайме 17
34 Во 2-м тайме 19
20 Пропускали первыми 15
30 Не пропускали 23
8
14%
4
11%
1-15
10
17%
6
17%
16-30
6
10%
7
19%
31-45
5
9%
9
25%
46-60
15
26%
2
6%
61-75
14
24%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Порденоне
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Асколи - Порденоне 1:0 Порденоне - Брешия 1:1 Кремонезе - Порденоне 2:1 Порденоне - Комо 1:1
Порденоне - Пиза 0:1 Тернана - Порденоне 1:0 Виченца Виртус - Порденоне 1:0 Порденоне - Монца 1:4 Реджина - Порденоне 2:0 Порденоне - Читтаделла 0:1 Парма - Порденоне 4:1 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Порденоне - Лечче 0:1 Кротоне - Порденоне 4:1 Порденоне - Козенца 1:1 Беневенто - Порденоне 2:1 Порденоне - Алессандрия 2:0 Фрозиноне - Порденоне 2:2 Порденоне - Асколи 0:1
Фрозиноне
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лечче - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Беневенто 2:0 Кротоне - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Алессандрия 3:0
Асколи - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Козенца 1:0 Читтаделла - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Реджина 3:0 Брешия - Фрозиноне 2:2 Фрозиноне - Комо 1:2 Перуджа - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Парма - Фрозиноне 0:1 Пиза - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0 Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 1:1 Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Порденоне 2:2 Фрозиноне - Лечче 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе Заявка 33 18 9 6 50 - 31 63
2. Лечче Заявка 33 16 14 3 54 - 28 62
3. Пиза Заявка 32 16 10 6 41 - 29 58
4. Монца Заявка 32 16 9 7 51 - 32 57
5. Брешия Заявка 32 15 12 5 49 - 32 57
6. Беневенто Заявка 32 16 9 7 55 - 30 57
7. Асколи Заявка 32 15 7 10 44 - 39 52
8. Фрозиноне Заявка 33 13 12 8 47 - 34 51
9. Перуджа Заявка 32 11 14 7 34 - 28 47
10. Реджина Заявка 33 12 8 13 29 - 40 44
11. Комо Заявка 32 10 14 8 39 - 40 44
12. Тернана Заявка 33 12 8 13 48 - 51 44
13. Читтаделла Заявка 32 11 11 10 34 - 32 44
14. Парма Заявка 32 9 15 8 40 - 34 42
15. СПАЛ 2013 Заявка 33 7 13 13 39 - 50 34
16. Алессандрия Заявка 33 6 8 19 31 - 55 26
17. Козенца Заявка 32 5 10 17 29 - 52 25
18. Виченца Виртус Заявка 32 6 6 20 31 - 54 24
19. Кротоне Заявка 32 3 11 18 32 - 52 20
20. Порденоне Заявка 33 3 8 22 24 - 58 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 16 11 3 2 31 - 13 36
2. Кремонезе Заявка 17 10 6 1 29 - 16 36
3. Лечче Заявка 16 10 5 1 33 - 14 35
4. Пиза Заявка 16 9 6 1 22 - 11 33
5. Беневенто Заявка 16 9 4 3 35 - 16 31
6. Фрозиноне Заявка 16 8 6 2 27 - 12 30
7. Реджина Заявка 17 8 2 7 17 - 20 26
8. Брешия Заявка 16 6 7 3 25 - 19 25
9. Тернана Заявка 17 8 1 8 25 - 23 25
10. Асколи Заявка 16 6 5 5 18 - 17 23
11. Комо Заявка 16 5 7 4 18 - 15 22
12. Читтаделла Заявка 16 6 4 6 20 - 16 22
13. Парма Заявка 16 4 8 4 19 - 14 20
14. Перуджа Заявка 16 4 7 5 15 - 14 19
15. Козенца Заявка 15 5 3 7 16 - 20 18
16. Алессандрия Заявка 16 4 5 7 14 - 22 17
17. Кротоне Заявка 16 3 8 5 19 - 21 17
18. СПАЛ 2013 Заявка 17 3 7 7 26 - 27 16
19. Виченца Виртус Заявка 16 4 4 8 18 - 22 16
20. Порденоне Заявка 17 2 6 9 15 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 16 9 5 2 24 - 13 32
2. Асколи Заявка 16 9 2 5 26 - 22 29
3. Перуджа Заявка 16 7 7 2 19 - 14 28
4. Кремонезе Заявка 16 8 3 5 21 - 15 27
5. Лечче Заявка 17 6 9 2 21 - 14 27
6. Беневенто Заявка 16 7 5 4 20 - 14 26
7. Пиза Заявка 16 7 4 5 19 - 18 25
8. Парма Заявка 16 5 7 4 21 - 20 22
9. Комо Заявка 16 5 7 4 21 - 25 22
10. Читтаделла Заявка 16 5 7 4 14 - 16 22
11. Монца Заявка 16 5 6 5 20 - 19 21
12. Фрозиноне Заявка 17 5 6 6 20 - 22 21
13. Тернана Заявка 16 4 7 5 23 - 28 19
14. Реджина Заявка 16 4 6 6 12 - 20 18
15. СПАЛ 2013 Заявка 16 4 6 6 13 - 23 18
16. Алессандрия Заявка 17 2 3 12 17 - 33 9
17. Виченца Виртус Заявка 16 2 2 12 13 - 32 8
18. Козенца Заявка 17 0 7 10 13 - 32 7
19. Порденоне Заявка 16 1 2 13 9 - 31 5
20. Кротоне Заявка 16 0 3 13 13 - 31 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 28'
    Чичерелли Эмануэле уходит с поля. Alessio Tribuzzi выходит вместо него
  • Желтая карточка
    15'
    Риччи Матео получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Дели Франческо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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