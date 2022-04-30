Стадион: Stadio Guido Teghil
24' Желтая карточкаЦаммарини Роберто
27' Желтая карточкаКалапай Лука
0:1
45' ГолНеделчару Ионуц
1:1
58' ГолКанделлоне Леонардо
1:2
59' ГолМаррас Мануэль
1:3
64' ГолМарич Мирко
77' Желтая карточкаЛовиза Алессандро
2:3
85' ГолБутич Карло
3:3
90' ГолЦаммарини Роберто
Ход матча
27'
45'
58'
59'
1:2
64'
1:3
85'
2:3
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 7
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 10
-
41 Владение мячом, % 59
72
Перри
Маттео
32
Бутич
Карло
14
Калапай
Лука
44
Скиро
Томас
16
Шнегг
Давид
99
Марич
Мирко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
72 Перри МаттеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Бутич КарлоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Ониша МихаэлПолузащитник
-
18 Паза СимонеПолузащитник
-
21 Бионди КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Alvin Okoro
-
Главный тренер: Bruno Tedino
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Калапай ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Скиро ТомасПолузащитник
-
16 Шнегг ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
99 Марич МиркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Сала МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Могос ВасилеПолузащитник
-
77 Гюрал ЭмреНападающий
-
41 Luca Gozzo
-
Главный тренер: Francesco Modesto
История личных встреч
Порденоне
Кротоне
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Порденоне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камбьяги Николо
|7
|0.19
|Бутич Карло
|5 (2)
|0.14
|Кампорезе Микеле
|3
|0.08
|Фаласко Никола
|2
|0.05
|Фолоруншо Майкл
|2
|0.05
|Цаммарини Роберто
|2
|0.05
|Гавацци Давиде
|1
|0.03
|Пинато Марко
|1
|0.03
|Дели Франческо
|1
|0.03
|Барисон Альберто
|1
|0.03
|Канделлоне Леонардо
|1
|0.03
|Маньино Лука
|1
|0.03
|Ловиза Алессандро
|1
|0.03
|Цаджу Франк
|1 (1)
|0.03
|Купиш Томаш
|0
|0
|Бассоли Алессандро
|0
|0
|Паза Симоне
|0
|0
|Эль-Кауакиби Хамза
|0
|0
Кротоне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марич Мирко
|11 (6)
|0.3
|Мулаттьери Самуэле
|6
|0.16
|Маррас Мануэль
|3
|0.08
|Каргбо Аугустус
|3
|0.08
|Бенали Ахмед
|3 (1)
|0.08
|Големич Владимир
|2
|0.05
|Канестрелли Симоне
|2
|0.05
|Неделчару Ионуц
|2
|0.05
|Могос Василе
|1
|0.03
|Дзанеллато Никколо
|1
|0.03
|Борелло Джузеппе
|1
|0.03
|Коне Бенджамин
|1
|0.03
|Калапай Лука
|1
|0.03
|Донса Годфред
|1
|0.03
|Куомо Джузеппе
|1
|0.03
|Шнегг Давид
|1
|0.03
|Эстевес Науэль
|0
|0
|Сала Марко
|0
|0
|Вулич Милош
|0
|0
|Скиро Томас
|0
|0
|Ювара Муса
|0
|0
|Канджано Джанмарко
|0
|0
Карточки
Порденоне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль-Кауакиби Хамза
|8
|1
|Фаласко Никола
|7
|1
|Ловиза Алессандро
|7
|0
|Кампорезе Микеле
|5
|1
|Барисон Альберто
|5
|1
|Пинато Марко
|6
|0
|Цаммарини Роберто
|6
|0
|Паза Симоне
|4
|1
|Торрази Эмануэле
|5
|0
|Ди Серио Джузеппе
|5
|0
|Саббионе Алессио
|4
|0
|Фолоруншо Майкл
|4
|0
|Бассоли Алессандро
|3
|0
|Вокич Деян
|3
|0
|Канделлоне Леонардо
|3
|0
|Маньино Лука
|3
|0
|Андреони Кристиан
|3
|0
|Камбьяги Николо
|3
|0
|Менса Дэвис
|1
|1
|Мисурака Джанвито
|2
|0
|Цаджу Франк
|2
|0
|Бутич Карло
|2
|0
|Далле Мура Кристиан
|2
|0
|Хжановски Адам
|0
|1
|Стефани Мирко
|1
|0
|Гавацци Давиде
|1
|0
|Перизан Самуэле
|1
|0
|Петриччоне Якопо
|1
|0
|Силла Юссуф
|1
|0
|Бионди Кевин
|1
|0
|Пеллегрини Якопо
|1
|0
|Ониша Михаэл
|1
|0
|Alvin Okoro
|1
|0
Кротоне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канестрелли Симоне
|9
|1
|Эстевес Науэль
|9
|0
|Джаннотти Паскуале
|6
|1
|Шнегг Давид
|5
|1
|Неделчару Ионуц
|6
|0
|Авуа Теофилус
|6
|0
|Молина Сальваторе
|5
|0
|Големич Владимир
|5
|0
|Коне Бенджамин
|5
|0
|Каргбо Аугустус
|3
|1
|Сала Марко
|4
|0
|Вулич Милош
|4
|0
|Куомо Джузеппе
|2
|1
|Бенали Ахмед
|3
|0
|Могос Василе
|3
|0
|Борелло Джузеппе
|3
|0
|Висентин Сантьяго
|3
|0
|Скиро Томас
|1
|1
|Калапай Лука
|2
|0
|Дзанеллато Никколо
|2
|0
|Оддеи Брайан
|2
|0
|Марич Мирко
|1
|0
|Донса Годфред
|1
|0
|Маррас Мануэль
|1
|0
|Адеканье Бобби
|1
|0
|Мондонико Давиде
|1
|0
|Мулаттьери Самуэле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
18
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
24 Не забивали 26
2
11%
2
11%
1-15
3
16%
3
17%
16-30
4
21%
3
17%
31-45
2
11%
3
17%
46-60
2
11%
4
22%
61-75
6
32%
3
17%
76-90
Пропущено
34
36
19 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 18
5
15%
1
3%
1-15
9
26%
6
17%
16-30
5
15%
11
31%
31-45
2
6%
3
8%
46-60
7
21%
5
14%
61-75
6
18%
10
28%
76-90
Забито
10
22
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
28 Не забивали 25
2
20%
6
27%
1-15
2
20%
3
14%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
2
20%
6
27%
46-60
1
10%
2
9%
61-75
3
30%
4
18%
76-90
Пропущено
36
25
11 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 15
4
11%
2
8%
1-15
3
8%
6
24%
16-30
4
11%
7
28%
31-45
5
14%
3
12%
46-60
11
31%
4
16%
61-75
9
25%
3
12%
76-90
Забито
29
40
13 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 13
15 Не забивали 14
4
14%
8
20%
1-15
5
17%
6
15%
16-30
4
14%
4
10%
31-45
4
14%
9
23%
46-60
3
10%
6
15%
61-75
9
31%
7
18%
76-90
Пропущено
70
61
30 В 1-м тайме 33
40 Во 2-м тайме 28
23 Пропускали первыми 22
34 Не пропускали 33
9
13%
3
5%
1-15
12
17%
12
20%
16-30
9
13%
18
30%
30%
31-45
7
10%
6
10%
46-60
18
26%
9
15%
61-75
15
21%
13
21%
76-90
Результаты последних матчей
Порденоне
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Козенца - Порденоне 3:1 Порденоне - Беневенто 1:4 Алессандрия - Порденоне 2:0 Порденоне - Фрозиноне 2:0
Асколи - Порденоне 1:0 Порденоне - Брешия 1:1 Кремонезе - Порденоне 2:1 Порденоне - Комо 1:1 Порденоне - Пиза 0:1 Тернана - Порденоне 1:0 Виченца Виртус - Порденоне 1:0 Порденоне - Монца 1:4 Реджина - Порденоне 2:0 Порденоне - Читтаделла 0:1 Парма - Порденоне 4:1 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Порденоне - Лечче 0:1 Кротоне - Порденоне 4:1 Порденоне - Козенца 1:1
Кротоне
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Кротоне - Кремонезе 3:1 СПАЛ 2013 - Кротоне 1:1 Кротоне - Тернана 1:2 Виченца Виртус - Кротоне 1:1
Кротоне - Перуджа 1:1 Монца - Кротоне 1:0 Кротоне - Фрозиноне 2:0 Беневенто - Кротоне 3:1 Кротоне - Алессандрия 0:0 Пиза - Кротоне 3:2 Асколи - Кротоне 2:1 Кротоне - Козенца 3:3 Лечче - Кротоне 3:0 Кротоне - Брешия 0:1 Реджина - Кротоне 1:0 Кротоне - Читтаделла 0:0 Парма - Кротоне 1:1 Комо - Кротоне 1:1 Кротоне - Порденоне 4:1 Удинезе - Кротоне 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|37
|18
|14
|5
|58 - 31
|68
|2.
|Монца
|Заявка
|37
|19
|10
|8
|60 - 37
|67
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|37
|19
|9
|9
|55 - 38
|66
|4.
|Пиза
|Заявка
|37
|17
|13
|7
|46 - 34
|64
|5.
|Брешия
|Заявка
|37
|16
|15
|6
|52 - 35
|63
|6.
|Беневенто
|Заявка
|37
|18
|9
|10
|61 - 37
|63
|7.
|Асколи
|Заявка
|37
|18
|8
|11
|48 - 41
|62
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|37
|15
|13
|9
|57 - 43
|58
|9.
|Перуджа
|Заявка
|37
|13
|16
|8
|39 - 32
|55
|10.
|Тернана
|Заявка
|37
|15
|9
|13
|57 - 57
|54
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|37
|13
|13
|11
|38 - 35
|52
|12.
|Реджина
|0:2 Заявка
|37
|13
|9
|15
|30 - 44
|48
|13.
|Комо
|2:0 Заявка
|37
|11
|14
|12
|46 - 51
|47
|14.
|Парма
|Заявка
|37
|10
|16
|11
|47 - 43
|46
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|37
|8
|15
|14
|44 - 53
|39
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|37
|8
|10
|19
|37 - 58
|34
|17.
|Козенца
|Заявка
|37
|7
|11
|19
|35 - 59
|32
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|37
|8
|7
|22
|37 - 59
|31
|19.
|Кротоне
|Заявка
|37
|4
|14
|19
|41 - 60
|26
|20.
|Порденоне
|Заявка
|37
|3
|9
|25
|29 - 70
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|37 - 14
|43
|2.
|Лечче
|Заявка
|18
|12
|5
|1
|36 - 14
|41
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|32 - 18
|39
|4.
|Пиза
|Заявка
|19
|10
|8
|1
|26 - 13
|38
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|33 - 14
|36
|6.
|Беневенто
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|37 - 18
|34
|7.
|Брешия
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|27 - 20
|29
|8.
|Тернана
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|30 - 27
|29
|9.
|Реджина
|0:2 Заявка
|19
|9
|2
|8
|18 - 22
|29
|10.
|Асколи
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|20 - 17
|27
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 18
|26
|12.
|Парма
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|25 - 20
|24
|13.
|Козенца
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|20 - 23
|24
|14.
|Перуджа
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|18 - 16
|23
|15.
|Комо
|2:0 Заявка
|18
|5
|7
|6
|19 - 19
|22
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|16 - 22
|21
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|30 - 28
|20
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|22 - 26
|20
|19.
|Кротоне
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|23 - 24
|20
|20.
|Порденоне
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|19 - 34
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|Заявка
|19
|11
|2
|6
|28 - 24
|35
|2.
|Брешия
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|25 - 15
|34
|3.
|Перуджа
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|21 - 16
|32
|4.
|Беневенто
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|24 - 19
|29
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|23 - 20
|27
|6.
|Лечче
|Заявка
|19
|6
|9
|4
|22 - 17
|27
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|16 - 17
|26
|8.
|Пиза
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|20 - 21
|26
|9.
|Комо
|2:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|27 - 32
|25
|10.
|Тернана
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|27 - 30
|25
|11.
|Монца
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|23 - 23
|24
|12.
|Фрозиноне
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|24 - 29
|22
|13.
|Парма
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|22 - 23
|22
|14.
|Реджина
|0:2 Заявка
|18
|4
|7
|7
|12 - 22
|19
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|14 - 25
|19
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|21 - 36
|13
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|15 - 33
|11
|18.
|Козенца
|Заявка
|19
|0
|8
|11
|15 - 36
|8
|19.
|Кротоне
|Заявка
|19
|0
|6
|13
|18 - 36
|6
|20.
|Порденоне
|Заявка
|18
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