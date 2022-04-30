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Италия: Серия B

2021-2022

Стадион:
Порденоне
3:3
Конец матча
Кротоне
0'
24' Желтая карточка
Цаммарини Роберто
27' Желтая карточка
Калапай Лука
0:1
45' Гол
Неделчару Ионуц
1:1
58' Гол
Канделлоне Леонардо
1:2
59' Гол
Маррас Мануэль
1:3
64' Гол
Марич Мирко
77' Желтая карточка
Ловиза Алессандро
2:3
85' Гол
Бутич Карло
3:3
90' Гол
Цаммарини Роберто
90'+3
22
Перизан
Самуэле
33
Цаммарини
Роберто
26
Бассоли
Алессандро
30
Далле
Мура
Кристиан
72
Перри
Маттео
79
Гавацци
Давиде
23
Торрази
Эмануэле
5
Ловиза
Алессандро
7
Менса
Дэвис
32
Бутич
Карло
28
Камбьяги
Николо
22
Саро
Джанлука
3
Куомо
Джузеппе
5
Големич
Владимир
27
Неделчару
Ионуц
14
Калапай
Лука
86
Авуа
Теофилус
44
Скиро
Томас
16
Шнегг
Давид
17
Маррас
Мануэль
99
Марич
Мирко
24
Каргбо
Аугустус
Порденоне
4-3-3
Кротоне
3-4-3

История личных встреч

Порденоне
Кротоне

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

СB
4:1
СB
1:0
СB
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Порденоне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камбьяги Николо 7 0.19
Бутич Карло 5 (2) 0.14
Кампорезе Микеле 3 0.08
Фаласко Никола 2 0.05
Фолоруншо Майкл 2 0.05
Цаммарини Роберто 2 0.05
Гавацци Давиде 1 0.03
Пинато Марко 1 0.03
Дели Франческо 1 0.03
Барисон Альберто 1 0.03
Канделлоне Леонардо 1 0.03
Маньино Лука 1 0.03
Ловиза Алессандро 1 0.03
Цаджу Франк 1 (1) 0.03
Купиш Томаш 0 0
Бассоли Алессандро 0 0
Паза Симоне 0 0
Эль-Кауакиби Хамза 0 0
Кротоне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марич Мирко 11 (6) 0.3
Мулаттьери Самуэле 6 0.16
Маррас Мануэль 3 0.08
Каргбо Аугустус 3 0.08
Бенали Ахмед 3 (1) 0.08
Големич Владимир 2 0.05
Канестрелли Симоне 2 0.05
Неделчару Ионуц 2 0.05
Могос Василе 1 0.03
Дзанеллато Никколо 1 0.03
Борелло Джузеппе 1 0.03
Коне Бенджамин 1 0.03
Калапай Лука 1 0.03
Донса Годфред 1 0.03
Куомо Джузеппе 1 0.03
Шнегг Давид 1 0.03
Эстевес Науэль 0 0
Сала Марко 0 0
Вулич Милош 0 0
Скиро Томас 0 0
Ювара Муса 0 0
Канджано Джанмарко 0 0

Карточки

Порденоне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Кауакиби Хамза 8 1
Фаласко Никола 7 1
Ловиза Алессандро 7 0
Кампорезе Микеле 5 1
Барисон Альберто 5 1
Пинато Марко 6 0
Цаммарини Роберто 6 0
Паза Симоне 4 1
Торрази Эмануэле 5 0
Ди Серио Джузеппе 5 0
Саббионе Алессио 4 0
Фолоруншо Майкл 4 0
Бассоли Алессандро 3 0
Вокич Деян 3 0
Канделлоне Леонардо 3 0
Маньино Лука 3 0
Андреони Кристиан 3 0
Камбьяги Николо 3 0
Менса Дэвис 1 1
Мисурака Джанвито 2 0
Цаджу Франк 2 0
Бутич Карло 2 0
Далле Мура Кристиан 2 0
Хжановски Адам 0 1
Стефани Мирко 1 0
Гавацци Давиде 1 0
Перизан Самуэле 1 0
Петриччоне Якопо 1 0
Силла Юссуф 1 0
Бионди Кевин 1 0
Пеллегрини Якопо 1 0
Ониша Михаэл 1 0
Alvin Okoro 1 0
Кротоне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канестрелли Симоне 9 1
Эстевес Науэль 9 0
Джаннотти Паскуале 6 1
Шнегг Давид 5 1
Неделчару Ионуц 6 0
Авуа Теофилус 6 0
Молина Сальваторе 5 0
Големич Владимир 5 0
Коне Бенджамин 5 0
Каргбо Аугустус 3 1
Сала Марко 4 0
Вулич Милош 4 0
Куомо Джузеппе 2 1
Бенали Ахмед 3 0
Могос Василе 3 0
Борелло Джузеппе 3 0
Висентин Сантьяго 3 0
Скиро Томас 1 1
Калапай Лука 2 0
Дзанеллато Никколо 2 0
Оддеи Брайан 2 0
Марич Мирко 1 0
Донса Годфред 1 0
Маррас Мануэль 1 0
Адеканье Бобби 1 0
Мондонико Давиде 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
18
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
24 Не забивали 26
2
11%
2
11%
1-15
3
16%
3
17%
16-30
4
21%
3
17%
31-45
2
11%
3
17%
46-60
2
11%
4
22%
61-75
6
32%
3
17%
76-90

Пропущено

34
36
19 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 18
5
15%
1
3%
1-15
9
26%
6
17%
16-30
5
15%
11
31%
31-45
2
6%
3
8%
46-60
7
21%
5
14%
61-75
6
18%
10
28%
76-90

Забито

10
22
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
28 Не забивали 25
2
20%
6
27%
1-15
2
20%
3
14%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
2
20%
6
27%
46-60
1
10%
2
9%
61-75
3
30%
4
18%
76-90

Пропущено

36
25
11 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 15
4
11%
2
8%
1-15
3
8%
6
24%
16-30
4
11%
7
28%
31-45
5
14%
3
12%
46-60
11
31%
4
16%
61-75
9
25%
3
12%
76-90

Забито

29
40
13 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 13
15 Не забивали 14
4
14%
8
20%
1-15
5
17%
6
15%
16-30
4
14%
4
10%
31-45
4
14%
9
23%
46-60
3
10%
6
15%
61-75
9
31%
7
18%
76-90

Пропущено

70
61
30 В 1-м тайме 33
40 Во 2-м тайме 28
23 Пропускали первыми 22
34 Не пропускали 33
9
13%
3
5%
1-15
12
17%
12
20%
16-30
9
13%
18
30%
30%
31-45
7
10%
6
10%
46-60
18
26%
9
15%
61-75
15
21%
13
21%
76-90

Результаты последних матчей

Порденоне
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Козенца - Порденоне 3:1 Порденоне - Беневенто 1:4 Алессандрия - Порденоне 2:0 Порденоне - Фрозиноне 2:0
Асколи - Порденоне 1:0 Порденоне - Брешия 1:1 Кремонезе - Порденоне 2:1 Порденоне - Комо 1:1 Порденоне - Пиза 0:1 Тернана - Порденоне 1:0 Виченца Виртус - Порденоне 1:0 Порденоне - Монца 1:4 Реджина - Порденоне 2:0 Порденоне - Читтаделла 0:1 Парма - Порденоне 4:1 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Порденоне - Лечче 0:1 Кротоне - Порденоне 4:1 Порденоне - Козенца 1:1
Кротоне
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Кротоне - Кремонезе 3:1 СПАЛ 2013 - Кротоне 1:1 Кротоне - Тернана 1:2 Виченца Виртус - Кротоне 1:1
Кротоне - Перуджа 1:1 Монца - Кротоне 1:0 Кротоне - Фрозиноне 2:0 Беневенто - Кротоне 3:1 Кротоне - Алессандрия 0:0 Пиза - Кротоне 3:2 Асколи - Кротоне 2:1 Кротоне - Козенца 3:3 Лечче - Кротоне 3:0 Кротоне - Брешия 0:1 Реджина - Кротоне 1:0 Кротоне - Читтаделла 0:0 Парма - Кротоне 1:1 Комо - Кротоне 1:1 Кротоне - Порденоне 4:1 Удинезе - Кротоне 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 37 18 14 5 58 - 31 68
2. Монца Заявка 37 19 10 8 60 - 37 67
3. Кремонезе Заявка 37 19 9 9 55 - 38 66
4. Пиза Заявка 37 17 13 7 46 - 34 64
5. Брешия Заявка 37 16 15 6 52 - 35 63
6. Беневенто Заявка 37 18 9 10 61 - 37 63
7. Асколи Заявка 37 18 8 11 48 - 41 62
8. Фрозиноне Заявка 37 15 13 9 57 - 43 58
9. Перуджа Заявка 37 13 16 8 39 - 32 55
10. Тернана Заявка 37 15 9 13 57 - 57 54
11. Читтаделла Заявка 37 13 13 11 38 - 35 52
12. Реджина 0:2 Заявка 37 13 9 15 30 - 44 48
13. Комо 2:0 Заявка 37 11 14 12 46 - 51 47
14. Парма Заявка 37 10 16 11 47 - 43 46
15. СПАЛ 2013 Заявка 37 8 15 14 44 - 53 39
16. Алессандрия Заявка 37 8 10 19 37 - 58 34
17. Козенца Заявка 37 7 11 19 35 - 59 32
18. Виченца Виртус Заявка 37 8 7 22 37 - 59 31
19. Кротоне Заявка 37 4 14 19 41 - 60 26
20. Порденоне Заявка 37 3 9 25 29 - 70 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 19 13 4 2 37 - 14 43
2. Лечче Заявка 18 12 5 1 36 - 14 41
3. Кремонезе Заявка 19 11 6 2 32 - 18 39
4. Пиза Заявка 19 10 8 1 26 - 13 38
5. Фрозиноне Заявка 18 10 6 2 33 - 14 36
6. Беневенто Заявка 18 10 4 4 37 - 18 34
7. Брешия Заявка 18 7 8 3 27 - 20 29
8. Тернана Заявка 19 9 2 8 30 - 27 29
9. Реджина 0:2 Заявка 19 9 2 8 18 - 22 29
10. Асколи Заявка 18 7 6 5 20 - 17 27
11. Читтаделла Заявка 19 7 5 7 22 - 18 26
12. Парма Заявка 19 5 9 5 25 - 20 24
13. Козенца Заявка 18 7 3 8 20 - 23 24
14. Перуджа Заявка 18 5 8 5 18 - 16 23
15. Комо 2:0 Заявка 18 5 7 6 19 - 19 22
16. Алессандрия Заявка 18 5 6 7 16 - 22 21
17. СПАЛ 2013 Заявка 19 4 8 7 30 - 28 20
18. Виченца Виртус Заявка 19 5 5 9 22 - 26 20
19. Кротоне Заявка 18 4 8 6 23 - 24 20
20. Порденоне Заявка 19 2 7 10 19 - 34 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи Заявка 19 11 2 6 28 - 24 35
2. Брешия Заявка 19 9 7 3 25 - 15 34
3. Перуджа Заявка 19 8 8 3 21 - 16 32
4. Беневенто Заявка 19 8 5 6 24 - 19 29
5. Кремонезе Заявка 18 8 3 7 23 - 20 27
6. Лечче Заявка 19 6 9 4 22 - 17 27
7. Читтаделла Заявка 18 6 8 4 16 - 17 26
8. Пиза Заявка 18 7 5 6 20 - 21 26
9. Комо 2:0 Заявка 19 6 7 6 27 - 32 25
10. Тернана Заявка 18 6 7 5 27 - 30 25
11. Монца Заявка 18 6 6 6 23 - 23 24
12. Фрозиноне Заявка 19 5 7 7 24 - 29 22
13. Парма Заявка 18 5 7 6 22 - 23 22
14. Реджина 0:2 Заявка 18 4 7 7 12 - 22 19
15. СПАЛ 2013 Заявка 18 4 7 7 14 - 25 19
16. Алессандрия Заявка 19 3 4 12 21 - 36 13
17. Виченца Виртус Заявка 18 3 2 13 15 - 33 11
18. Козенца Заявка 19 0 8 11 15 - 36 8
19. Кротоне Заявка 19 0 6 13 18 - 36 6
20. Порденоне Заявка 18 1 2 15 10 - 36 5
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