Италия: Серия B 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Виа дель Маре
7' Желтая карточкаВан Де Лои Томми
11' Желтая карточкаБаррека Антонио
1:0
19' ГолСтрефецца Габриэль
29' Желтая карточкаПлиццари Алессандро
1:0
30' Не забитый пенальтиПаяч Марко
1:1
30' ГолБизоли Димитри
42' Желтая карточкаСабелли Стефано
57' Желтая карточкаПроя Федерико
90' Красная карточкаДермаку Кастриот
Ход матча
11'
19'
30'
1:0
30'
1:1
42'
57'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 4
-
9 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 20
-
57 Владение мячом, % 43
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Самоя ЯсперВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Паяч МаркоПолузащитник
-
37 Лерис МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Уар МатьеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Баич РиадНападающий
-
20 Айе ФлорианНападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
История личных встреч
Лечче
Брешия
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
13 матчей
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|17 (6)
|0.59
|Стрефецца Габриэль
|11
|0.38
|Ди Мариано Франческо
|4
|0.14
|Гарджуло Марио
|3
|0.1
|Майер Жан
|2
|0.07
|Родригес Пабло
|2
|0.07
|Листковски Марчин
|2
|0.07
|Туиа Алессандро
|1
|0.03
|Дермаку Кастриот
|1
|0.03
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.03
|Галло Антонино
|1
|0.03
|Юлманд Мортен
|0
|0
|Калабрези Артуро
|0
|0
|Баррека Антонио
|0
|0
|Рагуза Антонио
|0
|0
|Лучиони Фабио
|0
|0
|Габриэл Васконселлос
|0
|0
|Гендрей Валентин
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паласио Родриго
|6
|0.21
|Морео Стефано
|6
|0.21
|Трамони Маттео
|5 (1)
|0.17
|Бертаньоли Массимо
|4
|0.14
|Баич Риад
|3 (1)
|0.1
|Бизоли Димитри
|3
|0.1
|Ягелло Филип
|3
|0.1
|Кистана Андреа
|3
|0.1
|Айе Флориан
|3
|0.1
|Лерис Мехди
|2
|0.07
|Ван Де Лои Томми
|2
|0.07
|Паяч Марко
|1 (1)
|0.03
|Бьянки Флавио
|1
|0.03
|Чансельор Джон
|1
|0.03
|Шпалек Николас
|0
|0
|Кавион Микеле
|0
|0
Карточки
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юлманд Мортен
|6
|0
|Туиа Алессандро
|5
|0
|Лучиони Фабио
|5
|0
|Ди Мариано Франческо
|5
|0
|Гарджуло Марио
|5
|0
|Стрефецца Габриэль
|5
|0
|Дермаку Кастриот
|3
|1
|Майер Жан
|4
|0
|Меккарьелло Бьяджо
|4
|0
|Родригес Пабло
|3
|0
|Калабрези Артуро
|3
|0
|Баррека Антонио
|3
|0
|Листковски Марчин
|3
|0
|Рагуза Антонио
|2
|0
|Блен Алексис
|2
|0
|Галло Антонино
|2
|0
|Хельгасон Торир
|2
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Плиццари Алессандро
|1
|0
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0
|Гендрей Валентин
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Де Лои Томми
|8
|0
|Паяч Марко
|6
|0
|Кистана Андреа
|5
|0
|Лерис Мехди
|4
|0
|Чансельор Джон
|3
|0
|Бизоли Димитри
|3
|0
|Морео Стефано
|3
|0
|Проя Федерико
|3
|0
|Матею Алеш
|3
|0
|Трамони Маттео
|3
|0
|Карачич Фран
|1
|1
|Паласио Родриго
|2
|0
|Сабелли Стефано
|2
|0
|Йоронен Йессе
|2
|0
|Шпалек Николас
|2
|0
|Баич Риад
|2
|0
|Мангравити Массимилиано
|2
|0
|Бертаньоли Массимо
|2
|0
|Ягелло Филип
|1
|0
|Уар Матье
|1
|0
|Папетти Андреа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
31
23
21 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 9
15 Не забивали 16
4
13%
2
9%
1-15
6
19%
6
26%
16-30
11
35%
4
17%
31-45
4
13%
3
13%
46-60
2
6%
4
17%
61-75
4
13%
4
17%
76-90
Пропущено
15
12
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
4
27%
1
8%
1-15
1
7%
5
42%
16-30
1
7%
3
25%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
1
8%
61-75
2
13%
2
17%
76-90
Забито
15
21
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
19 Не забивали 17
4
27%
2
10%
1-15
3
20%
1
5%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
5
33%
9
43%
76-90
Пропущено
11
17
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
1
9%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
18%
2
12%
31-45
4
36%
3
18%
46-60
3
27%
4
24%
61-75
1
9%
5
29%
29%
76-90
Забито
46
44
28 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 25
19 Забивали первыми 14
5 Не забивали 4
8
17%
4
9%
1-15
9
20%
7
16%
16-30
11
24%
8
18%
31-45
6
13%
5
11%
46-60
3
7%
7
16%
61-75
9
20%
13
30%
30%
76-90
Пропущено
26
29
9 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 19
5
19%
3
10%
1-15
1
4%
6
21%
16-30
3
12%
5
17%
31-45
7
27%
3
10%
46-60
7
27%
5
17%
61-75
3
12%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Лечче
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Перуджа - Лечче 1:1 Лечче - Перджолеттезе 3:0 Лечче - Асколи 3:1 Монца - Лечче 0:1
Ренате - Лечче 2:3 Лечче - Читтаделла 1:2 Лечче - Джиана Эрминио 1:0 Лечче - Кротоне 3:0 Лечче - Мантуя 2:0 Алессандрия - Лечче 1:1 Падова - Лечче 2:1 Лечче - Беневенто 1:1 Лечче - Фиоренцуола 3:1 Про Патрия - Лечче 1:1 Комо - Лечче 1:1 Леньяго Салус - Лечче 1:2 Лечче - Триестина 2:0 Лечче - Виченца Виртус 2:1 Лечче - Кремонезе 2:1 ФералпиСало - Лечче 1:0
Брешия
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Кремонезе - Брешия 2:1 Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 1:1 Брешия - Асколи 2:0
Брешия - Фрозиноне 2:2 Кротоне - Брешия 0:1 Брешия - Алессандрия 1:1 Козенца - Брешия 0:0 Брешия - Тернана 1:1 Реджина - Брешия 0:2 Брешия - Читтаделла 1:1 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Брешия - Монца 0:2 Парма - Брешия 0:1 Брешия - Пиза 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Брешия - Порденоне 1:0 Беневенто - Брешия 0:1 Брешия - Лечче 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|29
|14
|12
|3
|47 - 25
|54
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|43 - 25
|53
|3.
|Пиза
|Заявка
|28
|14
|10
|4
|36 - 22
|52
|4.
|Брешия
|Заявка
|29
|14
|10
|5
|44 - 29
|52
|5.
|Монца
|1:0 Заявка
|29
|14
|9
|6
|44 - 30
|51
|6.
|Беневенто
|2:1 Заявка
|28
|14
|8
|6
|44 - 25
|50
|7.
|Фрозиноне
|1:0 Заявка
|29
|12
|12
|5
|43 - 29
|48
|8.
|Перуджа
|Заявка
|29
|11
|12
|6
|32 - 25
|45
|9.
|Асколи
|1:1 Заявка
|29
|12
|8
|9
|40 - 37
|44
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|33 - 29
|43
|11.
|Реджина
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|27 - 36
|39
|12.
|Тернана
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|41 - 45
|37
|13.
|Комо
|0:1 Заявка
|29
|8
|12
|9
|34 - 39
|36
|14.
|Парма
|Заявка
|29
|7
|14
|8
|36 - 33
|35
|15.
|СПАЛ 2013
|1:1 Заявка
|29
|7
|11
|11
|34 - 42
|32
|16.
|Алессандрия
|0:1 Заявка
|29
|6
|7
|16
|28 - 43
|25
|17.
|Козенца
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|24 - 44
|23
|18.
|Виченца Виртус
|0:1 Заявка
|29
|5
|6
|18
|29 - 48
|21
|19.
|Кротоне
|1:2 Заявка
|29
|2
|10
|17
|29 - 49
|16
|20.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|29
|3
|6
|20
|20 - 53
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|1:0 Заявка
|15
|10
|3
|2
|27 - 13
|33
|2.
|Лечче
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|32 - 14
|32
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|24 - 13
|29
|4.
|Беневенто
|2:1 Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 15
|28
|5.
|Фрозиноне
|1:0 Заявка
|15
|7
|6
|2
|23 - 12
|27
|6.
|Пиза
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|18 - 11
|27
|7.
|Реджина
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|16 - 17
|23
|8.
|Тернана
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|21 - 19
|22
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 14
|21
|10.
|Брешия
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|21 - 17
|21
|11.
|Парма
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|19 - 14
|19
|12.
|Комо
|0:1 Заявка
|14
|4
|6
|4
|15 - 14
|18
|13.
|Перуджа
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 12
|18
|14.
|Асколи
|1:1 Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 17
|17
|15.
|Козенца
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 15
|17
|16.
|Алессандрия
|0:1 Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 17
|16
|17.
|СПАЛ 2013
|1:1 Заявка
|15
|3
|7
|5
|24 - 22
|16
|18.
|Виченца Виртус
|0:1 Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 21
|13
|19.
|Кротоне
|1:2 Заявка
|14
|2
|7
|5
|16 - 20
|13
|20.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|23 - 12
|31
|2.
|Асколи
|1:1 Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 20
|27
|3.
|Перуджа
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|18 - 13
|27
|4.
|Пиза
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|18 - 11
|25
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 12
|24
|6.
|Беневенто
|2:1 Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 10
|22
|7.
|Лечче
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|15 - 11
|22
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|14 - 15
|22
|9.
|Фрозиноне
|1:0 Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|10.
|Монца
|1:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|17 - 17
|18
|11.
|Комо
|0:1 Заявка
|15
|4
|6
|5
|19 - 25
|18
|12.
|Реджина
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 19
|16
|13.
|Парма
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|17 - 19
|16
|14.
|СПАЛ 2013
|1:1 Заявка
|14
|4
|4
|6
|10 - 20
|16
|15.
|Тернана
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|20 - 26
|15
|16.
|Алессандрия
|0:1 Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 26
|9
|17.
|Виченца Виртус
|0:1 Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 27
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|11 - 29
|6
|19.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|14
|1
|2
|11
|8 - 28
|5
|20.
|Кротоне
|1:2 Заявка
|15
|0
|3
|12
|13 - 29
|3