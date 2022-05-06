Стадион: Виа дель Маре
43' Желтая карточкаМайер Жан
1:0
46' ГолМайер Жан
52' Желтая карточкаСтрефецца Габриэль
76' Желтая карточкаКалабрези Артуро
Ход матча
43'
46'
76'
Статистика матча
-
14 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 0
-
7 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 6
-
58 Владение мячом, % 42
37
Майер
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Бутич КарлоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
72 Перри МаттеоЗащитник
-
21 Бионди КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Ониша МихаэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Bruno Tedino
История личных встреч
Лечче
Порденоне
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|20 (6)
|0.53
|Стрефецца Габриэль
|13
|0.34
|Ди Мариано Франческо
|5
|0.13
|Майер Жан
|3
|0.08
|Гарджуло Марио
|3
|0.08
|Родригес Пабло
|2
|0.05
|Листковски Марчин
|2
|0.05
|Блен Алексис
|1
|0.03
|Рагуза Антонио
|1
|0.03
|Лучиони Фабио
|1
|0.03
|Туиа Алессандро
|1
|0.03
|Фараго Паоло
|1
|0.03
|Дермаку Кастриот
|1
|0.03
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.03
|Галло Антонино
|1
|0.03
|Хельгасон Торир
|1
|0.03
|Юлманд Мортен
|0
|0
|Калабрези Артуро
|0
|0
|Баррека Антонио
|0
|0
|Габриэл Васконселлос
|0
|0
|Гендрей Валентин
|0
|0
Порденоне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камбьяги Николо
|7
|0.18
|Бутич Карло
|5 (2)
|0.13
|Фолоруншо Майкл
|3
|0.08
|Кампорезе Микеле
|3
|0.08
|Цаммарини Роберто
|2
|0.05
|Фаласко Никола
|1
|0.03
|Гавацци Давиде
|1
|0.03
|Пинато Марко
|1
|0.03
|Дели Франческо
|1
|0.03
|Барисон Альберто
|1
|0.03
|Канделлоне Леонардо
|1
|0.03
|Маньино Лука
|1
|0.03
|Ловиза Алессандро
|1
|0.03
|Цаджу Франк
|1 (1)
|0.03
|Купиш Томаш
|0
|0
|Паза Симоне
|0
|0
|Бассоли Алессандро
|0
|0
|Эль-Кауакиби Хамза
|0
|0
Карточки
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лучиони Фабио
|8
|0
|Стрефецца Габриэль
|8
|0
|Туиа Алессандро
|7
|0
|Юлманд Мортен
|7
|0
|Майер Жан
|5
|0
|Ди Мариано Франческо
|5
|0
|Калабрези Артуро
|5
|0
|Меккарьелло Бьяджо
|5
|0
|Гарджуло Марио
|5
|0
|Блен Алексис
|5
|0
|Дермаку Кастриот
|3
|1
|Родригес Пабло
|4
|0
|Галло Антонино
|4
|0
|Кода Массимо
|3
|0
|Рагуза Антонио
|3
|0
|Баррека Антонио
|3
|0
|Листковски Марчин
|3
|0
|Хельгасон Торир
|2
|0
|Гендрей Валентин
|2
|0
|Асенсио Рауль
|1
|0
|Плиццари Алессандро
|1
|0
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0
Порденоне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль-Кауакиби Хамза
|8
|1
|Фаласко Никола
|7
|1
|Ловиза Алессандро
|7
|0
|Кампорезе Микеле
|5
|1
|Барисон Альберто
|5
|1
|Пинато Марко
|6
|0
|Цаммарини Роберто
|6
|0
|Паза Симоне
|4
|1
|Торрази Эмануэле
|5
|0
|Ди Серио Джузеппе
|5
|0
|Саббионе Алессио
|4
|0
|Фолоруншо Майкл
|4
|0
|Бассоли Алессандро
|3
|0
|Дели Франческо
|3
|0
|Вокич Деян
|3
|0
|Канделлоне Леонардо
|3
|0
|Маньино Лука
|3
|0
|Андреони Кристиан
|3
|0
|Камбьяги Николо
|3
|0
|Менса Дэвис
|1
|1
|Мисурака Джанвито
|2
|0
|Цаджу Франк
|2
|0
|Бутич Карло
|2
|0
|Далле Мура Кристиан
|2
|0
|Хжановски Адам
|0
|1
|Стефани Мирко
|1
|0
|Гавацци Давиде
|1
|0
|Перизан Самуэле
|1
|0
|Петриччоне Якопо
|1
|0
|Силла Юссуф
|1
|0
|Бионди Кевин
|1
|0
|Пеллегрини Якопо
|1
|0
|Ониша Михаэл
|1
|0
|Alvin Okoro
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
36
10
23 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
16 Забивали первыми 7
20 Не забивали 29
4
11%
2
20%
1-15
7
19%
2
20%
16-30
12
33%
0
0%
31-45
5
14%
2
20%
46-60
3
8%
1
10%
61-75
5
14%
3
30%
76-90
Пропущено
15
37
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 26
2 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 18
4
27%
4
11%
1-15
1
7%
3
8%
16-30
1
7%
4
11%
31-45
3
20%
6
16%
46-60
4
27%
11
30%
30%
61-75
2
13%
9
24%
76-90
Забито
22
19
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 7
25 Не забивали 25
6
27%
2
11%
1-15
4
18%
3
16%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
2
9%
2
11%
46-60
2
9%
2
11%
61-75
8
36%
6
32%
76-90
Пропущено
17
34
6 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 17
1
6%
5
15%
1-15
0
0%
9
26%
16-30
5
29%
29%
5
15%
31-45
5
29%
29%
2
6%
46-60
3
18%
7
21%
61-75
3
18%
6
18%
76-90
Забито
58
29
33 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 16
26 Забивали первыми 14
7 Не забивали 16
10
17%
4
14%
1-15
11
19%
5
17%
16-30
12
21%
4
14%
31-45
7
12%
4
14%
46-60
5
9%
3
10%
61-75
13
22%
9
31%
76-90
Пропущено
32
71
12 В 1-м тайме 30
20 Во 2-м тайме 41
8 Пропускали первыми 24
22 Не пропускали 35
5
16%
9
13%
1-15
1
3%
12
17%
16-30
6
19%
9
13%
31-45
8
25%
8
11%
46-60
7
22%
18
25%
61-75
5
16%
15
21%
76-90
Результаты последних матчей
Лечче
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лечче - Про Патрия 0:2 Виченца Виртус - Лечче 2:1 Лечче - Пиза 2:0 Про Сесто - Лечче 1:0
Реджина - Лечче 1:0 Лечче - Сереньо 1:1 Лечче - Пьяченца 1:2 Лечче - СПАЛ 2013 1:0 Тернана - Лечче 1:4 Зюйдтироль - Лечче 1:1 Лечче - Фрозиноне 1:0 Лечче - Тренто 2:1 Альбинолеффе - Лечче 2:1 Парма - Лечче 0:0 Лечче - Ювентус (до 23 лет) 2:1 Козенца - Лечче 2:2 Виртус Верона - Лечче 1:0 Лечче - Брешия 1:1 Перуджа - Лечче 1:1 Лечче - Перджолеттезе 3:0
Порденоне
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Порденоне - Кротоне 3:3 Козенца - Порденоне 3:1 Порденоне - Беневенто 1:4 Алессандрия - Порденоне 2:0
Порденоне - Фрозиноне 2:0 Асколи - Порденоне 1:0 Порденоне - Брешия 1:1 Кремонезе - Порденоне 2:1 Порденоне - Комо 1:1 Порденоне - Пиза 0:1 Тернана - Порденоне 1:0 Виченца Виртус - Порденоне 1:0 Порденоне - Монца 1:4 Реджина - Порденоне 2:0 Порденоне - Читтаделла 0:1 Парма - Порденоне 4:1 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Порденоне - Лечче 0:1 Кротоне - Порденоне 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|38
|19
|14
|5
|59 - 31
|71
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|38
|20
|9
|9
|57 - 39
|69
|3.
|Пиза
|Заявка
|38
|18
|13
|7
|48 - 35
|67
|4.
|Монца
|Заявка
|38
|19
|10
|9
|60 - 38
|67
|5.
|Брешия
|Заявка
|38
|17
|15
|6
|55 - 35
|66
|6.
|Асколи
|Заявка
|38
|19
|8
|11
|52 - 42
|65
|7.
|Беневенто
|Заявка
|38
|18
|9
|11
|62 - 39
|63
|8.
|Перуджа
|Заявка
|38
|14
|16
|8
|40 - 32
|58
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|38
|15
|13
|10
|58 - 45
|58
|10.
|Тернана
|Заявка
|38
|15
|9
|14
|58 - 61
|54
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|38
|13
|13
|12
|38 - 36
|52
|12.
|Парма
|Заявка
|38
|11
|16
|11
|48 - 43
|49
|13.
|Реджина
|Заявка
|38
|13
|9
|16
|31 - 49
|48
|14.
|Комо
|Заявка
|38
|11
|14
|13
|49 - 54
|47
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|38
|9
|15
|14
|46 - 54
|42
|16.
|Козенца
|Заявка
|38
|8
|11
|19
|36 - 59
|35
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|38
|9
|7
|22
|38 - 59
|34
|18.
|Алессандрия
|Заявка
|38
|8
|10
|20
|37 - 59
|34
|19.
|Кротоне
|Заявка
|38
|4
|14
|20
|41 - 61
|26
|20.
|Порденоне
|Заявка
|38
|3
|9
|26
|29 - 71
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|19
|13
|5
|1
|37 - 14
|44
|2.
|Монца
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|37 - 14
|43
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|32 - 18
|39
|4.
|Пиза
|Заявка
|19
|10
|8
|1
|26 - 13
|38
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|34 - 16
|36
|6.
|Беневенто
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|38 - 20
|34
|7.
|Брешия
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|30 - 20
|32
|8.
|Асколи
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|24 - 18
|30
|9.
|Тернана
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|30 - 27
|29
|10.
|Реджина
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|19 - 24
|29
|11.
|Козенца
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|21 - 23
|27
|12.
|Читтаделла
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 18
|26
|13.
|Перуджа
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|19 - 16
|26
|14.
|Парма
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|25 - 20
|24
|15.
|Комо
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|20 - 21
|22
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|16 - 23
|21
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|30 - 28
|20
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|22 - 26
|20
|19.
|Кротоне
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|23 - 25
|20
|20.
|Порденоне
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|19 - 34
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|Заявка
|19
|11
|2
|6
|28 - 24
|35
|2.
|Брешия
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|25 - 15
|34
|3.
|Перуджа
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|21 - 16
|32
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|25 - 21
|30
|5.
|Беневенто
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|24 - 19
|29
|6.
|Пиза
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|22 - 22
|29
|7.
|Лечче
|Заявка
|19
|6
|9
|4
|22 - 17
|27
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|16 - 18
|26
|9.
|Парма
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|23 - 23
|25
|10.
|Комо
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|29 - 33
|25
|11.
|Тернана
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|28 - 34
|25
|12.
|Монца
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|23 - 24
|24
|13.
|Фрозиноне
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|24 - 29
|22
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|16 - 26
|22
|15.
|Реджина
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|12 - 25
|19
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|19
|4
|2
|13
|16 - 33
|14
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|21 - 36
|13
|18.
|Козенца
|Заявка
|19
|0
|8
|11
|15 - 36
|8
|19.
|Кротоне
|Заявка
|19
|0
|6
|13
|18 - 36
|6
|20.
|Порденоне
|Заявка
|19
|1
|2
|16
|10 - 37
|5