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  4. Серия B 2021-2022

Италия: Серия B

2021-2022

Стадион:
Лечче
1:0
Конец матча
Порденоне
0'
43' Желтая карточка
Майер Жан
1:0
46' Гол
Майер Жан
52' Желтая карточка
Стрефецца Габриэль
76' Желтая карточка
Калабрези Артуро
90'+3
21
Габриэл
Васконселлос
17
Гендрей
Валентин
5
Лучиони
Фабио
13
Туиа
Алессандро
25
Галло
Антонино
37
Майер
Жан
42
Юлманд
Мортен
8
Гарджуло
Марио
27
Стрефецца
Габриэль
9
Кода
Массимо
10
Ди
Мариано
Франческо
12
Фазолино
Гаэтано
24
Вальетти
Федерико
3
Саббионе
Алессио
26
Бассоли
Алессандро
30
Далле
Мура
Кристиан
33
Цаммарини
Роберто
23
Торрази
Эмануэле
5
Ловиза
Алессандро
27
Канделлоне
Леонардо
32
Бутич
Карло
28
Камбьяги
Николо
Лечче
4-3-3
Порденоне
4-3-3

История личных встреч

Лечче
Порденоне

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

СB
0:1
СB
1:1
СB
0:0
К
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 20 (6) 0.53
Стрефецца Габриэль 13 0.34
Ди Мариано Франческо 5 0.13
Майер Жан 3 0.08
Гарджуло Марио 3 0.08
Родригес Пабло 2 0.05
Листковски Марчин 2 0.05
Блен Алексис 1 0.03
Рагуза Антонио 1 0.03
Лучиони Фабио 1 0.03
Туиа Алессандро 1 0.03
Фараго Паоло 1 0.03
Дермаку Кастриот 1 0.03
Бьёркенгрен Йон 1 0.03
Галло Антонино 1 0.03
Хельгасон Торир 1 0.03
Юлманд Мортен 0 0
Калабрези Артуро 0 0
Баррека Антонио 0 0
Габриэл Васконселлос 0 0
Гендрей Валентин 0 0
Порденоне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камбьяги Николо 7 0.18
Бутич Карло 5 (2) 0.13
Фолоруншо Майкл 3 0.08
Кампорезе Микеле 3 0.08
Цаммарини Роберто 2 0.05
Фаласко Никола 1 0.03
Гавацци Давиде 1 0.03
Пинато Марко 1 0.03
Дели Франческо 1 0.03
Барисон Альберто 1 0.03
Канделлоне Леонардо 1 0.03
Маньино Лука 1 0.03
Ловиза Алессандро 1 0.03
Цаджу Франк 1 (1) 0.03
Купиш Томаш 0 0
Паза Симоне 0 0
Бассоли Алессандро 0 0
Эль-Кауакиби Хамза 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лучиони Фабио 8 0
Стрефецца Габриэль 8 0
Туиа Алессандро 7 0
Юлманд Мортен 7 0
Майер Жан 5 0
Ди Мариано Франческо 5 0
Калабрези Артуро 5 0
Меккарьелло Бьяджо 5 0
Гарджуло Марио 5 0
Блен Алексис 5 0
Дермаку Кастриот 3 1
Родригес Пабло 4 0
Галло Антонино 4 0
Кода Массимо 3 0
Рагуза Антонио 3 0
Баррека Антонио 3 0
Листковски Марчин 3 0
Хельгасон Торир 2 0
Гендрей Валентин 2 0
Асенсио Рауль 1 0
Плиццари Алессандро 1 0
Бьёркенгрен Йон 1 0
Порденоне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Кауакиби Хамза 8 1
Фаласко Никола 7 1
Ловиза Алессандро 7 0
Кампорезе Микеле 5 1
Барисон Альберто 5 1
Пинато Марко 6 0
Цаммарини Роберто 6 0
Паза Симоне 4 1
Торрази Эмануэле 5 0
Ди Серио Джузеппе 5 0
Саббионе Алессио 4 0
Фолоруншо Майкл 4 0
Бассоли Алессандро 3 0
Дели Франческо 3 0
Вокич Деян 3 0
Канделлоне Леонардо 3 0
Маньино Лука 3 0
Андреони Кристиан 3 0
Камбьяги Николо 3 0
Менса Дэвис 1 1
Мисурака Джанвито 2 0
Цаджу Франк 2 0
Бутич Карло 2 0
Далле Мура Кристиан 2 0
Хжановски Адам 0 1
Стефани Мирко 1 0
Гавацци Давиде 1 0
Перизан Самуэле 1 0
Петриччоне Якопо 1 0
Силла Юссуф 1 0
Бионди Кевин 1 0
Пеллегрини Якопо 1 0
Ониша Михаэл 1 0
Alvin Okoro 1 0

Голы по времени матча

Забито

36
10
23 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
16 Забивали первыми 7
20 Не забивали 29
4
11%
2
20%
1-15
7
19%
2
20%
16-30
12
33%
0
0%
31-45
5
14%
2
20%
46-60
3
8%
1
10%
61-75
5
14%
3
30%
76-90

Пропущено

15
37
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 26
2 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 18
4
27%
4
11%
1-15
1
7%
3
8%
16-30
1
7%
4
11%
31-45
3
20%
6
16%
46-60
4
27%
11
30%
30%
61-75
2
13%
9
24%
76-90

Забито

22
19
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 7
25 Не забивали 25
6
27%
2
11%
1-15
4
18%
3
16%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
2
9%
2
11%
46-60
2
9%
2
11%
61-75
8
36%
6
32%
76-90

Пропущено

17
34
6 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 17
1
6%
5
15%
1-15
0
0%
9
26%
16-30
5
29%
29%
5
15%
31-45
5
29%
29%
2
6%
46-60
3
18%
7
21%
61-75
3
18%
6
18%
76-90

Забито

58
29
33 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 16
26 Забивали первыми 14
7 Не забивали 16
10
17%
4
14%
1-15
11
19%
5
17%
16-30
12
21%
4
14%
31-45
7
12%
4
14%
46-60
5
9%
3
10%
61-75
13
22%
9
31%
76-90

Пропущено

32
71
12 В 1-м тайме 30
20 Во 2-м тайме 41
8 Пропускали первыми 24
22 Не пропускали 35
5
16%
9
13%
1-15
1
3%
12
17%
16-30
6
19%
9
13%
31-45
8
25%
8
11%
46-60
7
22%
18
25%
61-75
5
16%
15
21%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лечче - Про Патрия 0:2 Виченца Виртус - Лечче 2:1 Лечче - Пиза 2:0 Про Сесто - Лечче 1:0
Реджина - Лечче 1:0 Лечче - Сереньо 1:1 Лечче - Пьяченца 1:2 Лечче - СПАЛ 2013 1:0 Тернана - Лечче 1:4 Зюйдтироль - Лечче 1:1 Лечче - Фрозиноне 1:0 Лечче - Тренто 2:1 Альбинолеффе - Лечче 2:1 Парма - Лечче 0:0 Лечче - Ювентус (до 23 лет) 2:1 Козенца - Лечче 2:2 Виртус Верона - Лечче 1:0 Лечче - Брешия 1:1 Перуджа - Лечче 1:1 Лечче - Перджолеттезе 3:0
Порденоне
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Порденоне - Кротоне 3:3 Козенца - Порденоне 3:1 Порденоне - Беневенто 1:4 Алессандрия - Порденоне 2:0
Порденоне - Фрозиноне 2:0 Асколи - Порденоне 1:0 Порденоне - Брешия 1:1 Кремонезе - Порденоне 2:1 Порденоне - Комо 1:1 Порденоне - Пиза 0:1 Тернана - Порденоне 1:0 Виченца Виртус - Порденоне 1:0 Порденоне - Монца 1:4 Реджина - Порденоне 2:0 Порденоне - Читтаделла 0:1 Парма - Порденоне 4:1 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Порденоне - Лечче 0:1 Кротоне - Порденоне 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 38 19 14 5 59 - 31 71
2. Кремонезе Заявка 38 20 9 9 57 - 39 69
3. Пиза Заявка 38 18 13 7 48 - 35 67
4. Монца Заявка 38 19 10 9 60 - 38 67
5. Брешия Заявка 38 17 15 6 55 - 35 66
6. Асколи Заявка 38 19 8 11 52 - 42 65
7. Беневенто Заявка 38 18 9 11 62 - 39 63
8. Перуджа Заявка 38 14 16 8 40 - 32 58
9. Фрозиноне Заявка 38 15 13 10 58 - 45 58
10. Тернана Заявка 38 15 9 14 58 - 61 54
11. Читтаделла Заявка 38 13 13 12 38 - 36 52
12. Парма Заявка 38 11 16 11 48 - 43 49
13. Реджина Заявка 38 13 9 16 31 - 49 48
14. Комо Заявка 38 11 14 13 49 - 54 47
15. СПАЛ 2013 Заявка 38 9 15 14 46 - 54 42
16. Козенца Заявка 38 8 11 19 36 - 59 35
17. Виченца Виртус Заявка 38 9 7 22 38 - 59 34
18. Алессандрия Заявка 38 8 10 20 37 - 59 34
19. Кротоне Заявка 38 4 14 20 41 - 61 26
20. Порденоне Заявка 38 3 9 26 29 - 71 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 19 13 5 1 37 - 14 44
2. Монца Заявка 19 13 4 2 37 - 14 43
3. Кремонезе Заявка 19 11 6 2 32 - 18 39
4. Пиза Заявка 19 10 8 1 26 - 13 38
5. Фрозиноне Заявка 19 10 6 3 34 - 16 36
6. Беневенто Заявка 19 10 4 5 38 - 20 34
7. Брешия Заявка 19 8 8 3 30 - 20 32
8. Асколи Заявка 19 8 6 5 24 - 18 30
9. Тернана Заявка 19 9 2 8 30 - 27 29
10. Реджина Заявка 19 9 2 8 19 - 24 29
11. Козенца Заявка 19 8 3 8 21 - 23 27
12. Читтаделла Заявка 19 7 5 7 22 - 18 26
13. Перуджа Заявка 19 6 8 5 19 - 16 26
14. Парма Заявка 19 5 9 5 25 - 20 24
15. Комо Заявка 19 5 7 7 20 - 21 22
16. Алессандрия Заявка 19 5 6 8 16 - 23 21
17. СПАЛ 2013 Заявка 19 4 8 7 30 - 28 20
18. Виченца Виртус Заявка 19 5 5 9 22 - 26 20
19. Кротоне Заявка 19 4 8 7 23 - 25 20
20. Порденоне Заявка 19 2 7 10 19 - 34 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи Заявка 19 11 2 6 28 - 24 35
2. Брешия Заявка 19 9 7 3 25 - 15 34
3. Перуджа Заявка 19 8 8 3 21 - 16 32
4. Кремонезе Заявка 19 9 3 7 25 - 21 30
5. Беневенто Заявка 19 8 5 6 24 - 19 29
6. Пиза Заявка 19 8 5 6 22 - 22 29
7. Лечче Заявка 19 6 9 4 22 - 17 27
8. Читтаделла Заявка 19 6 8 5 16 - 18 26
9. Парма Заявка 19 6 7 6 23 - 23 25
10. Комо Заявка 19 6 7 6 29 - 33 25
11. Тернана Заявка 19 6 7 6 28 - 34 25
12. Монца Заявка 19 6 6 7 23 - 24 24
13. Фрозиноне Заявка 19 5 7 7 24 - 29 22
14. СПАЛ 2013 Заявка 19 5 7 7 16 - 26 22
15. Реджина Заявка 19 4 7 8 12 - 25 19
16. Виченца Виртус Заявка 19 4 2 13 16 - 33 14
17. Алессандрия Заявка 19 3 4 12 21 - 36 13
18. Козенца Заявка 19 0 8 11 15 - 36 8
19. Кротоне Заявка 19 0 6 13 18 - 36 6
20. Порденоне Заявка 19 1 2 16 10 - 37 5
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      43'
      Майер Жан получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Лечче 1:0 Порденоне онлайн

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