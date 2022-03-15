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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Комо
1:1
Конец матча

Стадион:
Тернана
0'
17' Желтая карточка
Соренсен Фредерик
30' Желтая карточка
Бертончини Давиде
33' Желтая карточка
Куцупиас Илиас
1:0
37' Гол
Ла Гумина Антонино
56' Желтая карточка
Агацци Давиде
1:1
68' Пенальти
Сальцано Аньелло
71' Желтая карточка
Ла Гумина Антонино
73' Желтая карточка
Диаките Салим
79' Желтая карточка
Сальцано Аньелло
82' Желтая карточка
Париджини Витторио
90'+6
1
Факкин
Давиде
6
Иовин
Алессио
5
Бертончини
Давиде
4
Солини
Маттео
33
Каньяно
Андреа
11
Париджини
Витторио
21
Арригони
Томмазо
14
Беллемо
Алессандро
25
Нарди
Филиппо
9
Габриеллони
Алессандро
20
Ла
Гумина
Антонино
1
Яннарилли
Энтони
26
Богдан
Лука
15
Соренсен
Фредерик
3
Челли
Алессандро
III
29
Диаките
Салим
80
Куцупиас
Илиас
34
Агацци
Давиде
5
Палумбо
Антонио
28
Сальцано
Аньелло
21
Партипило
Антони
99
Доннарумма
Альфредо
Комо
4-4-2
Тернана
3-5-2

История личных встреч

Комо
Тернана

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

5 матчей

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

СB
1:2
СCС
0:3
СB
1:2
СB
4:0
СCA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черри Альберто 8 (5) 0.27
Ла Гумина Антонино 7 (1) 0.23
Глиоцци Этторе 5 (2) 0.17
Габриеллони Алессандро 4 0.13
Беллемо Алессандро 4 0.13
Виньяли Лука 3 0.1
Арригони Томмазо 1 0.03
Иовин Алессио 1 0.03
Париджини Витторио 1 0.03
Иоанну Николас 1 0.03
Солини Маттео 1 0.03
Чаджиа Мутир 0 0
Скалья Филиппо 0 0
Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доннарумма Альфредо 10 (1) 0.33
Фалетти Сесар 8 0.27
Партипило Антони 6 0.2
Петтинари Стефано 5 0.17
Маццокки Симоне 3 0.1
Палумбо Антонио 2 0.07
Соренсен Фредерик 2 0.07
Дефенди Марино 1 0.03
Мартелла Бруно 1 0.03
Капоне Кристиан 1 0.03
Перальта Диего 1 0.03
Куцупиас Илиас 1 0.03
Сальцано Аньелло 1 (1) 0.03
Пройетти Маттиа 0 0
Пагера Фабрицио 0 0
Фурлан Федерико 0 0
Агацци Давиде 0 0
Богдан Лука 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Париджини Витторио 8 1
Арригони Томмазо 7 0
Скалья Филиппо 7 0
Беллемо Алессандро 6 0
Иоанну Николас 4 1
Виньяли Лука 4 1
Бертончини Давиде 5 0
Черри Альберто 3 1
Солини Маттео 3 1
Кабаши Элвис 3 0
Ла Гумина Антонино 3 0
Габриеллони Алессандро 3 0
Глиоцци Этторе 2 0
Х'Майдат Исмаил 2 0
Варньер Марко 2 0
Факкин Давиде 1 0
Тонинелли Дарио 1 0
Иовин Алессио 1 0
Бланко Алехандро 1 0
Чаджиа Мутир 1 0
Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соренсен Фредерик 10 0
Пройетти Маттиа 6 2
Агацци Давиде 6 1
Диаките Салим 4 1
Пагера Фабрицио 5 0
Гирингелли Лука 5 0
Палумбо Антонио 5 0
Партипило Антони 5 0
Петтинари Стефано 4 0
Куцупиас Илиас 4 0
Капуано Марко 3 0
Фалетти Сесар 3 0
Сальцано Аньелло 3 0
Бобен Матия 3 0
Дефенди Марино 1 1
Яннарилли Энтони 2 0
Мартелла Бруно 2 0
Фурлан Федерико 1 0
Богдан Лука 1 0
Челли Алессандро III 1 0
Капоне Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
23
11 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
6
35%
8
35%
1-15
3
18%
1
4%
16-30
2
12%
2
9%
31-45
3
18%
6
26%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
2
12%
2
9%
76-90

Пропущено

14
25
7 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
2
14%
5
20%
1-15
2
14%
5
20%
16-30
3
21%
6
24%
31-45
1
7%
1
4%
46-60
4
29%
5
20%
61-75
2
14%
3
12%
76-90

Забито

21
22
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
3
14%
2
9%
1-15
2
10%
5
23%
16-30
3
14%
3
14%
31-45
4
19%
3
14%
46-60
3
14%
6
27%
61-75
6
29%
3
14%
76-90

Пропущено

24
18
13 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 9
4
17%
1
6%
1-15
5
21%
6
33%
16-30
4
17%
4
22%
31-45
3
13%
3
17%
46-60
3
13%
1
6%
61-75
5
21%
3
17%
76-90

Забито

38
45
19 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 24
17 Забивали первыми 14
6 Не забивали 5
9
24%
10
22%
1-15
5
13%
6
13%
16-30
5
13%
5
11%
31-45
7
18%
9
20%
46-60
4
11%
10
22%
61-75
8
21%
5
11%
76-90

Пропущено

38
43
20 В 1-м тайме 27
18 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 22
6
16%
6
14%
1-15
7
18%
11
26%
16-30
7
18%
10
23%
31-45
4
11%
4
9%
46-60
7
18%
6
14%
61-75
7
18%
6
14%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Порденоне - Комо 1:1 Комо - СПАЛ 2013 0:2 Алессандрия - Комо 1:1 Комо - Брешия 1:1
Беневенто - Комо 5:0 Комо - Козенца 2:1 Фрозиноне - Комо 1:2 Асколи - Комо 1:1 Комо - Лечче 1:1 Комо - Кротоне 1:1 Кремонезе - Комо 2:0 Комо - Реджина 1:1 Виченца Виртус - Комо 0:1 Комо - Пиза 0:1 Читтаделла - Комо 2:2 Комо - Парма 1:1 Монца - Комо 3:2 Комо - Перуджа 4:1 Тернана - Комо 1:2 Комо - Порденоне 1:0
Тернана
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Тернана - Козенца 2:0 Виченца Виртус - Тернана 3:1 Тернана - Порденоне 1:0 Тернана - Кремонезе 1:2
СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Парма - Тернана 2:3 Тернана - Монца 0:1 Пиза - Тернана 0:0 Тернана - Реджина 2:0 Брешия - Тернана 1:1 Тернана - Асколи 2:4 Перуджа - Тернана 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Тернана - Беневенто 0:2 Фрозиноне - Тернана 1:1 Тернана - Кротоне 1:0 Лечче - Тернана 3:3 Тернана - Читтаделла 1:1 Алессандрия - Тернана 0:2 Тернана - Комо 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 29 15 10 4 39 - 22 55
2. Лечче Заявка 30 14 13 3 49 - 27 55
3. Монца 2:0 Заявка 30 15 9 6 49 - 30 54
4. Брешия Заявка 30 14 11 5 46 - 31 53
5. Кремонезе Заявка 29 15 8 6 43 - 28 53
6. Беневенто Заявка 29 14 9 6 47 - 27 51
7. Фрозиноне Заявка 30 12 12 6 45 - 31 48
8. Асколи Заявка 29 13 7 9 41 - 37 46
9. Перуджа Заявка 29 11 12 6 32 - 25 45
10. Читтаделла Заявка 30 11 11 8 33 - 29 44
11. Реджина Заявка 30 11 7 12 27 - 36 40
12. Парма Заявка 30 8 14 8 37 - 33 38
13. Комо Заявка 30 8 14 8 36 - 40 38
14. Тернана Заявка 30 10 8 12 42 - 46 38
15. СПАЛ 2013 Заявка 29 7 10 12 34 - 43 31
16. Алессандрия 0:2 Заявка 30 6 7 17 28 - 47 25
17. Козенца Заявка 29 5 9 15 26 - 46 24
18. Виченца Виртус Заявка 30 5 6 19 29 - 52 21
19. Кротоне Заявка 30 3 10 17 31 - 50 19
20. Порденоне Заявка 29 2 7 20 20 - 54 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца 2:0 Заявка 15 10 3 2 30 - 13 33
2. Лечче Заявка 15 9 5 1 32 - 14 32
3. Пиза Заявка 15 8 6 1 21 - 11 30
4. Кремонезе Заявка 14 8 5 1 24 - 13 29
5. Беневенто Заявка 15 8 4 3 30 - 15 28
6. Фрозиноне Заявка 15 7 6 2 25 - 12 27
7. Реджина Заявка 15 7 2 6 16 - 17 23
8. Читтаделла Заявка 15 6 4 5 19 - 14 22
9. Брешия Заявка 15 5 7 3 23 - 19 22
10. Тернана Заявка 15 7 1 7 21 - 19 22
11. Парма Заявка 15 4 7 4 19 - 14 19
12. Комо Заявка 15 4 7 4 16 - 15 19
13. Перуджа Заявка 14 4 6 4 14 - 12 18
14. Козенца Заявка 14 5 3 6 15 - 17 18
15. Асколи Заявка 14 4 5 5 15 - 17 17
16. Алессандрия 0:2 Заявка 15 4 4 7 12 - 19 16
17. Кротоне Заявка 15 3 7 5 18 - 20 16
18. СПАЛ 2013 Заявка 15 3 6 6 24 - 23 15
19. Виченца Виртус Заявка 15 3 4 8 16 - 22 13
20. Порденоне Заявка 15 1 5 9 12 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 15 9 4 2 23 - 12 31
2. Асколи Заявка 15 9 2 4 26 - 20 29
3. Перуджа Заявка 15 7 6 2 18 - 13 27
4. Пиза Заявка 14 7 4 3 18 - 11 25
5. Кремонезе Заявка 15 7 3 5 19 - 15 24
6. Беневенто Заявка 14 6 5 3 17 - 12 23
7. Лечче Заявка 15 5 8 2 17 - 13 23
8. Читтаделла Заявка 15 5 7 3 14 - 15 22
9. Монца 2:0 Заявка 15 5 6 4 19 - 17 21
10. Фрозиноне Заявка 15 5 6 4 20 - 19 21
11. Парма Заявка 15 4 7 4 18 - 19 19
12. Комо Заявка 15 4 7 4 20 - 25 19
13. Реджина Заявка 15 4 5 6 11 - 19 17
14. СПАЛ 2013 Заявка 14 4 4 6 10 - 20 16
15. Тернана Заявка 15 3 7 5 21 - 27 16
16. Алессандрия 0:2 Заявка 15 2 3 10 16 - 28 9
17. Виченца Виртус Заявка 15 2 2 11 13 - 30 8
18. Козенца Заявка 15 0 6 9 11 - 29 6
19. Порденоне Заявка 14 1 2 11 8 - 28 5
20. Кротоне Заявка 15 0 3 12 13 - 30 3
Где смотреть матч Комо 1:1 Тернана онлайн

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