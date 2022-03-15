Италия: Серия B 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Stadio G. Sinigaglia
17' Желтая карточкаСоренсен Фредерик
30' Желтая карточкаБертончини Давиде
33' Желтая карточкаКуцупиас Илиас
1:0
37' ГолЛа Гумина Антонино
56' Желтая карточкаАгацци Давиде
1:1
68' ПенальтиСальцано Аньелло
71' Желтая карточкаЛа Гумина Антонино
73' Желтая карточкаДиаките Салим
79' Желтая карточкаСальцано Аньелло
82' Желтая карточкаПариджини Витторио
Ход матча
33'
37'
56'
68'
1:1
73'
79'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 10
-
3 Удары в створ 3
-
4 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 15
-
46 Владение мячом, % 54
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
66 Гори СтефаноВратарь
- Вратарь
-
28 Виньяли ЛукаЗащитник
- Полузащитник
-
55 Пели ЛоренцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Giacomo Gattuso
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
История личных встреч
Комо
Тернана
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
5 матчей
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черри Альберто
|8 (5)
|0.27
|Ла Гумина Антонино
|7 (1)
|0.23
|Глиоцци Этторе
|5 (2)
|0.17
|Габриеллони Алессандро
|4
|0.13
|Беллемо Алессандро
|4
|0.13
|Виньяли Лука
|3
|0.1
|Арригони Томмазо
|1
|0.03
|Иовин Алессио
|1
|0.03
|Париджини Витторио
|1
|0.03
|Иоанну Николас
|1
|0.03
|Солини Маттео
|1
|0.03
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Скалья Филиппо
|0
|0
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доннарумма Альфредо
|10 (1)
|0.33
|Фалетти Сесар
|8
|0.27
|Партипило Антони
|6
|0.2
|Петтинари Стефано
|5
|0.17
|Маццокки Симоне
|3
|0.1
|Палумбо Антонио
|2
|0.07
|Соренсен Фредерик
|2
|0.07
|Дефенди Марино
|1
|0.03
|Мартелла Бруно
|1
|0.03
|Капоне Кристиан
|1
|0.03
|Перальта Диего
|1
|0.03
|Куцупиас Илиас
|1
|0.03
|Сальцано Аньелло
|1 (1)
|0.03
|Пройетти Маттиа
|0
|0
|Пагера Фабрицио
|0
|0
|Фурлан Федерико
|0
|0
|Агацци Давиде
|0
|0
|Богдан Лука
|0
|0
Карточки
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Париджини Витторио
|8
|1
|Арригони Томмазо
|7
|0
|Скалья Филиппо
|7
|0
|Беллемо Алессандро
|6
|0
|Иоанну Николас
|4
|1
|Виньяли Лука
|4
|1
|Бертончини Давиде
|5
|0
|Черри Альберто
|3
|1
|Солини Маттео
|3
|1
|Кабаши Элвис
|3
|0
|Ла Гумина Антонино
|3
|0
|Габриеллони Алессандро
|3
|0
|Глиоцци Этторе
|2
|0
|Х'Майдат Исмаил
|2
|0
|Варньер Марко
|2
|0
|Факкин Давиде
|1
|0
|Тонинелли Дарио
|1
|0
|Иовин Алессио
|1
|0
|Бланко Алехандро
|1
|0
|Чаджиа Мутир
|1
|0
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соренсен Фредерик
|10
|0
|Пройетти Маттиа
|6
|2
|Агацци Давиде
|6
|1
|Диаките Салим
|4
|1
|Пагера Фабрицио
|5
|0
|Гирингелли Лука
|5
|0
|Палумбо Антонио
|5
|0
|Партипило Антони
|5
|0
|Петтинари Стефано
|4
|0
|Куцупиас Илиас
|4
|0
|Капуано Марко
|3
|0
|Фалетти Сесар
|3
|0
|Сальцано Аньелло
|3
|0
|Бобен Матия
|3
|0
|Дефенди Марино
|1
|1
|Яннарилли Энтони
|2
|0
|Мартелла Бруно
|2
|0
|Фурлан Федерико
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Челли Алессандро III
|1
|0
|Капоне Кристиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
23
11 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
6
35%
8
35%
1-15
3
18%
1
4%
16-30
2
12%
2
9%
31-45
3
18%
6
26%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
2
12%
2
9%
76-90
Пропущено
14
25
7 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
2
14%
5
20%
1-15
2
14%
5
20%
16-30
3
21%
6
24%
31-45
1
7%
1
4%
46-60
4
29%
5
20%
61-75
2
14%
3
12%
76-90
Забито
21
22
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
3
14%
2
9%
1-15
2
10%
5
23%
16-30
3
14%
3
14%
31-45
4
19%
3
14%
46-60
3
14%
6
27%
61-75
6
29%
3
14%
76-90
Пропущено
24
18
13 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 9
4
17%
1
6%
1-15
5
21%
6
33%
16-30
4
17%
4
22%
31-45
3
13%
3
17%
46-60
3
13%
1
6%
61-75
5
21%
3
17%
76-90
Забито
38
45
19 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 24
17 Забивали первыми 14
6 Не забивали 5
9
24%
10
22%
1-15
5
13%
6
13%
16-30
5
13%
5
11%
31-45
7
18%
9
20%
46-60
4
11%
10
22%
61-75
8
21%
5
11%
76-90
Пропущено
38
43
20 В 1-м тайме 27
18 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 22
6
16%
6
14%
1-15
7
18%
11
26%
16-30
7
18%
10
23%
31-45
4
11%
4
9%
46-60
7
18%
6
14%
61-75
7
18%
6
14%
76-90
Результаты последних матчей
Комо
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Порденоне - Комо 1:1 Комо - СПАЛ 2013 0:2 Алессандрия - Комо 1:1 Комо - Брешия 1:1
Беневенто - Комо 5:0 Комо - Козенца 2:1 Фрозиноне - Комо 1:2 Асколи - Комо 1:1 Комо - Лечче 1:1 Комо - Кротоне 1:1 Кремонезе - Комо 2:0 Комо - Реджина 1:1 Виченца Виртус - Комо 0:1 Комо - Пиза 0:1 Читтаделла - Комо 2:2 Комо - Парма 1:1 Монца - Комо 3:2 Комо - Перуджа 4:1 Тернана - Комо 1:2 Комо - Порденоне 1:0
Тернана
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Тернана - Козенца 2:0 Виченца Виртус - Тернана 3:1 Тернана - Порденоне 1:0 Тернана - Кремонезе 1:2
СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Парма - Тернана 2:3 Тернана - Монца 0:1 Пиза - Тернана 0:0 Тернана - Реджина 2:0 Брешия - Тернана 1:1 Тернана - Асколи 2:4 Перуджа - Тернана 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Тернана - Беневенто 0:2 Фрозиноне - Тернана 1:1 Тернана - Кротоне 1:0 Лечче - Тернана 3:3 Тернана - Читтаделла 1:1 Алессандрия - Тернана 0:2 Тернана - Комо 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|29
|15
|10
|4
|39 - 22
|55
|2.
|Лечче
|Заявка
|30
|14
|13
|3
|49 - 27
|55
|3.
|Монца
|2:0 Заявка
|30
|15
|9
|6
|49 - 30
|54
|4.
|Брешия
|Заявка
|30
|14
|11
|5
|46 - 31
|53
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|29
|15
|8
|6
|43 - 28
|53
|6.
|Беневенто
|Заявка
|29
|14
|9
|6
|47 - 27
|51
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|30
|12
|12
|6
|45 - 31
|48
|8.
|Асколи
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|41 - 37
|46
|9.
|Перуджа
|Заявка
|29
|11
|12
|6
|32 - 25
|45
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|30
|11
|11
|8
|33 - 29
|44
|11.
|Реджина
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|27 - 36
|40
|12.
|Парма
|Заявка
|30
|8
|14
|8
|37 - 33
|38
|13.
|Комо
|Заявка
|30
|8
|14
|8
|36 - 40
|38
|14.
|Тернана
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|42 - 46
|38
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|34 - 43
|31
|16.
|Алессандрия
|0:2 Заявка
|30
|6
|7
|17
|28 - 47
|25
|17.
|Козенца
|Заявка
|29
|5
|9
|15
|26 - 46
|24
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|30
|5
|6
|19
|29 - 52
|21
|19.
|Кротоне
|Заявка
|30
|3
|10
|17
|31 - 50
|19
|20.
|Порденоне
|Заявка
|29
|2
|7
|20
|20 - 54
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|2:0 Заявка
|15
|10
|3
|2
|30 - 13
|33
|2.
|Лечче
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|32 - 14
|32
|3.
|Пиза
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|21 - 11
|30
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|24 - 13
|29
|5.
|Беневенто
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|30 - 15
|28
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|25 - 12
|27
|7.
|Реджина
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|16 - 17
|23
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 14
|22
|9.
|Брешия
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|23 - 19
|22
|10.
|Тернана
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|21 - 19
|22
|11.
|Парма
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|19 - 14
|19
|12.
|Комо
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|16 - 15
|19
|13.
|Перуджа
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 12
|18
|14.
|Козенца
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 17
|18
|15.
|Асколи
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 17
|17
|16.
|Алессандрия
|0:2 Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 19
|16
|17.
|Кротоне
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 20
|16
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|24 - 23
|15
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 22
|13
|20.
|Порденоне
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|23 - 12
|31
|2.
|Асколи
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|26 - 20
|29
|3.
|Перуджа
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|18 - 13
|27
|4.
|Пиза
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|18 - 11
|25
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 15
|24
|6.
|Беневенто
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|17 - 12
|23
|7.
|Лечче
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|17 - 13
|23
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|14 - 15
|22
|9.
|Монца
|2:0 Заявка
|15
|5
|6
|4
|19 - 17
|21
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 19
|21
|11.
|Парма
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|18 - 19
|19
|12.
|Комо
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|20 - 25
|19
|13.
|Реджина
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|11 - 19
|17
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|10 - 20
|16
|15.
|Тернана
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|21 - 27
|16
|16.
|Алессандрия
|0:2 Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 28
|9
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 30
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|11 - 29
|6
|19.
|Порденоне
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|8 - 28
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|15
|0
|3
|12
|13 - 30
|3