  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Карабах
 
Позже
Лех
Прогнозы 140
Карабах 78.6% (110)
X 12.9% (18)
Лех 8.6% (12)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Карабах
Ничья
Лех
3.40
4.40
4.50
Все Коэффициенты

История личных встреч

Карабах
Лех

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Карабах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 1 1
Перейра Жоэл III 0 0

Карточки

Карабах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алмейда Ричард 1 0
Андраде Леандро 1 0
Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлстрём Йеспер 1 0
Шимчак Филип 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Карабах
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Лех - Карабах 1:0 Университатя Крайова - Карабах 1:1 Хольштайн Киль - Карабах 2:2 Карабах - Ботошани 4:0
Карабах - Зира 1:1 Карабах - Нефтчи 4:1 Сабаил - Карабах 0:3 Карабах - Сумгаит 5:0 Карабах - Зира 0:0 Карабах - Сабах Баку 1:1 Габала - Карабах 0:2 Карабах - Шамахы 8:0 Сумгаит - Карабах 0:3 Карабах - Сабаил 5:1 Зира - Карабах 0:3 Сабах Баку - Карабах 0:1 Карабах - Габала 5:1 Шамахы - Карабах 0:0 Карабах - Марсель 0:3 Марсель - Карабах 3:1
Лех
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Лех - Ракув 0:2 Лех - Карабах 1:0 Лех - Ягилония 2:1 Лех - Погонь Щецин 0:1
Лех - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лех 1:2 Пяст - Лех 1:2 Лех - Ракув 1:3 Лех - Сталь Мелец 3:1 Лех - Гурник Ленчна 3:0 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лех - Легия 1:1 Олимпия Грудзёнз - Лех 0:3 Шлёнск - Лех 0:1 Лех - Ягеллония 3:0 Висла Краков - Лех 1:1 Лех - Ракув 0:1 Гурник Забже - Лех 0:2 Погонь Щецин - Лех 0:3 Лехия Гданьск - Лех 1:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Карабах - Лех от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 июля 2022, осталось 2 дня 11 часов 16 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 140
    Карабах 78.6% (110)
    X 12.9% (18)
    Лех 8.6% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Карабах
    Ничья
    Лех
    3.40
    4.40
    4.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Карабах - Лех онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Карабах - Лех

    Исход игры
    Карабах
    78.6% (110)
    Ничья
    12.9% (18)
    Лех
    8.6% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    10.79% (15)
    Меньше
    89.21% (124)
    Обе команды забьют
    Да
    22.3% (31)
    Нет
    77.7% (108)
    Популярный счёт
    2:0 Карабах
    68.6% (96)
    1:1 Ничья
    11.4% (16)
    1:2 Лех
    6.4% (9)
    1:0 Карабах
    5% (7)
    2:1 Карабах
    4.3% (6)
    0:1 Лех
    2.1% (3)
    0:0 Ничья
    1.4% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Карабах
    Лех
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     