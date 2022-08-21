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Австрия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Рид
1:2
Конец матча
Сваровски Тироль
0'
1:0
33' Гол
Tin Plavotic
1:1
48' Гол
Огринец Санди
1:2
85' Гол
Рогель Жан
90' Желтая карточка
Зульцбахер Лукас
90' Желтая карточка
Моншайн Кристоф
90'+7
1
Радлингер
Самуэль
24
Tin
Plavotic
4
Цигль
Марсель
66
David
Ungar
10
Висмейер
Юлиан
8
Michael
Martin
12
Кингсли
Майкл
23
Josef
Weberbauer
22
Нутц
Штефан
21
Leo
Mikic
17
Philipp
Pomer
25
Освальд
Фердинанд
5
Felix
Bacher
30
Бехоунек
Рафаэл
26
Dominik
Stumberger
6
Зульцбахер
Лукас
44
Шульц
Кофи
98
Огринец
Санди
4
Мюллер
Валентино
10
Блуме
Брор
33
Прица
Тим
11
Ринальди
Лаутаро
Рид
3-4-3
Сваровски Тироль
3-5-2

История личных встреч

Рид
Сваровски Тироль

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед

13 матчей

69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

ББЗВ
2:0
ББЗВ
2:3
Б
3:2
Б
4:2
Б
1:3
Б
3:2
ТМК
1:2
ВЛ
0:3
ВЛ
2:1
ЭЛ
1:1
ЭЛ
2:0
ЭЛ
1:2
ЭЛ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Рид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tin Plavotic 1 0.2
Висмейер Юлиан 1 0.2
Моншайн Кристоф 1 (1) 0.2
Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прица Тим 5 (2) 1
Огринец Санди 2 0.4
Рогель Жан 1 0.2
Зульцбахер Лукас 0 0

Карточки

Рид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лакнер Маркус 1 1
Leo Mikic 1 1
Цигль Марсель 1 0
Нутц Штефан 1 0
Моншайн Кристоф 1 0
Denizcan Cosgun 1 0
Michael Martin 1 0
David Ungar 1 0
Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Felix Bacher 2 1
Бехоунек Рафаэл 2 0
Освальд Фердинанд 1 0
Мюллер Валентино 1 0
Огринец Санди 1 0
Прица Тим 1 0
Зульцбахер Лукас 1 0
Прелец Ник 1 0
Эртльталер Юлиус 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Рид
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Аустрия Клагенфурт - Рид 1:0 Рид - Штурм 1:1 Рид - Аустрия Лустенау 1:0 Рапид Вена - Рид 1:0
Штадлау - Рид 0:4 Рид - Уйпешт 2:4 Рид - Хорн 0:1 Рид - Мюнхен-1860 1:1 Рид - Олимпиакос 2:0 Рид - Слован Братислава 0:3 Хартберг - Рид 1:1 Рид - ЛАСК 1:1 Альтах - Рид 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 3:0 Рид - Адмира 1:1 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 2:3 Рид - Хартберг 0:0 ЛАСК - Рид 0:2 Рид - Альтах 1:2
Сваровски Тироль
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 2:2 Сваровски Тироль - Хартберг 2:1 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:1
СК Нойзидль-ам-Зе - Сваровски Тироль 1:3 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Хартберг 4:2 Адмира - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 0:3 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Блау-Вайс 4:2 Сваровски Тироль - Адмира 0:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 5 4 1 0 12 - 4 13
2. Ред Булл Зальцбург 5 4 0 1 10 - 3 12
3. Аустрия Лустенау 5 3 1 1 9 - 5 10
4. Штурм 5 2 2 1 8 - 4 8
5. Рапид Вена 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Аустрия Вена 5 2 1 2 7 - 9 7
7. Сваровски Тироль 5 2 1 2 8 - 8 7
8. Аустрия Клагенфурт 5 1 1 3 4 - 8 4
9. Рид 5 1 1 3 3 - 5 4
10. Альтах 5 1 1 3 7 - 12 4
11. Хартберг 4 1 0 3 4 - 9 3
12. Вольфсбергер 5 0 2 3 6 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Аустрия Лустенау 2 2 0 0 6 - 2 6
3. ЛАСК 2 2 0 0 5 - 2 6
4. Штурм 3 2 0 1 6 - 2 6
5. Альтах 3 1 1 1 6 - 6 4
6. Аустрия Вена 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Рапид Вена 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Сваровски Тироль 2 1 1 0 4 - 3 4
9. Рид 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Аустрия Клагенфурт 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Хартберг 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Вольфсбергер 3 0 1 2 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Аустрия Лустенау 3 1 1 1 3 - 3 4
3. Ред Булл Зальцбург 2 1 0 1 3 - 2 3
4. Рапид Вена 2 1 0 1 2 - 2 3
5. Аустрия Вена 3 1 0 2 4 - 7 3
6. Сваровски Тироль 3 1 0 2 4 - 5 3
7. Штурм 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Вольфсбергер 2 0 1 1 3 - 4 1
9. Аустрия Клагенфурт 3 0 1 2 3 - 7 1
10. Рид 2 0 0 2 0 - 2 0
11. Хартберг 2 0 0 2 2 - 6 0
12. Альтах 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Tin Plavotic бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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