Стадион: Josko Arena
1:2
Конец матча
0'
1:0
33' ГолTin Plavotic
1:1
48' ГолОгринец Санди
1:2
85' ГолРогель Жан
90' Желтая карточкаЗульцбахер Лукас
90' Желтая карточкаМоншайн Кристоф
90'+7
Ход матча
33'
1:0
48'
1:1
85'
1:2
90'
90'
24
Tin
Plavotic
66
David
Ungar
22
Нутц
Штефан
21
Leo
Mikic
44
Шульц
Кофи
10
Блуме
Брор
33
Прица
Тим
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Защитник
-
66 David UngarЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Нутц ШтефанНападающий
-
21 Leo MikicНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Мозер ПатрикВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Christian Heinle
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Шульц КофиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
-
33 Прица ТимНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рогель ЖанПолузащитник
-
18 Томич ДенисПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
История личных встреч
Рид
Сваровски Тироль
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед
13 матчей
69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tin Plavotic
|1
|0.2
|Висмейер Юлиан
|1
|0.2
|Моншайн Кристоф
|1 (1)
|0.2
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прица Тим
|5 (2)
|1
|Огринец Санди
|2
|0.4
|Рогель Жан
|1
|0.2
|Зульцбахер Лукас
|0
|0
Карточки
Рид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лакнер Маркус
|1
|1
|Leo Mikic
|1
|1
|Цигль Марсель
|1
|0
|Нутц Штефан
|1
|0
|Моншайн Кристоф
|1
|0
|Denizcan Cosgun
|1
|0
|Michael Martin
|1
|0
|David Ungar
|1
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Felix Bacher
|2
|1
|Бехоунек Рафаэл
|2
|0
|Освальд Фердинанд
|1
|0
|Мюллер Валентино
|1
|0
|Огринец Санди
|1
|0
|Прица Тим
|1
|0
|Зульцбахер Лукас
|1
|0
|Прелец Ник
|1
|0
|Эртльталер Юлиус
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
25%
76-90
Пропущено
5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Рид
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Аустрия Клагенфурт - Рид 1:0 Рид - Штурм 1:1 Рид - Аустрия Лустенау 1:0 Рапид Вена - Рид 1:0
Штадлау - Рид 0:4 Рид - Уйпешт 2:4 Рид - Хорн 0:1 Рид - Мюнхен-1860 1:1 Рид - Олимпиакос 2:0 Рид - Слован Братислава 0:3 Хартберг - Рид 1:1 Рид - ЛАСК 1:1 Альтах - Рид 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 3:0 Рид - Адмира 1:1 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 2:3 Рид - Хартберг 0:0 ЛАСК - Рид 0:2 Рид - Альтах 1:2
Сваровски Тироль
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 2:2 Сваровски Тироль - Хартберг 2:1 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:1
СК Нойзидль-ам-Зе - Сваровски Тироль 1:3 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Хартберг 4:2 Адмира - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 0:3 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Блау-Вайс 4:2 Сваровски Тироль - Адмира 0:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|3.
|Аустрия Лустенау
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Штурм
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|5.
|Рапид Вена
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Аустрия Вена
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|7.
|Сваровски Тироль
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|8.
|Аустрия Клагенфурт
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|9.
|Рид
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|10.
|Альтах
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|11.
|Хартберг
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|12.
|Вольфсбергер
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Аустрия Лустенау
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|ЛАСК
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Штурм
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|5.
|Альтах
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|6.
|Аустрия Вена
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Рапид Вена
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Сваровски Тироль
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|9.
|Рид
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Аустрия Клагенфурт
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Хартберг
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Вольфсбергер
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Аустрия Лустенау
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|Рапид Вена
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|Аустрия Вена
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|6.
|Сваровски Тироль
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|7.
|Штурм
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Вольфсбергер
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|9.
|Аустрия Клагенфурт
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|10.
|Рид
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|11.
|Хартберг
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|12.
|Альтах
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
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