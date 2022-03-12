Швейцария: Суперлига 2021-2022
0:3
Конец матча
Стадион: Летцигрунд
0:1
7' ГолMatej Maglica
24' Желтая карточкаКинтилья Хорди
25' Желтая карточкаДжемаили Блерим
0:2
34' ГолФон Моос Юлиан
45' Желтая карточкаГёртлер Лукас
49' Желтая карточкаШмидт Исаак
0:3
89' ГолЛунгой Кристофер
Ход матча
7'
0:1
24'
25'
34'
0:2
45'
49'
89'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 5
-
6 Угловые 5
-
6 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 13
-
50 Владение мячом, % 50
25
Бреше
Янник
20
Думбия
Усман
15
Тосин
Айегун
33
Шмидт
Исаак
11
Дуа
Квадво
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Тосин АйегунНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Хорншу МаркЗащитник
-
28 Метс КарольЗащитник
-
24 Чорич АнтеПолузащитник
-
26 Хелифи СалимПолузащитник
-
23 Ронер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Крамер БлажНападающий
-
Главный тренер: Брайтенрайтер Андре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Руис ВикторПолузащитник
- Нападающий
-
11 Дуа КвадвоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Нуу МусаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
72 Тома БастьенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
История личных встреч
Цюрих
Санкт-Галлен
36 матчей
75%
25%
27 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.9%
33.3%
2.8%
23 победы 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
19.4%
13.9%
24 победы 7 ничьих 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед
53 матча
50.9%
22.6%
26.5%
27 побед 12 ничьих 14 побед
Первый тайм
43.4%
32.1%
24.5%
23 победы 17 ничьих 13 побед
Второй тайм
45.3%
24.5%
30.2%
24 победы 13 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сисей Ассан
|14 (1)
|0.54
|Маркезано Антонио
|11 (5)
|0.42
|Ньонто Вильфред
|9
|0.35
|Герреро Адрия
|4
|0.15
|Тосин Айегун
|3
|0.12
|Боранияшевич Никола
|3
|0.12
|Крамер Блаж
|3
|0.12
|Крюезиу Мирлинд
|3
|0.12
|Rodrigo Pollero
|3
|0.12
|Гогия Акакий
|2
|0.08
|Джемаили Блерим
|1
|0.04
|Чорич Анте
|1
|0.04
|Lindrit Kamberi
|1
|0.04
|Думбия Усман
|0
|0
|Красничи Бледиан
|0
|0
|Метс Кароль
|0
|0
|Алити Фидан
|0
|0
|Омерагич Бечир
|0
|0
|Зайлер Штефан
|0
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуа Квадво
|10 (2)
|0.38
|Гийемено Джереми
|6
|0.23
|Йуан Элье
|6
|0.23
|Руис Виктор III
|3 (1)
|0.12
|Шуберт Фабиан
|3
|0.12
|Гёртлер Лукас
|2 (1)
|0.08
|Люхингер Николас
|2
|0.08
|Диаките Усман
|2
|0.08
|Фон Моос Юлиан
|2
|0.08
|Alessio Besio
|1
|0.04
|Бабич Борис
|1
|0.04
|Тома Бастьен
|1
|0.04
|Matej Maglica
|1
|0.04
|Кемптер Михаэль
|1
|0.04
|Лунгой Кристофер
|1
|0.04
|Patrick Sutter
|1
|0.04
|Янкевиц Александр
|0
|0
|Шмидт Исаак
|0
|0
|Кинтилья Хорди
|0
|0
|Траоре Бубакар
|0
|0
|Euclides Cabral
|0
|0
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисей Ассан
|8
|0
|Крюезиу Мирлинд
|7
|0
|Ньонто Вильфред
|7
|0
|Алити Фидан
|6
|0
|Красничи Бледиан
|4
|1
|Джемаили Блерим
|5
|0
|Герреро Адрия
|5
|0
|Омерагич Бечир
|4
|0
|Маркезано Антонио
|3
|0
|Чорич Анте
|3
|0
|Думбия Усман
|3
|0
|Боранияшевич Никола
|3
|0
|Крамер Блаж
|3
|0
|Ляйтнер Мориц
|2
|0
|Гогия Акакий
|1
|0
|Метс Кароль
|1
|0
|Ронер Фабиан
|1
|0
|Lindrit Kamberi
|1
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гёртлер Лукас
|9
|0
|Гийемено Джереми
|7
|1
|Фазлии Бетим
|5
|1
|Йуан Элье
|4
|1
|Alessio Besio
|5
|0
|Стильхарт Базиль
|3
|1
|Patrick Sutter
|3
|1
|Euclides Cabral
|2
|1
|Люхингер Николас
|3
|0
|Нуу Муса
|3
|0
|Шмидт Исаак
|3
|0
|Кинтилья Хорди
|1
|1
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|Руис Виктор III
|2
|0
|Янкевиц Александр
|2
|0
|Шуберт Фабиан
|1
|0
|Траоре Бубакар
|1
|0
|Дуа Квадво
|1
|0
|Лунгой Кристофер
|1
|0
|Тома Бастьен
|1
|0
|Фон Моос Юлиан
|1
|0
|Leonhard Muenst
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
33
22
13 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
15 Не забивали 15
9
27%
4
18%
1-15
3
9%
4
18%
16-30
1
3%
3
14%
31-45
4
12%
4
18%
46-60
6
18%
2
9%
61-75
10
30%
5
23%
76-90
Пропущено
15
26
8 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
3
20%
4
15%
1-15
1
7%
6
23%
16-30
4
27%
3
12%
31-45
3
20%
4
15%
46-60
1
7%
4
15%
61-75
3
20%
5
19%
76-90
Забито
26
24
14 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
14 Не забивали 15
4
15%
7
29%
29%
1-15
4
15%
2
8%
16-30
6
23%
3
13%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
4
15%
7
29%
29%
61-75
5
19%
5
21%
76-90
Пропущено
18
20
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
1
6%
2
10%
1-15
3
17%
2
10%
16-30
5
28%
4
20%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
6
33%
0
0%
61-75
3
17%
7
35%
76-90
Забито
59
46
27 В 1-м тайме 23
32 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 16
3 Не забивали 4
13
22%
11
24%
1-15
7
12%
6
13%
16-30
7
12%
6
13%
31-45
7
12%
4
9%
46-60
10
17%
9
20%
61-75
15
25%
10
22%
76-90
Пропущено
33
46
17 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 25
11 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 21
4
12%
6
13%
1-15
4
12%
8
17%
16-30
9
27%
7
15%
31-45
3
9%
9
20%
46-60
7
21%
4
9%
61-75
6
18%
12
26%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Лозанна-Спорт - Цюрих 0:2 Люцерн - Цюрих 0:2 Цюрих - Базель 4:2 Сьон - Цюрих 1:1
Цюрих - Лугано 3:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:3 Цюрих - Серветт 1:0 Цюрих - Виль 1:0 Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Цюрих - Вупперталь 3:3 Цюрих - Санкт-Галлен 3:1 Лозанна-Спорт - Цюрих 1:3 Цюрих - Люцерн 4:0 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Сьон - Цюрих 0:1 Штуттгарт - Цюрих 1:0 Серветт - Цюрих 1:2 Цюрих - Базель 3:3 Ивердон - Цюрих 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 3:3
Санкт-Галлен
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Базель - Санкт-Галлен 2:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 2:0 Лугано - Санкт-Галлен 0:2
Санкт-Галлен - Серветт 5:1 Этуаль Каруж - Санкт-Галлен 1:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:5 Шаффхаузен - Санкт-Галлен 1:3 Виль - Санкт-Галлен 0:1 Альтах - Санкт-Галлен 1:4 Санкт-Галлен - Винтертур 5:5 Цюрих - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 0:4 Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 3:4 Базель - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|26
|18
|5
|3
|59 - 33
|59
|2.
|Янг Бойз
|25
|12
|8
|5
|57 - 32
|44
|3.
|Базель
|25
|11
|11
|3
|54 - 31
|44
|4.
|Лугано
|0:0
|26
|12
|4
|10
|31 - 34
|40
|5.
|Серветт
|25
|10
|5
|10
|40 - 44
|35
|6.
|Санкт-Галлен
|26
|9
|7
|10
|45 - 47
|34
|7.
|Сьон
|0:0
|26
|8
|7
|11
|33 - 44
|31
|8.
|Грасcхоппер
|25
|6
|9
|10
|40 - 41
|27
|9.
|Люцерн
|25
|3
|10
|12
|27 - 47
|19
|10.
|Лозанна-Спорт
|25
|2
|6
|17
|20 - 53
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|13
|10
|2
|1
|33 - 15
|32
|2.
|Янг Бойз
|13
|8
|4
|1
|28 - 15
|28
|3.
|Лугано
|0:0
|13
|7
|2
|4
|17 - 17
|23
|4.
|Базель
|12
|5
|6
|1
|29 - 14
|21
|5.
|Сьон
|0:0
|13
|6
|3
|4
|16 - 12
|21
|6.
|Санкт-Галлен
|13
|4
|6
|3
|23 - 21
|18
|7.
|Серветт
|12
|5
|3
|4
|20 - 20
|18
|8.
|Грасcхоппер
|13
|3
|5
|5
|23 - 24
|14
|9.
|Люцерн
|12
|2
|2
|8
|12 - 23
|8
|10.
|Лозанна-Спорт
|13
|1
|3
|9
|12 - 32
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|13
|8
|3
|2
|26 - 18
|27
|2.
|Базель
|13
|6
|5
|2
|25 - 17
|23
|3.
|Лугано
|0:0
|13
|5
|2
|6
|14 - 17
|17
|4.
|Серветт
|13
|5
|2
|6
|20 - 24
|17
|5.
|Санкт-Галлен
|13
|5
|1
|7
|22 - 26
|16
|6.
|Янг Бойз
|12
|4
|4
|4
|29 - 17
|16
|7.
|Грасcхоппер
|12
|3
|4
|5
|17 - 17
|13
|8.
|Люцерн
|13
|1
|8
|4
|15 - 24
|11
|9.
|Сьон
|0:0
|13
|2
|4
|7
|17 - 32
|10
|10.
|Лозанна-Спорт
|12
|1
|3
|8
|8 - 21
|6